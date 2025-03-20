Збільшення органічного трафіку на 69% для швидкозростаючого B2B SaaS на Webflow: кейс RapidCanvas

Збільшення органічного трафіку на 69% для швидкозростаючого B2B SaaS на Webflow: кейс RapidCanvas

Проєкт: RapidCanvas. Період: липень 2024 — грудень 2024 (продовжуємо роботу). Регіон просування: США. Послуга: SEO. Команда проєкту: Андрій Тарасенко, SEO Team Lead; Олександра Курченко, Client Project Manager; Андрій Ликов, Єгор Демчишин, Марія Атарщикова, Сергій Гордієв, Сабіна Миколайчук, SEO Specialists.

Хто наш партнер

RapidCanvas — американська платформа штучного інтелекту, що змінює підхід бізнесу до використання ШІ, поєднуючи точність і автоматизацію ШІ-агентів з експертністю людей. Вона створена для керівників та аналітиків, що потребують інструментів для глибокого аналізу даних і створення контенту без програмування. Платформа допомагає отримувати точні й обґрунтовані бізнес-результати, адаптовані до потреб компанії.

RapidCanvas автоматизує складні завдання за допомогою ШІ-агентів, а експерти аналізують і перевіряють результати. Це дає змогу клієнтам масштабувати процеси і досягати суттєвих змін.

Інтерфейс RapidCanvas

Цілі співпраці

Партнер ставив за мету збільшення цільового органічного трафіку для росту кількості конверсій і зміцнення авторитету у своїй ніші. Оскільки ринок ШІ новий та висококонкурентний, важливо завчасно зайняти свою частку, щоб підвищити впізнаваність бренду нарівні з великими гравцями, такими як DataRobot і Dataiku.

Виклики

На старті ми зіткнулися з кількома перешкодами, зокрема технічними обмеженнями в кастомізації SEO-функцій через використання Webflow. Крім того, сайт RapidCanvas порівняно новий і на початку співпраці не мав стабільної бази користувачів, що ускладнювало просування.

Webflow — платформа для розробки сайтів без програмування. Вона дає змогу користувачам створювати сайти, а також керувати контентом і хостингом.

Молодий вік сайту

Попри велику кількість контенту, новизна rapidcanvas.ai обмежувала його конкурентоспроможність. Щоб досягти перших помітних результатів сайт потребував початкового поштовху.

Для партнера ключовим елементом в нашій стратегії стало усвідомлення, що пошукові системи ранжують окремі сторінки, а не весь сайт. Тому ефективніше підвищувати авторитет високоякісних і прибуткових сторінок, а не зосереджуватися лише на покращенні загального рейтингу домену.

Наш підхід включав таргетування популярних запитів через контент блогу, залучення природних зворотних посилань і створення надійних внутрішніх лінків із публікацій блогу на посадкові сторінки. Це зміцнило авторитет ключових сторінок і поступово покращило трафік.

Ознайомтеся зі словником SEO термінів, щоб краще зрозуміти фахові матеріали.

Проблеми, пов’язані з Webflow

Webflow пропонує широкий функціонал без кодування, проте його обмеження ускладнюють реалізацію певних SEO-практик, що потребують кастомного коду. Якщо система не підтримує функцію за замовчуванням, її впровадження стане доволі складним. Для партнера багато завдань вимагали індивідуальних рішень.

Дії команди

Для подолання викликів ми дотримувалися чіткого плану, що охоплював усі ключові аспекти сайту.

Первинний аналіз

Спочатку ми провели технічний і контентний аудит, щоб визначити ключові перешкоди для ефективного просування сайту в пошукових системах.

Технічний аудит

Під час цього етапу ми виявили низку технічних проблем.

Неправильні канонічні теги.

Через численні міграції вони були налаштовані некоректно.

Поточна версія сайту використовує «www» у URL-адресі. Такий підхід прийнятний, хоча й не оптимальний для SEO. Раніше www.rapidcanvas.ai мігрував на версію домену без «www», проте згодом повернувся. В результаті залишкові канонічні теги посилалися на неіснуючі версії з «www». Ми рекомендували замінити значення атрибутів «href» у цих посиланнях, щоб вони відповідали актуальній версії домену з «www».

Атрибут «href» в HTML вказує цільову URL-адресу посилання, що дає змогу браузеру визначити, куди користувач перейде після кліку на лінк.

«Сміттєві» сторінки, спричинені JavaScript.

Раніше rapidcanvas.ai використовував систему пагінації, що генерувала URL-адреси з випадковими послідовностями символів.

Пагінація — процес розподілу контенту на окремі сторінки для зручності переміщення між ними. Часто використовується для великих наборів даних або статей.

На сторінках «Платформа» та «Клієнти» пагінація була замінена на динамічне завантаження, що більше не змінювало URL-адресу під час завантаження нового контенту. Хоча це ефективне рішення, попередні URL-адреси з пагінацією не були повністю видалені. Застарілі сторінки залишалися пов’язаними через приховані кнопки пагінації в коді. Вони продовжували скануватися і потенційно призводили до проблем із дублюванням контенту.

Для вирішення цього питання ми рекомендували додати канонічні теги на сторінки «Платформа» та «Клієнти», щоб вказати пошуковим системам на їх бажані версії. Докладніше про це читайте в розділі технічних рішень.

Крім того, приховані кнопки пагінації містили понад 70 000 посилань на неканонічні сторінки, що додатково витрачало краулінговий бюджет. Ми запропонували видалити ці елементи, оскільки вони не виконували жодної корисної функції, що усунуло лінкування на застарілі URL-адреси.

Некоректні HTTP-заголовки.

Сайт потребував переналаштування HTTP-заголовків для належного кешування, щоб покращити швидкість завантаження.

HTTP-заголовки — фрагменти інформації, що передаються між сервером і браузером. Вони допомагають контролювати відображення сторінки і включають в себе кешування, тип контенту та інші параметри.

Оскільки попереднє рішення для «сміттєвих» сторінок також вимагало налаштування HTTP, ми рекомендували встановити ключові заголовки через бібліотеку Cloudflare Workers.

Неправильні теги <h>.

Багато сторінок не містили <h1>, <h2> та інших важливих тегів, що ускладнювало обробку контенту пошуковими системами. Ми надали команді RapidCanvas шаблони з оптимізованою ієрархією заголовків від <h1> до <h4>, що реалізуються через панель адміністрування.

Відсутність індикаторів «hreflang».

Сайт RapidCanvas має англійську, іспанську, португальську і французьку версії. Під час першого аудиту було складно знайти мовні версії через відсутність тегів «hreflang» або зв’язку між доменами. Важливо позначити ці сторінки як альтернативні мовні версії, щоб уникнути дублювання контенту і покращити індексацію.

Теги «hreflang» — атрибути HTML, що вказують мову і регіональну орієнтованість сторінки. Вони допомагають пошуковим системам надавати користувачам коректну версію сайту залежно від їхньої мови або місцезнаходження.

Ми підготували детальні інструкції щодо налаштування «hreflang» для багатомовних сайтів, включно з HTML-методом для стандартних версій і підходом на основі HTTP для статичних документів.

Аудит контенту

Ми з’ясували, що наявні сторінки погано ранжувалися. Багато з них мали майже нульові покази через занадто короткі тексти і відсутність фокусних ключових слів.

Після розроблення нової структури і календаря контенту ми створили наскрізну стратегію для його покращення. Вона включала створення нових сторінок і переписування наявних.

Теги заголовків і метаописи також потребували значних поліпшень. На багатьох сторінках вони дублювалися або були відсутні.

Після аналізу проєкту і ринку, ми зосередилися на таких завданнях:

виправлення критичних технічних помилок;

покращення існуючого контенту і створення нового для посилення посадкових сторінок.

Технічні рішення

Ми розробили рекомендації для розв’язання питань партнера, зокрема з налаштуванням HTTP-заголовків і управлінням URL-адресами пагінації.

Рекомендації щодо заголовків HTTP

Команда RapidCanvas виявила, що конфігурація HTTP-заголовків у Webflow неможлива без додаткових бібліотек або фреймворків через обмеження системи.

Оскільки rapidcanvas.ai вже використовував можливості Cloudflare, ми провели ретельне дослідження і знайшли рішення: використати бібліотеку Workers.

Виправлення «сміттєвих» сторінок

Команда RapidCanvas з’ясувала, що додати «noindex» (тег, що забороняє індексацію) або канонічні теги до таких URL-адрес було неможливо:

https://www.rapidcanvas.ai/customers?341aee57_page=1&58bed86e_page=2;

https://www.rapidcanvas.ai/customers?25e93326_page=3&341aee57_page=3&58bed86e_page=3&aa9896fb_page=2&aa98970c_page=3&f3c18dfa_page=3.

Ці URL генерувалися системою для пагінації і, на відміну від звичайних сторінок, не мали шаблонів HTML, що легко редагуються на бекенді. Це ускладнювало застосування до них тегів «noindex».

Найбільш практичним підходом стало використання HTTP-заголовків із двох основних причин.

HTTP-відповіді налаштовуються для URL-адреси, навіть якщо для неї немає відповідної сторінки. Це дає змогу контролювати обробку URL-адрес пошуковими системами, що не мають відповідних HTML-шаблонів або недоступні з різних причин. HTTP-заголовки підтримують регулярні вирази, що полегшує обробку багатьох URL-адрес без ручного втручання.

Регулярні вирази — інструмент для пошуку шаблонів, наприклад, конкретних слів або чисел у великих масивах даних.

Ми розробили для RapidCanvas план дій та надали приклади фрагментів коду для ефективного розв’язання проблеми.

Використання канонічних тегів замість «noindex» дало змогу перенести «посилальний сік» (цінність і авторитет посилань) зі «сміттєвих» сторінок на оригінальні. Видалення посилань на ці URL дозволило зберегти краулінговий бюджет, не витрачаючи його на некоректні адреси.

Покращення контенту

Посадкові сторінки виконують свою функцію, проте не охоплюють всі релевантні запити. Необхідно створювати окремі статті, що детально висвітлюють важливі теми для користувачів.

Як для SaaS (Software as а Service), стратегія просування RapidCanvas зосереджена на покращенні контенту, оскільки сайт має менше посадкових сторінок порівняно з платформами електронної комерції.

З огляду на специфіку B2B, ми зауважили, що керівники бізнесу схильні до ретельного дослідження перед прийняттям рішення про покупку. Тому зосередилися на трьох основних типах SEO-контенту: посадкових сторінках, основних сторінках і підтемах.

Кожен із них має свою мету:

посадкові сторінки — трансакційні сторінки, що пропонують клієнтам конкретний продукт або послугу;

основні сторінки підсумовують теми й надають цільовій аудиторії їхній загальний огляд, наприклад, «Рішення штучного інтелекту в маркетингу»;

пости в блозі пропонують читачам глибоке занурення в певну підтему, наприклад, «Рішення штучного інтелекту для утримання клієнтів».

Ці типи відповідають етапам шляху клієнта і охоплюють різні рівні пошукових запитів.

Посадкові сторінки на сайті rapidcanvas.ai вже виконують функцію основних, проте в більшості орієнтовані на брендові запити. Для підвищення ефективності ми створили оптимізовані шаблони, що надають чітку і детальну інформацію.

Частина контенту потребувала вдосконалення і належного перелінкування. Тому ми зосередили зусилля на переписуванні матеріалів для поліпшення їхніх позицій за відповідними ключовими словами.

Стратегія зовнішнього просування

Наш підхід полягав в поєднанні лінкбілдингу та піару для підвищення рейтингу домену і впізнаваності бренду.

На відміну від стандартних PR-матеріалів, що часто не мають посилань або містять атрибут «nofollow», тактики лінкбілдингу використовують посилання з атрибутом «dofollow» для поліпшення рейтингу.

Атрибути «nofollow» та «dofollow» вказують пошуковим системам, як обробляти посилання. «Nofollow» забороняє передавати вагу сторінки через посилання, що не впливає на рейтинг цільової сторінки. «Dofollow» дозволяє передавати вагу, що покращує позиції цільової сторінки в пошукових системах.

Ми поєднали обидва підходи, створивши гостьові пости з інформацією про бренд. Публікація таких матеріалів може бути дорожчою та складнішою, ніж стандартні методи, проте вона вирішує одразу два завдання: підвищує авторитет домену і покращує впізнаваність бренду.

Дізнайтеся, як ME-QR збільшили трафік сайту на 10 млн сеансів за шість місяців.

Результати просування

З початку нашої співпраці в серпні 2024 року ми досягли значного зростання органічного трафіку, кількості зворотних посилань і видимості в пошукових системах.

Ключові події

Кількість комерційно значущих дій помітно збільшилася, що позитивно вплинуло на конверсії. Відстежувані ключові події показали підвищення зацікавленості клієнтів у продукті.

Наприклад, кількість кліків на кнопку «Демо» зросла на 31 %, із 170 до 223.

Кількість кліків на кнопку «Розпочати» збільшилася на 95,15 %, із 66 до 300.

З початку SEO-просування подія «Клік на контактну форму» спрацювала на 420 % більше: 77 разів до змін і 401 після.

Подія «Клік на email» відбулася майже на 1578 % частіше, що свідчить про високу залученість користувачів. Оскільки це один з останніх етапів маркетингової воронки, така динаміка вказує на зростання зацікавленості в продукті.

Зверніть увагу, що хоча коефіцієнт конверсії виріс завдяки збільшенню трафіку, на нього також впливають дизайн сайту, UX і загальна ефективність маркетингу.

Покази

Кількість показів зросла на 63,83 %. Сайт почав частіше з’являтися в результатах пошуку за новими ключовими словами. Цього вдалося досягти завдяки публікації нового контенту, оптимізації наявного і покращенню краулінгового бюджету.

Органічні кліки

Кількість органічних кліків збільшилася на 69,51 %, що свідчить про зацікавленість потенційних клієнтів контентом і його відповідність їхнім потребам.

Сесії та залучені сесії в Google Analytics 4

Протягом чотирьох місяців просування з вересня 2024 року органічні сесії зросли на 28,09 %, із 7518 до 9630.

Коефіцієнт залученості також підвищився, що підтверджує високу релевантність трафіку.

Індексація

Станом на 3 вересня було проіндексовано 749 сторінок, на 30 листопада їхня кількість зросла до 1072. Збільшення на 35,48 % свідчить про ефективність наших індивідуальних рішень щодо оптимізації краулінгового бюджету.

Рейтинг домену (DR)

З липня нам вдалося підвищити рейтинг домену із 21 до 27. Зростання на 25 % за такий короткий період у висококонкурентній ніші є значним. Вищий DR зазвичай сприяє поліпшенню позицій сайту в результатах пошуку.

Висновки

Стратегія «окремі сторінки, а не цілі сайти» і плідна співпраця з командою RapidCanvas принесли значні результати всього за чотири місяці, попри високу конкуренцію й відсутність впізнаваності бренду. Такий підхід забезпечив початковий поштовх для досягнення поставлених цілей.

Зважаючи на отримані результати, ми плануємо застосовувати наступну стратегію в майбутньому:

допомогти RapidCanvas вирішити існуючі технічні проблеми;

створити якісний інформаційний контент;

оновити наявні пости в блозі;

будувати посилання для зміцнення рейтингу пріоритетних посадкових сторінок.

Такий підхід дасть змогу охопити більше запитів завдяки новому контенту, покращити позиції сторінок за допомогою активного лінкбілдингу й забезпечити ефективний процес індексації через технічне SEO.

Відгуки про співпрацю

Андрій Ликов, SEO Specialist в Netpeak Ukraine