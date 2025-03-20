Увеличение органического трафика на 69% для быстрорастущего B2B SaaS на Webflow: кейс RapidCanvas

Увеличение органического трафика на 69% для быстрорастущего B2B SaaS на Webflow: кейс RapidCanvas

Проект: RapidCanvas. Период: июль 2024 — декабрь 2024 (продолжаем работу). Регион продвижения: США. Услуга: SEO. Команда проекта: Андрей Тарасенко, SEO Team Lead; Александра Курченко, Client Project Manager; Андрей Лыков, Егор Демчишин, Мария Атарщикова, Сергей Гордиев, Сабина Миколайчук, SEO Specialists.

Кто наш партнер

RapidCanvas — американская платформа искусственного интеллекта, которая меняет подход бизнеса к использованию ИИ, сочетая точность и автоматизацию ИИ-агентов с экспертностью людей. Она предназначена для руководителей и аналитиков, нуждающихся в инструментах для глубокого анализа данных и создания контента без программирования. Платформа помогает получать точные и обоснованные бизнес-результаты, адаптированные к потребностям компании.

RapidCanvas автоматизирует сложные задачи с помощью ИИ-агентов, а эксперты анализируют и проверяют результаты. Это позволяет клиентам масштабировать процессы и достигать значительных изменений.

Интерфейс RapidCanvas

Цели сотрудничества

Партнер ставил целью увеличение целевого органического трафика для роста количества конверсий и укрепления авторитета в своей нише. Поскольку рынок ИИ новый и высококонкурентный, важно заранее занять свою долю, чтобы повысить узнаваемость бренда на уровне с крупными игроками, такими как DataRobot и Dataiku.

Вызовы

На старте мы столкнулись с несколькими препятствиями, в частности техническими ограничениями в кастомизации SEO-функций из-за использования Webflow. Кроме того, сайт RapidCanvas сравнительно новый и в начале сотрудничества не имел стабильной базы пользователей, что затрудняло продвижение.

Webflow — платформа для разработки сайтов без программирования. Она позволяет пользователям создавать сайты, а также управлять контентом и хостингом.

Молодой возраст сайта

Несмотря на большое количество контента, новизна rapidcanvas.ai ограничивала его конкурентоспособность. Чтобы достичь первых заметных результатов сайту требовался стартовый импульс.

Для партнера ключевым элементом стратегии стало понимание, что поисковые системы ранжируют отдельные страницы, а не весь сайт. Поэтому эффективнее повышать авторитет высококачественных и прибыльных страниц, а не сосредотачиваться только на улучшении общего рейтинга домена.

Наш подход включал таргетирование популярных запросов через контент блога, привлечение естественных обратных ссылок и создание надежных внутренних линков из публикаций блога на посадочные страницы. Это укрепило авторитет ключевых страниц и постепенно улучшило трафик.

Проблемы, связанные с Webflow

Webflow предлагает широкий функционал без кодирования, однако его ограничения усложняют реализацию некоторых SEO-практик, требующих кастомного кода. Если система не поддерживает функцию по умолчанию, ее внедрение станет довольно сложным. Для партнера многие задачи требовали индивидуальных решений.

Действия команды

Для преодоления вызовов мы придерживались четкого плана, охватывающего все ключевые аспекты сайта.

Первичный анализ

Сначала мы провели технический и контентный аудит, чтобы определить ключевые препятствия для эффективного продвижения сайта в поисковых системах.

Технический аудит

На этом этапе мы обнаружили ряд технических проблем.

Неправильные канонические теги.

Из-за многочисленных миграций они были настроены некорректно.

Текущая версия сайта использует «www» в URL-адресе. Такой подход приемлем, хотя и не оптимален для SEO. Ранее www.rapidcanvas.ai мигрировал на версию домена без «www», однако впоследствии вернулся. В результате остаточные канонические теги ссылались на несуществующие версии с «www». Мы рекомендовали заменить значения атрибутов «href» в этих ссылках, чтобы они соответствовали актуальной версии домена с «www».

Атрибут «href» в HTML указывает целевой URL-адрес ссылки, что позволяет браузеру определить, куда пользователь перейдет после клика на линк.

«Мусорные» страницы, вызванные JavaScript.

Ранее rapidcanvas.ai использовал систему пагинации, которая генерировала URL-адреса со случайными последовательностями символов.

Пагинация — процесс разбивки контента на отдельные страницы для удобного перемещения между ними. Часто используется для больших наборов данных или статей.

На страницах «Платформа» и «Клиенты» пагинация была заменена на динамическую загрузку, при которой URL-адрес не меняется при подгрузке нового контента. Хотя это эффективное решение, предыдущие URL-адреса с пагинацией не были полностью удалены. Устаревшие страницы оставались связанными через скрытые кнопки пагинации в коде. Они продолжали сканироваться и потенциально приводили к проблемам с дублированием контента.

Для решения этой проблемы мы рекомендовали добавить канонические теги на страницы «Платформа» и «Клиенты», чтобы указать поисковым системам на их желаемые версии. Подробнее об этом читайте в разделе технических решений.

Кроме того, скрытые кнопки пагинации содержали более 70 000 ссылок на неканонические страницы, дополнительно расходуя краулинговый бюджет. Мы предложили удалить эти элементы, поскольку они не выполняли никакой полезной функции, что устранило линкование на устаревшие URL-адреса.

Некорректные HTTP-заголовки.

Сайт нуждался в перенастройке HTTP-заголовков для правильного кэширования, чтобы улучшить скорость загрузки.

HTTP-заголовки — фрагменты информации, передаваемые между сервером и браузером. Они помогают контролировать отображение страницы и включают в себя кэширование, тип контента и другие параметры.

Поскольку предыдущее решение для «мусорных» страниц также требовало настройки HTTP, мы рекомендовали установить ключевые заголовки через библиотеку Cloudflare Workers.

Неправильные теги <h>.

Многие страницы не содержали <h1>, <h2> и других важных тегов, что затрудняло обработку контента поисковыми системами. Мы предоставили команде RapidCanvas шаблоны с оптимизированной иерархией заголовков от <h1> до <h4>, реализуемые через панель администрирования.

Отсутствие индикаторов «hreflang».

Сайт RapidCanvas имеет английскую, испанскую, португальскую и французскую версии. Во время первого аудита было трудно найти языковые версии из-за отсутствия тегов «hreflang» или связи между доменами. Важно обозначить эти страницы как альтернативные языковые версии, чтобы избежать дублирования контента и улучшить индексацию.

Теги «hreflang» — атрибуты HTML, указывающие язык и региональную ориентированность страницы. Они помогают поисковым системам предоставлять пользователям корректную версию сайта в зависимости от их языка или местоположения.

Мы подготовили подробные инструкции по настройке «hreflang» для мультиязычных сайтов, включая HTML-метод для стандартных версий и подход на основе HTTP для статических документов.

Аудит контента

Мы выяснили, что имеющиеся страницы плохо ранжировались. Многие из них имели почти нулевые показы из-за слишком коротких текстов и отсутствия фокусных ключевых слов.

После разработки новой структуры и календаря контента мы создали сквозную стратегию для его улучшения. Она включала создание новых страниц и переписывание существующих.

Теги заголовков и метаописания также требовали значительных улучшений. На многих страницах они дублировались или отсутствовали.

После анализа проекта и рынка, мы сосредоточились на таких задачах:

исправление критических технических ошибок;

улучшение существующего контента и создание нового для усиления посадочных страниц.

Технические решения

Мы разработали рекомендации для решения вопросов партнера, в частности касаемо настройки HTTP-заголовков и управления URL-адресами пагинации.

Рекомендации по заголовкам HTTP

Команда RapidCanvas обнаружила, что конфигурация HTTP-заголовков в Webflow невозможна без дополнительных библиотек или фреймворков из-за ограничений системы.

Поскольку rapidcanvas.ai уже использовал возможности Cloudflare, мы провели тщательное исследование и нашли решение: использование библиотеки Workers.

Исправление «мусорных» страниц

Команда RapidCanvas выяснила, что добавить «noindex» (тег, запрещающий индексацию) или канонические теги к таким URL-адресам было невозможно:

https://www.rapidcanvas.ai/customers?341aee57_page=1&58bed86e_page=2;

https://www.rapidcanvas.ai/customers?25e93326_page=3&341aee57_page=3&58bed86e_page=3&aa9896fb_page=2&aa98970c_page=3&f3c18dfa_page=3.

Эти URL генерировались системой для пагинации и, в отличие от обычных страниц, не имели легко редактируемых шаблонов HTML на бэкэнде. Это затрудняло применение к ним тегов «noindex».

Наиболее практичным подходом стало использование HTTP-заголовков по двум основным причинам.

HTTP-ответы настраиваются для URL-адреса, даже если для него нет соответствующей страницы. Это позволяет контролировать обработку URL-адресов поисковыми системами, которые не имеют соответствующих HTML-шаблонов или недоступны по различным причинам. HTTP-заголовки поддерживают регулярные выражения, что упрощает обработку множества URL-адресов без ручного вмешательства.

Регулярные выражения — инструмент для поиска шаблонов, например, конкретных слов или чисел в больших массивах данных.

Мы разработали для RapidCanvas план действий и предоставили примеры фрагментов кода для эффективного решения проблемы.

Использование канонических тегов вместо «noindex» позволило перенести «ссылочный сок» (ценность и авторитет ссылок) с «мусорных» страниц на оригинальные. Удаление ссылок на эти URL позволило сохранить краулинговый бюджет, не тратя его на некорректные адреса.

Улучшение контента

Посадочные страницы выполняют свою функцию, однако не охватывают все релевантные запросы. Необходимо создавать отдельные статьи, подробно раскрывающие важные темы для пользователей.

Как для SaaS (Software as a Service), стратегия продвижения RapidCanvas ориентирована на улучшение контента, поскольку сайт имеет меньше посадочных страниц по сравнению с платформами электронной коммерции.

Учитывая специфику B2B, мы обратили внимание на тот факт, что руководители бизнеса склонны к тщательному исследованию перед принятием решения о покупке. Поэтому сосредоточились на трех основных типах SEO-контента: посадочных страницах, основных страницах и подтемах.

Каждый из них имеет свою цель:

посадочные страницы — трансакционные страницы, предлагающие клиентам конкретный продукт или услугу;

основные страницы суммируют темы и предоставляют целевой аудитории их общий обзор, например, «Решения искусственного интеллекта в маркетинге»;

посты в блоге предлагают читателям глубокое погружение в определенную подтему, например, «Решение искусственного интеллекта для удержания клиентов».

Эти типы соответствуют этапам пути клиента и охватывают различные уровни поисковых запросов.

Посадочные страницы на сайте rapidcanvas.ai уже выполняют функцию основных, однако большинство из них ориентированы на брендовые запросы. Для повышения эффективности мы создали оптимизированные шаблоны, предоставляющие четкую и подробную информацию.

Часть контента требовала усовершенствования и правильной перелинковки. Поэтому мы сосредоточились на переписывании материалов для улучшения их позиций по соответствующим ключевым словам.

Стратегия внешнего продвижения

Наш подход заключался в сочетании линкбилдинга и пиара для повышения рейтинга домена и узнаваемости бренда.

В отличие от стандартных PR-материалов, часто не имеющих ссылок или содержащих атрибут «nofollow», тактики линкбилдинга используют ссылки с атрибутом «dofollow» для улучшения рейтинга.

Атрибуты «nofollow» и «dofollow» указывают поисковым системам, как обрабатывать ссылки. «Nofollow» запрещает передавать вес страницы через ссылку, что не влияет на рейтинг целевой страницы. «Dofollow» позволяет передавать вес, что улучшает позиции целевой страницы в поисковых системах.

Мы объединили оба подхода, создав гостевые посты с информацией о бренде. Публикация таких материалов может быть дороже и сложнее, чем стандартные методы, однако она решает сразу две задачи: повышает авторитет домена и улучшает узнаваемость бренда.

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Результаты продвижения

С начала нашего сотрудничества в августе 2024 года мы достигли значительного роста органического трафика, количества обратных ссылок и видимости в поисковых системах.

Ключевые события

Количество коммерчески значимых действий заметно увеличилось, что положительно повлияло на конверсии. Отслеживаемые ключевые события показали повышение заинтересованности клиентов в продукте.

Например, количество кликов на кнопку «Демо» выросло на 31 %, с 170 до 223.

Количество кликов на кнопку «Начать» увеличилось на 95,15 %, с 66 до 300.

С начала SEO-продвижения событие «Клик на контактную форму» сработало на 420 % больше: 77 раз до изменений и 401 раз после.

Событие «Клик на email» произошло почти на 1578 % чаще, что свидетельствует о высокой вовлеченности пользователей. Поскольку это один из последних этапов маркетинговой воронки, такая динамика указывает на рост заинтересованности в продукте.

Обратите внимание, что хотя коэффициент конверсии вырос благодаря увеличению трафика, на него также влияют дизайн сайта, UX и общая эффективность маркетинга.

Показы

Количество показов выросло на 63,83 %. Сайт начал чаще появляться в результатах поиска по новым ключевым словам. Этого удалось достичь благодаря публикации нового контента, оптимизации имеющегося и улучшению краулингового бюджета.

Органические клики

Количество органических кликов увеличилось на 69,51 %, что свидетельствует о заинтересованности потенциальных клиентов контентом и его соответствие их потребностям.

Сессии и вовлеченные сессии в Google Analytics 4

В течение четырех месяцев продвижения с сентября 2024 года органические сессии выросли на 28,09 %, с 7518 до 9630.

Коэффициент вовлеченности также повысился, что подтверждает высокую релевантность трафика.

Индексация

По состоянию на 3 сентября было проиндексировано 749 страниц, на 30 ноября их количество возросло до 1072. Увеличение на 35,48 % свидетельствует об эффективности наших индивидуальных решений по оптимизации краулингового бюджета.

Рейтинг домена (DR)

С июля нам удалось повысить рейтинг домена с 21 до 27. Рост на 25 % за такой короткий период в высококонкурентной нише является значительным. Более высокий DR обычно способствует улучшению позиций сайта в результатах поиска.

Выводы

Стратегия «отдельные страницы, а не целые сайты» и плодотворное сотрудничество с командой RapidCanvas принесли значительные результаты всего за четыре месяца, несмотря на высокую конкуренцию и отсутствие узнаваемости бренда. Такой подход обеспечил начальный толчок для достижения поставленных целей.

Учитывая полученные результаты, мы планируем применить следующую стратегию в будущем:

помочь RapidCanvas решить существующие технические проблемы;

создать качественный информационный контент;

обновить имеющиеся посты в блоге;

строить ссылки для укрепления рейтинга приоритетных посадочных страниц.

Такой подход позволит охватить больше запросов благодаря новому контенту, улучшить позиции страниц с помощью активного линкбилдинга и обеспечить эффективный процесс индексации через техническое SEO.

Отзывы о сотрудничестве

Андрей Лыков, SEO Specialist в Netpeak Ukraine