Як за пів року збільшити щомісячний трафік сайту на 10 мільйонів сеансів при зростанні органіки на 80% — кейс ME-QR

Як за пів року збільшити щомісячний трафік сайту на 10 мільйонів сеансів при зростанні органіки на 80% — кейс ME-QR

Проєкт: me-qr.com. Період просування: квітень 2023 — жовтень 2023. Регіон просування: весь світ. Послуга: SEO. Команда проєкту: Олександр Гусак, Сергій Гордєєв, Марія Атарщикова, Артем П’ятниця, Юлія Конончук, SEO Specialists; Микола Новіков, Team Lead of SEO Team.

Хто клієнт

ME-QR — це продукт компанії ME TEAM LTD, що дає змогу створити універсальні QR-коди для ділових або особистих цілей. Зробити це можна на сайті за лічені хвилини.

ME-QR — топ-1 сервіс у своїй ніші в багатьох країнах світу.

Цілі просування і початкові показники

Головним завданням було збільшення позицій і органічного трафіку по всьому світу. Пріоритетні регіони — США і країни Європи, оскільки попит і частотність там вищі.

На початку робіт із сайтом щомісячний трафік був близько 20 мільйонів сеансів і 14 мільйонів користувачів:

Основний канал трафіку — прямий (85%). Кожен QR-код, який просканували, введе користувача саме через сайт на потрібні сторінки або файли. Органічний трафік займав лише 2% від загальної цифри.

Але саме органічний і платний трафік спрямовані на залучення нових користувачів. Це можна простежити за середньою тривалістю сеансу і часткою взаємодії. В органічному трафіку і рекламі — 1,5 хвилини і 70% взаємодії, а в прямому — близько 9 секунд і тільки 46% взаємодії, як і в Organic Social:

Ще одна особливість сайту — великий посилальний профіль і Domain Rating 73, що досить непогано для тематики QR-кодів. Мова про показник посилальної популярності сайту порівняно з іншими за шкалою від 0 до 100.

Дії команди

Структура сайту була не повна, тому ми вирішили акцентувати на її розширенні — додати пріоритетні сторінки. Також необхідно було провести контентну оптимізацію. На момент початку робіт сайт мав 16 мовних версій, зараз їх 19.

Найважливішим і ключовим фактором було посилальне просування.

Розширення структури сайту

Хоч на сайті вже було багато сторінок, саме конверсійних — недостатньо. Тому на основі семантики та структури сайтів конкурентів ми склали нову ширшу структуру тих сторінок, де можна створити QR-код. Наприклад:

QR Code Generator for Reddit;

QR Codes Generator With Logo;

QR Code for Google Forms;

QR code for Payment;

Spotify QR Code Generator тощо.

Таким чином кількість сторінок збільшилася з 23 до 42 для кожної мовної версії сайту.

Контентна оптимізація сайту

Оскільки для створених сторінок потрібен був контент, на цьому етапі ми зіткнулися зі складністю — у сайту було багато мовних версій. Це питання вирішили, впровадивши AI для перекладів текстів. Порівняно з перекладачами, AI дають змогу прискорити процес, зробити його масовим і якіснішим.

Важливо: перекладати тексти потрібно саме з англійської мови, оскільки для AI це «рідна» мова, її він розуміє найкраще.

Спочатку ми зібрали семантику за пріоритетними з усіх використовуваних локалей. Такими виявилися англійська, німецька та іспанська.

Далі на основі семантики для цих мов склали тексти та метадані. Після ретельної перевірки переклали їх усіма іншими мовами.

Частину мовних версій контенту і метаданих ми додатково перевірили через нейтівів — носіїв мови.

За півроку розмістили тексти на 33 сторінках із 42 на всіх мовних версіях.

Посилальна стратегія

Оскільки сайт уже мав велику кількість посилальних доменів, вирішили зробити акцент на їхній якості. Тому ми підбирали ресурси з параметрами:

трафік вище 15 000 сеансів на місяць;

DR (Domain Rating) сайту вище 70, також звертали увагу на динаміку DR;

основна маса посилань із регіону США, додатково розбавляли майданчиками країн Європи (Німеччина, Іспанія);

сайт має бути тематичним або новинним.

Також були вимоги до ключових запитів у текстовій частині посилань (анкорів):

анкор повинен мати частотність понад 50 у США;

за анкором не повинно було бути інших посилань на певну посадкову сторінку сайту — таким чином ми розуміли, що саме наше посилання працює, а не інші органічні.

Результати просування

Підвищення трафіку на пріоритетних сторінках

За півроку робіт щомісячний трафік зріс із 20 до 30 мільйонів сеансів, водночас органічний трафік зріс на 80%:

За пріоритетними сторінками, де користувачі здійснюють конверсії, також є зростання на 320% за кліками і 170% за показами:

Результати за пріоритетними країнами (США і Європа) також зросли. Дані за кліками з Google Search Console:

Підвищення позицій за ключовими запитами, що закуповуються

DR зріс із 73 до 80. Позиції за закуповуваними анкорами в основному регіоні США зросли в 77% випадків:

В інших країнах, які ранжуються за англомовними ключовими запитами, позиції також зросли, причому не менше, ніж у США.

Бангладеш:

Велика Британія:

Індія:

Малайзія:

Філіппіни:

Ефект від посилань був не одноразовий після розміщення, а позиції показують зростання системно з місяця в місяць.

Висновок

Такі результати проєкту стали можливими завдяки комплексній роботі в усіх напрямках: розширення структури, оптимізації сторінок, посилальному просуванню. Якщо один із цих напрямків прибрати, такого помітного зростання досягти вже не вдасться. Тому тільки комплексна оптимізація дає хороші результати, звісно, за умови вибору правильної стратегії.