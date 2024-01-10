Как за полгода увеличить ежемесячный трафик сайта на 10 миллионов сеансов при росте органики на 80% — кейс ME-QR

Как за полгода увеличить ежемесячный трафик сайта на 10 миллионов сеансов при росте органики на 80% — кейс ME-QR

Проект: me-qr.com. Период продвижения: апрель 2023 — октябрь 2023. Регион продвижения: весь мир. Услуга: SEO. Команда проекта: Александр Гусак, Сергей Гордеев, Мария Атарщикова, Артем Пятниця, Юлия Конончук, SEO Specialists; Николай Новиков, Team Lead of SEO Team.

Кто клиент

ME-QR — это продукт компании ME TEAM LTD, позволяющий создать универсальные QR-коды для деловых или личных целей. Сделать это можно на сайте за считанные минуты.

ME-QR — топ-1 сервис в своей нише во множестве стран мира.

Цели продвижения и начальные показатели

Главными задачами были увеличение позиций и органического трафика по всему миру. Приоритетные регионы — США и страны Европы, так как спрос и частотность там выше.

В начале работ с сайтом ежемесячный трафик был около 20 миллионов сеансов и 14 миллионов пользователей:

Основной канал трафика — прямой (85%). Каждый QR-код, который просканировали, введет пользователя именно через сайт на нужные страницы или файлы. Органический трафик занимал всего 2% от общей цифры.

Но именно органический и платный трафик направлены на привлечение новых пользователей. Это можно проследить по средней длительности сеанса и доле взаимодействия. В органическом трафике и рекламе — 1,5 минуты и 70% взаимодействия, а в прямом — около 9 секунд и только 46% взаимодействия, как и в Organic Social:

Еще одна особенность сайта — большой ссылочный профиль и Domain Rating 73, что весьма неплохо для тематики QR-кодов. Речь о показателе ссылочной популярности сайта по сравнению с другими по шкале от 0 до 100.

Действия команды

Структура сайта была не полная, поэтому мы решили сделать упор на ее расширении — добавить приоритетные страницы. Также необходимо было провести контентную оптимизацию. На момент начала работ у сайта было 16 языковых версий, сейчас их 19.

И самым важным и ключевым фактором было ссылочное продвижение.

Расширение структуры сайта

Хоть на сайте уже было много страниц, именно конверсионных — недостаточно. Поэтому на основе семантики и структуры сайтов конкурентов мы составили новую более широкую структуру тех страниц, где можно создать QR-код. Например:

QR Code Generator for Reddit;

QR Codes Generator With Logo;

QR Code for Google Forms;

QR code for Payment;

Spotify QR Code Generator и т. д.

Таким образом число страниц увеличилось с 23 до 42 для каждой языковой версии сайта.

Контентная оптимизация сайта

Поскольку для созданных страниц нужен был контент, на этом этапе мы столкнулись со сложностью — у сайта было много языковых версий. Этот вопрос решили, внедрив AI для переводов текстов. В сравнении с переводчиками, AI позволяют ускорить процесс, сделать его массовым и более качественным.

Важно: переводить тексты нужно именно с английского языка, так как для AI это «родной» язык, его он понимает лучше всего.

Сначала мы собрали семантику по приоритетным из всех используемых локалям. Такими оказались английский, немецкий и испанский.

Далее на основе семантики для этих языков составили тексты и метаданные. После тщательной проверки перевели их на все другие языки.

Часть языковых версий контента и метаданных мы дополнительно проверили через нейтивов — носителей языка.

За полгода разместили тексты на 33 страницах из 42 на всех языковых версиях.

Ссылочная стратегия

Так как сайт уже имел большое количество ссылающихся доменов, решили сделать упор на их качестве. Поэтому мы подбирали ресурсы с параметрами:

трафик выше 15 000 сеансов в месяц;

DR (Domain Rating) сайта выше 70, также обращали внимание на динамику DR;

основная масса ссылок из региона США, дополнительно разбавляли площадками стран Европы (Германия, Испания);

сайт должен быть тематическим или новостником.

Также были требования к ключевым запросам в текстовой части ссылок (анкорам):

анкор должен иметь частотность больше 50 в США;

по анкору не должно было быть других ссылок на определенную посадочную страницу сайта — таким образом мы понимали, что именно наша ссылка работает, а не другие органические.

Результаты продвижения

Повышение трафика на приоритетных страницах

За полгода работ ежемесячный трафик вырос с 20 до 30 миллионов сеансов, при этом органический трафик вырос на 80%:

По приоритетным страницам, где пользователи совершают конверсии, также есть рост на 320% по кликам и 170% по показам:

Результаты по приоритетным странам (США и Европа) также выросли. Данные по кликам из Google Search Console:

Повышение позиций по закупаемым ключевым запросам

DR вырос с 73 до 80. Позиции по закупаемым анкорам в основном регионе США выросли в 77% случаев:

В других странах, которые ранжируются по англоязычным ключевым запросам, позиции также выросли, причем не меньше, чем в США.

Бангладеш:

Великобритания:

Индия:

Малайзия:

Филиппины:

Эффект от ссылок был не одноразовый после размещения, а позиции показывают рост системно из месяца в месяц.

Заключение

Такие результаты по проекту стали возможны благодаря комплексной работе по всем направлениям: расширению структуры, оптимизации страниц, ссылочному продвижению. Если одно из этих направлений убрать, такого заметного роста достичь уже не получится. Поэтому только комплексная оптимизация дает хорошие результаты, конечно, при выборе правильной стратегии.