+198% видимости и +55% трафика: как COMFY вырос в поиске благодаря SEO-оптимизации

В выдаче Google по запросам вроде «смартфоны» или «iPhone» сложно найти свободное место: там давно закрепились маркетплейсы, производители и десятки нишевых игроков. Попасть в топ — непростая задача даже для крупного бренда.

В течение восьми месяцев работы с COMFY мы прокачивали техническую часть сайта, обновляли контент и работали над ссылками. Результат — удвоение видимости в Google, рост трафика на 55%, стабильное усиление позиций в выдаче и увеличение доли рынка. Делимся деталями.

Проект: COMFY. Период: октябрь 2024 — июнь 2025. Регион: Украина. Услуга: SEO.

Кто наш партнер

COMFY — безусловный лидер на украинском рынке бытовой техники и электроники среди омниканальных ритейлеров. Бренд входит в тройку крупнейших компаний в своей категории и регулярно получает награды за клиентский сервис и диджитал-решения.

Цели продвижения

Повысить видимость страниц сайта в поисковой выдаче. Увеличить количество небрендового органического трафика. Улучшить позиции по высокочастотным запросам.

Стратегия продвижения

Рынок электроники и бытовой техники — один из самых конкурентных: первые позиции в поиске занимают крупные маркетплейсы, а по брендовым запросам доминируют страницы производителей и нишевых магазинов.

Поэтому после анализа ниши мы сфокусировались на трех ключевых направлениях, чтобы усилить органическую видимость сайта.

Шаг 1. Техническая оптимизация

Мы начали с полной технической проверки сайта через Google Search Console и Netpeak Spider. Анализ выявил ошибки, ограничивающие видимость ресурса:

Большинство страниц не индексировалось по разным причинам. Низкие показатели скорости и удобства сайта для пользователей (Core Web Vitals) и, как следствие, медленная загрузка, особенно на мобильных устройствах. Ошибки в микроразметке — пометках, передающих поисковым системам важную информацию о товаре. Быстрые мобильные версии страниц (AMP) блокировались для поиска — из-за этого Google тратил ресурсы на «пустые» URL, не принося трафика. Большая часть ссылок вела на страницы, которых уже не существует. Мы нашли их и исправили. Файл sitemap.xml (передает поисковым системам список URL сайта) почти на 15% состоял из страниц, закрытых от индексации.

Мы постепенно внедряли изменения, чтобы уменьшить нагрузку на сайт и улучшить техническое качество.

По состоянию на июнь 2025 года количество непроиндексированных страниц сократилось более чем вдвое. Показатели Core Web Vitals существенно улучшились — Google оценивает десктоп-версию как быструю и стабильную. Оптимизировали микроразметку. Убрали из поиска устаревшие AMP-страницы, чтобы не тратить ресурсы на их индексацию. Удалили все ссылки, которые вели на отсутствующие URL. В sitemap.xml оставили только актуальные страницы.

Результат: экономия краулингового бюджета и улучшение технической индексации сайта.

Динамика уменьшения непроиндексированных страниц

Шаг 2. Оптимизация контента

Мы регулярно обновляли метатеги и контент сайта, чтобы они лучше соответствовали поисковым запросам и изменениям спроса.

Создали шаблоны для H1, Title, Description страниц категорий и фильтров. Ежемесячно формировали индивидуальные метатеги для категорий и фильтров согласно плану продвижения. Готовили технические задания на создание и оптимизацию текстов с учетом запросов пользователей и внутренних связей между URL.

Благодаря быстрому внедрению наших рекомендаций со стороны COMFY мы вовремя реагировали на изменения спроса и усиливали видимость ключевых страниц.

Один из примеров — страница к Черной пятнице. Мы заранее обновили ее метатеги и подготовили SEO-текст с фокусом на высокочастотные запросы и тренды. В результате:

+80% кликов по сравнению с прошлым годом;

по сравнению с прошлым годом; в 5,9 раз больше показов ;

; страница попала в топ поисковой выдачи в период пикового спроса.

Шаг 3. Работа с внешними ссылками

Для масштабного проекта важно эффективно распределить бюджет на линкбилдинг. Мы сосредоточились на тех страницах, где внешние ссылки могли дать быстрый и заметный результат. При этом учитывали:

частотность ключевых запросов;

наличие уже размещенных линков;

стратегии конкурентов в топе.

Чего удалось достичь:

Количество внешних сайтов, ссылающихся на COMFY, выросло на 39%. По 225 запросам позиции улучшились в период октябрь–март 2024–2025.

Отдельно стоит отметить линкбилдинг-стратегию для категории iPhone. Из-за высокой конкуренции и большого количества уже размещенных ссылок, эта категория нуждалась в нестандартном подходе. Мы:

оценили потенциал страницы по специальным формулам;

определили оптимальное количество линков;

детально проанализировали ссылочные профили конкурентов;

проверили качество и релевантность размещенных ссылок, чтобы избежать переспама.

Результат: стабильный рост позиций без риска санкций со стороны поисковых систем.

Результаты продвижения

Уже за первые четыре месяца работы мы удвоили видимость сайта в Google по небрендовым запросам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

Далее результаты за период октябрь 2024 — июнь 2025.

Динамика рыночной доли:

с 6,8% до 7,9% для русскоязычной версии сайта;

с 4,6% до 7,5% для украиноязычной версии сайта.

Рост видимости в поиске:

Отдельного внимания заслуживают приоритетные категории магазина — смартфоны и iPhone, по которым мы достигли особенно высоких результатов в выдаче.

Смартфоны

Рыночная доля:

Видимость в поиске:

+120% для русскоязычной версии (с 14,2% до 31,2%);

+85% для украиноязычной (с 8,7% до 16,2%).

iPhone

Рыночная доля:

Видимость в поиске:

+1500% для русскоязычной версии (с 1% до 16%);

+2947% для украиноязычной (с 0,55% до 16,76%).

Такие результаты стали возможными благодаря слаженному взаимодействию команд Netpeak Ukraine и COMFY.

Мы устранили критические технические барьеры, которые мешали индексации, системно работали над улучшением контента и метатегов, проанализировали конкурентную среду и реализовали эффективную стратегию внешних ссылок.

Благодаря своевременному внедрению изменений сайт начал охватывать значительно больше поисковых запросов, что дало стабильный рост органических переходов.

Что дальше

Следующий шаг — расширение охвата новых категорий, усиление структуры, улучшение пользовательского опыта и поиск дополнительных источников трафика.

Отзывы о сотрудничестве

Алексей Авраменко, Head of SEO в COMFY

О Netpeak Ukraine много слышали, читали, можно сказать, даже учились и развивались рядом. Поэтому, когда наступил непростой период для нашей SEO-оптимизации, решение познакомиться поближе было вполне естественным. Получив ответы на наши вопросы и слайды с подтверждениями, окончательно убедились: стоит попробовать. Несмотря на сложность проекта, удалось найти решение для автоматизации части процессов и быстро стартовать. Сейчас наша цель — давать Google только действительно полезную для пользователей информацию. Это существенно экономит краулинговый бюджет и ощутимо влияет на ранжирование. Сегодня мы наблюдаем за исторически высокими показателями COMFY и уверены: все это не зря.

Команда Netpeak Ukraine: Сергей Яновский, Иван Яровой, Алина Уткина, SEO Specialists; Алексей Матузный, Team Lead of SEO Enterprise; Александр Кухаренко, Tech Lead of SEO Enterprise; Лилия Ганская, Оксана Смивка, Александра Коноваленко, София Быковская, Ярослав Приймич, Евгений Кудрячев, Марина Фурс, Анастасия Губриенко, Junior SEO Specialists; Екатерина Шепель, Project Manager.