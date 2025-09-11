+198% видимости и +55% трафика: как COMFY вырос в поиске благодаря SEO-оптимизации
В выдаче Google по запросам вроде «смартфоны» или «iPhone» сложно найти свободное место: там давно закрепились маркетплейсы, производители и десятки нишевых игроков. Попасть в топ — непростая задача даже для крупного бренда.
В течение восьми месяцев работы с COMFY мы прокачивали техническую часть сайта, обновляли контент и работали над ссылками. Результат — удвоение видимости в Google, рост трафика на 55%, стабильное усиление позиций в выдаче и увеличение доли рынка. Делимся деталями.
Кто наш партнер
COMFY — безусловный лидер на украинском рынке бытовой техники и электроники среди омниканальных ритейлеров. Бренд входит в тройку крупнейших компаний в своей категории и регулярно получает награды за клиентский сервис и диджитал-решения.
Цели продвижения
- Повысить видимость страниц сайта в поисковой выдаче.
- Увеличить количество небрендового органического трафика.
- Улучшить позиции по высокочастотным запросам.
Стратегия продвижения
Рынок электроники и бытовой техники — один из самых конкурентных: первые позиции в поиске занимают крупные маркетплейсы, а по брендовым запросам доминируют страницы производителей и нишевых магазинов.
Поэтому после анализа ниши мы сфокусировались на трех ключевых направлениях, чтобы усилить органическую видимость сайта.
Шаг 1. Техническая оптимизация
Мы начали с полной технической проверки сайта через Google Search Console и Netpeak Spider. Анализ выявил ошибки, ограничивающие видимость ресурса:
- Большинство страниц не индексировалось по разным причинам.
- Низкие показатели скорости и удобства сайта для пользователей (Core Web Vitals) и, как следствие, медленная загрузка, особенно на мобильных устройствах.
- Ошибки в микроразметке — пометках, передающих поисковым системам важную информацию о товаре.
- Быстрые мобильные версии страниц (AMP) блокировались для поиска — из-за этого Google тратил ресурсы на «пустые» URL, не принося трафика.
- Большая часть ссылок вела на страницы, которых уже не существует. Мы нашли их и исправили.
- Файл sitemap.xml (передает поисковым системам список URL сайта) почти на 15% состоял из страниц, закрытых от индексации.
Мы постепенно внедряли изменения, чтобы уменьшить нагрузку на сайт и улучшить техническое качество.
- По состоянию на июнь 2025 года количество непроиндексированных страниц сократилось более чем вдвое.
- Показатели Core Web Vitals существенно улучшились — Google оценивает десктоп-версию как быструю и стабильную.
- Оптимизировали микроразметку.
- Убрали из поиска устаревшие AMP-страницы, чтобы не тратить ресурсы на их индексацию.
- Удалили все ссылки, которые вели на отсутствующие URL.
- В sitemap.xml оставили только актуальные страницы.
Результат: экономия краулингового бюджета и улучшение технической индексации сайта.
Динамика уменьшения непроиндексированных страниц
Шаг 2. Оптимизация контента
Мы регулярно обновляли метатеги и контент сайта, чтобы они лучше соответствовали поисковым запросам и изменениям спроса.
- Создали шаблоны для H1, Title, Description страниц категорий и фильтров.
- Ежемесячно формировали индивидуальные метатеги для категорий и фильтров согласно плану продвижения.
- Готовили технические задания на создание и оптимизацию текстов с учетом запросов пользователей и внутренних связей между URL.
Благодаря быстрому внедрению наших рекомендаций со стороны COMFY мы вовремя реагировали на изменения спроса и усиливали видимость ключевых страниц.
Один из примеров — страница к Черной пятнице. Мы заранее обновили ее метатеги и подготовили SEO-текст с фокусом на высокочастотные запросы и тренды. В результате:
- +80% кликов по сравнению с прошлым годом;
- в 5,9 раз больше показов;
- страница попала в топ поисковой выдачи в период пикового спроса.
Шаг 3. Работа с внешними ссылками
Для масштабного проекта важно эффективно распределить бюджет на линкбилдинг. Мы сосредоточились на тех страницах, где внешние ссылки могли дать быстрый и заметный результат. При этом учитывали:
- частотность ключевых запросов;
- наличие уже размещенных линков;
- стратегии конкурентов в топе.
Чего удалось достичь:
- Количество внешних сайтов, ссылающихся на COMFY, выросло на 39%.
- По 225 запросам позиции улучшились в период октябрь–март 2024–2025.
Отдельно стоит отметить линкбилдинг-стратегию для категории iPhone. Из-за высокой конкуренции и большого количества уже размещенных ссылок, эта категория нуждалась в нестандартном подходе. Мы:
- оценили потенциал страницы по специальным формулам;
- определили оптимальное количество линков;
- детально проанализировали ссылочные профили конкурентов;
- проверили качество и релевантность размещенных ссылок, чтобы избежать переспама.
Результат: стабильный рост позиций без риска санкций со стороны поисковых систем.
Результаты продвижения
Уже за первые четыре месяца работы мы удвоили видимость сайта в Google по небрендовым запросам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
Далее результаты за период октябрь 2024 — июнь 2025.
Динамика рыночной доли:
- с 6,8% до 7,9% для русскоязычной версии сайта;
- с 4,6% до 7,5% для украиноязычной версии сайта.
Рост видимости в поиске:
Отдельного внимания заслуживают приоритетные категории магазина — смартфоны и iPhone, по которым мы достигли особенно высоких результатов в выдаче.
Смартфоны
Рыночная доля:
Видимость в поиске:
- +120% для русскоязычной версии (с 14,2% до 31,2%);
- +85% для украиноязычной (с 8,7% до 16,2%).
iPhone
Рыночная доля:
Видимость в поиске:
- +1500% для русскоязычной версии (с 1% до 16%);
- +2947% для украиноязычной (с 0,55% до 16,76%).
Такие результаты стали возможными благодаря слаженному взаимодействию команд Netpeak Ukraine и COMFY.
Мы устранили критические технические барьеры, которые мешали индексации, системно работали над улучшением контента и метатегов, проанализировали конкурентную среду и реализовали эффективную стратегию внешних ссылок.
Благодаря своевременному внедрению изменений сайт начал охватывать значительно больше поисковых запросов, что дало стабильный рост органических переходов.
Что дальше
Следующий шаг — расширение охвата новых категорий, усиление структуры, улучшение пользовательского опыта и поиск дополнительных источников трафика.
Отзывы о сотрудничестве
Алексей Авраменко, Head of SEO в COMFY
О Netpeak Ukraine много слышали, читали, можно сказать, даже учились и развивались рядом. Поэтому, когда наступил непростой период для нашей SEO-оптимизации, решение познакомиться поближе было вполне естественным.
Получив ответы на наши вопросы и слайды с подтверждениями, окончательно убедились: стоит попробовать.
Несмотря на сложность проекта, удалось найти решение для автоматизации части процессов и быстро стартовать. Сейчас наша цель — давать Google только действительно полезную для пользователей информацию. Это существенно экономит краулинговый бюджет и ощутимо влияет на ранжирование.
Сегодня мы наблюдаем за исторически высокими показателями COMFY и уверены: все это не зря.
Команда Netpeak Ukraine: Сергей Яновский, Иван Яровой, Алина Уткина, SEO Specialists; Алексей Матузный, Team Lead of SEO Enterprise; Александр Кухаренко, Tech Lead of SEO Enterprise; Лилия Ганская, Оксана Смивка, Александра Коноваленко, София Быковская, Ярослав Приймич, Евгений Кудрячев, Марина Фурс, Анастасия Губриенко, Junior SEO Specialists; Екатерина Шепель, Project Manager.
Команда COMFY: Алексей Авраменко, Head of SEO; Татьяна Рафальская, SEO Specialist.
