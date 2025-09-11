+198% видимості та +55% трафіку: як COMFY виріс у пошуку завдяки SEO-оптимізації

У видачі Google за запитами на кшталт «смартфони» чи «iPhone» складно знайти вільне місце: там давно закріпилися маркетплейси, виробники й десятки нішевих гравців. Потрапити в топ — непросте завдання навіть для великого бренду.

Протягом восьми місяців роботи з COMFY ми прокачували технічну частину сайту, оновлювали контент і працювали над посиланнями. Результат — подвоєння видимості в Google, зростання трафіку на 55%, стабільне посилення позицій у видачі і збільшення частки ринку. Ділимося деталями.

Проєкт: COMFY. Період: жовтень 2024 — червень 2025. Регіон: Україна. Послуга: SEO.

Хто наш партнер

COMFY — безумовний лідер на українському ринку побутової техніки і електроніки серед омніканальних ритейлерів. Бренд входить до трійки найбільших компаній у своїй категорії та регулярно отримує відзнаки за клієнтський сервіс і диджитал-рішення.

Цілі просування

Підвищити видимість сторінок сайту в пошуковій видачі. Збільшити кількість небрендового органічного трафіку. Покращити позиції за високочастотними запитами.

Стратегія просування

Ринок електроніки та побутової техніки — один із найконкурентніших: перші позиції в пошуку займають великі маркетплейси, а за брендовими запитами домінують сторінки виробників і нішевих магазинів.

Тому після аналізу ніші ми сфокусувалися на трьох ключових напрямах, щоби посилити органічну видимість сайту.

Крок 1. Технічна оптимізація

Ми почали з повної технічної перевірки сайту через Google Search Console і Netpeak Spider. Аналіз виявив помилки, що обмежували видимість ресурсу:

Більшість сторінок не індексувалася із різних причин. Низькі показники швидкості та зручності сайту для користувачів (Core Web Vitals) і, як наслідок, повільне завантаження, особливо на мобільних пристроях. Помилки в мікророзмітці — позначках, що передають пошуковим системам важливу інформацію про товар. Швидкі мобільні версії сторінок (AMP) блокувалися для пошуку — через це Google витрачав ресурси на «порожні» URL, не приносячи трафіку. Велика частина посилань вела на сторінки, яких уже не існує. Ми знайшли їх та виправили. Файл sitemap.xml (передає пошуковим системам список URL сайту) майже на 15% складався зі сторінок, закритих від індексації.

Ми поступово впроваджували зміни, щоб зменшити навантаження на сайт і покращити технічну якість.

Станом на червень 2025 року кількість непроіндексованих сторінок скоротилася більше ніж вдвічі. Показники Core Web Vitals суттєво покращились — Google оцінює десктоп-версію як швидку і стабильну. Оптимізували мікророзмітку. Прибрали з пошуку застарілі AMP-сторінки, щоб не витрачати ресурси на їхню індексацію. Видалили всі посилання, що вели на відсутні URL. У sitemap.xml залишили лише актуальні сторінки.

Результат: економія краулінгового бюджету та покращення технічної індексації сайту.

Динаміка зменшення непроіндексованих сторінок

Крок 2. Оптимізація контенту

Ми регулярно оновлювали метатеги та контент сайту, щоби вони краще відповідали пошуковим запитам і змінам попиту.

Створили шаблони для H1, Title, Description сторінок категорій і фільтрів. Щомісяця формували індивідуальні метатеги для категорій і фільтрів згідно з планом просування. Готували технічні завдання на створення та оптимізацію текстів із урахуванням запитів користувачів і внутрішніх зв’язків між URL.

Завдяки швидкому впровадженню наших рекомендацій з боку COMFY ми вчасно реагували на зміни попиту та підсилювали видимість ключових сторінок.

Один із прикладів — сторінка до Чорної п’ятниці. Ми заздалегідь оновили її метатеги та підготували SEO-текст із фокусом на високочастотні запити й тренди. У результаті:

+80% кліків порівнюючи з минулим роком;

порівнюючи з минулим роком; у 5,9 разів більше показів ;

; сторінка потрапила до топу пошукової видачі в період пікового попиту.

Крок 3. Робота з зовнішніми посиланнями

Для масштабного проєкту важливо ефективно розподілити бюджет на лінкбілдинг. Ми зосередилися на тих сторінках, де зовнішні посилання могли дати швидкий і помітний результат. Водночас враховували:

частотність ключових запитів;

наявність уже розміщених лінків;

стратегії конкурентів у топі.

Що вдалося досягти:

Кількість зовнішніх сайтів, що посилаються на COMFY, зросла на 39%. За 225 запитами позиції покращилися в період жовтень–березень 2024–2025.

Окремо варто зазначити лінкбілдинг-стратегію для категорії iPhone. Через високу конкуренцію та велику кількість уже розміщених посилань, ця категорія потребувала нестандартного підходу. Ми:

оцінили потенціал сторінки за спеціальними формулами;

визначили оптимальну кількість лінків;

детально проаналізували посилальні профілі конкурентів;

перевірили якість і релевантність розміщених посилань, щоб уникнути переспаму.

Результат: стабільне зростання позицій без ризику санкцій з боку пошукових систем.

Результати просування

Уже за перші чотири місяці роботи ми подвоїли видимість сайту в Google за небрендовими запитами. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року:

Далі результати за період жовтень 2024 — червень 2025.

Динаміка ринкової частки:

з 6,8% до 7,9% для російськомовної версії сайту;

з 4,6% до 7,5% для україномовної версії сайту.

Зростання видимості в пошуку:

Окремої уваги заслуговують пріоритетні категорії магазину — смартфони та iPhone, за якими ми досягли особливо високих результатів у видачі.

Смартфони

Ринкова частка:

Видимість у пошуку:

+120% для російськомовної версії (з 14,2% до 31,2%);

+85% для україномовної (з 8,7% до 16,2%).

iPhone

Ринкова частка:

Видимість у пошуку:

+1500% для російськомовної версії (з 1% до 16%);

+2947% для україномовної (з 0,55% до 16,76%).

Такі результати стали можливими завдяки злагодженій взаємодії між командами Netpeak Ukraine і COMFY.

Ми усунули критичні технічні бар’єри, що заважали індексації, системно працювали над покращенням контенту й метатегів, проаналізували конкурентне середовище та реалізували ефективну стратегію зовнішніх посилань.

Завдяки своєчасному впровадженню змін сайт почав охоплювати значно більше пошукових запитів, що дало стабільне зростання органічних переходів.

Що далі

Наступний крок — розширення охоплення нових категорій, посилення структури, покращення користувацького досвіду та пошук додаткових джерел трафіку.

Відгуки про співпрацю

Олексій Авраменко, Head of SEO в COMFY

Про Netpeak Ukraine багато чули, читали, можна сказати, навіть навчались і розвивались поруч. Тому, коли настав непростий період для нашої SEO-оптимізації, рішення познайомитись ближче було цілком природним. Отримавши відповіді на наші запитання й слайди з підтвердженнями, остаточно переконались: варто спробувати. Попри складність проєкту, вдалося знайти рішення для автоматизації частини процесів і швидко стартувати. Зараз наша мета — давати Google лише дійсно корисну для користувачів інформацію. Це суттєво економить краулінговий бюджет і відчутно впливає на ранжування. Сьогодні ми спостерігаємо за історично високими показниками COMFY і впевнені: все це недарма.

Команда Netpeak Ukraine: Сергій Яновський, Іван Яровий, Аліна Уткіна, SEO Specialists; Олексій Матузний, Team Lead of SEO Enterprise; Олександр Кухаренко, Tech Lead of SEO Enterprise; Лілія Ганська, Оксана Смівка, Олександра Коноваленко, Софія Биковська, Ярослав Приймич, Євген Кудрячов, Марина Фурс, Анастасія Губрієнко, Junior SEO Specialists; Катерина Шепель, Project Manager.