ChatGPT Ads доступен в Украине: результаты тестирования Netpeak и ключевые выводы для бизнеса

ChatGPT Ads доступен в Украине: результаты тестирования Netpeak и ключевые выводы для бизнеса

21 октября 2026 года OpenAI объявила о расширении рекламной платформы ChatGPT Ads еще на 26 стран, в перечень которых вошла и Украина. Всего инструмент доступен уже в 89 странах.

Пока украинский рынок только начинает знакомиться с этим каналом, команда Netpeak уже накопила практический опыт. Еще летом 2026 года мы начали тестировать личный кабинет ChatGPT Ads для одного из наших партнеров.

За четыре месяца работы мы получили более 1,5 миллиона показов и собрали аналитику, демонстрирующую реальные возможности этого инструмента.

Новый канал стоит начать изучать уже сейчас: как он работает, сколько стоит клик и с чего начать — рассказываем далее.

Что такое ChatGPT Ads и как совершаются покупки в диалогах

ChatGPT Ads — это совершенно новый формат присутствия бренда там, где человек принимает решение о покупке. Еженедельно более 1,2 млрд пользователей взаимодействуют с ChatGPT, а рекламу на платформе уже запустили более 100 000 рекламодателей.

Среди пользователей много тех, кто выбирает продукт или услугу. Именно в этот момент может появиться ваше объявление.

В отличие от классического поиска, где пользователь вводит ключевое слово, в ChatGPT человек описывает свою задачу, ограничения, бюджет и альтернативы.

20 % всех разговоров в ChatGPT — с намерением о покупке;

в ChatGPT — с намерением о покупке; 58% коммерческой активности приходится на этапы поиска и сравнения, когда человек не просто ищет «купить», а разбирается, что выбрать и чем отличаются варианты;

приходится на этапы поиска и сравнения, когда человек не просто ищет «купить», а разбирается, что выбрать и чем отличаются варианты; 29% активности связаны с непосредственной покупкой и запросами после нее.

Форматы и возможности платформы

Помимо классических текстово-визуальных карточек, OpenAI активно расширяет доступные опции:

товарные фиды (Product Feeds) — возможность загружать каталоги товаров для отображения актуальных цен и наличия непосредственно в ответах ИИ;

— возможность загружать каталоги товаров для отображения актуальных цен и наличия непосредственно в ответах ИИ; карусели изображений — бета-тестирование объявлений с 4–6 квадратными визуалами под общим URL;

— бета-тестирование объявлений с 4–6 квадратными визуалами под общим URL; три цели оптимизации — показы (Views / CPM), переходы (Clicks / CPC) и целевые действия (Conversions / oCPC/oCPM).

Украинским рекламодателям стоит учитывать несколько технических нюансов на старте. В настоящее время для украинских аккаунтов сервис может выдавать ошибку при добавлении платежной карты или прохождении верификации бизнеса. Это решается стандартным способом: очисткой кэша/куки и оперативным обращением в техподдержку OpenAI.

У OpenAI очень четкие правила в отношении разрешенного контента:

категорически запрещены — контент для взрослых, оружие, взрывчатка, табак, вейпы, азартные игры, нелицензированные лекарства, а также финансовые пирамиды и микрокредиты;

— контент для взрослых, оружие, взрывчатка, табак, вейпы, азартные игры, нелицензированные лекарства, а также финансовые пирамиды и микрокредиты; действуют строгие ограничения в отношении медицинских товаров и услуг, финансовых услуг, юридического консалтинга;

в отношении медицинских товаров и услуг, финансовых услуг, юридического консалтинга; запрещены манипуляции с использованием ИИ — реклама не должна имитировать системные уведомления ChatGPT или создавать впечатление, что сам чат-бот лично гарантирует или рекомендует ваш товар.

Результаты теста Netpeak в цифрах

Чтобы получить объективную картину, команда PPC-специалистов в течение четырех месяцев тестировала рекламные возможности ChatGPT Ads.

ИИ-алгоритмам ChatGPT Ads требуется достаточный объем качественных данных для стабильной самооптимизации. По наблюдениям, для нормального обучения системы следует ориентироваться на 30–50 конверсий в месяц в рамках одной кампании.

Помимо количества действий, критически важна полнота данных:

чем больше дополнительных параметров передается во время конверсии (в частности, сопоставление e-mail пользователя), тем точнее алгоритм находит целевую аудиторию и тем дешевле обходится результат.

Вот основные показатели, зафиксированные в кабинете:

~$0,05 против $0,49 — почти 10-кратная разница в цене клика (CPC) между Индией и США;

— между Индией и США; 2,30% 6,27% — рост CTR более чем в 2,5 раза с момента запуска теста до октября;

— с момента запуска теста до октября; 7,89% — самый высокий CTR среди крупных рынков, который мы зафиксировали в Юго-Восточной Азии;

— среди крупных рынков, который мы зафиксировали в Юго-Восточной Азии; не каждая конверсия в ChatGPT Ads — результат клика: около 29% атрибутировано после просмотра рекламы;

атрибутировано после просмотра рекламы; $0,19–0,24 против $0,87–1,08 — стоимость целевого действия (CPA) в странах Азии оказалась в разы ниже, чем в региональных кампаниях Европы и Америки;

— в странах Азии оказалась в разы ниже, чем в региональных кампаниях Европы и Америки; 4,63% против 4,67% — равенство CTR между Desktop и Mobile при одинаковом среднем CPC ($0,12).

Примечание: падение CPC и рост CTR до 6,27% свидетельствуют о развитии платформы, но это не доказывает автоматического удешевления аукциона. На это также повлияли изменение географии, оптимизация целей и расширение структуры трафика во время теста.

Основные выводы для бизнеса

На основе полученных данных мы сформулировали 7 ключевых правил для компаний, планирующих запуск в ChatGPT Ads:

Заходите на канал прямо сейчас, чтобы успеть научиться. Платформа быстро меняется и развивается. Раннее присутствие дает возможность обучить алгоритмы в условиях относительно низкой конкуренции, пока рынок только осваивает продвижение в АІ-диалогах. Описывайте контекст и потребность, а не собирайте ключевые слова. В ChatGPT нет точного соответствия ключевым словам. Вместо этого алгоритм ориентируется на Context Hints — описательные фразы из 4–5 слов, которые объясняют ситуацию и задачу пользователя. Разделяйте медиапланы и экономику по географии. Поскольку стоимость клика в разных регионах отличается в разы, рассчитывайте юнит-экономику и медиапланы отдельно для каждой страны. Обратите особое внимание на Азию, если развиваете международный проект. В Юго-Восточной Азии мы зафиксировали самый высокий CTR и самую низкую цену за действие. Это отличная площадка для быстрых тестов, но высокая вовлеченность не означает автоматически высокую платежеспособность покупателей — конверсию в доход стоит контролировать отдельно. Сравнивайте показатели при одинаковых условиях. Сопоставить эффективность кампаний между странами можно только при условии контроля одинакового целевого события, идентичного периода и анализа качества привлеченного лида. Не распределяйте бюджеты по устройствам вслепую. Общие показатели ПК и мобильных устройств могут совпадать. Однако окончательные решения по таргетингу следует принимать после глубокого анализа разбивки по сегментам Android, iOS и Web внутри вашего личного кабинета. Ориентируйтесь на рекомендацию платформы относительно 100+ вариантов объявлений. Это ориентир, а не требование. Креативы стоит готовить не путем переписывания, а путем охвата различных этапов: от первоначального выбора и сравнения продуктов до решения конкретной проблемы и непосредственной покупки.

Денис Каторов, PPC Tech Lead в Netpeak:

Реклама в ИИ — это будущее, которое вскоре охватит и другие системы. ChatGPT Ads сейчас активно развивается: каждую неделю появляются новые страны, форматы и инструменты отслеживания, а в дальнейшем платформа интегрирует продуктовые фиды, видео и карусели. Входить в этот канал стоит уже сейчас. На данном этапе ChatGPT Ads следует оценивать скорее как медийный инструмент, ведь культура покупок через ИИ только формируется. Однако готовить базу нужно сегодня — развивать как органическое присутствие в ИИ (GEO), так и тестировать платную рекламу.

Готовы запускать ChatGPT Ads? Обращайтесь к специалистам Netpeak — мы поможем сформировать эффективную стратегию выхода в ChatGPT Ads и построим работающий рекламный канал для прибыльного роста вашего бизнеса!