ChatGPT Ads запрацював в Україні: результати дослідження Netpeak та головні інсайти для бізнесу

ChatGPT Ads запрацював в Україні: результати дослідження Netpeak та головні інсайти для бізнесу

21 жовтня 2026 року OpenAI оголосила про розширення рекламної платформи ChatGPT Ads ще на 26 країн, серед яких з’явилася й Україна. Загалом інструмент доступний вже в 89 країнах.

Поки український ринок тільки починає знайомитися з цим каналом, команда Netpeak уже накопичила практичний досвід. Ще влітку 2026 року ми розпочали тестувати кабінет ChatGPT Ads для одного з наших партнерів.

За чотири місяці роботи отримали понад 1,5 мільйона показів і зібрали аналітику, яка демонструє реальні можливості цього інструменту.

Новий канал варто почати вивчати вже зараз: як він працює, скільки коштує клік і з чого стартувати — розказуємо далі.

Що таке ChatGPT Ads і як купують у діалогах

ChatGPT Ads — це абсолютно новий формат присутності бренду там, де людина приймає рішення про покупку. Щотижня 1,2+ млрд користувачів взаємодіють із ChatGPT, а рекламу на платформі вже запустили понад 100 000 рекламодавців.

Серед людей багато тих, хто вибирає продукт чи послугу. Саме в цей момент може з’явитися ваше оголошення.

На відміну від класичного пошуку, де користувач вводить ключове слово, у ChatGPT людина описує своє завдання, обмеження, бюджет та альтернативи.

20% усіх розмов у ChatGPT мають намір купівлі;

у ChatGPT мають намір купівлі; 58% комерційної активності припадає на етапи відкриття та порівняння, коли людина не просто шукає «купити», а розбирається, що обрати та чим відрізняються варіанти;

припадає на етапи відкриття та порівняння, коли людина не просто шукає «купити», а розбирається, що обрати та чим відрізняються варіанти; 29% активності пов’язані з безпосередньою покупкою та запитами після неї.

Формати та можливості платформи

Окрім класичних текстово-візуальних карток, OpenAI активно розширює доступні опції:

товарні фіди (Product Feeds) — можливість завантажувати каталоги товарів для показу актуальних цін і наявності безпосередньо у відповідях ШІ;

— можливість завантажувати каталоги товарів для показу актуальних цін і наявності безпосередньо у відповідях ШІ; каруселі зображень — бета-тестування оголошень із 4–6 квадратними візуалами під спільним URL;

— бета-тестування оголошень із 4–6 квадратними візуалами під спільним URL; три цілі оптимізації — покази (Views / CPM), переходи (Clicks / CPC) та цільові дії (Conversions / oCPC/oCPM).

Українським рекламодавцям варто враховувати декілька технічних нюансів на старті. Наразі для українських акаунтів сервіс може видавати помилку під час додавання платіжної картки або проходження верифікації бізнесу. Це вирішується стандартно: очищенням кешу/кукі та оперативним зверненням до техпідтримки OpenAI.

OpenAI має дуже чіткі політики щодо дозволеного контенту:

категорично заборонено — дорослий контент, зброя, вибухівка, тютюн, вейпи, азартні ігри, неліцензована фарма, а також фінансові піраміди та мікрокредити;

— дорослий контент, зброя, вибухівка, тютюн, вейпи, азартні ігри, неліцензована фарма, а також фінансові піраміди та мікрокредити; діють суворі обмеження для медичних товарів та послуг, фінансових послуг, юридичного консалтингу;

для медичних товарів та послуг, фінансових послуг, юридичного консалтингу; заборонено маніпуляції під ШІ — реклама не повинна імітувати системні сповіщення ChatGPT або створювати враження, що сам чат-бот особисто гарантує чи рекомендує ваш товар.

Результати тесту Netpeak у цифрах

Щоб отримати об’єктивну картину, команда PPC-фахівців протягом чотирьох місяців тестувала рекламні можливості ChatGPT Ads.

ШІ-алгоритмам ChatGPT Ads потрібен достатній обсяг якісних даних для стабільної самооптимізації. За спостереженнями, для нормального навчання системи варто орієнтуватися на 30–50 конверсій на місяць у межах однієї кампанії.

Окрім кількості дій, критично важлива повнота даних:

чим більше додаткових параметрів передається під час конверсії (зокрема співставлення e-mail користувача), тим точніше алгоритм знаходить цільову аудиторію та дешевше обходиться результат.

Ось головні показники, які зафіксували у кабінеті:

~$0,05 проти $0,49 — майже 10-кратна різниця в ціні кліку (CPC) між Індією та США;

— між Індією та США; 2,30% 6,27% — зростання CTR більше ніж у 2,5 раза від старту тесту до жовтня;

— від старту тесту до жовтня; 7,89% — найвищий CTR серед великих ринків, який ми зафіксували в Південно-Східній Азії;

— серед великих ринків, який ми зафіксували в Південно-Східній Азії; не кожна конверсія в ChatGPT Ads — результат кліку: близько 29% атрибутовано після перегляду реклами;

атрибутовано після перегляду реклами; $0,19–0,24 проти $0,87–1,08 — вартість цільової дії (CPA) в країнах Азії виявилася в рази нижчою, ніж у регіональних кампаніях Європи та Америки;

— в країнах Азії виявилася в рази нижчою, ніж у регіональних кампаніях Європи та Америки; 4,63% vs 4,67% — рівність CTR між Desktop та Mobile при однаковому середньому CPC ($0,12).

Примітка: падіння CPC та зростання CTR до 6,27% свідчать про розвиток платформи, але це не доводить автоматичного здешевлення аукціону. На це також впливали зміна географії, оптимізація цілей та розширення структури трафіку під час тесту.

Головні інсайти для бізнесу

На основі отриманих даних ми сформували 7 ключових правил для компаній, які планують запуск у ChatGPT Ads:

Заходьте в канал зараз, щоб встигнути навчитися. Платформа швидко змінюється й розвивається. Рання присутність дає можливість навчити алгоритми за відносно низької конкуренції, поки ринок лише опановує просування в ШІ-діалогах. Описуйте контекст і потребу, а не збирайте ключові слова. У ChatGPT немає точної відповідності ключів. Замість цього алгоритм орієнтується Context Hints — описові фрази з 4–5 слів, які пояснюють ситуацію та завдання користувача. Розділяйте медіаплани та економіку за географією. Оскільки вартість кліку між регіонами відрізняється в рази, розраховуйте юніт-економіку та медіаплани окремо під кожну країну. Зверніть особливу увагу на Азію, якщо розвиваєте міжнародний проєкт. У Південно-Східній Азії ми зафіксували найвищий CTR та найнижчу ціну за дію. Це чудовий майданчик для швидких тестів, але висока залученість не дорівнює автоматом високій платоспроможності покупців — конверсію в дохід варто контролювати окремо. Порівнюйте показники за однакових умов. Зіставити ефективність кампаній між країнами можна лише за умов контролю однакової цільової події, ідентичного періоду та аналізу якості залученого ліда. Не діліть бюджети за пристроями наосліп. Загальні показники ПК та мобільних пристроїв можуть збігатися. Проте остаточні рішення щодо таргетингу слід ухвалювати після глибокого аналізу розбивки за сегментами Android, iOS та Web всередині вашого кабінету. Орієнтуйтеся на рекомендацію платформи щодо 100+ варіантів оголошень. Це орієнтир, а не вимога. Креативи варто готувати не через переписування, а через покриття різних етапів: від первинного вибору й порівняння продуктів до вирішення конкретної проблеми та безпосередньої покупки.

Денис Каторов, PPC Tech Lead at Netpeak:

Реклама в ШІ — це майбутнє, яке незабаром охопить і інші системи. ChatGPT Ads зараз активно розвивається: щотижня з'являються нові країни, формати та інструменти відстеження, а далі платформа інтегрує продуктові фіди, відео та каруселі. Заходити в канал варто вже зараз. На цьому етапі ChatGPT Ads слід оцінювати більше як медійний інструмент, адже культура покупок через ШІ тільки формується. Проте готувати базу потрібно сьогодні — розвивати як органічну присутність у ШІ (GEO), так і тестувати платну рекламу.

Готові запускати ChatGPT Ads? Звертайтеся до фахівців Netpeak — ми допоможемо сформувати ефективну стратегію виходу в ChatGPT Ads та вибудуємо працюючий рекламний канал для прибуткового зростання вашого бізнесу!