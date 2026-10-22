Реклама в ChatGPT запрацювала в Україні. Чим це цікаво бізнесу?

Реклама в ChatGPT запрацювала в Україні. Чим це цікаво бізнесу?

21 жовтня 2026 року OpenAI офіційно відкрила доступ до ChatGPT Ads в Україні. Компанія оголосила про розширення рекламної платформи ще на 26 країн. Наразі послуга доступна в 89 країнах світу, а українські рекламодавці можуть запускати кампанії через технологічних партнерів OpenAI чи самостійно через Ads Manager.

Як працює реклама в ChatGPT

Люди використовують ChatGPT, щоби досліджувати потреби, порівнювати пропозиції та ухвалювати рішення. OpenAI пропонує бізнесу контактувати з аудиторією саме в цей момент, коли людина вже зацікавлена в певному продукті, але ще не визначилася з покупкою.

До прикладу, користувач запитує ChatGPT про вибір ноутбука для роботи, порівнює характеристики кількох моделей і бачить рекламну пропозицію магазину електроніки.

Оголошення відображатимуться окремо від відповідей ChatGPT і матимуть маркування як реклами. OpenAI наголошує, що рекламодавці не зможуть впливати на зміст відповідей штучного інтелекту. Компанія також не передаватиме їм приватні розмови користувачів.

Під час добору реклами система враховує контекст і намір поточної розмови, інформацію про рекламну пропозицію та налаштування рекламодавця.

Важливо розрізняти платну рекламу в ChatGPT та GEO-просування. Перше передбачає розміщення спонсорських оголошень, друге — оптимізацію присутності бренду в органічних відповідях AI-систем.

За правилами OpenAI, рекламу можуть бачити користувачі Free та Go. Для Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu оголошення не передбачені.

Як пояснюють у компанії, рекламна модель має допомогти підтримувати безоплатний і доступніший за ціною доступ до ChatGPT.

Як українським компаніям запускати ChatGPT Ads

Українські рекламодавці можуть отримати доступ до платформи двома способами — через технологічних партнерів OpenAI або самостійно за допомогою ChatGPT Ads Manager.

У документації OpenAI зазначено, що рекламодавці можуть використовувати контекстні підказки для визначення релевантних тем і розмов. Проте ці підказки не працюють як ключові слова з точною відповідністю та не гарантують появи оголошення в конкретній розмові.

Для оцінювання ефективності реклами Ads Manager передбачає показники кількості показів, кліків, витрат, CTR (показник клікабельності), середньої вартості кліка (CPC) та середньої вартості тисячі показів (CPM), а також конверсій за умови налаштування їх відстеження.

Водночас OpenAI поки не оприлюднила середню вартість реклами та показники ефективності кампаній саме для українського ринку.

Що запуск ChatGPT Ads означає для бізнесу

Для українських компаній підключення ChatGPT Ads означає появу ще одного рекламного каналу. Його головна особливість — можливість контактувати з потенційним покупцем під час формування рішення. Якщо пошукова реклама орієнтується передусім на пошукові запити, то ChatGPT Ads враховує ширший контекст розмови, у котрій людина може поступово уточнювати свої потреби.

Такий формат потенційно цікавий компаніям, чиї товари та послуги потребують порівняння й обдуманого вибору. Зокрема, йдеться про електроніку, автомобілі, нерухомість, фінансові й освітні послуги.

Масштаб платформи вже значний: за даними OpenAI, щотижня ChatGPT використовують понад 1,2 млрд людей, а від початку запуску реклами кампанії на платформі провели понад 100 тис рекламодавців.

Водночас ці цифри характеризують глобальну аудиторію і рекламну активність, а не потенційне охоплення українських кампаній.