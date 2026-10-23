Как проверить события в Reddit Ads, X Ads и Microsoft Ads для Shopify

Как проверить события в Reddit Ads, X Ads и Microsoft Ads для Shopify

Пиксели для Reddit Ads, X Ads и Microsoft Ads установлены, реклама запущена — и кажется, что всё работает. Но если не проверить, корректно ли передается событие Purchase, каждая из этих платформ будет оптимизировать кампанию на основе неверных данных, а бюджет клиента будет тратиться зря.

В этой статье я покажу, как проверить отслеживание событий в Reddit Ads, X Ads и Microsoft Ads на примере события Purchase. Делюсь опытом из реального проекта на Shopify без использования GTM.

Что понадобится для проверки

Прежде чем начинать, установите расширение для браузера:

Reddit Pixel Helper — показывает вызовы Reddit Pixel в браузере на странице подтверждения заказа (Thank You Page);

Twitter (X) Pixel Helper — фиксирует отправку параметров событий X Ads в режиме реального времени;

UET Tag Helper — отладчик для проверки тега Microsoft UET и передачи параметров e-commerce;

Google Analytics Debugger — дополнительный инструмент для проверки параметров событий (value, currency) через GA4; особенно полезен, если сайт работает на Shopify без GTM — активирует режим отладки прямо в браузере.

Вам также понадобится доступ к рекламным кабинетам всех трех платформ и возможность совершить тестовую покупку на сайте (например, через тестовый платежный шлюз или промокод).

Перед началом тестирования обязательно отключите все блокировщики рекламы (AdBlock, Brave Shield), деактивируйте VPN и примите все cookie в баннере, чтобы они не блокировали отправку трекеров.

Проверка пикселя

Перед тестированием проверьте, что пиксель каждой платформы активен на сайте. Для этого откройте его в браузере и нажмите на иконку соответствующего расширения. ID пикселя должен совпадать с ID пикселя в рекламном кабинете



Проверка события Purchase в Reddit Ads

В левом меню рекламного кабинета Reddit перейдите в Events Manager.

Выберите вкладку Event testing. В поле Enter a URL вставьте ссылку на страницу тестового товара и нажмите Open — сайт откроется в новой вкладке.

Пройдите полный путь до покупки на сайте. После оформления заказа вернитесь на вкладку Event Testing: в разделе Events received должны появиться все события со статусом Healthy. Это означает, что событие получено платформой без ошибок. Если статус отличается от Healthy (например, Warning или Error) — сделайте скриншот и отправьте разработчику с описанием, что именно не так.

Обратите внимание на поля Currency и Item count: Currency должна соответствовать валюте вашего магазина (например, EUR или USD), а Item count — количеству товаров в тестовом заказе. Если значения не совпадают — это сигнал о том, что данные передаются некорректно.

В Reddit Event Testing параметр value отображается не полностью. Если нужно проверить передачу суммы заказа, включите Google Analytics Debugger и проверьте через GA4 DebugView.

Проверка события «Purchase» в X Ads

В левом меню личного кабинета X Ads в разделе Tools выберите Events manager.

В списке событий найдите Purchase и нажмите на иконку активности справа — откроется панель Recent activity.

Пройдите полный путь до покупки на сайте. На панели Recent activity появятся события в режиме реального времени. Разверните событие, чтобы увидеть параметры value и currency.

В отличие от Reddit, в X Ads все параметры Purchase можно проверить непосредственно в личном кабинете.

Проверка события Purchase в Microsoft Ads

В личном кабинете Microsoft Ads перейдите в раздел Conversions → UET tag → вкладка Test your tag.

В поле Website URL введите адрес сайта и нажмите Open website URL — сайт откроется для тестирования.

Убедитесь, что на сайте отключены блокировщики рекламы и диалоговые окна с запросом на cookie, и они не мешают отслеживанию событий. События могут появляться с задержкой 10–20 секунд. Если их по-прежнему нет — проверьте, установлен ли UET-тег на странице благодарности (Thank You Page) и отключены ли все блокировщики рекламы.

Пройдите полный путь до покупки на сайте. После оформления заказа вернитесь в раздел Test your tag — событие Purchase должно появиться в списке событий вместе с параметрами.

Если тег только что установлен и имеет статус Unverified — это нормально. Подождите до 24 часов и проверьте снова.

Чек-лист для самопроверки

Если события не передаются или передаются некорректно — вот что стоит проверить самостоятельно, прежде чем обращаться к разработчику:

Отключите блокировщики — AdBlock, Brave Shield, VPN могут блокировать отправку пикселей. Проверьте согласие на использование Cookie — если пользователь не дал согласие в Cookie-баннере, пиксель может не сработать. Убедитесь, что пиксель находится на нужной странице — событие Purchase должно срабатывать на странице подтверждения заказа (Thank You Page), а не на любой другой. Подождите — некоторые платформы (особенно Microsoft Ads) могут отображать события с задержкой до 20 секунд.

Если после всего этого проблема остается — сделайте скриншот того, что именно не так (какой статус, какие параметры отсутствуют), и передайте его разработчику. На Shopify без GTM настройка пикселей — это зона ответственности разработчика.

Выводы