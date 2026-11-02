Высокий сезон 2026: трансформация пути покупателя, эффективность рекламы и роль искусственного интеллекта

Раньше план на четвертый квартал строился вокруг конкретных дней и недель. В этом году период скидок растянулся на три месяца, а часть выбора клиенты делают, консультируясь с искусственным интеллектом.

Трансформируются как высокий сезон, так и поведение покупателей, а также инструменты, которые мы используем для коммуникации.

Антон Липский, Head of PPC Department в Netpeak, поделился своим 19-летним опытом в контекстной рекламе на митапе «Промосезон 2026: что изменилось в customer journey, AI и performance».

Он разобрал, как изменился путь и поведение пользователя в высокий сезон, где именно в игру вступает искусственный интеллект и как подстроить подходы, чтобы маркетинг работал эффективнее.

Конец эпохи высокого сезона: почему Black Friday растянулась на 3 месяца

Еще несколько лет назад план на 4-й квартал строился ситуативно: компании просто переходили от одного праздника к другому, адаптируя месседжи под конкретный день. Сегодня эта модель больше не работает.

Когда все игроки одновременно выходят в одну пиковую неделю, растет конкуренция на аукционах и расходы на рекламу, а у покупателей включается «баннерная слепота». Чтобы выйти из этой ситуации, ритейлеры начали переносить активности на более ранние даты.

В этом году период скидок растянулся на три месяца. Понятие пиковой недели во время праздника практически исчезло, ведь сама подготовка занимает гораздо больше времени. Теперь весь четвертый квартал — это один большой высокий сезон , в течение которого большинство брендов стараются поддерживать стабильно высокую рекламную активность и не сдавать позиции.

Все смещают сроки, и каждый пытается найти тот уютный уголок, где деньги будут тратиться с большей отдачей и ростом. Если 5–6 лет назад в день «Черной пятницы» продажи были в 4,4 раза выше, чем в средний день года, то сейчас недельный прирост заказов составляет всего 25%. Ажиотаж угасает, и с этим нужно работать.

Поведение пользователей меняется: почти 60% людей в мире сознательно стремятся избежать предпраздничного ажиотажа Черной пятницы и планируют сделать покупки заранее. Однако большинство ритейлеров реагирует с опозданием.

Через 2–4 года мы вообще перейдем к модели, при которой праздничных распродаж в привычном виде не будет — продажи в течение всего второго полугодия будут расти плавно и без четких пиков.

Сегодня в мире, помимо основной распродажи, выделяют ранний исследовательский сезон (early research season). Главный тезис остается неизменным: чем раньше мы выйдем к пользователям с рекламным предложением, тем эффективнее будет работа в долгосрочной перспективе.

Причины этой трансформации понятны:

Маркетинговая усталость от рекламы, которая преследует людей. Растянутость инкрементального спроса. Дополнительные продажи, которые раньше приходились на семь дней, теперь растянуты на недели и месяцы. Снижение покупательной способности и отложенный спрос. Разрыв между намерением купить и самой покупкой стал еще больше. Точечные инвестиции исключительно в пиковые дни теряют смысл.

В Украине речь идет как минимум о трех неделях активности + дополнительное время для разогрева, начиная с октября.

С точки зрения долгосрочной динамики больше не работают обещания «Мы даем вам скидку сейчас, а не потом». Лучше всего сработает подход, когда вы даете понять, что у вас будет действительно классное предложение. Это позволяет «объединить» людей вокруг бренда и сделать их лояльными к покупке у вас.

Спрос и поиск товаров начинаются уже в октябре — и ориентироваться нужно именно на него.

Четыре фазы Q4 по версии Google и Meta

Google и Meta делят Q4 на четыре активные фазы, каждая из которых требует отдельного подхода к креативам и мероприятиям:

Discovery + Хэллоуин (с начала октября). Люди начинают искать товары, присматриваться к ним и откладывать деньги. Сделка (первая половина — конец ноября). Период активных спецпредложений, когда аудитория готова к покупке. Подарки (декабрь). Сезон массовой покупки праздничных сюрпризов, где ключевую роль играет наличие товара на складе и скорость доставки. «Свежий старт» или Q5 (конец декабря — середина января). Период послепраздничных распродаж, когда люди покупают товары для себя, тратят подарочные сертификаты и воплощают в жизнь новогодние замыслы.

Раньше этим периодом пренебрегали, приостанавливая кампании. Однако Q5 — идеальное время для формирования ассоциаций с брендом и лояльности.

Источник: праздничные гайды Meta и Google, август 2026

Высокий сезон в Украине имеет свою выраженную специфику. По данным внутренних опросов Netpeak, около 2/3 украинских компаний не планируют существенно увеличивать бюджеты или готовить специальные предложения к «Черной пятнице». Большинство ритейлеров выбирают стратегию равномерных рекламных инвестиций.

Для компаний, готовящих гибкие и выгодные специальные предложения, это открывает широкие возможности для привлечения аудитории и новых покупателей.

Экономические факторы

За первое полугодие 2026 года доход в сфере электронной коммерции в гривне вырос в полтора раза (+56%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако за этим ростом скрываются подводные камни:

Увеличение среднего чека вместо роста покупательной способности. Выручка выросла из-за подорожания товаров, роста курса доллара (44,66 грн/$) и подорожания техники. Глобальная инфляция и логистика. На цены давит подорожание материалов, топлива и затруднения в логистике (в частности, трансатлантические перевозки и закрытое небо над Украиной). Снижение конверсии при росте трафика. Средний чек растет, но конверсия падает — покупает меньшее количество людей (например, в сегменте одежды трафик вырос на 40 %, но конверсия упала на 22 %).

Главное предостережение для брендов: не пытайтесь стимулировать импульсивные покупки. «Черная пятница» исторически строилась на импульсивных решениях, но сейчас из-за роста инфляции и дефицита бюджета потребители почти полностью от них отказались.

Здесь действует «Правило 1%»: чтобы человек совершил спонтанную покупку, стоимость товара должна быть меньше 1% от его ежемесячного дохода.

Пример: если ежемесячный доход составляет 20 000 грн, порог импульсивной покупки ограничивается суммой в 200 грн (максимум 300 грн). Все покупки выше этого предела требуют длительного размышления, накопления средств или консультаций с семьей.

В то же время в Украине сохраняется фактор покупок «про запас». Наибольшие всплески продаж происходят не во время календарных праздников, а во время внешних угроз или скачков курса доллара (как в случае с 19-кратным ростом спроса на зарядные станции из-за рисков отключений электроэнергии). Срабатывает триггер: «Или я покупаю сейчас, или завтра этого не будет».

В этой ситуации преодолеть психологический барьер при принятии решения помогает оплата частями (рассрочка). Она нивелирует ограничения, разбивая крупную сумму на удобные ежемесячные платежи.

Наличие рассрочки в ритейле или любой другой сфере позволяет увеличить продажи в среднем на 30%.

Изменение задач бренда и концепция ZMOT

С изменением рынка трансформируются и ключевые задачи бренда. Если раньше маркетинг пытался привлечь трафик и перехватить клиента у конкурента в последний момент, то сейчас эта парадигма не работает. Перехватывать некого — люди определяются заранее.

Главное для бренда сегодня — построить узнаваемость и сформировать решение потребителя еще до того, как он начнет сравнивать ценники.

В этом контексте стоит вспомнить концепцию, которую в свое время продвигал Google — ZMOT (Zero Moment of Truth, нулевой момент истины):

First Moment of Truth (первый момент истины) — покупатель видит товар на полке и принимает решение о покупке;

Second Moment of Truth (второй момент истины) — он пользуется товаром или услугой и решает, станет ли он постоянным клиентом;

Zero Moment of Truth (нулевой момент истины) — человек еще до контакта с товаром делает подсознательный выбор в пользу бренда благодаря рекламе.

Задача рекламы сейчас — создать этот нулевой момент истины: донести, что у вас есть нужный товар, который впоследствии будет продаваться со скидкой, и привлечь человека в программу лояльности или на подписку. Тогда в день распродажи вам не придется перебивать предложения конкурентов за счет огромных бюджетов, ведь вы уже сформировали свою базу для продаж.

Влияние ценового фактора, расцвет социальных сетей и ИИ как новая точка входа

Несмотря на общее смещение спроса во времени, в период «Черной пятницы» решающими факторами для покупателей во всем мире остаются цена и специальные дни скидок.

Статистика показывает следующее распределение поведения:

14% продаж востребованных товаров осуществляются со скидками уже в начале ноября;

21% покупок совершается еще до начала основного пикового сезона — при условии выгодной цены или проведения локальных дней акционных предложений конкретным ритейлером;

более 90% покупателей (в частности, в США) заранее готовятся к праздничным распродажам, составляя списки желаний и ожидая скидок именно в дни акций.

При планировании промоакций учитывайте важный момент:

даты распродаж нужно согласовывать с реалиями рынка и графиком выплаты заработной платы.

Наивысшая покупательная способность наблюдается в течение недели после получения зарплаты (обычно в периоды после 15-го и 30-го чисел или до 7-го числа месяца). Если Черная пятница приходится на конец месяца, а человек еще не получил новых средств, эффективность кампании существенно снижается.

Если убрать возможность оплаты частями или в рассрочку, продажи обычно падают примерно на 30%. Это вполне логично, ведь именно эти 30% составляют пограничную аудиторию — потребителей, которые стремятся совершить покупку, но итоговая сумма выходит за пределы их психологического барьера.

Динамика каналов трафика

Во всем мире наблюдается стремительное смещение каналов привлечения: ключевые позиции занимают партнерские сети, бренд-коллаборации и социальные медиа.

Рост «условно бесплатного» трафика в этих каналах обусловлен баннерной слепотой — люди больше не реагируют на агрессивную прямую рекламу. Вместо этого потребители (особенно поколения Z и Альфа) ориентируются на рекомендации тех, кому доверяют. Это стимулирует существенный рост социального трафика (social traffic).

Классический органический поиск (SEO) постепенно теряет позиции — прежде всего из-за экспансии AI Overview, который берет на себя значительную долю пользовательских запросов непосредственно на странице выдачи.

ИИ как новая точка входа в электронную коммерцию

Самый главный глобальный тренд года — массовая интеграция AI-технологий и агентов (ChatGPT, Gemini, Claude) в покупательский путь.

Выбор товаров и подарков происходит с помощью консультации с GenAI, что делает высокий сезон 2026 года кардинально отличным от предыдущих лет.

Наряду с этим наблюдается рост AI- и бот-трафика на сайты в 2–3 раза в отдельных категориях, и, по прогнозам, этот тренд будет нарастать и в дальнейшем:

25% потребителей уже планируют искать идеи для подарков с помощью AI-инструментов;

41 % украинцев покупали товары по рекомендации искусственного интеллекта, а почти половина доверяет советам, полученным от AI-агентов;

69% людей скорее оставят товар, приобретенный по совету искусственного интеллекта, чем вернут его в магазин.

Искусственный интеллект меняет правила игры не только для покупателей, но и для рекламных агентств. Появление новых протоколов (в частности, MCP) и инструментов позволяет автоматизировать процессы, которые ранее требовали значительных человеческих ресурсов.

Учитывая, что и в YouTube, и в Google активно внедряются AI-инструменты, привлечение клиента происходит внутри единой экосистемы.

Люди хотят дарить продуманные, эмоциональные подарки, но не готовы тратить на их поиск дни или недели. Потребители стремятся выбирать значимые вещи со скоростью импульсивной покупки. Именно этот запрос и удовлетворяет ИИ.

В то же время почти три четверти (75 %) пользователей AI Mode и AI Overview подтверждают, что принимают решение о покупке значительно быстрее.

Искусственный интеллект нивелирует эффект отложенной покупки, максимально сокращая путь от идеи до транзакции.

Кроме того, согласно статистике, у пользователей AI-платформ в три раза больше точек взаимодействия — они чаще просматривают видео, заходят на разные страницы и собирают больше информационного контекста, что создает для бизнеса дополнительные возможности для кроссканальной коммуникации.

Что это означает для бизнеса? Обучение искусственного интеллекта, чтобы он рекомендовал пользователям именно ваши товары и бренд, становится базовым требованием современного маркетинга. Информационное поле вокруг компании становится источником данных для внешних AI-агентов.

Обновление рекламных платформ и инструментов электронной коммерции

Google делает ставку на искусственный интеллект и заявляет, что реклама уже становится органичной частью AI-ответов. Меняется сама парадигма: если раньше рекламу таргетировали на общий интерес или ключевой запрос, то сегодня она должна отвечать на точный контекст и конкретный вопрос пользователя.

Среди ключевых ИИ-решений в рекламных продуктах Google стоит выделить:

объявления внутри ответов ИИ и чатов — интеграция рекламных предложений непосредственно в ответы AI Overview и алгоритмические консультации;

— интеграция рекламных предложений непосредственно в ответы AI Overview и алгоритмические консультации; автоматическая генерация креативов — создание адаптивных визуалов и текстов на основе целевых страниц и брендбука компании;

— создание адаптивных визуалов и текстов на основе целевых страниц и брендбука компании; AI-брифинг алгоритмов — гибкая настройка системы для автопоиска целевых аудиторий и скрытых микроинтересов.

Пиком управляют настройки, а не только бюджет.

Рекламные платформы внедряют новые инструменты для гибкого управления кампаниями в праздничные периоды. В частности, Google представил Promotion mode — функцию для временного автоматического изменения целевого ROAS и бюджетов непосредственно во время распродаж, а также Product Value Optimization для приоритезации наиболее высокомаржинальных товаров.

В то же время Meta подчеркивает: рекламным кампаниям нужен ранний старт (еще в октябре), чтобы алгоритмы успели пройти этап обучения до начала Черной пятницы.

Запускайте кампании в октябре, а к разгару распродаж заранее планируйте изменение целей, алгоритмов и приоритетных товарных групп. Отказывайтесь от жесткого управления по ROAS в самые пиковые дни, давая алгоритмам больше свободы для улавливания горячего спроса.

И Google, и Meta единодушны: основой для электронной коммерции становится детализированный товарный фид. В частности, в Google Merchant Center появились ситуативные атрибуты, где можно описать сценарии использования продукта: для кого он предназначен, для каких задач подходит, а для каких — нет.

Это источник знаний, на котором обучается ИИ, чтобы подбирать ваши товары под персонализированные запросы.

Меняется и суть рекламы: если раньше охотились за горячим спросом, то теперь задача — сделать так, чтобы ИИ перехватывал аудиторию за вас, а бренд попадал в шорт-лист ответов ИИ для потенциальных клиентов.

Практический чек-лист подготовки к высокому сезону

Чтобы эффективно пройти пиковый сезон и максимально использовать новые алгоритмические инструменты рекламных платформ, воспользуйтесь пошаговым чек-листом: