Peak Season 2026: трансформація шляху покупця, ефективність реклами та роль штучного інтелекту

Раніше план на четвертий квартал будувався навколо конкретних днів і тижнів. Цьогоріч період знижок розтягнувся на три місяці, а частину вибору клієнти роблять, консультуючись зі штучним інтелектом.

Трансформується високий сезон, поведінка покупців та інструменти, які ми використовуємо для комунікації.

Антон Липський, Head of PPC Department у Netpeak, поділився своїм 19-річним досвідом в контекстній рекламі на мітапі «Промосезон 2026: що змінилося у customer journey, AI та performance».

Він розібрав, як змінився шлях та поведінка користувача у високий сезон, де саме в гру вступає штучний інтелект та як підлаштувати підходи, щоб маркетинг працював ефективніше.

Кінець епохи пікового сезону: чому Black Friday розтягнулася на 3 місяці

Ще декілька років тому план на Q4 будувався ситуативно: бізнеси просто рухалися від одного свята до іншого, адаптуючи меседжі під конкретний день. Сьогодні ця модель більше не працює.

Коли всі гравці одночасно виходять в один піковий тиждень, зростає конкуренція в аукціонах і витрати на рекламу, а в покупців вмикається банерна сліпота. Щоби вийти з цього, ритейлери почали зміщувати активності на раніші дати.

Цьогоріч період знижок розтягнувся на три місяці. Поняття пікового тижня під час свята практично зникло, адже сама підготовка займає набагато більше часу. Тепер весь Q4 — це один великий високий сезон , протягом якого більшість брендів намагаються зберігати стабільно високу рекламну активність і не просідати.

Усі зміщуються, і кожен намагається знайти той затишний куточок, де гроші витрачатимуться з більшою віддачею та ростом. Якщо 5–6 років тому в день Black Friday відбувалося в 4,4 раза більше продажів, ніж у середній день року, то зараз тижневий приріст за замовленнями становить лише 25%. Ажіотаж згасає, і з цим треба працювати.

Поведінка користувачів змінюється: майже 60% людей у світі свідомо прагнуть уникнути передсвяткового ажіотажу Чорної п’ятниці й планують зробити покупки заздалегідь. Проте більшість ритейлерів реагує із запізненням.

За 2–4 роки ми взагалі прийдемо до моделі, де святкових розпродажів у звичному вигляді не буде — продажі протягом усього другого півріччя зростатимуть плавно й без чітких піків.

Сьогодні у світі, окрім основного розпродажу, виділяють ранній дослідницький сезон (early research season). Головна теза залишається незмінною: чим раніше ми вийдемо до користувачів з рекламною пропозицією, тим ефективнішою буде робота в довгостроковій перспективі.

Причини цієї трансформації зрозумілі:

Маркетингова втома від реклами, яка переслідує людей. Розтягнення інкрементального попиту. Додаткові продажі, які раніше припадали на сім днів, тепер рознесені на тижні й місяці. Зниження купівельної спроможності та відкладений попит. Люфт між наміром купити та покупкою став ще більшим. Точкові інвестиції суто в пікові дні втрачають сенс.

В Україні йдеться як мінімум про три тижні активності + додатковий час для розігріву, починаючи з жовтня.

Із точки зору довгострокової механіки більше не працюють обіцянки «Ми даємо вам знижку зараз, а не потім». Найкраще спрацює підхід, коли ви даєте розуміння, що у вас буде дійсно класна пропозиція. Це дає змогу «згуртувати» людей навколо бренду і зробити їх лояльними до покупки у вас.

Попит і дослідження товарів починаються вже в жовтні — і цілитися потрібно саме в нього.

Чотири фази Q4 за версією Google та Meta

Google та Meta розкладають Q4 на чотири активні фази, кожна з яких потребує окремого підходу до креативів та активностей:

Discovery + Геловін (з початку жовтня). Люди починають шукати товари, придивлятися та відкладати гроші. Угода (перша половина — кінець листопада). Період активних спецпропозицій, коли аудиторія готова до покупки. Подарунки (грудень). Сезон масового придбання святкових сюрпризів, де ключову роль відіграє наявність товару на складі та швидкість логістики. «Свіжий старт» або Q5 (кінець грудня — середина січня). Період післясвяткових розпродажів, коли люди купують товари для себе, витрачають подарункові сертифікати та реалізують новорічні починання.

Раніше цим періодом нехтували, призупиняючи кампанії. Проте Q5 — ідеальний час для побудови бренд-асоціацій та лояльності.

Джерело: святкові гайди Meta та Google, серпень 2026

Високий сезон в Україні має свою виражену специфіку. За даними внутрішніх опитувань Netpeak, близько 2/3 українських компаній не планують суттєво збільшувати бюджети або готувати спеціальні офери під Чорну п’ятницю. Більшість ритейлерів обирають стратегію рівномірних рекламних інвестицій.

Для бізнесів, що готують гнучкі та вигідні спецпропозиції, це створює потужне вікно можливостей для перехоплення аудиторії та залучення нових покупців.

Економічні фактори

За перше півріччя 2026 року дохід в ecommerce у гривні виріс у півтора рази (+56%) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте за цим зростанням криються підводні камені:

Збільшення середнього чека замість купівельної спроможності. Дохід виріс через подорожчання товарів, ріст курсу долара (44,66 грн/$) та подорожчання техніки. Глобальна інфляція та логістика. На цінники тисне подорожчання матеріалів, палива та ускладнена логістика (зокрема трансатлантичні перевезення і закрите небо над Україною). Падіння конверсії при зростанні трафіку. Середній чек зростає, але конверсія просідає — купує менша кількість людей (наприклад, у сегменті одягу трафік зріс на 40%, але конверсія впала на 22%).

Головне застереження для брендів: не намагайтеся спонукати до імпульсивних продажів. Чорна п'ятниця історично будувалася на імпульсивних рішеннях, але зараз через зростання інфляції та дефіцит бюджету споживачі майже повністю від них відмовилися.

Тут діє «Правило 1%»: щоб людина зробила спонтанну покупку, вартість товару має бути меншою за 1% від її щомісячного доходу.

Приклад: якщо щомісячний дохід становить 20 000 грн, поріг імпульсивної покупки обмежується сумою у 200 грн (максимум 300 грн). Усі покупки вище цієї межі вимагають тривалого роздуму, накопичення коштів або консультацій із родиною.

Водночас в Україні зберігається чинник покупок «про запас». Найбільші сплески продажів відбуваються не під час календарних свят, а під час зовнішніх загроз чи стрибків курсу долара (як у випадку зі зростанням попиту на зарядні станції у 19 разів через ризики блекаутів). Спрацьовує тригер: «Або я купую зараз, або завтра цього не буде».

У цій ситуації подолати психологічний бар'єр у прийнятті рішення допомагає оплата частинами (розстрочка). Вона нівелює обмеження, розбиваючи велику суму на комфортні щомісячні платежі.

Наявність розстрочки у ритейлі чи будь-якій іншій сфері дозволяє збільшити продажі в середньому на 30%.

Зміна задач бренду та концепція ZMOT

Зі зміною ринку трансформуються й ключові завдання бренду. Якщо раніше маркетинг намагався залучити трафік та перехопити клієнта у конкурента в останній момент, то зараз ця парадигма не працює. Перехоплювати нікого — люди визначаються заздалегідь.

Головне для бренду сьогодні — побудувати впізнаваність та сформувати рішення споживача ще до того, як він почне порівнювати цінники.

У цьому контексті варто згадати концепцію, яку свого часу просував Google — ZMOT (Zero Moment of Truth, нульовий момент істини):

First Moment of Truth (перший момент істини) — покупець бачить товар на полиці й приймає рішення про покупку;

Second Moment of Truth (другий момент істини) — він користується товаром чи послугою та вирішує, чи стане вона постійним клієнтом;

Zero Moment of Truth (нульовий момент істини) — людина ще до контакту з товаром робить підсвідомий вибір на користь бренду завдяки рекламі.

Задача реклами зараз — створити цей нульовий момент істини: донести, що у вас є потрібний товар, який згодом продаватиметься зі знижкою, і залучити людину в програму лояльності чи підписку. Тоді в день розпродажу вам не доведеться перебивати пропозиції конкурентів за величезні бюджети, адже ви вже сформували свою базу для продажів.

Вплив цінового чинника, розквіт соцмереж та AI як нова точка входу

Попри загальне зміщення попиту в часі, у період Чорної п’ятниці вирішальними чинниками для покупців в усьому світі залишаються ціна та спеціальні дні знижок.

Статистика показує такий розподіл поведінки:

14% продажів бажаних товарів здійснюються зі знижками вже на початку листопада;

21% покупок відбуваються ще до старту основного високого сезону — за умови вигідної ціни або проведення локальних днів акційних пропозицій конкретним ритейлером;

понад 90% покупців (зокрема в США) заздалегідь готуються до святкових розпродажів, формуючи списки бажань і очікуючи на дисконт саме в промодні.

При плануванні промоакцій враховуйте важливий момент:

дати розпродажу потрібно узгоджувати з реаліями ринку та графіком виплати заробітних плат.

Найвища купівельна спроможність спостерігається протягом тижня після отримання зарплати (зазвичай у періоди після 15-го та 30-го чисел або до 7-го числа місяця). Якщо Чорна п’ятниця припадає на кінець місяця, а людина ще не отримала нових коштів, ефективність кампанії суттєво знижується.

Якщо прибрати можливість оплати частинами або в розстрочку, продажі зазвичай падають орієнтовно на 30%. Це цілком логічно, адже саме ці 30% становлять прикордонну аудиторію — споживачів, які прагнуть здійснити покупку, але підсумкова сума виходить за межі їхнього психологічного бар’єра.

Динаміка каналів трафіку

Стрімке зміщення каналів залучення спостерігається у всьому світі: ключові позиції перебирають партнерські мережі, бренд-колаборації та соціальні медіа.

Зростання «умовно безкоштовного» трафіку в цих каналах зумовлене банерною сліпотою — люди більше не реагують на агресивну пряму рекламу. Натомість споживачі (особливо Gen Z та Alpha) орієнтуються на рекомендації тих, кому довіряють. Це стимулює суттєвий приріст соціального трафіку (social traffic).

Класичний органічний пошук (SEO) поступово втрачає позиції — насамперед через експансію AI Overview, який перебирає на себе значну частку користувацьких запитів безпосередньо на сторінці видачі.

AI як нова точка входу в ecommerce

Найголовніший глобальний тренд року — масове інтегрування AI-технологій та агентів (ChatGPT, Gemini, Claude) в купівельний шлях.

Вибір товарів та подарунків відбувається за допомогою консультації з GenAI, що робить високий сезон 2026 кардинально відмінним від попередніх років.

Разом із цим спостерігається зростання AI- та бот-трафіку на сайти у 2–3 рази в окремих категоріях, і за прогнозами цей тренд масштабуватиметься й надалі:

25% споживачів вже планують шукати ідеї для подарунків за допомогою AI-інструментів;

41% українців купували товари за рекомендацією штучного інтелекту, а майже половина довіряє порадам, отриманим в AI-агентах;

69% людей більш схильні залишити товар, придбаний за порадою штучного інтелекту, ніж повернути його в магазин.

Штучний інтелект змінює правила гри не лише для покупців, а й для рекламних агенцій. Поява нових протоколів (зокрема MCP) та інструментів дає змогу автоматизувати процеси, які раніше вимагали значних людських ресурсів.

З огляду на те, що й у YouTube, і в Google активно впроваджуються AI-інструменти, залучення клієнта відбувається всередині єдиної екосистеми.

Люди хочуть дарувати продумані, емоційні подарунки, але не готові витрачати на їхній пошук дні чи тижні. Споживачі прагнуть обирати глибокі речі зі швидкістю імпульсивної покупки. Саме цей запит і закриває AI.

Водночас майже три чверті (75%) користувачів AI Mode та AI Overview підтверджують, що приймають рішення про покупку значно швидше.

Штучний інтелект нівелює ефект відкладеної покупки, максимально скорочуючи шлях від ідеї до транзакції.

Також за статистикою користувачі AI-платформ мають утричі більше точок взаємодії — вони частіше переглядають відео, заходять на різні сторінки та збирають більше інформаційного контексту, що створює для бізнесу додаткові можливості для кросканальної комунікації.

Що це означає для бізнесу? Навчання штучного інтелекту для того, щоб він рекомендував користувачам саме ваші товари та бренд, перетворюється на базову вимогу сучасного маркетингу. Інформаційне поле навколо компанії стає джерелом даних для зовнішніх AI-агентів.

Оновлення рекламних платформ та інструменти ecommerce

Google робить ставку на штучний інтелект і заявляє, що реклама вже стає органічною частиною AI-відповідей. Змінюється сама парадигма: якщо раніше рекламу таргетували на загальний інтерес чи ключовий запит, то сьогодні вона має відповідати на точний контекст і конкретне запитання користувача.

Серед ключових AI-рішень у рекламних продуктах Google варто виділити:

оголошення всередині AI-відповідей та чатів — інтеграція рекламних пропозицій безпосередньо у відповіді AI Overview та алгоритмічні консультації;

— інтеграція рекламних пропозицій безпосередньо у відповіді AI Overview та алгоритмічні консультації; автоматична генерація креативів — створення адаптивних візуалів та текстів на основі посадкових сторінок і брендбуку компанії;

— створення адаптивних візуалів та текстів на основі посадкових сторінок і брендбуку компанії; AI-брифування алгоритмів — гнучке налаштування системи для автопошуку цільових аудиторій та прихованих мікроінтересів.

Піком керують налаштуваннями, а не лише бюджетом.

Рекламні платформи впроваджують нові інструменти для гнучкого управління кампаніями в святкові періоди. Зокрема, Google презентував Promotion mode — функцію для тимчасової автоматичної зміни цільового ROAS та бюджетів безпосередньо під час розпродажів, а також Product Value Optimization для пріоритизації найбільш високомаржинальних товарів.

Водночас Meta наголошує: рекламним кампаніям потрібен ранній старт (ще у жовтні), щоб алгоритми встигли пройти етап навчання до початку Чорної п'ятниці.

Запускайте кампанії в жовтні, а на роспал заздалегідь плануйте зміну цілей, алгоритмів та пріоритетних товарних груп. Відходьте від жорсткого керування за ROAS у самі пікові дні, даючи алгоритмам більше свободи для захоплення гарячого попиту.

І Google, і Meta одностайні: основою для ecommerce стає деталізований товарний фід. Зокрема, у Google Merchant Center з’явилися ситуативні атрибути, де можна описати сценарії використання продукту: для кого він призначений, для яких задач підходить, а для яких — ні.

Це джерело знань, на якому навчається AI, щоб радити ваші товари під персоналізовані запити.

Змінюється і суть реклами: якщо раніше полювали на гарячий попит, то тепер завдання — зробити так, щоб AI перехоплював аудиторію за вас, а бренд потрапляв у шортлист відповідей AI для потенційних клієнтів.

Практичний чекліст підготовки до високого сезону

Щоб ефективно пройти високий сезон та використати нові алгоритмічні інструменти рекламних платформ на максимум, скористайтеся покроковим чеклістом: