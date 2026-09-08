Cost per Acquisition (CPA): что это такое и как использовать этот показатель для оценки эффективности интернет-рекламы

Cost per Acquisition (CPA): что это такое и как использовать этот показатель для оценки эффективности интернет-рекламы

Рекламная кампания может приносить десятки заявок, покупок или звонков. Но достаточно ли одного только количества конверсий, чтобы оценить ее эффективность?

Представим себе две кампании. Обе получили по 30 конверсий. На первый взгляд, результат одинаковый. Однако первая потратила на рекламу 6 000 грн, а вторая — 15 000 грн. Очевидно, что оценивать их эффективность только по количеству конверсий неправильно.

Именно поэтому PPC-специалисты анализируют не только количество полученных результатов, но и стоимость каждой конверсии. Для этого используют показатель Cost per Acquisition (CPA), который помогает понять, насколько эффективно рекламный бюджет превращается в бизнес-результат.

В то же время сам по себе CPA не даёт полной картины. Одинаковая стоимость конверсии может быть хорошим результатом для одного бизнеса и невыгодной для другого. Кроме того, Google Ads и Meta Ads могут показывать разные значения CPA даже для одной рекламной кампании из-за особенностей отслеживания и атрибуции.

В этой статье рассмотрим, что такое CPA, как он рассчитывается и используется при анализе рекламных кампаний, чем отличается работа с этим показателем в Google Ads и Meta Ads и какие факторы могут влиять на его значение.

Что такое CPA

При анализе рекламной кампании можно увидеть десятки показателей: клики, показы, Click-Through Rate (CTR), CPC, конверсии. Каждый из них помогает оценить эффективность рекламы, но именно Cost per Acquisition (CPA) показывает, сколько в среднем стоило получить одну конверсию.

Конверсией может быть любое целевое действие, имеющее ценность для бизнеса: покупка товара, заполнение формы, звонок, запись на консультацию, регистрация или любое другое действие, которое компания определила как важный результат рекламной кампании.

Именно поэтому универсального значения CPA не существует. Для интернет-магазина приемлемой может быть одна стоимость конверсии, а для стоматологической клиники или B2B-компании — совсем другая. Оценивать этот показатель нужно с учётом специфики бизнеса, стоимости продукта и ценности самой конверсии.

Важно не путать CPA с моделью оплаты рекламы. В большинстве кампаний Google Ads и Meta Ads рекламодатель платит за клики или показы, тогда как CPA — это показатель эффективности, который помогает оценить среднюю стоимость получения одной конверсии.

Чтобы правильно интерпретировать этот показатель, недостаточно знать только его определение. Не менее важно понимать, как он рассчитывается и от чего зависит его значение.

Как рассчитывается CPA

Рассчитать CPA довольно просто. Для этого нужно разделить общие расходы на рекламу на количество полученных конверсий.

CPA = Расходы на рекламу ÷ Количество конверсий

Например, если рекламная кампания обошлась в 10 000 грн и принесла 40 заявок, средняя стоимость одной конверсии составит:

10 000 ÷ 40 = 250 грн

То есть в среднем каждая заявка стоила 250 грн.

На первый взгляд всё довольно просто. Однако при анализе этого показателя важно учитывать, что CPA — это среднее значение. Оно не означает, что каждая конверсия стоила одинаково. Часть заявок могла стоить дешевле, другие — дороже, но в отчёте отображается их средняя стоимость.



Также стоит помнить, что значение CPA напрямую зависит от того, какое именно действие система считает конверсией. Если в рекламном аккаунте неправильно настроено отслеживание или в качестве конверсии выбрано второстепенное действие, полученный показатель не будет отражать реальную эффективность рекламы.

Поэтому перед анализом CPA важно убедиться, что система отслеживает именно те конверсии, которые имеют ценность для бизнеса.

Как использовать CPA для оценки эффективности рекламы

Сам по себе показатель CPA не дает ответа на вопрос, эффективно ли работает рекламная кампания. Он лишь показывает среднюю стоимость одной конверсии. Чтобы сделать правильные выводы, CPA нужно анализировать в комплексе с другими показателями.

Прежде всего CPA помогает оценить эффективность использования рекламного бюджета. Если две кампании приносят одинаковое количество конверсий, но одна тратит на это меньше средств, её CPA будет ниже. Это может свидетельствовать об более эффективном использовании бюджета.

В то же время более низкий CPA не всегда означает лучший результат. Иногда кампания привлекает дешевые лиды, которые не становятся клиентами, тогда как другая приносит меньше заявок, но значительно более высокого качества. Именно поэтому при анализе важно учитывать не только стоимость конверсии, но и ее ценность для бизнеса, согласно данным CRM-системы.

CPA также помогает сравнивать эффективность различных кампаний, аудиторий, ключевых слов, креативов или целевых страниц. Если определенный сегмент стабильно обеспечивает более низкую стоимость конверсии без потери качества лидов, это может стать основанием для перераспределения рекламного бюджета.

В то же время не стоит делать выводы на основе небольшого количества данных. Если кампания получила всего несколько конверсий, даже одна более дорогая заявка может существенно повлиять на средний CPA. Поэтому оценивать этот показатель целесообразно только после накопления достаточного объема статистики.



Когда CPA может вводить в заблуждение

При анализе рекламных кампаний легко прийти к выводу, что более низкий CPA всегда означает лучший результат. На самом деле это не так.

Например, две кампании могут приносить одинаковое количество конверсий, но разное их качество. Первая привлекает много заявок с низкой вероятностью покупки, тогда как вторая — меньше обращений, но большинство из них превращается в реальных клиентов.

Подобная ситуация возникает и в различных сферах бизнеса. Для интернет-магазина приемлемый CPA может составлять несколько сотен гривен, тогда как для компании, продающей дорогие услуги или недвижимость, даже несколько тысяч гривен за конверсию могут быть экономически оправданными.

Именно поэтому при оценке эффективности рекламы важно учитывать не только стоимость конверсии, но и средний чек, маржинальность, качество лидов и другие бизнес-показатели.

CPA помогает оценить эффективность рекламы, но не может быть единственным критерием для принятия решений.

Как работает CPA в Google Ads

В Google Ads показатель CPA отображается в столбце «Стоимость/конв.» (Cost / Conv.). Он показывает среднюю стоимость одной конверсии и помогает оценить, насколько эффективно рекламная кампания достигает поставленной цели.

В отличие от CPC, который показывает среднюю стоимость клика, CPA позволяет оценить конечный результат рекламы.

Например, две кампании могут иметь одинаковый CPC, но разный CPA. Это означает, что одна из них более эффективно превращает пользователей в потенциальных клиентов или покупателей.

Однако анализировать CPA стоит только после того, как вы убедитесь, что в аккаунте правильно настроены конверсии. Именно они используются для расчета этого показателя. Если система учитывает второстепенные или некорректно настроенные действия, полученное значение не будет отражать реальную эффективность рекламы.

Например, если в качестве основной конверсии по ошибке выбрать просмотр страницы «Контакты» вместо отправки формы, CPA может показаться значительно ниже, хотя фактическое количество заявок не изменится.

Поэтому перед анализом стоит проверить, какие именно действия обозначены как основные конверсии и соответствуют ли они бизнес-целям.

Еще одно преимущество Google Ads: CPA можно анализировать не только на уровне кампании. При необходимости его можно проанализировать для групп объявлений, ключевых слов, поисковых запросов, аудиторий, устройств или регионов. Это помогает быстрее найти элементы кампании, которые работают эффективнее, и определить, что требует оптимизации.

Именно поэтому CPA стоит использовать не только для оценки общего результата, но и как инструмент для поиска точек роста рекламной кампании.

Совет. Прежде чем оценивать CPA, убедитесь, что конверсии настроены правильно. Если система отслеживает нецелевые действия, даже низкий CPA может создать ложное впечатление об эффективности рекламы.

Как работает CPA в Meta Ads

Принцип расчета CPA в Meta Ads остаётся таким же, как и в Google Ads: система определяет среднюю стоимость одной конверсии, разделив расходы на рекламу на количество полученных результатов.

При этом в интерфейсе Meta Ads этот показатель чаще всего отображается как «Цена за результат» (Cost per Result). В зависимости от выбранной цели кампании результатом может быть заявка, покупка, сообщение, регистрация или другое целевое действие.

В отличие от Google Ads, где у пользователя часто уже есть сформированный спрос и он сам ищет товар или услугу, Meta Ads работает преимущественно с аудиторией, которая ещё не планировала взаимодействие с брендом. Именно поэтому сравнивать CPA между этими платформами без учёта особенностей рекламных кампаний будет некорректно.

Кроме того, Google Ads и Meta Ads используют разные модели атрибуции и по-разному учитывают конверсии. Из-за этого одна и та же рекламная кампания может иметь разный CPA в разных системах.

Это не означает, что одна из платформ работает некорректно — чаще всего причина заключается в различиях методики расчета и настройках атрибуции. Meta Ads поддерживает различные окна атрибуции, в частности 1 день после просмотра, 1 день после клика и 7 дней после клика. Выбранное окно определяет, в течение какого времени после взаимодействия с рекламой конверсия будет зачтена в результаты кампании.



Подобно Google Ads, в Meta также доступна автоматическая оптимизация ставок. Рекламодатель может задать желаемую среднюю стоимость результата с помощью стратегии Cost per Result Goal. Алгоритм будет стремиться получить как можно больше конверсий, ориентируясь на заданное значение, однако не гарантирует одинаковую стоимость каждой отдельной конверсии.

Независимо от того, с какой платформой вы работаете, перед анализом CPA стоит убедиться, что:

корректно настроено отслеживание конверсий;

выбрано правильное событие оптимизации;

анализируются одинаковые периоды;

учитываются особенности атрибуции каждой рекламной системы.

Совет. Если вы сравниваете результаты Google Ads, Meta Ads и GA4, не ожидайте, что значения CPA будут одинаковыми. Прежде всего проверьте, используют ли все системы одинаковые конверсии и модели атрибуции.

Как снизить CPA: практические рекомендации

Снижение CPA не всегда означает необходимость сокращения рекламного бюджета. Часто лучших результатов можно достичь благодаря оптимизации кампаний, улучшению качества трафика и правильной настройке отслеживания конверсий.

Прежде всего убедитесь, что система отслеживает именно те конверсии, которые имеют ценность для бизнеса. Если в качестве основных учитываются второстепенные действия или отслеживание работает некорректно, анализ CPA будет недостоверным. Регулярно анализируйте эффективность отдельных кампаний, ключевых слов, аудиторий, креативов и целевых страниц. Это поможет выявить сегменты, которые расходуют бюджет без достаточного количества конверсий, и сосредоточить инвестиции на том, что работает лучше. Если в кампании используется автоматическая стратегия Target CPA, не спешите резко менять целевое значение. Например, если средний CPA составляет 500 грн, а целевое значение сразу снизить до 250 грн, алгоритм может значительно ограничить участие в аукционах, что приведет к уменьшению количества показов и конверсий. Оптимальнее корректировать Target CPA постепенно, оценивая результаты после каждого изменения и давая алгоритму время адаптироваться. Если кампания работает по стратегии Target ROAS, подход к оптимизации будет иным. В этом случае система ориентируется не на стоимость конверсии, а на её ценность. Поэтому даже если CPA растёт, это не всегда свидетельствует об ухудшении результатов. Если кампания обеспечивает более высокий доход и достигает целевого ROAS, увеличение стоимости конверсии может быть вполне оправданным.

В то же время помните, что причина высокого CPA не всегда связана с настройками рекламы. На результат также влияют скорость загрузки сайта, удобство целевой страницы, процесс оформления заказа, конкурентность ниши, сезонность и даже качество работы отдела продаж.

Самое главное — оценивать CPA в комплексе с другими бизнес-показателями. Если кампания приносит более дорогие, но качественные лиды, которые регулярно становятся клиентами, увеличение CPA может быть экономически оправданным.

Как спрогнозировать CPA для медиаплана перед запуском рекламных кампаний

При подготовке медиаплана фактического значения CPA ещё нет, поэтому его прогнозируют на основе исторических данных, рыночных показателей и запланированного бюджета. Такой прогноз помогает оценить реалистичность ожидаемых результатов и определить, соответствуют ли они бизнес-целям.

Если кампании уже запускались ранее, лучшим ориентиром станет статистика за предыдущие периоды. Стоит проанализировать средний CPA, количество конверсий, сезонность, изменения в бюджете и результаты похожих кампаний. При этом нужно учитывать, что даже незначительные изменения в настройках, аудиториях или рекламных креативах могут повлиять на фактический результат.

Если исторических данных нет, прогноз можно построить на основе ожидаемого коэффициента конверсии (Conversion Rate, CR) и прогнозируемой средней стоимости клика (CPC). В таком случае используется формула:

CPA = CPC ÷ CR

Например, если прогнозируемый CPC составляет 20 грн, а ожидаемый коэффициент конверсии — 5%, прогнозируемый CPA будет равен:

20 ÷ 0,05 = 400 грн

Такой расчет является ориентировочным и помогает оценить потенциальную стоимость конверсии ещё до запуска кампании.

Важно помнить, что медиаплан содержит прогнозные показатели, а не гарантию результата. После запуска кампании фактический CPA нужно регулярно сравнивать с прогнозируемым и, при необходимости, корректировать бюджет, стратегию назначения ставок или настройки кампании.

Выводы