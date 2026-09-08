Cost per Acquisition (CPA): що це таке та як використовувати показник для оцінки ефективності інтернет-реклами

Cost per Acquisition (CPA): що це таке та як використовувати показник для оцінки ефективності інтернет-реклами

Рекламна кампанія може приносити десятки заявок, покупок або дзвінків. Але чи достатньо лише кількості конверсій, щоб оцінити її ефективність?

Уявімо дві кампанії. Обидві отримали по 30 конверсій. На перший погляд, результат однаковий. Проте перша витратила на рекламу 6 000 грн, а друга — 15 000 грн. Очевидно, що оцінювати їхню ефективність лише за кількістю конверсій неправильно.

Саме тому PPC-фахівці аналізують не лише кількість отриманих результатів, а й вартість кожної конверсії. Для цього використовують показник Cost per Acquisition (CPA), який допомагає зрозуміти, наскільки ефективно рекламний бюджет перетворюється на бізнес-результат.

Водночас сам по собі CPA не дає повної картини. Однакова вартість конверсії може бути хорошим результатом для одного бізнесу й невигідною для іншого. Крім того, Google Ads і Meta Ads можуть показувати різні значення CPA навіть для однієї рекламної кампанії через особливості відстеження та атрибуції.

У цій статті розглянемо, що таке CPA, як він розраховується та використовується під час аналізу рекламних кампаній, чим відрізняється робота з цим показником у Google Ads і Meta Ads і які фактори можуть впливати на його значення.

Що таке CPA

Під час аналізу рекламної кампанії можна побачити десятки показників: кліки, покази, Click-Through Rate (CTR), CPC, конверсії. Кожен із них допомагає оцінити ефективність реклами, але саме Cost per Acquisition (CPA) показує, скільки в середньому коштувало отримати одну конверсію.

Конверсією може бути будь-яка цільова дія, яка має цінність для бізнесу: покупка товару, заповнення форми, дзвінок, запис на консультацію, реєстрація або будь-яка інша дія, яку компанія визначила як важливий результат рекламної кампанії.

Саме тому універсального значення CPA не існує. Для інтернет-магазину прийнятною може бути одна вартість конверсії, а для стоматологічної клініки чи B2B-компанії — зовсім інша. Оцінювати цей показник потрібно з урахуванням специфіки бізнесу, вартості продукту та цінності самої конверсії.

Важливо не плутати CPA з моделлю оплати реклами. У більшості кампаній Google Ads і Meta Ads рекламодавець сплачує за кліки або покази, тоді як CPA є показником ефективності, який допомагає оцінити середню вартість отримання однієї конверсії.

Щоб правильно інтерпретувати цей показник, недостатньо знати лише його визначення. Не менш важливо розуміти, як він розраховується та від чого залежить його значення.

Як розраховується CPA

Розрахувати CPA досить просто. Для цього потрібно поділити загальні витрати на рекламу на кількість отриманих конверсій.

CPA = Витрати на рекламу ÷ Кількість конверсій

Наприклад, якщо рекламна кампанія витратила 10 000 грн і принесла 40 заявок, середня вартість однієї конверсії становитиме:

10 000 ÷ 40 = 250 грн

Тобто в середньому кожна заявка коштувала 250 грн.

На перший погляд усе досить просто. Проте під час аналізу цього показника важливо враховувати, що CPA — це середнє значення. Воно не означає, що кожна конверсія коштувала однаково. Частина заявок могла коштувати дешевше, інші — дорожче, але у звіті відображається їхня середня вартість.



Також варто пам'ятати, що значення CPA безпосередньо залежить від того, яку саме дію система вважає конверсією. Якщо в рекламному акаунті неправильно налаштоване відстеження або як конверсію обрано другорядну дію, отриманий показник не відображатиме реальної ефективності реклами.

Тому перед аналізом CPA важливо переконатися, що система відстежує саме ті конверсії, які мають цінність для бізнесу.

Як використовувати CPA для оцінки ефективності реклами

Сам по собі показник CPA не дає відповіді на запитання, чи працює рекламна кампанія ефективно. Він лише показує середню вартість однієї конверсії. Щоб зробити правильні висновки, CPA потрібно аналізувати в комплексі з іншими показниками.

Насамперед CPA допомагає оцінити ефективність використання рекламного бюджету. Якщо дві кампанії приносять однакову кількість конверсій, але одна витрачає на це менше коштів, її CPA буде нижчим. Це може свідчити про ефективніше використання бюджету.

Водночас нижчий CPA не завжди означає кращий результат. Іноді кампанія залучає дешеві ліди, які не стають клієнтами, тоді як інша приносить менше заявок, але значно вищої якості. Саме тому під час аналізу важливо враховувати не лише вартість конверсії, а й її цінність для бізнесу, згідно з даними CRM-системи.

CPA також допомагає порівнювати ефективність різних кампаній, аудиторій, ключових слів, креативів або посадкових сторінок. Якщо певний сегмент стабільно забезпечує нижчу вартість конверсії без втрати якості лідів, це може стати підставою для перерозподілу рекламного бюджету.

Водночас не варто робити висновки на основі невеликої кількості даних. Якщо кампанія отримала лише кілька конверсій, навіть одна дорожча заявка може суттєво вплинути на середній CPA. Тому оцінювати цей показник доцільно лише після накопичення достатнього обсягу статистики.



Коли CPA може вводити в оману

Під час аналізу рекламних кампаній легко зробити висновок, що нижчий CPA завжди означає кращий результат. Насправді це не так.

Наприклад, дві кампанії можуть приносити однакову кількість конверсій, але різну їхню якість. Перша залучає багато заявок із низькою ймовірністю покупки, тоді як друга — менше звернень, але більшість із них перетворюється на реальних клієнтів.

Схожа ситуація виникає і в різних сферах бізнесу. Для інтернет-магазину прийнятний CPA може становити кілька сотень гривень, тоді як для компанії, що продає дорогі послуги або нерухомість, навіть кілька тисяч гривень за конверсію можуть бути економічно виправданими.

Саме тому під час оцінки ефективності реклами важливо враховувати не лише вартість конверсії, а й середній чек, маржинальність, якість лідів та інші бізнес-показники.

CPA допомагає оцінити ефективність реклами, але не може бути єдиним критерієм для прийняття рішень.



Як CPA працює в Google Ads

У Google Ads CPA відображається у стовпці «Вартість/конв.» (Cost / Conv.). Він показує середню вартість однієї конверсії та допомагає оцінити, наскільки ефективно рекламна кампанія досягає поставленої цілі.

На відміну від CPC, який показує середню вартість кліка, CPA дає змогу оцінити кінцевий результат реклами.

Наприклад, дві кампанії можуть мати однаковий CPC, але різний CPA. Це означає, що одна з них ефективніше перетворює користувачів на потенційних клієнтів або покупців.

Проте аналізувати CPA варто лише після того, як переконаєтеся, що в акаунті правильно налаштовані конверсії. Саме вони використовуються для розрахунку цього показника. Якщо система враховує другорядні або некоректно налаштовані дії, отримане значення не відображатиме реальної ефективності реклами.

Наприклад, якщо як основну конверсію помилково вибрати перегляд сторінки «Контакти» замість відправлення форми, CPA може виглядати значно нижчим, хоча фактична кількість заявок не зміниться.

Тому перед аналізом варто перевірити, які саме дії позначені як основні конверсії і чи відповідають вони бізнес-цілям.

Ще одна перевага Google Ads: CPA можна аналізувати не лише на рівні кампанії. За потреби його можна переглянути для груп оголошень, ключових слів, пошукових запитів, аудиторій, пристроїв або регіонів. Це допомагає швидше знайти елементи кампанії, які працюють ефективніше, і визначити, що потребує оптимізації.

Саме тому CPA варто використовувати не лише для оцінки загального результату, а й як інструмент для пошуку точок росту рекламної кампанії.

Порада. Перед тим як оцінювати CPA, переконайтеся, що конверсії налаштовані коректно. Якщо система відстежує не цільові дії, навіть низький CPA може створити хибне враження про ефективність реклами.

Як CPA працює в Meta Ads

Принцип розрахунку CPA в Meta Ads залишається таким самим, як і в Google Ads: система визначає середню вартість однієї конверсії, поділивши витрати на рекламу на кількість отриманих результатів.

Водночас в інтерфейсі Meta Ads цей показник найчастіше відображається як «Ціна за результат» (Cost per Result). Залежно від обраної цілі кампанії результатом може бути заявка, покупка, повідомлення, реєстрація або інша цільова дія.

На відміну від Google Ads, де користувач часто вже має сформований попит і сам шукає товар або послугу, Meta Ads працює переважно з аудиторією, яка ще не планувала взаємодію з брендом. Саме тому порівнювати CPA між цими платформами без урахування особливостей рекламних кампаній буде некоректно.

Крім цього, Google Ads і Meta Ads використовують різні моделі атрибуції та по-різному враховують конверсії. Через це одна й та сама рекламна кампанія може мати різний CPA в різних системах.

Це не означає, що одна з платформ працює неправильно — найчастіше причина полягає у відмінностях методики розрахунку та налаштуваннях атрибуції. Meta Ads підтримує різні вікна атрибуції, зокрема 1 день після перегляду, 1 день після кліку та 7 днів після кліку. Обране вікно визначає, протягом якого часу після взаємодії з рекламою конверсія буде зарахована до результатів кампанії.

Подібно до Google Ads, у Meta також доступна автоматична оптимізація ставок. Рекламодавець може задати бажану середню вартість результату за допомогою стратегії Cost per Result Goal. Алгоритм намагатиметься отримати якомога більше конверсій, орієнтуючись на задане значення, проте не гарантує однакову вартість кожної окремої конверсії.

Незалежно від того, з якою платформою ви працюєте, перед аналізом CPA варто переконатися, що:

коректно налаштоване відстеження конверсій;

обрана правильна подія оптимізації;

аналізуються однакові періоди;

враховуються особливості атрибуції кожної рекламної системи.

Порада. Якщо ви порівнюєте результати Google Ads, Meta Ads і GA4, не очікуйте, що значення CPA будуть однаковими. Насамперед перевірте, чи використовують усі системи однакові конверсії та моделі атрибуції.

Як зменшити CPA: практичні рекомендації

Зниження CPA не завжди означає необхідність скорочувати рекламний бюджет. Часто кращих результатів можна досягти завдяки оптимізації кампаній, покращенню якості трафіку та правильному налаштуванню відстеження конверсій.

Насамперед переконайтеся, що система відстежує саме ті конверсії, які мають цінність для бізнесу. Якщо як основні враховуються другорядні дії або відстеження працює некоректно, аналіз CPA буде недостовірним. Регулярно аналізуйте ефективність окремих кампаній, ключових слів, аудиторій, креативів і посадкових сторінок. Це допоможе знайти сегменти, які витрачають бюджет без достатньої кількості конверсій, і зосередити інвестиції на тому, що працює краще. Якщо кампанія використовує автоматичну стратегію Target CPA, не поспішайте різко змінювати цільове значення. Наприклад, якщо середній CPA становить 500 грн, а цільове значення одразу знизити до 250 грн, алгоритм може значно обмежити участь в аукціонах, що призведе до зменшення кількості показів і конверсій. Оптимальніше коригувати Target CPA поступово, оцінюючи результати після кожної зміни та даючи алгоритму час адаптуватися. Якщо кампанія працює за стратегією Target ROAS, підхід до оптимізації буде іншим. У цьому випадку система орієнтується не на вартість конверсії, а на її цінність. Тому навіть якщо CPA зростає, це не завжди свідчить про погіршення результатів. Якщо кампанія забезпечує вищий дохід і досягає цільового ROAS, збільшення вартості конверсії може бути цілком виправданим.

Водночас пам'ятайте, що причина високого CPA не завжди пов'язана з налаштуваннями реклами. На результат також впливають швидкість завантаження сайту, зручність посадкової сторінки, процес оформлення замовлення, конкурентність ніші, сезонність і навіть якість роботи відділу продажів.

Найголовніше — оцінювати CPA в комплексі з іншими бізнес-показниками. Якщо кампанія приносить дорожчі, але якісні ліди, які регулярно стають клієнтами, збільшення CPA може бути економічно виправданим.

Як спрогнозувати CPA для медіаплану перед запуском рекламних кампаній

Під час підготовки медіаплану фактичного значення CPA ще не існує, тому його прогнозують на основі історичних даних, ринкових показників і запланованого бюджету. Такий прогноз допомагає оцінити реалістичність очікуваних результатів і визначити, чи відповідають вони бізнес-цілям.

Якщо кампанії вже запускалися раніше, найкращим орієнтиром буде статистика за попередні періоди. Варто проаналізувати середній CPA, кількість конверсій, сезонність, зміни в бюджеті та результати схожих кампаній. Водночас потрібно враховувати, що навіть незначні зміни в налаштуваннях, аудиторіях або рекламних креативах можуть вплинути на фактичний результат.

Якщо історичних даних немає, прогноз можна побудувати на основі очікуваного коефіцієнта конверсії (Conversion Rate, CR) та прогнозованої середньої вартості кліка (CPC). У такому випадку використовується формула:

CPA = CPC ÷ CR

Наприклад, якщо прогнозований CPC становить 20 грн, а очікуваний коефіцієнт конверсії — 5%, прогнозований CPA дорівнюватиме:

20 ÷ 0,05 = 400 грн

Такий розрахунок є орієнтовним і допомагає оцінити потенційну вартість конверсії ще до запуску кампанії.

Важливо пам'ятати, що медіаплан містить прогнозні показники, а не гарантію результату. Після запуску кампанії фактичний CPA потрібно регулярно порівнювати з передбаченим і, за потреби, коригувати бюджет, стратегію призначення ставок або налаштування кампанії.

Висновки