Retention вне стандартных триггеров: как мы построили систему коммуникаций для Petloc8
В большинстве случаев retention-стратегии начинаются с вопроса: какие триггеры можно настроить? Welcome-серия, сервисные и реактивационные сообщения стали стандартом для многих компаний.
Однако retention — это не универсальный набор автоматизаций, а система коммуникаций, построенная вокруг поведения клиента, логики продукта и моментов, в которых бренд действительно может быть полезен.
Поэтому работу с GPS-сервисом для владельцев домашних животных Petloc8 мы начали с другого вопроса: какие события действительно важны для пользователя трекера?
Ответ помог нам выйти за пределы стандартных ecommerce-сценариев и построить систему, которая сопровождает клиента от первого взаимодействия с брендом до ежедневного использования продукта.
Проект: Petloc8.
Период: март 2025 — январь 2026.
Регион: США.
Услуга: Retention-маркетинг.
Кто наш партнер
Petloc8 — GPS-сервис для владельцев домашних животных. С помощью трекера и мобильного приложения можно отслеживать местонахождение питомца в режиме реального времени, получать важные уведомления и управлять настройками безопасности.
Устройство работает благодаря встроенной SIM-карте, поэтому для использования всех функций сервиса требуется активная подписка.
Исходные данные и цели сотрудничества
Сотрудничество с Petloc8 мы начали с
В то же время стандартного набора ecommerce-триггеров было недостаточно. После покупки трекера клиент только начинает взаимодействовать с сервисом — добавляет устройство в приложение, настраивает его и оформляет подписку.
Цели сотрудничества:
- Построить основу для retention-коммуникаций — создать точки сбора контактов, внедрить Double Opt-In (DOI) и начать формировать базу подписчиков для регулярной коммуникации.
- Охватить коммуникациями весь путь пользователя: разработать карту триггеров от подписки на рассылку и оформления заказа до настройки и ежедневного использования трекера.
- Адаптировать retention под специфику продукта: определить события, характерные именно для использования продукта, и превратить их в уместные точки контакта.
Чтобы перейти от отсутствия базы к системе коммуникаций, учитывающей реальное использование продукта, мы разделили работу на пять этапов:
Этап 1. Создание системы сбора контактов
Чтобы запускать автоматизированные коммуникации, сначала нужно было сформировать базу подписчиков. На старте у Petloc8 ее не было, поэтому первым шагом мы построили систему сбора контактов на сайте.
Для этого разработали:
- поп-ап;
- статическую форму подписки в футере;
- дополнительные экраны для различных сценариев взаимодействия;
- GIF-виджет, позволявший повторно открыть всплывающее окно после его закрытия.
Поп-ап
Для стимулирования подписки мы предложили бонус — 10% скидки на первую покупку. Дополнительные экраны сопровождали клиента на каждом этапе: напоминали о необходимости подтвердить подписку, сообщали об ошибке или о том, что адрес уже есть в базе.
Статичная форма подписки в футере
GIF-виджет решал еще одну практическую задачу: пользователь мог закрыть всплывающее окно, не оформив подписку, но позже вернуться к предложению без навязчивого повторного показа формы.
Далее мы настроили Double Opt-In (DOI) — цепочку подтверждения подписки. После ввода email клиент получал письмо для верификации адреса, а затем — обещанный бонус.
Письмо с подтверждением подписки
Такой механизм помогал отсеивать ошибочные и неактивные адреса и защищать репутацию домена. В результате Petloc8 получил систему, которая не просто собирала контакты, а систематически формировала базу подтвержденных подписчиков.
Этап 2. Разработка триггерных коммуникаций
Когда система сбора контактов заработала, мы перешли к следующему этапу — проектированию карты триггерных коммуникаций.
В основном в ecommerce-проектах карта триггеров охватывает ключевые события: подписку на рассылку, просмотр товара, брошенную корзину, оформление и доставку заказа.
Эти сценарии были нужны и Petloc8. Поэтому в карту вошли DOI, welcome-коммуникации, транзакционные, реактивационные и loyalty-триггеры. Но специфика GPS-сервиса требовала пойти дальше.
После приобретения трекера взаимодействие клиента с продуктом продолжается: он настраивает устройство, контролирует его состояние и использует для отслеживания питомца. Поэтому мы добавили в карту события, происходящие уже внутри самого сервиса, и перешли к контекстной персонализации.
Контекстная персонализация означает, что уведомление запускается в ответ на конкретное действие или состояние юзера. В Petloc8 это могла быть незавершенная настройка, изменение состояния трекера или выход животного из безопасной зоны.
На основе этой логики мы сформировали карту коммуникаций, объединившую стандартные retention-сценарии с продуктовыми триггерами.
Фрагмент карты продуктовых триггеров:
Этап 3. Триггеры, продиктованные продуктом
Чтобы определить сценарии, характерные именно для GPS-сервиса, мы проанализировали три этапа пользовательского пути:
- активацию и первоначальную настройку трекера;
- состояние устройства и подписки;
- события, требующие реакции владельца.
Так мы сформировали набор триггеров, характерных именно для Petloc8.
-
Трекер не добавлен.
После получения устройства юзер должен добавить его в аккаунт — иначе не сможет полноценно пользоваться сервисом. Поэтому сообщение не просто напоминает о незавершенном действии, а объясняет его ценность: активировать трекер, чтобы оставаться на связи с питомцем.
-
Зона отслеживания не настроена.
Установка безопасной зоны позволяет получать уведомления, когда животное выходит за установленные пределы. Если ее не настроить, человек не будет получать таких предупреждений. Поэтому коммуникация напоминает о необходимости завершить настройку и активировать одну из ключевых функций трекера.
-
Питомец покинул безопасную зону.
Это один из самых наглядных примеров продуктового триггера. Коммуникация запускается не действием пользователя, а реальным событием: животное покидает установленную безопасную территорию. В такой ситуации уведомление должно быстро объяснить, что произошло, и дать четкий следующий шаг — открыть трекер для отслеживания.
-
Прекращение подписки.
Активная подписка необходима для работы сервиса. Если ее не продлить, человек лишится возможности отслеживать питомца. Поэтому сообщение не просто напоминает об оплате, а объясняет последствия и помогает избежать прерывания отслеживания.
-
Низкий заряд или изменение состояния устройства.
Состояние трекера напрямую влияет на то, может ли клиент положиться на сервис в нужный момент. Поэтому низкий заряд, начало движения, обновление статуса или превышение установленной скорости также стали отдельными точками коммуникации.
Такие сценарии хорошо демонстрируют ключевой принцип нашего подхода:
Хороший retention не придумывает поводы для коммуникации. Он находит их в самом продукте.
Этап 4. Базовые коммуникации как часть системы
Специализированные триггеры дополнили, а не заменили базовые retention-сценарии. Параллельно мы разработали:
-
welcome-письма и мобильные пуши;
Первое письмо из welcome-цепочки
Welcome мобильный пуш
-
напоминания о просмотренных товарах;
-
сценарий брошенной корзины;
-
уведомления о статусах заказа;
-
поздравление с днем рождения;
-
напоминание об окончании подписки.
Эти коммуникации охватывали стандартные этапы взаимодействия с брендом — от знакомства и покупки до сервисных сообщений. А продуктовые триггеры дополняли эту основу событиями, характерными именно для Petloc8.
Этап 5. Единый голос в разных каналах
Разработанная система охватывала email, мобильные пуши и in-app-коммуникации. Для каждого канала мы определили его роль в зависимости от объема информации и срочности события:
- в email подробнее объясняли функцию или последовательность действий;
- в мобильных пушах оставляли только суть события и следующий шаг;
- in-app-коммуникации подсказывали нужное действие непосредственно во время использования сервиса.
В то же время было важно сохранить целостность бренда во всех каналах. Поэтому мы придерживались общего принципа:
минимум излишней тревожности, понятная польза и четкое следующее действие.
Особенно важен этот баланс был в сообщениях о безопасности: они должны были передавать срочность ситуации, но не усиливать беспокойство владельца.
Результаты
За время работы мы построили для Petloc8 retention-систему с нуля — от первой точки сбора контактов до коммуникаций, привязанных к событиям внутри продукта.
В результате мы:
- запустили систему сбора контактов и Double Opt-In, благодаря которой база начала систематически пополняться;
- в сентябре–декабре 2025 года база росла ежемесячно во всех четырех каналах коммуникации — email, mobile push, SMS и in-app;
- наибольший месячный прирост составил 43% для SMS-базы, 35,63% для mobile push, 34,18% для email и 20,42% для in-app;
- разработали карту коммуникаций, охватившую весь путь пользователя — от подписки и покупки до настройки и ежедневного использования трекера;
- дополнили стандартные ecommerce-сценарии продуктовыми триггерами, связанными с состоянием устройства, подпиской и событиями безопасности;
- объединили email, mobile push и in-app-коммуникации в единую систему с отдельной ролью для каждого канала.
Показатели роста базы контактов с июня по декабрь 2025 года
В итоге Petloc8 получил не набор автоматизаций, а retention-систему, построенную вокруг реального пользовательского пути и логики самого продукта.
Инсайты
-
Retention начинается с пользовательского пути.
Стратегия не должна определяться перечнем доступных автоматизаций. Сначала важно понять, какие этапы проходит клиент, где возникают трудности и в какие моменты коммуникация действительно может помочь ему двигаться дальше.
-
Самые ценные точки контакта могут возникать внутри продукта.
Настройка устройства, изменение его состояния или выход животного из безопасной зоны не связаны напрямую с покупкой. Однако именно такие события могут быть моментами, когда сообщение бренда имеет наибольшую практическую ценность.
-
Специализированные триггеры не отменяют базовые retention-сценарии.
Welcome-коммуникации, транзакционные сообщения, брошенная корзина и другие стандартные сценарии остаются фундаментом системы. Специфика продукта добавляет к нему новый уровень — коммуникации, привязанные к реальному использованию сервиса.
Вывод
В Petloc8 одним из самых важных сообщений стало не напоминание о корзине, а уведомление о выходе питомца из безопасной зоны. Именно поэтому retention стоит начинать не с перечня доступных автоматизаций, а с вопроса: какие моменты действительно важны для пользователя этого продукта?
Чем точнее коммуникации соответствуют этим моментам, тем естественнее они становятся частью пользовательского опыта и тем большую практическую ценность создают для клиента и бизнеса.
Отзывы о сотрудничестве
Александра Курченко, Client Project Manager в Netpeak
Petloc8 — чрезвычайно интересный проект с точки зрения организации процессов и работы с продуктом. Для реализации задуманной стратегии главной задачей для нас было не просто «выдать таски на автоматизацию», а правильно выстроить взаимодействие с партнером и глубоко синхронизироваться с его бизнес-логикой.
Благодаря четкой командной работе и гибкости с обеих сторон нам удалось пройти путь от базовых настроек до запуска сложного продуктового retention. Спасибо команде Petloc8 за доверие и вовлеченность — мы заложили отличную основу для дальнейшего развития и новых результатов!
Мария Чердинцева, Retention Marketing Specialist в Netpeak
Petloc8 — проект, который наглядно показал, что retention-стратегия без глубокого понимания продукта остается лишь набором шаблонных автоматизаций.
Мы начинали с нуля: без базы данных, форм подписки или настроенных сценариев. Но самым большим вызовом оказалось не это, а необходимость адаптировать логику коммуникаций под специфику SaaS-продукта с подпиской. Каждый сценарий проходил через фильтр одного вопроса: будет ли это сообщение уместным именно сейчас, именно для этого клиента?
Такой подход позволил нам построить систему, которая сопровождает человека, а не преследует его.
Команда проекта: Мария Чердинцева, Retention Marketing Specialist; Александр Коробов, Retention Marketing Team Lead; Александра Курченко, Client Project Manager; Галина Саган, Client Project Manager Team Lead; Ольга Белик, Анна Бондарь, Content Marketing Specialists; команда Design department.
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