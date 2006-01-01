Роман Гнедко

Роман Гнедко

Автор NJ c 2026
Позиция:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak Ukraine
Об авторе:
Работает в Netpeak Ukraine на позиции Intern PPC Specialist с 2026 года.

Статьи автора

PPC
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7 ошибок в Google Ads, которые влияют на результаты рекламной кампании
PPC
7 ошибок в Google Ads, которые влияют на результаты рекламной кампании
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