GTM: аудит корректности пользовательских событий

Заявки в отчетах выросли втрое, а реальных звонков от клиентов нет? Или, возможно, целевое событие purchase регистрирует покупки, которых никто не совершал? Если вы столкнулись с подобными несоответствиями в отчетах при проверке отслеживания рекламных конверсий через Google Tag Manager (GTM), вам нужен аудит пользовательских событий.

В этом пошаговом руководстве я разберу, как новичкам правильно проверить настройки GTM и навести порядок в данных.

Что такое пользовательское событие и зачем оно нужно

Событие (event) — это сигнал о действии пользователя на сайте: клик по кнопке, отправка формы, добавление товара в корзину или оформление заказа. Событием может быть любое действие, которое вы определите как целевое и настроите.

Пользовательское событие — это специально настроенное через Google Tag Manager событие под конкретное действие пользователя, важное для бизнеса. Браузер или сайт не отслеживают такие действия по умолчанию.

Без событий GTM и GA4 видят только то, что посетитель зашел на сайт и просмотрел страницы. Но не видят, позвонил ли он, заполнил ли форму или купил товар. Именно пользовательские события «переводят» поведение пользователя на язык, понятный аналитике и рекламным системам.

Для PPC-специалиста события нужны прежде всего для трех вещей:

Фиксировать целевые действия как конверсии в Google Ads и Meta Ads. Видеть в GA4 полную картину поведения пользователя — не только посещения, но и реальные результаты. Предоставлять рекламным алгоритмам качественные данные для обучения и оптимизации ставок.

Если событие срабатывает некорректно, вся цепочка аналитики и рекламы дает сбой. Это означает потраченные впустую бюджеты, ошибочные выводы и рекламу, которая оптимизируется «в никуда».

Главное правило PPC-специалиста: не доверяй ни одному событию, пока не проверил его вручную хотя бы раз.

Когда нужен аудит

Проводить аудит стоит в следующих ситуациях:

перед запуском новой рекламной кампании, ориентированной на конверсии;

после изменений на сайте (новый дизайн формы, редизайн корзины, смена CMS);

если цифры в GA4 и в CRM существенно отличаются;

если показатели резко падают;

регулярно раз в квартал — в качестве плановой задачи по проверке аккаунта, даже если все работает без видимых сбоев.

Подготовка к аудиту

Шаг 0. Подготовка

Прежде чем приступить к проверке GTM, соберите необходимые инструменты и права доступа. Вам понадобятся:

Четкий список событий. Перечень целевых действий обычно содержится в ТЗ или в списке конверсий GA4/Google Ads (например: form_submit, add_to_cart, purchase, phone_click, generate_lead, order_created). Необходимый уровень доступа к GTM. Для полноценного тестирования изменений в режиме Preview (Tag Assistant) прав только на просмотр (Read) будет недостаточно. Требуется уровень Edit или Approve, чтобы создавать рабочие области и проверять их перед публикацией. Доступ к GA4. Больше всего для этой задачи понадобятся отчеты Realtime и DebugView. Расширение Google Tag Assistant. Официальный инструмент Google для проверки срабатывания тегов в режиме реального времени.

Пример списка событий:

Название события Обязательные параметры Где срабатывает view_item_list item_list_id, item_list_name, items[] Страница каталога / категории view_item currency, value, items[] Страница товара add_to_cart currency, value, items[] Нажмите «Добавить в корзину» view_cart currency, value, items[] Открытие страницы корзины begin_checkout currency, value, items[] Первый шаг оформления заказа add_shipping_info currency, value, shipping_tier, items[] Выбор способа доставки add_payment_info currency, value, payment_type, items[] Выбор способа оплаты purchase transaction_id, value, currency, items[] Страница благодарности (/thank-you) view_promotion promotion_id, promotion_name, items[] Показ баннера / рекламного блока select_promotion promotion_id, promotion_name, items[] Клик по баннеру / рекламному блоку

Шаг 1. Откройте GTM в режиме Preview (Debug mode)

Это главный инструмент для аудита. Он позволяет увидеть все события, произошедшие на странице, слева направо в хронологическом порядке: Container Loaded, DOM Ready, Window Loaded, а далее — ваши пользовательские события типа form_submit.

Как запустить:

В правом верхнем углу рабочей области GTM нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр).

В появившемся окне введите URL сайта, который нужно проверить. Нажмите Connect (Подключиться).

Откроется сайт в режиме тестирования, а в новой вкладке или внизу появится панель Tag Assistant с деталями всех событий dataLayer.

Что проверять на этом этапе:

Фактическое срабатывание. Появляется ли событие в списке, когда вы выполняете действие (клик по кнопке, отправка формы)? Отсутствие события означает, что система не зафиксировала ваше действие — из-за не настроенного триггера, dataLayer.push() в коде сайта или блокировки скриптов расширениями. Отсутствие дублирования. Фиксируется ли событие один раз за одно действие? Повторное срабатывание (когда за один клик вылетает 2–3 одинаковых события подряд) — одна из самых распространенных ошибок, которая искусственно завышает конверсии в аналитике.

Шаг 2. Проверьте триггер (Trigger)

Щелкните по событию в левой панели Tag Assistant. Вкладка Tags покажет, какие теги сработали (Fired) или не сработали (Not Fired) на этом событии.

Типичные ошибки на этом этапе:

Расхождение в названии события. Тег ожидает событие form_submit, а в dataLayer отправляется событие с другим названием. Помните, что GTM чувствителен к регистру и символам. Неправильно выбранный тип триггера. Триггер настроен на клик по кнопке (Click Trigger), но фактически кнопка реализована через <div> с JS-обработчиком, либо вы указали неточный ID/Class элемента. Слишком широкий охват. Триггер срабатывает на всех страницах вместо конкретной (например, забыли условие «Page URL contains /thank-you»).

Шаг 3. Проверьте переменные (Variables) и dataLayer

Недостаточно просто зафиксировать факт срабатывания события, важно проверить, какие именно данные оно передает.

Как проверить:

В интерфейсе Tag Assistant выберите нужное событие в левом меню и перейдите на вкладку Data Layer. Посмотрите, какие параметры поступили: event, event_category, value, currency, transaction_id и т. д.

На что обратить внимание:

нет ли пустых значений (value: undefined или "") там, где должны быть реальные данные;

правильный ли формат (например, value должно быть числом, а не строкой с валютой);

для eCommerce-событий — есть ли массив items с товарами и не пуст ли он.

Если вы видите переменную GTM со значением undefined, это почти всегда означает, что:

либо переменная обращается не к тому уровню dataLayer (например, Data Layer Variable Name написан с ошибкой);

либо событие отправляется в dataLayer до того, как GTM успел загрузить переменную.

Шаг 4. Проверьте в GA4 DebugView

Успешная срабатывание тега в GTM Preview свидетельствует лишь о том, что контейнер отправил сигнал. Но это не гарантирует, что данные беспрепятственно попали в Google Analytics 4 или Google Ads.

Для проверки доставки используйте инструмент DebugView в GA4.

Как проверить:

Перейдите в личный кабинет GA4: Администратор (Admin) → DebugView (в блоке Отображение данных / Data display). Активный режим Preview в GTM автоматически включает режим отладки и в GA4. Выполните целевое действие на сайте. В DebugView появится событие в режиме реального времени.

На что обратить внимание:

появилось ли событие в ленте;

передались ли все параметры корректно;

не дублируется ли событие (одно действие пользователя = одно событие, а не два–три).

Примечание. В GA4 DebugView бывают задержки отображения (до нескольких минут) или кэширование устройств. Если событие отображается в Tag Assistant, но не сразу появляется в GA4 DebugView, стоит проверить, не блокируют ли отправку сетевых запросов AdBlock, Brave Shield или расширения для конфиденциальности.

Шаг 5. Проверьте дубликаты и «ложные срабатывания»

Дубликаты больше всего портят статистику конверсий и рекламные бюджеты.

Как проверить:

Выполните целевое действие один раз и подсчитайте количество зафиксированных событий в Tag Assistant и GA4 DebugView. Соотношение должно быть 1:1. Перезагрузите страницу благодарности (thank-you page) вручную через адресную строку браузера. Событие purchase не должно срабатывать повторно. Вернитесь на страницу благодарности с помощью кнопки «Назад» в браузере. Событие также не должно дублироваться.

Наиболее распространенные причины возникновения дубликатов:

тег привязан одновременно к двум триггерам;

на странице благодарности отсутствует проверка, является ли это новой загрузкой, а не обновлением страницы;

одно и то же событие настроено сразу в двух разных тегах (например, и в теге GA4, и отдельно в теге для Google Ads Conversion).

Шаг 6. Сверьте с реальными данными бизнеса

Последний шаг — сопоставить цифры из веб-аналитики с реальностью.

Что нужно сопоставить за последнюю неделю/месяц:

Лиды и заявки. Соответствует ли количество событий generate_lead в GA4 количеству новых лидов, фактически зафиксированных в CRM-системе? Транзакции. Совпадает ли количество событий purchase с количеством выполненных заказов в админ-панели вашего интернет-магазина? Соответствует ли значение value в событиях purchase реальной сумме заказов (без курсовых разниц, без нулей)?

Если расхождение превышает 10–15%, нужно вернуться к шагам 1–5 и найти, где именно данные дают сбой.

Особенности событий для разных ниш

Базовые шаги аудита универсальны для разных проектов. Но важные события и «типичные ловушки» в каждой нише свои. Рассмотрю два ключевых направления.

Ecommerce (интернет-магазины)

Ключевые события: view_item, add_to_cart, begin_checkout, add_payment_info, purchase.

На что обратить особое внимание при аудите:

Проверяйте, являются ли item_id / item_name уникальными для каждого товара — дубликаты ID искажают отчеты по товарам. Значение value должно передаваться в виде числа с правильным разделителем (точка, а не запятая) и соответствовать сумме заказа с НДС / без НДС в соответствии с вашими правилами. Массив items не должен быть пустым и должен содержать параметры quantity и price для каждого товара. Проверьте, не искажают ли параметры coupon и discount итоговое значение value (например, не вычитается ли скидка дважды). Обновление страницы «Спасибо за заказ» не должно генерировать повторную транзакцию.

Какие события и параметры критически важны для eCommerce в GA4

Лидогенерация / услуги (B2B, юридические, ремонт, консалтинг)

Ключевые события: generate_lead, form_submit, phone_click, click_to_whatsapp.

На что обратить особое внимание при аудите:

Если на сайте несколько форм, проверьте, что параметр form_id или form_name указывает именно на ту форму, которую заполнили, а не всегда на одну и ту же. Убедитесь, что событие фиксирует только успешную отправку, а не каждый клик по кнопке «Отправить», когда пользователь допустил ошибку. При клике по номеру телефона (phone_click) проверяйте формат передаваемых данных. Нормализованный вид (например, +380…) необходим для дальнейшей сверки с CRM и колл-трекингом. Если используется загрузка офлайн-конверсий (offline) или Enhanced Conversions, проверьте, что email / телефон передаются (в хешированном виде) и совпадают с тем, что затем загружается обратно из CRM.

Общий принцип для всех ниш: перед аудитом определите, какое именно действие посетителя приносит прибыль или качественный лид для бизнеса. И только после этого проверяйте, вызывает ли именно это действие, а не его имитация или ошибочный клик, аналитическое событие.

Краткий чек-лист для аудита

# Проверка Где смотреть 1 Событие возникает при выполнении действия GTM Preview 2 Событие срабатывает только 1 раз GTM Preview / GA4 DebugView 3 Название события совпадает с ожидаемым (регистр, написание) GTM Preview → Data Layer 4 Триггер срабатывает только на нужных страницах / элементах GTM Preview → Теги 5 Все параметры события заполнены и имеют правильный формат GTM Preview → Data Layer 6 Событие доходит до GA4 без потерь GA4 DebugView 7 Нет дубликатов при повторной загрузке / нажатии кнопки «Назад» GTM Preview + GA4 DebugView 8 Количество событий соответствует реальным заявкам / продажам CRM / админка сайта vs GA4

Выводы