PPC
26 октября 2026
UK

GTM: аудит корректности пользовательских событий
0
8
Анна Гончаренко Анна Гончаренко

Заявки в отчетах выросли втрое, а реальных звонков от клиентов нет? Или, возможно, целевое событие purchase регистрирует покупки, которых никто не совершал? Если вы столкнулись с подобными несоответствиями в отчетах при проверке отслеживания рекламных конверсий через Google Tag Manager (GTM), вам нужен аудит пользовательских событий.

В этом пошаговом руководстве я разберу, как новичкам правильно проверить настройки GTM и навести порядок в данных.

Что такое пользовательское событие и зачем оно нужно

Событие (event) — это сигнал о действии пользователя на сайте: клик по кнопке, отправка формы, добавление товара в корзину или оформление заказа. Событием может быть любое действие, которое вы определите как целевое и настроите. 

Пользовательское событие — это специально настроенное через Google Tag Manager событие под конкретное действие пользователя, важное для бизнеса. Браузер или сайт не отслеживают такие действия по умолчанию. 

Без событий GTM и GA4 видят только то, что посетитель зашел на сайт и просмотрел страницы. Но не видят, позвонил ли он, заполнил ли форму или купил товар. Именно пользовательские события «переводят» поведение пользователя на язык, понятный аналитике и рекламным системам.

Полезное по теме:

Как настроить отслеживание событий GA4 в Google Tag Manager.

Как отслеживать события с помощью Google Analytics 4: подробное руководство. 

Для PPC-специалиста события нужны прежде всего для трех вещей:

  1. Фиксировать целевые действия как конверсии в Google Ads и Meta Ads.
  2. Видеть в GA4 полную картину поведения пользователя — не только посещения, но и реальные результаты.
  3. Предоставлять рекламным алгоритмам качественные данные для обучения и оптимизации ставок.

Если событие срабатывает некорректно, вся цепочка аналитики и рекламы дает сбой. Это означает потраченные впустую бюджеты, ошибочные выводы и рекламу, которая оптимизируется «в никуда».

Главное правило PPC-специалиста: не доверяй ни одному событию, пока не проверил его вручную хотя бы раз.

Когда нужен аудит

Проводить аудит стоит в следующих ситуациях: 

  • перед запуском новой рекламной кампании, ориентированной на конверсии;
  • после изменений на сайте (новый дизайн формы, редизайн корзины, смена CMS);
  • если цифры в GA4 и в CRM существенно отличаются;
  • если показатели резко падают;
  • регулярно раз в квартал — в качестве плановой задачи по проверке аккаунта, даже если все работает без видимых сбоев.

Подготовка к аудиту

Шаг 0. Подготовка

Прежде чем приступить к проверке GTM, соберите необходимые инструменты и права доступа. Вам понадобятся:

  1. Четкий список событий. Перечень целевых действий обычно содержится в ТЗ или в списке конверсий GA4/Google Ads (например: form_submit, add_to_cart, purchase, phone_click, generate_lead, order_created).
  2. Необходимый уровень доступа к GTM. Для полноценного тестирования изменений в режиме Preview (Tag Assistant) прав только на просмотр (Read) будет недостаточно. Требуется уровень Edit или Approve, чтобы создавать рабочие области и проверять их перед публикацией. 
  3. Доступ к GA4. Больше всего для этой задачи понадобятся отчеты Realtime и DebugView.
  4. Расширение Google Tag Assistant. Официальный инструмент Google для проверки срабатывания тегов в режиме реального времени.

Пример списка событий:

Название события

Обязательные параметры

Где срабатывает

view_item_list

item_list_id, item_list_name, items[]

Страница каталога / категории

view_item

currency, value, items[]

Страница товара 

add_to_cart

currency, value, items[]

Нажмите «Добавить в корзину»

view_cart

currency, value, items[]

Открытие страницы корзины

begin_checkout

currency, value, items[]

Первый шаг оформления заказа

add_shipping_info

currency, value, shipping_tier, items[]

Выбор способа доставки

add_payment_info

currency, value, payment_type, items[]

Выбор способа оплаты

purchase

transaction_id, value, currency, items[]

Страница благодарности (/thank-you)

view_promotion

promotion_id, promotion_name, items[]

Показ баннера / рекламного блока

select_promotion

promotion_id, promotion_name, items[]

Клик по баннеру / рекламному блоку

Шаг 1. Откройте GTM в режиме Preview (Debug mode)

Это главный инструмент для аудита. Он позволяет увидеть все события, произошедшие на странице, слева направо в хронологическом порядке: Container Loaded, DOM Ready, Window Loaded, а далее — ваши пользовательские события типа form_submit.

Как запустить:

  1. В правом верхнем углу рабочей области GTM нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр).

  1. В появившемся окне введите URL сайта, который нужно проверить. Нажмите Connect (Подключиться).

  1. Откроется сайт в режиме тестирования, а в новой вкладке или внизу появится панель Tag Assistant с деталями всех событий dataLayer.

Что проверять на этом этапе:

  1. Фактическое срабатывание. Появляется ли событие в списке, когда вы выполняете действие (клик по кнопке, отправка формы)? Отсутствие события означает, что система не зафиксировала ваше действие — из-за не настроенного триггера, dataLayer.push() в коде сайта или блокировки скриптов расширениями.
  2. Отсутствие дублирования. Фиксируется ли событие один раз за одно действие? Повторное срабатывание (когда за один клик вылетает 2–3 одинаковых события подряд) — одна из самых распространенных ошибок, которая искусственно завышает конверсии в аналитике. 

Шаг 2. Проверьте триггер (Trigger)

Щелкните по событию в левой панели Tag Assistant. Вкладка Tags покажет, какие теги сработали (Fired) или не сработали (Not Fired) на этом событии.

Типичные ошибки на этом этапе:

  1. Расхождение в названии события. Тег ожидает событие form_submit, а в dataLayer отправляется событие с другим названием. Помните, что GTM чувствителен к регистру и символам.
  2. Неправильно выбранный тип триггера. Триггер настроен на клик по кнопке (Click Trigger), но фактически кнопка реализована через <div> с JS-обработчиком, либо вы указали неточный ID/Class элемента. 
  3. Слишком широкий охват. Триггер срабатывает на всех страницах вместо конкретной (например, забыли условие «Page URL contains /thank-you»).

Шаг 3. Проверьте переменные (Variables) и dataLayer

Недостаточно просто зафиксировать факт срабатывания события, важно проверить, какие именно данные оно передает

Как проверить:

  1. В интерфейсе Tag Assistant выберите нужное событие в левом меню и перейдите на вкладку Data Layer.
  2. Посмотрите, какие параметры поступили: event, event_category, value, currency, transaction_id и т. д.

На что обратить внимание:

  • нет ли пустых значений (value: undefined или "") там, где должны быть реальные данные;
  • правильный ли формат (например, value должно быть числом, а не строкой с валютой);
  • для eCommerce-событий — есть ли массив items с товарами и не пуст ли он.

Если вы видите переменную GTM со значением undefined, это почти всегда означает, что:

  • либо переменная обращается не к тому уровню dataLayer (например, Data Layer Variable Name написан с ошибкой);
  • либо событие отправляется в dataLayer до того, как GTM успел загрузить переменную.

Шаг 4. Проверьте в GA4 DebugView

Успешная срабатывание тега в GTM Preview свидетельствует лишь о том, что контейнер отправил сигнал. Но это не гарантирует, что данные беспрепятственно попали в Google Analytics 4 или Google Ads.

Для проверки доставки используйте инструмент DebugView в GA4.

Как проверить:

  1. Перейдите в личный кабинет GA4: Администратор (Admin) → DebugView (в блоке Отображение данных / Data display). 
  2. Активный режим Preview в GTM автоматически включает режим отладки и в GA4.
  3. Выполните целевое действие на сайте.
  4. В DebugView появится событие в режиме реального времени.

На что обратить внимание:

  • появилось ли событие в ленте;
  • передались ли все параметры корректно;
  • не дублируется ли событие (одно действие пользователя = одно событие, а не два–три).

Примечание. В GA4 DebugView бывают задержки отображения (до нескольких минут) или кэширование устройств. Если событие отображается в Tag Assistant, но не сразу появляется в GA4 DebugView, стоит проверить, не блокируют ли отправку сетевых запросов AdBlock, Brave Shield или расширения для конфиденциальности.

Шаг 5. Проверьте дубликаты и «ложные срабатывания»

Дубликаты больше всего портят статистику конверсий и рекламные бюджеты.

Как проверить:

  1. Выполните целевое действие один раз и подсчитайте количество зафиксированных событий в Tag Assistant и GA4 DebugView. Соотношение должно быть 1:1.
  2. Перезагрузите страницу благодарности (thank-you page) вручную через адресную строку браузера. Событие purchase не должно срабатывать повторно.
  3. Вернитесь на страницу благодарности с помощью кнопки «Назад» в браузере. Событие также не должно дублироваться.

Наиболее распространенные причины возникновения дубликатов:

  • тег привязан одновременно к двум триггерам;
  • на странице благодарности отсутствует проверка, является ли это новой загрузкой, а не обновлением страницы;
  • одно и то же событие настроено сразу в двух разных тегах (например, и в теге GA4, и отдельно в теге для Google Ads Conversion).

Шаг 6. Сверьте с реальными данными бизнеса

Последний шаг — сопоставить цифры из веб-аналитики с реальностью.

Что нужно сопоставить за последнюю неделю/месяц: 

  1. Лиды и заявки. Соответствует ли количество событий generate_lead в GA4 количеству новых лидов, фактически зафиксированных в CRM-системе? 
  2. Транзакции. Совпадает ли количество событий purchase с количеством выполненных заказов в админ-панели вашего интернет-магазина? 
  3. Соответствует ли значение value в событиях purchase реальной сумме заказов (без курсовых разниц, без нулей)?

Если расхождение превышает 10–15%, нужно вернуться к шагам 1–5 и найти, где именно данные дают сбой. 

Особенности событий для разных ниш

Базовые шаги аудита универсальны для разных проектов. Но важные события и «типичные ловушки» в каждой нише свои. Рассмотрю два ключевых направления. 

Ecommerce (интернет-магазины)

Ключевые события: view_item, add_to_cart, begin_checkout, add_payment_info, purchase.

На что обратить особое внимание при аудите: 

  1. Проверяйте, являются ли item_id / item_name уникальными для каждого товара — дубликаты ID искажают отчеты по товарам.
  2. Значение value должно передаваться в виде числа с правильным разделителем (точка, а не запятая) и соответствовать сумме заказа с НДС / без НДС в соответствии с вашими правилами.
  3. Массив items не должен быть пустым и должен содержать параметры quantity и price для каждого товара.
  4. Проверьте, не искажают ли параметры coupon и discount итоговое значение value (например, не вычитается ли скидка дважды). 
  5. Обновление страницы «Спасибо за заказ» не должно генерировать повторную транзакцию. 

Какие события и параметры критически важны для eCommerce в GA4 

Лидогенерация / услуги (B2B, юридические, ремонт, консалтинг)

Ключевые события: generate_lead, form_submit, phone_click, click_to_whatsapp.

На что обратить особое внимание при аудите: 

  1. Если на сайте несколько форм, проверьте, что параметр form_id или form_name указывает именно на ту форму, которую заполнили, а не всегда на одну и ту же.
  2. Убедитесь, что событие фиксирует только успешную отправку, а не каждый клик по кнопке «Отправить», когда пользователь допустил ошибку.
  3. При клике по номеру телефона (phone_click) проверяйте формат передаваемых данных. Нормализованный вид (например, +380…) необходим для дальнейшей сверки с CRM и колл-трекингом. 
  4. Если используется загрузка офлайн-конверсий (offline) или Enhanced Conversions, проверьте, что email / телефон передаются (в хешированном виде) и совпадают с тем, что затем загружается обратно из CRM.

Общий принцип для всех ниш: перед аудитом определите, какое именно действие посетителя приносит прибыль или качественный лид для бизнеса. И только после этого проверяйте, вызывает ли именно это действие, а не его имитация или ошибочный клик, аналитическое событие. 

Краткий чек-лист для аудита

#

Проверка

Где смотреть

1

Событие возникает при выполнении действия

GTM Preview

2

Событие срабатывает только 1 раз

GTM Preview / GA4 DebugView

3

Название события совпадает с ожидаемым (регистр, написание)

GTM Preview → Data Layer

4

Триггер срабатывает только на нужных страницах / элементах

GTM Preview → Теги

5

Все параметры события заполнены и имеют правильный формат

GTM Preview → Data Layer

6

Событие доходит до GA4 без потерь

GA4 DebugView

7

Нет дубликатов при повторной загрузке / нажатии кнопки «Назад»

GTM Preview + GA4 DebugView

8

Количество событий соответствует реальным заявкам / продажам

CRM / админка сайта vs GA4

Выводы

  1. Никогда не верьте на слово, что событие настроено. Проверяйте все лично через GTM Preview и GA4 DebugView. 
  2. Дубликаты событий — самая частая и самая дорогостоящая ошибка в PPC.
  3. Пустые значения или параметры undefined — сигнал о рассинхронизации таймингов или синтаксической ошибке.
  4. Всегда сверяйте итоговые цифры с данными в CRM и продажами, а не только с GA4.
  5. Проводите аудит регулярно, а не только при запуске.
    Потратив 30–40 минут на подробную проверку сейчас, вы сэкономите бюджет клиента, сбережете собственные нервы и обеспечите алгоритмам чистые данные для обучения кампаний.
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко

Работает PPC Specialist у Netpeak с 2025 года.

Другие статьи автора
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

Правила группировки фраз для семантического ядра сайта

Грамотная группировка поисковых запросов позволяет максимально увеличить поисковой трафик.

Реклама в ChatGPT стартовала в Казахстане. Чем это интересно бизнесу?

Страна вошла в число 26 новых рынков, на которые компания расширила рекламную платформу

Black Friday 2026 года начнется еще до ноября. Что Google знает о покупателях и как бизнесу подготовиться?

Для ecommerce самое время попасть в список вариантов, которые рассматривает покупатель. Мы разобрали для вас, как привлечь внимание к предложению, пройти проверку на доверие и подготовить рекламу к высокому сезону