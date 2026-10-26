GTM: аудит коректності кастомних подій

Заявки у звітах виросли втричі, а реальних дзвінків від клієнтів немає? Чи, можливо, цільова подія purchase реєструє покупки, яких ніхто не робив? Коли ви зіткнулися з подібними розбіжностями у звітах під час під час перевірки відстеження рекламних конверсій через Google Tag Manager (GTM), вам потрібен аудит кастомних подій.

У цьому покроковому гайді розберу, як початківцям правильно перевірити налаштування GTM і навести лад у даних.

Що таке кастомна подія і навіщо вона потрібна

Подія (event) — це сигнал про дію користувача на сайті: клік на кнопку, відправку форми, додавання товару в кошик або оформлення замовлення. Подією може бути кожна дія, котру ви визначите як цільову і налаштуєте її.

Кастомна подія — це спеціально налаштована подія через Google Tag Manager під конкретну дію користувача, важливу для бізнесу. Браузер чи сайт не відстежують такі дії за замовчуванням.

Без подій GTM і GA4 бачать лише те, що відвідувач зайшов на сайт і переглянув сторінки. Але не бачать, чи зателефонував він, чи заповнив форму або купив товар. Саме кастомні події «перекладають» поведінку користувача на мову, зрозумілу аналітиці й рекламним системам.

Для PPC-фахівця події потрібні насамперед для трьох речей:

Фіксувати цільові дії як конверсії в Google Ads і Meta Ads. Бачити в GA4 повну картину поведінки користувача — не тільки візити, а й реальні результати. Давати рекламним алгоритмам якісні дані для навчання і оптимізації ставок.

Якщо подія спрацьовує некоректно, весь ланцюжок аналітики й реклами дає збій. Це означає злиті бюджети, хибні висновки й рекламу, яка оптимізується «в нікуди».

Головне правило PPC-фахівця: не довіряй жодній події, поки не перевірив її вручну хоча б раз.

Коли потрібен аудит

Проводити аудит варто в таких ситуаціях:

перед запуском нової рекламної кампанії, що спирається на конверсії;

після змін на сайті (новий дизайн форми, редизайн кошика, зміна CMS);

якщо цифри в GA4 і в CRM суттєво відрізняються;

якщо показники різко просідають;

регулярно раз на квартал — як планова задача для перевірки акаунта, навіть якщо все працює без видимих збоїв.

Підготовка до аудиту

Крок 0. Підготовка

Перш ніж занурюватися в перевірку GTM, зберіть необхідні інструменти й доступи. Вам знадобляться:

Чіткий список подій. Перелік цільових дій зазвичай міститься в ТЗ або в списку конверсій GA4/Google Ads (наприклад: form_submit, add_to_cart, purchase, phone_click, generate_lead, order_created). Необхідний рівень доступу до GTM. Для повноцінного тестування змін у режимі Preview (Tag Assistant) прав лише на перегляд (Read) буде недостатньо. Потрібен рівень Edit або Approve, щоб створювати робочі області й перевіряти їх до публікації. Доступ до GA4. Найбільше для цієї задачі знадобляться звіти Realtime та DebugView. Розширення Google Tag Assistant. Офіційний інструмент Google для перевірки спрацьовування тегів у режимі реального часу.





Приклад списку подій:

Ім’я події Обов’язкові параметри Де спрацьовує view_item_list item_list_id, item_list_name, items[] Сторінка каталогу / категорії view_item currency, value, items[] Сторінка товару add_to_cart currency, value, items[] Клік «Додати в кошик» view_cart currency, value, items[] Відкриття сторінки кошика begin_checkout currency, value, items[] Перший крок оформлення замовлення add_shipping_info currency, value, shipping_tier, items[] Вибір способу доставки add_payment_info currency, value, payment_type, items[] Вибір способу оплати purchase transaction_id, value, currency, items[] Сторінка подяки (/thank-you) view_promotion promotion_id, promotion_name, items[] Показ банера / акційного блоку select_promotion promotion_id, promotion_name, items[] Клік по банеру / акційному блоку

Крок 1. Відкрийте GTM у режимі Preview (Debug mode)

Це головний інструмент для аудиту. Він дає змогу побачити всі події, відбулися на сторінці, зліва направо в хронологічному порядку: Container Loaded, DOM Ready, Window Loaded, а далі — ваші кастомні події типу form_submit.

Як запустити:

У правому верхньому куті робочої області GTM натисніть кнопку Preview (Попередній перегляд).

У вікні, що з’явиться, введіть URL сайту, який треба перевірити. Натисніть Connect (Підключитися).

Відкриється сайт у режимі тестування, а в новій вкладці або внизу з’явиться панель Tag Assistant з деталями всіх подій dataLayer.

Що перевіряти на цьому кроці:

Фактичне спрацьовування. Чи з’являється подія в списку, коли ви виконуєте дію (клік по кнопці, надсилання форми)? Відсутність події означає, що система не побачила вашу дію — через неналаштований тригер, dataLayer.push() у коді сайту або блокування скриптів розширеннями. Відсутність дублювання. Чи фіксується подія один раз за одну дію? Повторне спрацьовування (коли за один клік вилітає 2–3 однакові події підряд) — одна з найпоширеніших помилок, яка штучно завищує конверсії в аналітиці.

Крок 2. Перевірте тригер (Trigger)

Клікніть на подію в лівій панелі Tag Assistant. Вкладка Tags покаже, які теги спрацювали (Fired) або не спрацювали (Not Fired) на ній.

Типові помилки на цьому етапі:

Розбіжність у назві події. Тег очікує подію form_submit, а у dataLayer відправляється подія з іншою назвою. Пам’ятайте, що GTM чутливий до регістру й символів. Невірно обраний тип тригера. Тригер налаштовано на клік по кнопці (Click Trigger), але фактично кнопка реалізована через <div> із JS-обробником, або ж ви вказали неточний ID/Class елемента. Занадто широке охоплення. Тригер спрацьовує на всіх сторінках замість конкретної (наприклад, забули умову «Page URL contains /thank-you»).

Крок 3. Перевірте змінні (Variables) і dataLayer

Недостатньо зафіксувати факт спрацьовування події, важливо перевірити, які саме дані вона передає.

Як перевірити:

В інтерфейсі Tag Assistant потрібну подію у лівому меню і перейдіть на вкладку Data Layer. Подивіться, які параметри прийшли: event, event_category, value, currency, transaction_id тощо.

На що звертати увагу:

чи не пусті значення (value: undefined або "") там, де мають бути реальні дані;

чи правильний формат (наприклад, value має бути числом, а не рядком із валютою);

для eCommerce-подій — чи є масив items з товарами та чи не порожній він.





Якщо ви бачите змінну GTM зі значенням undefined, це майже завжди означає, що:

або змінна дивиться не на той рівень dataLayer (наприклад, Data Layer Variable Name написаний із помилкою);

або подія відправляється в dataLayer до того, як GTM встиг завантажити змінну.

Крок 4. Перевірте в GA4 DebugView

Успішне спрацьовування тегу в GTM Preview свідчить лише про те, що контейнер відправив сигнал. Але це не гарантує, що дані безперешкодно потрапили до Google Analytics 4 чи Google Ads.

Для перевірки доставки використовуйте інструмент DebugView у GA4.

Як перевірити:

Перейдіть у кабінет GA4: Адміністратор (Admin) → DebugView (у блоці Відображення даних / Data display). Активний режим Preview у GTM автоматично активує debug-режим і в GA4. Виконайте цільову дію на сайті. У DebugView з’явиться подія в режимі реального часу.

На що звернути увагу:

чи з’явилася подія в стрічці;

чи всі параметри передалися коректно;

чи не дублюється подія (одна дія користувача = одна подія, а не дві–три).

Примітка. У GA4 DebugView бувають затримки відображення (до декількох хвилин) або кешування пристроїв. Якщо подія відображається в Tag Assistant, але не одразу з’являється у GA4 DebugView, варто перевірити, чи не блокує відправку мережевих запитів AdBlock, Brave Shield або розширення для конфіденційності.

Крок 5. Перевірте дублікати й «хибні спрацьовування»

Дублі найбільше псують статистику конверсій і бюджети в рекламі.

Як перевірити:

Виконайте цільову дію один раз і порахуйте кількість зафіксованих подій у Tag Assistant і GA4 DebugView. Співвідношення має бути 1:1. Перезавантажте сторінку подяки (thank-you page) вручну через адресний рядок браузера. Подія purchase не має спрацьовувати повторно. Поверніться на сторінку подяки за допомогою кнопки «Назад» у браузері. Подія теж не має дублюватись.

Найпоширеніші причини виникнення дублів:

тег прив’язаний одночасно до двох тригерів;

на сторінці подяки немає перевірки, чи це нове завантаження, а не оновлення сторінки;

одна й та сама подія налаштована одразу у двох різних тегах (наприклад, і в GA4-тегу, і окремо в тегу для Google Ads Conversion).

Крок 6. Звірте з реальними даними бізнесу

Останній крок — зіставити цифри з вебаналітики з реальністю.

Що потрібно зіставити за останній тиждень/місяць:

Ліди й заявки. Чи відповідає кількість подій generate_lead у GA4 кількості нових лідів, які фактично зафіксовані в CRM-системі? Трансакції. Чи збігається кількість подій purchase із кількістю виконаних замовлень в адмін-панелі вашого інтернет-магазину? Чи відповідає значення value в подіях purchase реальній сумі замовлень (без збою валют, без нулів)?

Якщо розбіжність перевищує 10–15%, треба повернутися до кроків 1–5 і знайти, де саме дані дають збій.

Особливості подій для різних ніш

Базові кроки аудиту універсальні для різних проєктів. Але важливі події і «типові пастки» в кожній ніші свої. Розгляну два ключові напрями.

Ecommerce (інтернет-магазини)

Ключові події: view_item, add_to_cart, begin_checkout, add_payment_info, purchase.

На що звернути особливу увагу при аудиті:

Перевіряйте, чи унікальні item_id / item_name для кожного товару — дублікати ID ламають звіти по товарах. Значення value має передаватися числом з правильним роздільником (крапка, а не кома) і відповідати сумі замовлення з ПДВ / без ПДВ відповідно до ваших правил. Масив items не повинен бути порожнім і має містити параметри quantity та price для кожного товару. Перевірте, чи параметри coupon і discount не спотворюють підсумкове значення value (наприклад, чи не віднімається знижка двічі). Оновлення сторінки «Дякуємо за замовлення» не повинно генерувати повторну транзакцію.

Які події та параметри критично важливі для eCommerce у GA4

Лідогенерація / послуги (B2B, юридичні, ремонт, консалтинг)

Ключові події: generate_lead, form_submit, phone_click, click_to_whatsapp.

На що звернути особливу увагу при аудиті:

Якщо на сайті кілька форм, перевірте, що параметр form_id або form_name показує саме ту форму, яку заповнили, а не завжди одну й ту саму. Переконайтесь, що подія фіксує тільки успішну відправку, а не кожен клік по кнопці «Надіслати», коли користувач припустився помилки. При кліку на номер телефону (phone_click) перевіряйте формат переданих даних. Нормалізований вигляд (наприклад, +380…) необхідний для подальшої звірки з CRM і колтрекінгом. Якщо використовується завантаження олайн-конверсій offline або Enhanced Conversions, перевірте, що email / телефон передаються (в хешованому вигляді) і збігаються з тим, що потім вантажиться назад із CRM.

Загальний принцип для всіх ніш: перед аудитом визначте, яка саме дія відвідувача дає прибуток чи якісного ліда для бізнесу. І лише після цього перевіряйте, чи саме ця дія, а не її імітація або помилковий клік, викликає аналітичну подію.

Швидкий чек-лист для аудиту

# Перевірка Де дивитись 1 Подія з’являється при виконанні дії GTM Preview 2 Подія спрацьовує лише 1 раз GTM Preview / GA4 DebugView 3 Назва події співпадає з очікуваною (регістр, написання) GTM Preview → Data Layer 4 Тригер спрацьовує тільки на потрібних сторінках / елементах GTM Preview → Tags 5 Усі параметри події заповнені й у правильному форматі GTM Preview → Data Layer 6 Подія долітає до GA4 без втрат GA4 DebugView 7 Немає дублікатів при повторному завантаженні / кліку «назад» GTM Preview + GA4 DebugView 8 Кількість подій відповідає реальним заявкам / продажам CRM / адмінка сайту vs GA4

Висновки