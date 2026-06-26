Enhanced Conversions та Imported Conversions у Google Ads: що обрати і в чому різниця

Enhanced Conversions та Imported Conversions у Google Ads: що обрати і в чому різниця

Через обмеження cookies, блокувальники реклами й вимоги до збору згоди користувачів рекламні системи отримують дедалі менше даних про конверсії. Через це частина покупок, заявок або інших цільових дій може не пов’язуватися з рекламною кампанією.

Для бізнесу це означає не лише неточні звіти. Якщо рекламна система бачить менше конверсій, алгоритмам складніше оптимізувати кампанії, знаходити релевантну аудиторію і коректно розподіляти бюджет.

Google Ads пропонує два основні рішення цієї проблеми: Enhanced Conversions (розширене відстеження конверсій) і Imported Conversions (імпорт офлайн-конверсій). Обидва інструменти допомагають отримати повнішу картину, але працюють по-різному і підходять для різних сценаріїв.

У статті розберу, як працює кожен із них, чим вони відрізняються, коли що обирати і як Meta Conversions API вписується в цю картину.

Чому стандартного відстеження конверсій вже недостатньо

Класичне відстеження конверсій працює через тег у браузері користувача. Наприклад, користувач переходить на сайт із реклами, оформлює замовлення, і на сторінці «Дякуємо» спрацьовує тег purchase — Google Ads фіксує конверсію.

На практиці цей ланцюжок часто переривається:

відвідувач не дав згоди на рекламні cookies;

браузери (наприклад Safari, Firefox) обмежили зберігання або передачу кукі-файлів;

спрацював блокувальник реклами;

користувач прийшов із одного пристрою, а покупку завершив з іншого;

конверсія відбулася не на сайті — по телефону, в CRM або офлайн.

Google Ads не може зв’язати конверсію з рекламною взаємодією, і алгоритми отримують неповні дані для оптимізації.

Важливо. Enhanced Conversions і Imported Conversions допомагають точніше зіставляти вже наявні конверсії з рекламними кліками.

Що таке Enhanced Conversions

Це функція Google Ads, яка доповнює стандартне відстеження конверсій даними першої сторони (first-party data). Наприклад, email, номером телефону, ім’ям або адресою користувача.

Перед передачею в Google ці дані хешуються за допомогою алгоритму SHA-256. Google зіставляє їх із акаунтами відвідувачів, залогінених у момент взаємодії з рекламою, — і так відновлює атрибуцію, навіть якщо cookie були заблоковані.

Простими словами: якщо стандартний тег не зміг повністю зв’язати конверсію з кліком, Google використовує захищені дані користувача, щоб покращити якість атрибуції.

Важливо. Enhanced Conversions не замінює стандартне відстеження. Це додатковий шар даних, який покращує наявне налаштування.

Enhanced Conversions for Web використовується для конверсій, що відбуваються безпосередньо на сайті: покупки, відправка форм, реєстрації, заявки, записи на консультацію. Дані збираються під час або до здійснення конверсії — наприклад, email із форми замовлення.

Як це працює на прикладі ecommerce:

Користувач переходить на сайт із Google Ads. Оформлює замовлення і залишає email або номер телефону. У момент конерсії спрацьовує тег Google Ads. Дані користувача нормалізуються, хешуються і передаються в Google. Google зіставляє їх із акаунтом користувача, який взаємодіяв з рекламою.

Якщо зіставлення успішне — конверсія точніше прив’язується до відповідної кампанії.

Enhanced Conversions фіксують час конверсії у момент події на сайті, коли користувач натиснув «Оформити замовлення». Це важливо для атрибуції: Google прив’язує конверсію до кліку на рекламу саме по цьому часу.

Що таке Imported Conversions

Офлайн-імпорт конверсій — це інструмент для завантаження в Google Ads даних про конверсії, які відбулися поза сайтом: по телефону, в CRM, в магазині або через будь-який інший офлайн-канал.

Основний принцип: коли користувач клікає на рекламу, Google присвоює кліку унікальний ідентифікатор — GCLID (Google Click ID). Він зберігається в CRM або іншій системі разом із даними ліда. Коли угода закривається офлайн, дані про конверсію разом із GCLID завантажуються назад у Google Ads, і система прив’язує продаж до рекламного кліку.

На відміну від Enhanced Conversions, при імпорті офлайн-конверсій timestamp — це час самої офлайн-події, а не час відвідування сайту. Тобто якщо клієнт залишив заявку в понеділок, а угоду закрили в п’ятницю — у файлі імпорту вказується саме п’ятниця.

Як це працює на прикладі лідогенерації:

Користувач клікає на оголошення в Google Ads. Переходить на сайт, залишає заявку. Google фіксує GCLID і передає його в CRM. Через кілька днів або тижнів менеджер закриває угоду. Дані про продаж (GCLID + timestamp угоди + сума) завантажуються в Google Ads. Google прив’язує продаж до рекламного кліку і враховує його в оптимізації.

Офлайн-імпорт конверсій підходить для бізнесів із довгим або офлайн-циклом угоди:

нерухомості, B2B, медицини, освіти, фінансових послуг;

бізнесів, де частина продажів відбувається по телефону або в офісі;

випадків, коли між заявкою на сайті і реальним продажем минає кілька днів або тижнів.

Enhanced Conversions for Leads — місток між двома інструментами

Enhanced Conversions for Leads це оновлений варіант офлайн-імпорту, який Google офіційно рекомендує замість відстеження за GCLID. Підходить для бізнесів, де основна конверсія відбувається не одразу на сайті, а пізніше: у CRM або офлайн.

Інструмент поєднує переваги обох підходів: зберігає механіку завантаження офлайн-конверсій, але додає хешовані дані користувача (email, телефон) як додатковий ключ зіставлення. Це забезпечує набагато точнішу атрибуцію.

Наприклад, якщо GCLID «загубився» через відмову від cookies, редирект або особливості мобільної форми, Google все одно зможе розпізнати користувача завдяки його хешованим даним.

Саме тому Google рекомендує передавати GCLID навіть при Enhanced Conversions for Leads: він підвищує якість зіставлення, але вже не є єдиною точкою відмови.

З червня 2026 Enhanced Conversions for Web і for Leads об’єднуються в єдине налаштування з одним перемикачем — вибору між ними в інтерфейсі більше не буде. Наявні користувачі мігруватимуть автоматично.

Різниця між Enhanced Conversions і Imported Conversions

Критерій Enhanced Conversions (for Web) Imported Conversions Де відбувається конверсія На сайті Офлайн: телефон, CRM, магазин Коли фіксується timestamp У момент події на сайті У момент офлайн-угоди Ключ зіставлення Хешовані дані (email, телефон) GCLID + хешовані дані (у EC for Leads) Спосіб передачі даних Автоматично через тег у браузері Завантаження файлу або API-інтеграція з CRM Для кого ecommerce, будь-який бізнес з онлайн-конверсіями B2B, нерухомість, послуги з довгим циклом угоди Ліміт за часом Немає 90 днів після кліку (63 для EC for Leads) Складність Середня Вище, потрібна передача GCLID у CRM

Коли використовувати кожен інструмент

Enhanced Conversions for Web

Підходить, якщо:

інтернет-магазин фіксує покупки через корзину на сайті;

на сайті є форми з email або телефоном;

частина конверсій «губиться» через блокування cookies або використання користувачами кількох різних пристроїв;

ви використовуєте автоматичні стратегії ставок і хочете дати алгоритмам якісніший сигнал.

Imported Conversions

Використовуйте, коли:

значна частина продажів відбувається по телефону, в офісі або через менеджера;

між заявкою й угодою минає тиждень і більше;

ви ведете CRM та хочете передавати в Google Ads дані про реальні угоди, а не просто ліди;

важливо оптимізувати рекламу не за кількістю заявок, а за якістю (оплачені угоди, MQL, SQL).

Чи можна використовувати обидві опції одночасно

Так, і для багатьох бізнесів це правильне рішення. Наприклад, інтернет-магазин із call-центром може одночасно:

відстежувати онлайн-покупки через Enhanced Conversions for Web;

завантажувати офлайн-покупки (телефонні замовлення) через Imported Conversions.

Так Google Ads отримує повну картину конверсій і може ефективніше оптимізувати кампанії.

Що важливо врахувати перед налаштуванням

1. Якість first-party даних

Enhanced Conversions залежать від того, чи залишає користувач на сайті email чи телефон. Якщо форм немає або вони заповнюються рідко, ефект буде мінімальним.

2. Передача GCLID для офлайн-імпорту

Для Imported Conversions необхідно організувати захоплення GCLID у момент першого контакту з сайтом і передачу його в CRM або іншу систему. Без цього зіставлення конверсій з рекламними кліками буде неможливим.

Кожен сайт реалізує передачу GCLID індивідуально.

3. Тип конверсії і правила зіставлення

У Google Ads тип конверсії впливає на правила зіставлення й атрибуції.

Офлайн-конверсія та онлайн-конверсія — різні типи дій, для яких налаштовуються окремі цілі в кабінеті. Не варто змішувати їх в одну дію.

4. Згода користувача

Перед передачею даних потрібно врахувати: політику конфіденційності, банер згоди, Consent Mode, вимоги GDPR та локального законодавства.

Google Consent Mode — це сигнал про статус згоди, який передається в Google-теги.

5. Перевірка після налаштування

Після запуску необхідно перевірити діагностику в розділі «Конверсії» в Google Ads: статус конверсій, кількість зіставлень, наявність помилок завантаження.

У випадку офлайн-імпорту — переконатися, що timestamp відповідає формату Google: yyyy-mm-dd HH:mm:ss+|-HH:mm (наприклад, 2022-01-01 19:32:45-05:00).

Часовий пояс обов’язковий — його відсутність є однією з найпоширеніших причин відхилення файлу. Він може бути будь-яким допустимим, але для збігу даних в інтерфейсі Google Ads краще використовувати той самий, що й у вашому акаунті. Результат завантаження перевіряється в розділі Goals → Conversions → Uploads.

Типові помилки

Використовувати тільки класичний GCLID-імпорт й не переходити на Enhanced Conversions for Leads — сучасніший і надійніший підхід. Вказувати у файлі імпорту timestamp відвідування сайту, а не час реальної офлайн-події. Завантажувати офлайн-конверсії пізніше ніж через 90 днів після кліку — в цьому випадку вони не зарахуються. Не передавати GCLID у CRM — без нього офлайн-імпорт не зможе атрибутувати конверсію до кліку. Очікувати різкого зростання кількості конверсій одразу після налаштування.

Мета цих інструментів — не збільшити кількість конверсій у звіті, а зробити дані точнішими. Це допомагає алгоритмам краще оптимізувати кампанії і дає бізнесу реальну картину ефективності реклами.

Conversions API в Meta

Meta Conversions API (CAPI) — це серверне рішення Meta, яке передає події напряму із сервера або CRM у Meta Ads, оминаючи браузер. Воно допомагає вирішити ті самі виклики — блокування cookies, обмеження браузерів, втрату офлайн-конверсій, — але для рекламної екосистеми Meta.

Найчастіше CAPI працює разом із Meta Pixel: Pixel передає браузерні сигнали, CAPI доповнює їх серверними даними. При цьому обов’язково налаштовується дедуплікація, щоб одна і та сама подія не рахувалась двічі.

Якщо ви запускаєте рекламу в Google Ads і в Meta Ads:

Enhanced Conversions / Imported Conversions покращують дані для Google Ads;

Conversions API покращує передачу подій для Meta Ads.

Обидва рішення можуть працювати паралельно і передавати дані у свої рекламні системи незалежно одне від одного.

Висновки