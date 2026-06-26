Enhanced Conversions и Imported Conversions в Google Ads: что выбрать и в чем разница

Enhanced Conversions и Imported Conversions в Google Ads: что выбрать и в чем разница

Из-за ограничений на использование файлов cookie, блокировщиков рекламы и требований к получению согласия пользователей рекламные системы получают все меньше данных о конверсиях. Из-за этого часть покупок, заявок или других целевых действий может не связываться с рекламной кампанией.

Для бизнеса это означает не только неточные отчеты. Если рекламная система фиксирует меньше конверсий, алгоритмам сложнее оптимизировать кампании, находить релевантную аудиторию и правильно распределять бюджет.

Google Ads предлагает два основных решения этой проблемы: Enhanced Conversions (расширенное отслеживание конверсий) и Imported Conversions (импорт офлайн-конверсий). Оба инструмента помогают получить более полную картину, но работают по-разному и подходят для разных сценариев.

В статье я разберу, как работает каждый из них, чем они отличаются, когда что выбирать и как Meta Conversions API вписывается в эту картину.

Почему стандартного отслеживания конверсий уже недостаточно

Классический отчет по конверсиям работает через тег в браузере пользователя. Например, пользователь переходит на сайт по рекламе, оформляет заказ, и на странице «Спасибо» срабатывает тег purchase — Google Ads фиксирует конверсию.

На практике эта цепочка часто прерывается:

посетитель не дал согласия на рекламные куки;

браузеры (например, Safari, Firefox) ограничили хранение или передачу куки-файлов;

сработал блокировщик рекламы;

пользователь зашел с одного устройства, а покупку завершил с другого;

конверсия произошла не на сайте — по телефону, в CRM или офлайн.

Google Ads не может связать конверсию с рекламным взаимодействием, и алгоритмы получают неполные данные для оптимизации.

Enhanced Conversions и Imported Conversions помогают точнее сопоставлять уже имеющиеся конверсии с рекламными кликами.

Что такое Enhanced Conversions

Это функция Google Ads, которая дополняет стандартное отслеживание конверсий данными первой стороны (first-party data). Например, адресом электронной почты, номером телефона, именем или адресом пользователя.

Перед передачей в Google эти данные хешируются с помощью алгоритма SHA-256. Google сопоставляет их с аккаунтами посетителей, авторизованных в момент взаимодействия с рекламой, — и таким образом восстанавливает атрибуцию, даже если файлы cookie были заблокированы.

Проще говоря: если стандартный тег не смог полностью связать конверсию с кликом, Google использует защищенные данные пользователя, чтобы улучшить качество атрибуции.

Важно. Enhanced Conversions не заменяет стандартное отслеживание. Это дополнительный слой данных, который улучшает существующие настройки.

Enhanced Conversions for Web используется для конверсий, происходящих непосредственно на сайте: покупки, отправка форм, регистрации, заявки, записи на консультацию. Данные собираются во время или до совершения конверсии — например, email из формы заказа.

Как это работает на примере электронной коммерции:

Пользователь переходит на сайт из Google Ads. Оформляет заказ и оставляет адрес электронной почты или номер телефона. В момент конверсии срабатывает тег Google Ads. Данные пользователя нормализуются, хешируются и передаются в Google. Google сопоставляет их с аккаунтом пользователя, который взаимодействовал с рекламой.

Если сопоставление успешно — конверсия более точно привязывается к соответствующей кампании.

Enhanced Conversions фиксируют время конверсии в момент события на сайте, когда пользователь нажал «Оформить заказ». Это важно для атрибуции: Google привязывает конверсию к клику по рекламе именно по этому времени.

Что такое Imported Conversions

Офлайн-импорт конверсий — это инструмент для загрузки в Google Ads данных о конверсиях, которые произошли вне сайта: по телефону, в CRM, в магазине или через любой другой офлайн-канал.

Основной принцип: когда пользователь кликает по рекламе, Google присваивает клику уникальный идентификатор — GCLID (Google Click ID). Он сохраняется в CRM или другой системе вместе с данными лида. Когда целевое действие выполняется офлайн, данные о конверсии вместе с GCLID загружаются обратно в Google Ads, и система привязывает продажу к рекламному клику.

В отличие от Enhanced Conversions, при импорте офлайн-конверсий timestamp — это время самого офлайн-события, а не время посещения сайта. То есть если клиент оставил заявку в понедельник, а сделку закрыли в пятницу — в файле импорта указывается именно пятница.

Как это работает на примере лидогенерации:

Пользователь кликает на объявление в Google Ads. Переходит на сайт, оставляет заявку. Google фиксирует GCLID и передает его в CRM. Через несколько дней или недель менеджер закрывает сделку. Данные о продаже (GCLID + временная метка сделки + сумма) загружаются в Google Ads. Google привязывает продажу к рекламному клику и учитывает её при оптимизации.

Офлайн-импорт конверсий подходит для бизнесов с длительным или офлайн-циклом сделки:

недвижимости, B2B, медицины, образования, финансовых услуг;

бизнесов, где часть продаж происходит по телефону или в офисе;

случаев, когда между заявкой на сайте и реальной продажей проходит несколько дней или недель.

Enhanced Conversions for Leads — мост между двумя инструментами

Enhanced Conversions for Leads — это обновленная версия офлайн-импорта, которую Google официально рекомендует вместо отслеживания по GCLID. Подходит для бизнесов, где основная конверсия происходит не сразу на сайте, а позже: в CRM или офлайн.

Инструмент сочетает преимущества обоих подходов: сохраняет механику загрузки офлайн-конверсий, но добавляет хешированные данные пользователя (электронная почта, телефон) в качестве дополнительного ключа сопоставления. Это обеспечивает гораздо более точную атрибуцию.

Например, если GCLID «потерялся» из-за отказа от файлов cookie, редиректа или особенностей мобильной формы, Google все равно сможет распознать пользователя благодаря его хешированным данным.

Именно поэтому Google рекомендует передавать GCLID даже при использовании Enhanced Conversions for Leads: он повышает качество сопоставления, но уже не является единственной точкой отказа.

С июня 2026 года Enhanced Conversions for Web» и for Leads будут объединены в единую настройку с одним переключателем — возможности выбора между ними в интерфейсе больше не будет. Существующие пользователи будут перенесены автоматически.

Разница между Enhanced Conversions и Imported Conversions

Критерий Enhanced Conversions (for Web) Imported Conversions Где происходит конверсия На сайте Офлайн: телефон, CRM, магазин Когда фиксируется временная метка В момент события на сайте В момент заключения офлайн-сделки Ключ сопоставления Хешированные данные (email, телефон) GCLID + хешированные данные (в EC for Leads) Способ передачи данных Автоматически через тег в браузере Загрузка файла или API-интеграция с CRM Для кого e-commerce, любой бизнес с онлайн-конверсиями B2B, недвижимость, услуги с длительным циклом сделки Временной лимит Нет 90 дней после клика (63 для EC for Leads) Сложность Средняя Выше, требуется передача GCLID в CRM

Когда использовать каждый инструмент

Enhanced Conversions for Web

Подходит, если:

интернет-магазин фиксирует покупки через корзину на сайте;

на сайте есть формы с адресом электронной почты или телефоном;

часть конверсий «теряется» из-за блокировки файлов cookie или использования пользователями нескольких разных устройств;

вы используете автоматические стратегии ставок и хотите дать алгоритмам более качественный сигнал.

Импортированные конверсии

Используйте, когда:

значительная часть продаж происходит по телефону, в офисе или через менеджера;

между заявкой и сделкой проходит неделя и более;

вы ведете CRM и хотите передавать в Google Ads данные о реальных сделках, а не просто лидах;

важно оптимизировать рекламу не по количеству заявок, а по качеству (оплаченные сделки, MQL, SQL).

Можно ли использовать обе опции одновременно

Да, и для многих бизнесов это правильное решение. Например, интернет-магазин с колл-центром может одновременно:

отслеживать онлайн-покупки через Enhanced Conversions for Web;

загружать офлайн-покупки (телефонные заказы) через Imported Conversions.

Таким образом Google Ads получает полную картину конверсий и может эффективнее оптимизировать кампании.

Что важно учесть перед настройкой

1. Качество first-party данных

Enhanced Conversions зависят от того, оставляет ли пользователь на сайте адрес электронной почты или номер телефона. Если форм нет или они заполняются редко, эффект будет минимальным.

2. Передача GCLID для офлайн-импорта

Для Imported Conversions необходимо организовать сбор GCLID в момент первого контакта с сайтом и передачу его в CRM или другую систему. Без этого сопоставление конверсий с рекламными кликами будет невозможно.

Каждый сайт реализует передачу GCLID индивидуально.

3. Тип конверсии и правила сопоставления

В Google Ads тип конверсии влияет на правила сопоставления и атрибуции.

Офлайн-конверсия и онлайн-конверсия — разные типы действий, для которых настраиваются отдельные цели в кабинете. Не стоит смешивать их в одно действие.

4. Согласие пользователя

Перед передачей данных необходимо учесть: политику конфиденциальности, баннер согласия, Consent Mode, требования GDPR и местного законодательства.

Google Consent Mode — это сигнал о статусе согласия, который передается в Google-теги.

5. Проверка после настройки

После запуска необходимо проверить диагностику в разделе «Конверсии» в Google Ads: статус конверсий, количество сопоставлений, наличие ошибок загрузки.

В случае офлайн-импорта — убедиться, что timestamp соответствует формату Google: yyyy-mm-dd HH:mm:ss+|-HH:mm (например, 2022-01-01 19:32:45-05:00).

Часовой пояс обязателен — его отсутствие является одной из самых распространённых причин отклонения файла. Он может быть любым допустимым, но для совпадения данных в интерфейсе Google Ads лучше использовать тот же, что и в вашем аккаунте. Результат загрузки проверяется в разделе Goals → Conversions → Uploads.

Типичные ошибки

Использовать только классический GCLID-импорт и не переходить на Enhanced Conversions for Leads — более современный и надежный подход. Указывать в файле импорта timestamp посещения сайта, а не время реального офлайн-события. Загружать офлайн-конверсии позднее, чем через 90 дней после клика — в этом случае они не будут учтены. Не передавать GCLID в CRM — без него офлайн-импорт не сможет привязать конверсию к клику. Ожидать резкого роста количества конверсий сразу после настройки.

Цель этих инструментов — не увеличить количество конверсий в отчете, а сделать данные более точными. Это помогает алгоритмам лучше оптимизировать кампании и дает бизнесу реальную картину эффективности рекламы.

Conversions API в Meta

Meta Conversions API (CAPI) — это серверное решение Meta, которое передает события напрямую с сервера или из CRM в Meta Ads, минуя браузер. Оно помогает решить те же проблемы — блокировку куки, ограничения браузеров, потерю офлайн-конверсий, — но для рекламной экосистемы Meta.

Чаще всего CAPI работает вместе с Meta Pixel: Pixel передает браузерные сигналы, CAPI дополняет их серверными данными. При этом обязательно настраивается дедупликация, чтобы одно и то же событие не учитывалось дважды.

Если вы запускаете рекламу в Google Ads и в Meta Ads:

Enhanced Conversions / Imported Conversions улучшают данные для Google Ads;

Conversions API улучшает передачу событий для Meta Ads.

Оба решения могут работать параллельно и передавать данные в свои рекламные системы независимо друг от друга.

Выводы