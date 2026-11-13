Чому контент стає вірусним: роль UGC та алгоритмів соцмереж

В мережі можна часто спостерігати, як нові продукти, меми та пісні раптово стають популярними. Ще вчора про певний контент майже ніхто не чув, а вже сьогодні він заполоняє стрічки в TikTok, Instagram і YouTube, перетворюючись на масовий тренд.

Віральність працює за принципом снігової кулі: чим довше вона котиться, тим більшою стає. Коли контент відгукується аудиторії, користувачі підхоплюють його й створюють власні варіації, а алгоритми соціальних мереж просувають той контент, який отримує найсильніший відгук.

Що ж таке віральність і чому окремі треки чи продукти раптово підкорюють інтерет? Які саме механізми перетворюють сюжет на глобальний феномен?

В статті розкажу, як користувацький контент (UGC), поведінка аудиторії та алгоритми рекомендацій працюють у синергії, створюючи вірусні тренди — і як використати ці важелі для розвитку власного бізнесу.

Віральність як ланцюгова реакція

Вірусність — це процес, за якого певний контент, продукт, пісня чи ідея поширюється від людини до людини в мережі.

Перший пост охоплює невелику групи людей. Його переглядають, ставлять вподобайки, коментують або ділиться ним. Ці сигнали дають зрозуміти алгоритму соцмережі, що контент цікавий, тому платформа показує його ширшій аудиторії. Якщо ж люди реагують так само, охоплення продовжує зростати.

Зазвичай цей процес зумовлюють три чинники:

Контент викликає сильну реакцію. Люди діляться публікаціями, які змушують їх сміятися, плакати, дивуватися — тобто викликають емоцію. Користувачі допомагають його відтворити. Глядачі створюють власні меми, ремікси, огляди та відео з реакціями. Це називається контентом, створеним користувачами, або UGC. Алгоритми збільшують поширення. Платформи рекомендують публікації, які утримують людей на платформі та сприяють взаємодії з новою аудиторією.

Що визначає віральність продукту чи треку

Далеко не кожен продукт чи трек має потенціал стати вірусним. Ідеї з високим віральним потенціалом миттєво привертають увагу, створюють природній привід для обговорень і легко стають основою для нового контенту.

Характеристика, що сприяє вірусності Чому це працює Приклад 1. Викликає миттєву реакцію Контент викликає емоції або інтерес і привертає увагу. Дубайський шоколад поєднав у собі барвистий поперечний зріз, густу фісташкову начинку, хрустку текстуру та звук, приємний для ASMR. Відео з дегустацією Марії Вехери набрало понад 122 мільйони переглядів, після чого тисячі користувачів почали публікувати власні огляди та домашні версії (The Guardian). 2. Розповідає історію, яку легко переказати Дає аудиторії простий спосіб пояснити тренд комусь іншому. Пісня «Pretty Little Baby» у виконанні Конні Френсіс стала вірусним хітом через понад 60 років після виходу саме завдяки тому, що дала кожному допису готовий сюжет Зрештою її використали у понад 28 мільйонів відео в TikTok. (People) 3. Пропонує формат, який можна використовувати знову і знову Розпакування, реакції, танці, рецепти, перетворення та відео на кшталту «Я спробував це, щоб вам не довелося». «Сліпі коробки» Labubu природним чином сприяли створенню відео з розпакуванням: ані автор, ані глядач не знали, яка фігурка знаходиться всередині (Reuters).

Що більше у людей способів прожити, переосмислити та відтворити контент, то вищі його шанси стати вірусним.

Як користувацький контент перетворює інтерес на глобальну хвилю

Завдяки UGC одна ідея масштабується крізь сотні різних контекстів. Аудиторія починає її переосмислювати, і кожна нова інтерпретація дає додатковий імпульс для охоплення нових глядачів.

UGC надає кожному творцеві точку входу

Один користувач пише огляд продукту, інший порівнює його з дешевшою версією, а хтось інший перетворює це на жарт, навчальний посібник або особисту історію.

Приклад: мем про відпустку з Jet2. У 2025 році творці почали поєднувати веселу рекламу Jet2 «Ніщо не зрівняється з відпусткою від Jet2» з відео про затримки рейсів, погану погоду, нещасні випадки в басейнах та інші неприємності, які можуть статися в дорозі. До липня 2025 року він з’явився у понад 1,3 мільйона відео (The Guardian).

Компанія не намагалася взяти жарт під контроль. Вона долучилася до розмови та оголосила челендж, запропонувавши ваучер на відпочинок вартістю 1000 фунтів.

Практична порада для брендів: розробляйте гнучкі підказки, а не один затверджений сценарій. Надайте авторам кілька точок входу.

Участь знижує вартість створення контенту

Креатори частіше беруть участь, коли базова концепція вже існує. Їм потрібно лише додати до неї власне бачення, стилістику чи результат.

Приклад: пісня Doechii «Anxiety». Ця пісня стала супроводом до танцю, натхненного сценою з серіалу «Принц з Бель-Ейру». Креатори могли відтворити простий формат для двох осіб.

До березня 2025 року цю пісню використали у понад 725 000 відео в TikTok. Зрештою Doechii, Вілл Сміт і Татьяна Алі самі відтворили цей тренд, пов’язавши нові відео з оригінальною сценою (People).

Практична порада для брендів: зведіть концепцію до однієї простої дії, яку легко повторити. Вона має бути зрозумілою вже з першого перегляду. Дайте аудиторії базовий елемент — звук, візуальний тригер, хештег чи демонстрацію, але залиште простір для власного сюжету.

Повторення створює соціальний доказ

Один контент-мейкер може представити продукт, але сотні таких авторів роблять його культурно значущим.

Приклад: «Triple Dipper» від Chili’s. Креатори знімали крупним планом розтягування сиру, занурення закусок у соуси, фуд-огляди та власні комбінації страв. Ролики показували не просто їжу — головним був яскравий візуальний ритуал навколо неї.

Ефект вийшов далеко за межі соцмереж: продажі «Triple Dipper» зросли приблизно на 70% у порівнянні з попереднім роком (Restaurant Business).

Практична порада для брендів: визначте один візуальний «момент продукту», який легко відтворити: розпаковка, демонстрація текстури чи порівняння «до» і «після». Саме послідовне відтворення цього ритуалу робить продукт впізнаваним та провокує нові UGC-відео.

Як алгоритми соціальних мереж прискорюють вірусність

Системи рекомендацій соціальних платформ порівнюють, як різні користувачі реагують на публікацію, і вирішують, чи просувати її.

Платформи тестують контент на невеликих групах аудиторії

Після завантаження відео алгоритм показує його вузькій вибірці потенційно зацікавленої аудиторії. Платформа аналізує їхню реакцію: чи додивляються вони ролик, чи гортають далі, чи залишають вподобайки й коментарі та чи продовжують занурюватися в тему.

Приклад: «Million Dollar Baby». Томмі Річман опублікував короткий уривок пісні ще до її офіційного виходу. Цей фрагмент швидко привернув увагу і неодноразово використовувався іншими авторами контенту.

Після виходу повної версії пісні вона дебютувала на 2-му місці в чарті Billboard Hot 100, набравши 38 мільйонів прослуховувань у США за перший тиждень моніторингу. Пізніше вона протрималася десять тижнів поспіль на 1-му місці в чарті TikTok Billboard Top 50 (Billboard).

Порада для брендів: зробіть так, щоб перша секунда відео була зрозумілою без контексту. Почніть із результату, несподіваного повороту, проблеми або найсильнішого візуального елемента.

Час перегляду та завершення відео свідчать про справжній інтерес

Перегляд відео до кінця вимагає від глядача високої залученості, а повторне відтворення може свідчити про те, що контент виявився справді цінним чи захопливим.

TikTok підтверджує: перегляд ролику до кінця, особливо довгого, — вагома ознака зацікавленості. Це може мати більше значення, ніж дрібні деталі, наприклад, чи перебувають глядач і автор у одній країні (TikTok Newsroom).

YouTube також використовує час перегляду поряд із сигналами задоволеності, такими як опитування, лайки, репости та дизлайки (YouTube).

Порада для брендів: прибирайте все зайве, що не утримує увагу та не несе цінності. У навчальних відео спочатку покажіть кінцевий результат, а потім поясніть, як його досягли.

Поширення, збереження та пошукові запити розкривають глибші наміри

Різні види взаємодії свідчать про різні види інтересу:

поділитися означає, що глядач очікує, що для іншої людини цей контент буде корисним або цікавим;

означає, що глядач очікує, що для іншої людини цей контент буде корисним або цікавим; збереження вказує на те, що глядач хоче повернутися до цього контенту;

вказує на те, що глядач хоче повернутися до цього контенту; пошук свідчить про те, що відео викликало достатню цікавість, щоби активно шукати додаткову інформацію.

Instagram радить авторам стежити за показником «sends per reach»: як часто публікацію надсилають у приватних повідомленнях у порівнянні з кількістю акаунтів, до яких вона досягає (The Verge)

Порада для брендів: створюйте контент, яким хочеться поділитися. Фраза «Надішліть це тому, хто…» спрацює лише у випадку, коли відео потрапляє в спільний жарт, знайому проблему чи реальну потребу аудиторії.

Змінна Можливі варіанти Зачіпка Несподіваний результат, питання, зізнання або проблема Формат Огляд, посібник, порівняння, реакція або виклик Аудиторія Початківці, експерти, батьки, студенти або професіонали Переваги Ціна, зручність, зовнішній вигляд, продуктивність або емоції Контекст Дім, робота, магазин, автомобіль або громадські місця

Алгоритм не створює інтерес з нічого. Він просуває контент, який повторно доводить свою актуальність.

То чому у 2026 році всі знову почали слухати пісню «Go»

Як керівник команди з аналітики та штучного інтелекту в Netpeak і великий шанувальник гурту The Chemical Brothers, я застосував свої навички, щоб проаналізувати етапи, завдяки яким пісня «Go» стала вірусною після виходу фільму «Apex» на Netflix.

Як ця пісня викликала бурхливу реакцію. Як вірусність «Go» поширювалася між платформами. Як і де користувачі шукали її та створювали користувацький контент. Як алгоритми сприяли поширенню пісні.

Почнемо!

Як пісня «Go» викликала бурхливу реакцію

24 квітня 2026 року Netflix випустив фільм «Apex» — трилер про виживання з Шарліз Терон і Тароном Егертоном у головних ролях (IMDb). Найнапруженіша сцена стрічки побудована довкола моменту, коли герой Егертона дає головній героїні форму в часі, поки вона тікатиме, — рівно на тривалість треку.

Дивитися це було моторошно, тож емоцій не бракувало!

І цей момент привернув увагу широкої аудиторії завдяки комерційному успіху фільму:

Джерело: Deadline, 2026

Цікавий факт: треку «Go» не було в сценарії. Його запропонував сам Тарон Егертон, давній фанат гурту. Актор особисто написав листа учасникам колективу та реперу Q-Tip, згадавши, як свого часу його вразило їхнє шоу з гігантськими роботами.

Натхненний цією ідеєю, режисер Балтасар Кормакур повністю переписав сцену, замінивши стандартну фразу «у тебе є десять хвилин» на напружений відлік під музику (Billboard). І це спрацювало!

До цього «Go» протягом 11 років залишалася малопомітним треком з альбому. У 2016 році пісня отримала номінацію на «Греммі» і посіла 46-те місце в британському чарті синглів, і на цьому все. Останній хіт гурту, що увійшов до британської десятки, — «Galvanize» — датується 2004 роком.

Ніщо не вказувало на те, що «Go» отримає друге життя, але вдалий контекст перетворив її на віральний трек.

Як вірусність «Go» поширювалася між платформами

Сплеск активності по черзі спостерігався на чотирьох платформах, причому сигнали з кожної з них відображали різний тип реакції аудиторії:

Shazam (тригер — «що це за пісня?»);

Spotify (свідоме, багаторазове прослуховування);

YouTube (глядачі, які повертаються, щоб переглянути оригінальний музичний кліп Мішеля Гондрі 2015 року);

TikTok (люди, які активно створюють контент із цим треком).

Кожна платформа демонструє свій пік, і вони розходяться у часі. Я відстежував один «слід» з кожної платформи: пошуки в Shazam, прослуховування (Spotify), перегляди відео (YouTube) та публікації з аудіо (TikTok).

Чому я використовував шкалу від 0 до 100? Несправедливо порівнювати мільйони прослуховувань із тисячами пошуків у Shazam. Тому найбільшому щоденному стрибку кожної платформи присвоїв оцінку 100. Це дало змогу порівняти, коли і як швидко зростала кожна хвиля.

Shazam потужно стартував у перший день і швидко набирав обертів. Spotify стартував повільніше і досяг піку останнім. YouTube опинився посередині, тоді як TikTok стартував найпізніше, але досяг піку швидше.

Як люди створювали користувацький контент

Перші трендсетери в TikTok отримали найбільшу кількість переглядів і вподобайок.

А вже далі інші креатори підхопили ідею, додали власні інтерпретації та змусили «сніжний ком» віральності набирати обертів.

Як алгоритми збільшили охоплення

Давайте розглянемо зростання кількості щомісячних слухачів Spotify за країнами:

Португалія — +232%;

Велика Британія — +222%;

Австралія — +212%;

США — +159%.

Трек «Go» здійснив повноцінне світове турне.

І вже два місяці поспіль темпи зростання не сповільнювалися: показники залишаються приблизно в 21 разів вищими за рівень до виходу пісні. Spotify все ще перебуває на піку популярності, тож це не просто «одноденна сенсація».

Вірусна хвиля торкнулася не лише «Go», а й старих хітів гурту. Після прем’єри фільму люди почали слухати їх у 1,1–2 рази частіше, ніж зазвичай.

Це сталося завдяки тому, що трек «Go» увійшов до 18 (!) редакційних плейлистів Spotify, 14 з яких додали його після 24 квітня. Найбільший поштовх дав плейлист «Big on the Internet» (у нього 4,1 млн підписників).

Що насправді отримав виконавець

Після виходу фільму «Apex» кількість прослуховувань «Go» на Spotify зросла в 21 разів, переглядів на YouTube — у 49 разів, пошукових запитів у Shazam — у 108 разів, а кількість публікацій у TikTok злетіла аж у 737 разів! У результаті трек увірвався до топ-10 основних чартів.

Ажіотаж довкола треку підтягнув загальні показники прослуховувань гурту: кількість щомісячних слухачів зросла у 2,4 раза.

Композиція зробила масштабний стрибок — із 117 млн до 167,8 млн стрімів. «Go» майжe зрівнявся з легендарним «Galvanize» і відстає від другого місця лише на 4,7 млн. Наразі трек посідає третю сходинку в загальному чарті гурту, але росте швидше за будь-який інший реліз.

Підсумкові думки

Вірусність здається спонтанною, але майже завжди працює за чіткою механікою:

продукт, пісня чи ідея швидко захоплюють увагу, дають привід для обговорення та пропонують простий шаблон для відтворення.

Створити віральний хіт «під замовлення» неможливо, але можна спростити вхід для креаторів.Найуспішніші кампанії дають аудиторії виразний тригер, але відмовляються від жорсткого контролю, залишаючи простір для їхньої власної творчості — жартів, порівнянь чи альтернативних сюжетів.

Головне правило для брендів: створюйте привід, який викликає відгук, спрощуйте механіку шерингу та не намагайтеся контролювати вектор розвитку тренду.

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