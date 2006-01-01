Ульяна Путникова

Ульяна Путникова

Автор NJ c 2020
Позиция:
Middle SEO Specialist
Об авторе:
В SEO я с 2014 года, к команде Netpeak присоединилась 2020. Сейчас кроме продвижения сайтов веду SERM-проекты и оптимизацию YouTube-каналов.

Статьи автора

Кейсы
SERM
6944 24
Как за четыре месяца убрать негатив в топ-10. Работа с репутацией для DOM.RIA
