Как и зачем переводить рекламные кампании на украинский — эксперимент и полезные формулы

Большой процент трафика в Украине занимают русскоязычные запросы, но принятие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подстегнуло предпринимателей использовать для продвижения семантическое ядро на украинском.

О значении норм законопроекта читайте на ain.ua. В этом посте я хочу рассмотреть не юридические аспекты, а конкретную пользу, которую дает как минимум параллельное ведение рекламы на двух языках.

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Первый и очевидный плюс — повышение лояльности к вашему бизнесу людей, которые используют украинский в повседневном общении. Для доказательства мы провели небольшой тест.

Регион: Киев.

Ниша интернет-магазина: напольные покрытия.

Мы запустили дубль существующей рекламной кампании для интернет-магазина, который ранее никогда не рекламировался на украинском. Создали на украинском полноценные копии объявлений, семантического ядра и посадочных страниц. После этого запустили рекламные кампании.

В результате мы обнаружили, что у кампании на украинском языке CTR объявлений на 95% выше: 16,51% против 8,47%.

Выборка за 30 дней:

Также выше коэффициент конверсии: 1,22% у украинской кампании против 0,92% у кампании на русском языке. Для высококонкурентной ниши напольных покрытий это хороший результат.

То есть при создании рекламы на украинском мы не только выполняем нормы закона — мы, по сути, завоевываем большую долю рынка без повышения цены за клик.

Как автоматизировать перевод рекламных объявлений на украинский

Простое и доступное решение — использовать таблицы Google с формулой GOOGLETRANSLATE, которая массово переведет тексты и ключи, а также программу Google Ads Editor для быстрой загрузки новых кампаний в аккаунт.

Таблицу с переводами легко создать за несколько шагов:

Первый лист оставляем без изменений и просто меняем его название (например, «русский язык»). Создаем второй лист таблицы («украинский язык») и в ячейку А1 вводим формулу:



=ЕСЛИОШИБКА((GOOGLETRANSLATE('русский язык'!A1; "ru"; "uk"));"")​ Функцию ЕСЛИОШИБКА используем для того, чтобы ячейки без данных оставались пустыми и не путали нас при работе с данными. Протягиваем эту формулу на весь лист. Чтобы отобразились все формулы, во вкладке «Вид», выбираем «Показывать формулы». Убираем галочку, если они не нужны.

Создаем третий лист, его можно назвать «редактор», в него мы будем копировать результаты со второго листа и вносить правки. При проверке необходимо учитывать, что перевод в таблицах Google не всегда работает корректно, одно и то же слово может быть переведено по-разному. Поэтому оптимально переводить все объявления только по одной кампании, чтобы не пропустить ошибки.

В итоге получаем Google Docs с тремя вкладками:

Алгоритм работы с этим Google Docs очень простой:

Заходим в Google Ads Editor и копируем объявления кампании, которую мы хотим перевести: нажимаем Ctrl+A (выделить все) и Ctrl+C (копировать). Переходим в таблицу для перевода, на лист «русский язык», ставим курсор в ячейку A1 и вставляем текст (Ctrl+V). Переключаемся на лист «украинский язык». Выделяем получившийся перевод, копируем и вставляем на лист «редактор», в котором мы будем проверять результаты перевода и корректировать тексты, если нужно.

Важно: для вставки скопированного текста используйте сочетание клавиш Ctrl+Shift+V, чтобы не скопировать заодно и формулы.

После внесения всех правок в таблице Google копируем полученные объявления и вставляем в Editor.

После того как у вас уже есть новые группы объявлений на украинском языке, можно приступать к переводу семантики.

Чтобы избежать отличий в названиях групп объявлений, дублирования групп и несоответствия названий, используем формулу ВПР.

Например, создаем на отдельном листе (назовем его «группы») табличку с русскими и украинскими названиями групп. И на лист «редактор» подтягивать с её помощью название группы объявлений:

=ВПР('русский язык'!B2;'группы'!$A$1:$B$13;2;ЛОЖЬ)

Расшифровка:

'русский язык'!B2 — ячейка названия группы на русском языке с листа «русский язык»;

— ячейка названия группы на русском языке с листа «русский язык»; 'группы'!$A$1:$B$13 — диапазон листа с названиями групп. Не забудьте закрепить знаками $ номера ячеек, чтобы при протягивании формулы диапазон не сместился;

— диапазон листа с названиями групп. Не забудьте закрепить знаками $ номера ячеек, чтобы при протягивании формулы диапазон не сместился; 2 — номер столбца на украинском языке;

— номер столбца на украинском языке; ЛОЖЬ — логическое значение корректности выполняемой функции.

Если у вас остались вопросы, с радостью отвечу на все в комментариях.

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