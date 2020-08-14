Как и зачем переводить рекламные кампании на украинский — эксперимент и полезные формулы

Большой процент трафика в Украине занимают русскоязычные запросы, но принятие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подстегнуло предпринимателей использовать для продвижения семантическое ядро на украинском.
О значении норм законопроекта читайте на ain.ua. В этом посте я хочу рассмотреть не юридические аспекты, а конкретную пользу, которую дает как минимум параллельное ведение рекламы на двух языках.
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Реклама на украинском работает
Первый и очевидный плюс — повышение лояльности к вашему бизнесу людей, которые используют украинский в повседневном общении. Для доказательства мы провели небольшой тест.
Ниша интернет-магазина: напольные покрытия.
Мы запустили дубль существующей рекламной кампании для интернет-магазина, который ранее никогда не рекламировался на украинском. Создали на украинском полноценные копии объявлений, семантического ядра и посадочных страниц. После этого запустили рекламные кампании.
В результате мы обнаружили, что у кампании на украинском языке CTR объявлений на 95% выше: 16,51% против 8,47%.
Выборка за 30 дней:
Также выше коэффициент конверсии: 1,22% у украинской кампании против 0,92% у кампании на русском языке. Для высококонкурентной ниши напольных покрытий это хороший результат.
То есть при создании рекламы на украинском мы не только выполняем нормы закона — мы, по сути, завоевываем большую долю рынка без повышения цены за клик.
Как автоматизировать перевод рекламных объявлений на украинский
Простое и доступное решение — использовать таблицы Google с формулой GOOGLETRANSLATE, которая массово переведет тексты и ключи, а также программу Google Ads Editor для быстрой загрузки новых кампаний в аккаунт.
Таблицу с переводами легко создать за несколько шагов:
- Первый лист оставляем без изменений и просто меняем его название (например, «русский язык»).
- Создаем второй лист таблицы («украинский язык») и в ячейку А1 вводим формулу:
=ЕСЛИОШИБКА((GOOGLETRANSLATE('русский язык'!A1; "ru"; "uk"));"")
- Функцию ЕСЛИОШИБКА используем для того, чтобы ячейки без данных оставались пустыми и не путали нас при работе с данными.
- Протягиваем эту формулу на весь лист. Чтобы отобразились все формулы, во вкладке «Вид», выбираем «Показывать формулы». Убираем галочку, если они не нужны.
- Создаем третий лист, его можно назвать «редактор», в него мы будем копировать результаты со второго листа и вносить правки. При проверке необходимо учитывать, что перевод в таблицах Google не всегда работает корректно, одно и то же слово может быть переведено по-разному. Поэтому оптимально переводить все объявления только по одной кампании, чтобы не пропустить ошибки.
В итоге получаем Google Docs с тремя вкладками:
Алгоритм работы с этим Google Docs очень простой:
- Заходим в Google Ads Editor и копируем объявления кампании, которую мы хотим перевести: нажимаем Ctrl+A (выделить все) и Ctrl+C (копировать).
- Переходим в таблицу для перевода, на лист «русский язык», ставим курсор в ячейку A1 и вставляем текст (Ctrl+V).
- Переключаемся на лист «украинский язык». Выделяем получившийся перевод, копируем и вставляем на лист «редактор», в котором мы будем проверять результаты перевода и корректировать тексты, если нужно.
- После внесения всех правок в таблице Google копируем полученные объявления и вставляем в Editor.
После того как у вас уже есть новые группы объявлений на украинском языке, можно приступать к переводу семантики.
Чтобы избежать отличий в названиях групп объявлений, дублирования групп и несоответствия названий, используем формулу ВПР.
Например, создаем на отдельном листе (назовем его «группы») табличку с русскими и украинскими названиями групп. И на лист «редактор» подтягивать с её помощью название группы объявлений:
=ВПР('русский язык'!B2;'группы'!$A$1:$B$13;2;ЛОЖЬ)
Расшифровка:
- 'русский язык'!B2 — ячейка названия группы на русском языке с листа «русский язык»;
- 'группы'!$A$1:$B$13 — диапазон листа с названиями групп. Не забудьте закрепить знаками $ номера ячеек, чтобы при протягивании формулы диапазон не сместился;
- 2 — номер столбца на украинском языке;
- ЛОЖЬ — логическое значение корректности выполняемой функции.
Если у вас остались вопросы, с радостью отвечу на все в комментариях.
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