PPC Кейсы

Как быстро снизить стоимость конверсий в нише элитных автоуслуг — кейс Аверс-центра
Татьяна Рак
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Услуга: PPC 2.0.
Регион: Украина.

Проект: cartuning.avers-c.com.ua.
Период продвижения: январь-февраль 2020.
Команда проекта: PPC PM Кирилл Постыка, PPC Specialist Татьяна Рак.

Среди интернет-маркетологов существует мнение, что медийная реклама — не перформанс-инструмент. То есть не приносит прямые конверсии. Мы уже подробно объясняли, как именно работают медийные кампании, а этот кейс — еще один пример того, что баннерная реклама может продавать.

Медийные кампании в контекстно-медийной сети (КМС) работают по таргетингу аудиторий, либо по контенту сайта, который посещают пользователи. Люди видят рекламу, в которой, по сути, в этот момент не нуждаются. С другой стороны, существует поисковая реклама — вы можете ввести запрос и по релевантному ключевому слову увидеть актуальное объявление. Конечно, в таком случае пользователь более заинтересован в том, чтобы стать клиентом. Кроме того, в воронке продаж он находится на уровне «See». Стало быть, уже думает о товаре, возможно, хочет купить.

Кампании в КМС, в основном, визуальные объявления, они содержат общую информацию. В отличие, например, от поисковой рекламы или ремарктеинга, для которых специалисты создают тексты специально, под аудиторию.

Особенности проекта

Аверс-центр — тюнинг автомобилей премиум класса. Основное направление деятельности — переоборудование микроавтобусов в комфортабельные офисы на колесах.

Компания существует на рынке более 20 лет. Клиенты Аверс-центра — состоятельные владельцы бизнесов, крупных фермерских хозяйств, политики. У таких людей плотный график работы, им нужно часто и много ездить. Большую часть своего времени они проводят в дороге и готовы заплатить за комфорт своих транспортных средств.

Главная особенность проекта — узкий сегмент аудитории, которому интересны и ценны услуги компании. При этом цикл заключения сделки может составлять несколько месяцев.

Помимо стандартных KPI (количество лидов, цена за лид и тому подобное), одной из важнейших задач при продвижении стало привлечение новых клиентов. Нам следовало вовремя напоминать об услугах Аверс-центра, правильно доносить ценность, которую получит заказчик от сотрудничества.

Итак, перед нами стояли такие цели:

  1. Повысить количество обращений в чате.
  2. Повысить количество заявок на сайте.
  3. Увеличить количество звонков.

Стратегия продвижения

С клиентом мы работаем с февраля 2014 года. За время сотрудничества использовали много различных типов кампаний: поисковые, медийные, SNDS, видеокампании. Клиент идет нам навстречу и разрешает тестировать гипотезы, подключать бета-версии различных инструментов.

Например, для привлечения аудитории мы использовали адаптивно-медийные объявления, которые подстраиваются под места размещения и дизайн сайтов. Они отображаются как в графическом, так и в текстовом виде, что значительно повышает охваты.

В графическом и в текстовом виде

Кабинет на колесах

Проблема

Мы, как и многие специалисты, столкнулись с проблемой оценки результатов медийных кампаний (прямые конверсии), так как этот тип кампаний не считается перформанс-ориентированным. В первой итерации запуска медийных объявлений мы получали конверсии, но их цена была неприемлемой.

Действия команды

Во второй итерации мы решили снова подключить кампании в КМС. На момент запуска у нас уже работала видеокампания. Напомню, существуют два типа кампаний, не направленных на конверсии: видеокампании и реклама в КМС. Они привлекают широкую (и часто — холодную) аудиторию на сайт.

Мы предположили, что к моменту запуска кампаний в КМС наша видеокампания могла охватить часть пользователей, вошедших в КМС-аудиторию. Видео хорошо тем, что лучше запоминается, помогает сделать брендинг, охват у видео обычно лучше, чем в КМС.

Что в итоге? Запускаем видеокампанию, чтобы познакомить аудиторию с брендом, а потом запускаем КМС и ремаркетинг.

При этом для контекстно-медийной сети:

  1. Настроили таргетинг на аудиторию по намерениям. Это аудитория, которая вероятнее склонна к совершению действий. В качестве ключевых слов для аудиторий добавили все, что связано с тюнингом автомобилей, тюнингом по брендам.
  2. Добавили только адаптивные медийные объявления Google. Опыт показывает, что такие объявления имеют намного больше показов и чаще выигрывают в аукционах. Причина — объявления идеально подстраиваются под любой сайт КМС Google и хорошо туда вписываются, чего нельзя сказать о графических объявлениях, например, статичных баннерах.
  3. Лайфхак: чтобы быстрее разогнать кампанию (чтобы она быстрее обучилась), и дать ей правильный вектор развития, мы на первый месяц подключили к конверсиям «умные цели Google». Это позволило кампании быстрее обучиться и оптимизироваться по конверсионности. Позже умные цели отключили.

Результаты

Как помогли наши действия проекту в цифрах:

Результаты для клиента

Сравнительно низкие цены

Мы принесли клиенту дополнительные обращения по сравнительно низкой цене. При этом реклама запускалась не долго, как это часто происходит с новыми кампаниями, а стартовала очень быстро и сразу принесла результаты.

СРА в январе составил $1,34, при количестве конверсионных действий — 240. Уже в феврале мы получили прямые обращения: 157 лидов по цене $1,81.

Конверсии стали дороже на 26%, но в январе это были и прямые конверсии, и умные цели (это не лиды и/или продажи, а микроконверсии), а в феврале мы получили прямые конверсии.

Для сравнения на скрине выше показаны и другие медийные кампании (которые были запущены до этого). Как видно, результаты по ним значительно отличаются в худшую сторону.

Конечно, мы работали также с площадками, убирали некачественные места размещения, отключали показы на игровых и детских развлекательных сайтах. Постоянный мониторинг мест размещений помог сохранить средства, которые могли уйти на неэффективные площадки.

мониторинг мест размещений

неэффективные площадки

Важно: в объявлениях указали УТП, сделали акцент на элитном офисе в автомобиле, о том, как легко переоборудовать автобус/минивен под бизнес-встречи.

офис на колёсах

Таких результатов удалось добиться благодаря тому, что клиент не ограничивает нас в тестировании гипотез и новых подходов.

Так как тематика проекта достаточно узкая, мы приняли решение подключить к кампании умные цели. Так, с помощью машинного обучения кампания быстрее оптимизировалась и начала приносить целевые конверсии. После того как кампания собрала необходимое количество конверсий по умным целям, наши специалисты отключили их и выставили стратегию назначения ставок «Целевая цена за конверсию» в размере $1,30, в соответствии со средней стоимостью конверсий за время тестового режима работы кампании в январе.

Кирилл Постыка, PM Netpeak

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

Выводы

  1. При запуске медийных кампаний не стоит ждать прямых конверсий на старте, КМС в целом не очень часто выступают в роли перформанс-инструмента.
  2. Для подбора таргетинга используйте кастомные аудитории, потому что там можно подобрать критерии, которые максимально точно описывают ваших пользователей.
  3. Экспериментируйте с разными видами целей. Отличный подход в условиях ограниченных конверсий и хорошо настроенного сайта — использование умных целей Google.
  4. В условиях, когда вам необходим больший охват за более низкую цену, используйте адаптивные медийные объявления. Во-первых, не надо тратиться на создание ресайзов баннеров, а, во-вторых, Google здорово оптимизирует изображения для различных плейсментов, а их стоимость на порядок ниже стандартных графических объявлений.

  5. Не забывайте систематически проводить модерацию неэффективных мест размещения для экономии средств, а также для повышения качества кампании. Это можно делать не только вручную, но и автоматизировать с помощью скрипта.

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как снизить стоимость конверсий
Татьяна Рак

Junior PPC-специалист в агентстве Netpeak.

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