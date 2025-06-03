Как увеличение источников спроса на рекламу повысило прибыль сайта на 60% — кейс mediapool.bg

Как увеличение источников спроса на рекламу повысило прибыль сайта на 60% — кейс mediapool.bg

Кто наш партнер

Mediapool.bg — болгарский новостной сайт, специализирующийся на актуальных новостях на болгарском языке. Портал является одним из крупнейших в Болгарии, предлагая читателям оперативную и проверенную информацию. Платформа ориентирована на пользователей, которые ценят удобство, скорость загрузки и минимальное количество навязчивой рекламы.

Причина обращения

Руководство Mediapool.bg обратилось к нам с проблемой неудовлетворительной работы предыдущего агентства. Основные жалобы касались недостаточного уровня коммуникации и прозрачности, а также низкой эффективности работы по монетизации сайта.

Одним из ключевых вызовов в этом проекте стало сохранение высокого качества пользовательского опыта (UX). Количество рекламных баннеров должно было оставаться строго ограниченным, чтобы избежать негативного влияния на аудиторию. Это означало, что мы не могли использовать дополнительные форматы рекламы, как interstitial или anchor.

Повысить среднюю стоимость показов. Конкуренция между различными источниками спроса позволит увеличить eCPM. Уменьшить количество незаполненных показов. В случаях, когда реклама не отображается, сайт должен показывать собственные баннеры, продвигая собственные сервисы и контент. Увеличить общий доход сайта. Без изменения количества рекламных баннеров на страницах для сохранения качества пользовательского опыта, это возможно лишь при оптимизации всех этапов монетизации. Интеграция Google Ad Manager для прямых рекламодателей. Поскольку партнер имел собственных рекламодателей в Болгарии, он хотел использовать Google Ad Manager как платформу для показа их рекламы, в том числе.

Ad Manager позволяет управлять всей рекламой на сайте, как от прямых рекламодателей, так и направленной алгоритмически через систему аукционов в реальном времени (programmatic).

Действия команды

Подключение новых источников спроса.

Мы внедрили AdExchange — алгоритмическую рекламу от Google, которая автоматически подбирает самые выгодные объявления для показа.

Кроме этого, мы реализовали технологию Header Bidding — современное решение, позволяющее проводить аукцион за рекламное место, еще до загрузки страницы пользователем. Это открытое (open source) решение, которое позволяет привлечь не только Google, но и другие рекламные платформы (DSP - demand-side platforms), которые соревнуются между собой за право показать рекламу.

Среди таких платформ преимущественно небольшие, независимые агентства, которые имеют собственные прямые контракты с рекламодателями и работают с более нишевыми или географически ориентированными аудиториями.

Дополнительное привлечение этих игроков создало больший рекламный спрос, что существенно повысило конкуренцию в аукционе. Как результат, это привело к увеличению общего дохода сайта от рекламы.

Оптимизация рекламных показов.

На платформе уже был рекламодатель, работавший напрямую с владельцем сайта. Подключение AdExchange позволило настроить, по которым показы AdExchange с eCPM ниже установленного порога, автоматически отдавались прямому рекламодателю. Это позволило исключить невыгодные показы AdExchange с низкими ставками и повысить доходность.

В то же время когда AdExchange предлагал более высокую цену, чем прямой рекламодатель, показывалась реклама от AdExchange.

Быстрое реагирование на нежелательную рекламу.

Партнер хотел, чтобы мы быстро блокировали рекламодателей и рекламу, которые могли бы негативно повлиять на репутацию сайта. Это могли быть как чувствительные категории (реклама табака, казино и т. д.), так и реклама конкурентов.

В начале работы партнер присылал нам скриншот нежелательной рекламы, и мы реагировали в пределах часа. Позже мы научили сотрудников партнера блокировать нежелательную рекламу самостоятельно.

Обучение работе с Google Ad Manager.

Мы создали несколько прямых рекламных кампаний с локальными рекламодателями через Google Ad Manager. После этого шаг за шагом обучили сотрудников партнера настраивать кампании самостоятельно.

На первых этапах мы оперативно помогали, когда возникали трудности. После этого персонал партнера научился самостоятельно использовать Google Ad Manager для эффективного управления прямой рекламой.

Использование хаус-кампаний.

Чтобы избежать пустых рекламных мест на сайте, мы внедрили хаус-кампании, которые рекламировали сам сайт и его страницы в соцсетях. Это позволило продвигать сайт, когда реклама от сторонних рекламодателей была недоступна.

Результаты продвижения

За 11 месяцев работы доход клиента от Google Ad Manager вырос на 45%. Дополнительный рост на 15% обеспечил Header Bidding. Общий рост дохода составил 60%, без увеличения количества рекламы на сайте.



График показывает ежемесячную динамику роста дохода от Ad Exchange и прямой рекламы

Дополнительный доход, полученный от Header Bidding

Общая выручка и Header Bidding

Отзывы о сотрудничестве

Мурагер Шарипов, AdX Monetization Specialists at Netpeak Ukraine

Достичь результата удалось благодаря планомерной работе над привлечением соответствующего спроса, который хорошо работает в Болгарии. Важным фактором успеха стала высокая профессиональность команды партнера — как тех, кто работает с рекламодателями, так и технических специалистов. Они оперативно реагировали на наши запросы, профессионально работали с тегами (код, через который осуществляется показ рекламы) и внедряли их без задержек. Кроме того, сайт Mediapool.bg имеет высокую скорость загрузки и идеально оптимизирован. Это значительно облегчило процесс монетизации и повысило эффективность рекламных кампаний.

Stoyana Georgieva, CEO и Editor-in-Chief of Mediapool.bg

Есть несколько причин, почему мы выбрали Netpeak. Во-первых, мы уже пользовались их услугами ранее и остались очень довольны. Во-вторых, мы хотели большей прозрачности в использовании услуги, которой раньше не было. Третья причина — лучшие финансовые условия, которые мы получили, а также быстрая реакция, когда нам нужна помощь. Нет конкретного памятного момента или эпизода, потому что все работает гладко и без проблем. Возможно, Netpeak было труднее всего приспособиться к нашим консервативным требованиям к рекламным форматам. Упорная работа и желание Netpeak улучшить наши финансовые результаты стали ключевыми в достижении результатов. Мы довольны услугами Netpeak и на данный момент не видим, что можно было бы улучшить.