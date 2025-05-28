Як збільшення джерел попиту на рекламу підвищило прибуток сайту на 60% — кейс mediapool.bg

Як збільшення джерел попиту на рекламу підвищило прибуток сайту на 60% — кейс mediapool.bg

Хто наш партнер

Mediapool.bg — болгарський новинний сайт, що спеціалізується на актуальних новинах болгарською мовою. Портал є одним із найбільших у Болгарії, пропонуючи читачам оперативну і перевірену інформацію. Платформа орієнтована на користувачів, які цінують зручність, швидкість завантаження і мінімальну кількість нав’язливої реклами.

Причина звернення

Керівництво Mediapool.bg звернулося до нас із проблемою незадовільної роботи попереднього агентства. Основні скарги стосувалися недостатнього рівня комунікації і прозорості, а також низької ефективності роботи щодо монетизації сайту.

Одним із ключових викликів у цьому проєкті стало збереження високої якості користувацького досвіду (UX). Кількість рекламних банерів повинна була залишатися суворо обмеженою, щоб уникнути негативного впливу на аудиторію. Це означало, що ми не могли використати додаткові формати реклами, як interstitial або anchor.

Підвищити середню вартість показів. Конкуренція між різними джерелами попиту дозволить збільшити eCPM. Зменшити кількість незаповнених показів. У випадках, коли реклама не відображається, сайт має показувати власні банери, просуваючи власні сервіси і контент. Збільшити загальний дохід сайту. Без зміни кількості рекламних банерів на сторінках для збереження якості користувацького досвіду, це можливо лише за оптимізації всіх етапів монетизації. Інтеграція Google Ad Manager для прямих рекламодавців. Оскільки партнер мав власних рекламодавців у Болгарії, він хотів використовувати Google Ad Manager як платформу для показу їхньої реклами в тому числі.

Ad Manager дозволяє керувати всією рекламою на сайті, як від прямих рекламодавців, так і направленою алгоритмічно через систему аукціонів в реальному часі (programmatic).

Дії команди

Підключення нових джерел попиту.

Ми впровадили AdExchange — алгоритмічну рекламу від Google, яка автоматично підбирає найвигідніші оголошення для показу.

Окрім цього, ми реалізували технологію Header Bidding — сучасне рішення, що дозволяє проводити аукціон за рекламне місце, ще до завантаження сторінки користувачем. Це відкрите (open source) рішення, яке дає змогу залучити не лише Google, а й інші рекламні платформи (DSP — demand-side platforms), що змагаються між собою за право показати рекламу.

Серед таких платформ переважно невеликі, незалежні агентства, які мають власні прямі контракти з рекламодавцями і працюють з більш нішевими або географічно орієнтованими аудиторіями.

Додаткове залучення цих гравців створило більший рекламний попит, що суттєво підвищило конкуренцію в аукціоні. Як результат, це призвело до збільшення загального доходу сайту від реклами.

Оптимізація рекламних показів.

На платформі вже був рекламодавець, що працював напряму з власником сайту. Підключення AdExchange дозволило налаштування, за якими покази AdExchange з eCPM нижче встановленого порогу, автоматично віддавалися прямому рекламодавцю. Це дозволило виключити невигідні покази AdExchange із низькими ставками і підвищити прибутковість.

Водночас коли AdExchange пропонував вищу ціну, ніж прямий рекламодавець, показувалась реклама від AdExchange.

Швидке реагування на небажану рекламу.

Партнер хотів, щоби ми швидко блокували рекламодавців і рекламу, які могли б негативно вплинути на репутацію сайту. Це могли бути як чутливі категорії (реклама тютюну, казино тощо), так і реклама конкурентів.

На початку роботи партнер надсилав нам скриншот небажаної реклами, і ми реагували в межах години. Пізніше ми навчили співробітників партнера блокувати небажану рекламу самостійно.

Навчання роботи з Google Ad Manager.

Ми створили кілька прямих рекламних кампаній із локальними рекламодавцями через Google Ad Manager. Після цього крок за кроком навчили співробітників партнера налаштовувати кампанії самостійно.

На перших етапах ми оперативно допомагали, коли виникали труднощі. Після цього персонал партнера навчився самостійно використовувати Google Ad Manager для ефективного управління прямою рекламою.

Використання хаус-кампаній.

Щоб уникнути порожніх рекламних місць на сайті, ми впровадили хаус-кампанії, які рекламували сам сайт і його сторінки в соцмережах. Це дозволило просувати сайт, коли реклама від сторонніх рекламодавців була недоступною.

Результати просування

За 11 місяців роботи дохід клієнта від Google Ad Manager виріс на 45%. Додатковий ріст на 15% забезпечив Header Bidding. Загальне зростання доходу склало 60%, без збільшення кількості реклами на сайті.



Графік показує щомісячну динаміку зростання доходу від Ad Exchange і прямої реклами

Додатковий дохід, отриманий від Header Bidding

Total revenue і Header Bidding

Відгуки про співпрацю

Мурагер Шаріпов, Head of AdX Monetization Department at Netpeak Ukraine

Досягти результату вдалося завдяки планомірній роботі над залученням відповідного попиту, який добре працює в Болгарії. Важливим фактором успіху стала висока професійність команди партнера — як тих, хто працює з рекламодавцями, так і технічних спеціалістів. Вони оперативно реагували на наші запити, професійно працювали з тегами (код, через який здійснюється показ реклами) та впроваджували їх без затримок. Крім того, сайт Mediapool.bg має високу швидкість завантаження та ідеально оптимізований. Це значно полегшило процес монетизації та підвищило ефективність рекламних кампаній.

Stoyana Georgieva, CEO й Editor-in-Chief of Mediapool.bg

Є кілька причин, чому ми обрали Netpeak. По-перше, ми вже користувалися їхніми послугами раніше і залишилися дуже задоволені. По-друге, ми хотіли більшої прозорості у використанні послуги, якої раніше не мали. Третя причина — кращі фінансові умови, які ми отримали, а також швидка реакція, коли нам потрібна допомога. Не маємо конкретного пам’ятного моменту чи епізоду, тому що все працює гладко і без проблем. Можливо, Netpeak було найважче пристосуватися до наших консервативних вимог щодо рекламних форматів. Наполеглива робота та бажання Netpeak покращити наші фінансові результати стали ключовими в досягненні результатів. Ми задоволені послугами Netpeak і на цю мить не бачимо, що можна було б покращити.