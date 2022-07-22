Как с помощью ASO увеличить количество бесплатных установок на 25% — кейс monobank

Продвигать сильный бренд — всегда вызов для специалистов. Нужно искать точки роста, нестандартные решения и задействовать весь арсенал внутренних разработок. Рассказываем, как использовали все вышеперечисленное и добились роста установок приложения monobank.

Проект: monobank. monobank. Услуга: продвижение в App Store. Ниша: мобильный банкинг. Команда: Netpeak RadASO.

О клиенте

monobank — первый необанк в Украине. Банк без отделений, очередей и чат-ботов, с мгновенным кредитным лимитом, банкой, аналитикой расходов и кешбэком на любимые группы товаров и бренды. И все это в одном приложении.

Монобанк регулярно добавляет фишки в приложении, активно использует геймификацию.

Амбициозные ребята, покорившие рынок своей клиентоориентированностью, решили укрепить позиции в мобайле. В конкурентной нише интернет-банкинга сделать это непросто, поэтому команда начала искать новые точки роста.

ASO оптимизация — базовый инструмент, с помощью которого можно нарастить органический трафик, увеличив количество установок в день.

monobank обратились к нам в период повышенного спроса в нише.

Важно: после повышенного спроса неизбежно следует спад популярности брендовых запросов.

На графике ниже прогнозируемое количество показов приложения по брендовым ключевым словам. Это наша внутренняя метрика, основанная и соответствующая данным популярности поисковых запросов (SAP), которые предоставляет Apple.



Удалось ли сохранить рост после сезонного всплеска? Об этом более детально расскажем далее.

Цели продвижения

Основным целями продвижения были:

Увеличение видимости приложения в App Store в Украине. Увеличение количества трафика и новых клиентов в день.

Стратегия продвижения

Анализ конкурентов приложения. Благодаря нашему полуавтоматическому механизму мы можем отслеживать максимальное количество релевантных конкурентов. Прежде чем приступить к сбору семантики, мы отмечаем несколько десятков приложений, которые считаем конкурентами. Это нужно, чтобы собрать все ключевые слова, по которым они индексируются, а также автоподсказки, которые предоставляет Apple по этим запросам. Проработка и сбор семантического ядра. С помощью внутреннего инструмента мы можем работать с большим объемом поисковых запросов в полуавтоматическом режиме. Подготовка метаданных в трех локалях (языках), действующих в Украине. Помимо украинской локали мы задействовали дополнительно русскую и английскую (Великобритания), что позволило расширить количество индексируемых символов в метаданных.

Действия команды

После аудита мы обнаружили, что можем расширить семантическое ядро, добавив релевантные и популярные запросы, по которым приложение ранее не индексировалось.

Поскольку название приложения должно соответствовать маркетинговой стратегии команды, мы могли задействовать только Subtitle (подзаголовок) и поле для ключевых слов. Однако две другие локали позволили нам покрыть как можно больше ключевых слов, так как в нашем распоряжении было уже не 130, а 390 символов.

На основе этого мы проделали работу по следующему алгоритму:

Расширение и актуализация семантического ядра на украинском, русском и английском языках. С помощью нашего инструмента, мы нашли новые релевантные запросы. Составление новых метаданных. Мы добавили новые запросы, чтобы покрыть максимальное число ключевых фраз. Анализ изменений после релиза. App Store обновляет позиции довольно быстро. Уже на следующий день мы можем делать выводы по позициям, которые заняли после релиза. Последующие 4 итерации работа с метаданными для их актуализации: замена ключевых слов, по которым не удалось занять позиции в топ-5 по новым поисковым запросам.

Результат:

Нам удалось увеличить количество органических показов на 63% и на 25% установки.

Органические показы и установки.



Такой результат мы получили благодаря новым позициям в топ-5, которые удалось занять по ряду популярных ключевых слов.

Приложение получило большее количество установок по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, когда после сезонного всплеска последовал спад. В этом году благодаря проделанной работе удалось сохранить рост.

Количество показов и установок:

Отзывы о сотрудничестве

Мурагер Шарипов, проектный менеджер департамента Enterprise и младший партнер в Netpeak

Положительного результата удалось достичь благодаря качественной синхронизации и взаимодействию с клиентом. На этапе продажи и составления аудита мы определили общие цели и точки роста. У нас были одинаковые видение и вера в развитие продукта. Мы полагали, что у приложения есть ощутимый потенциал роста. Так как в имеющихся локалях использовался неполный набор ключевых слов, необходимо было расширять семантическое ядро и перерабатывать метаданные, чтобы увеличить количество ключевых слов. Далее дело осталось лишь за технической реализацией, с чем нам удалось успешно справиться.

Анатолий Рогальський, CMO monobank