Как с помощью ASO увеличить количество бесплатных установок на 25% — кейс monobank

Продвигать сильный бренд — всегда вызов для специалистов. Нужно искать точки роста, нестандартные решения и задействовать весь арсенал внутренних разработок. Рассказываем, как использовали все вышеперечисленное и добились роста установок приложения monobank.
Услуга: продвижение в App Store.
Ниша: мобильный банкинг.
Команда: Netpeak RadASO.
О клиенте
monobank — первый необанк в Украине. Банк без отделений, очередей и чат-ботов, с мгновенным кредитным лимитом, банкой, аналитикой расходов и кешбэком на любимые группы товаров и бренды. И все это в одном приложении.
Монобанк регулярно добавляет фишки в приложении, активно использует геймификацию.
Амбициозные ребята, покорившие рынок своей клиентоориентированностью, решили укрепить позиции в мобайле. В конкурентной нише интернет-банкинга сделать это непросто, поэтому команда начала искать новые точки роста.
ASO оптимизация — базовый инструмент, с помощью которого можно нарастить органический трафик, увеличив количество установок в день.
monobank обратились к нам в период повышенного спроса в нише.
Важно: после повышенного спроса неизбежно следует спад популярности брендовых запросов.
На графике ниже прогнозируемое количество показов приложения по брендовым ключевым словам. Это наша внутренняя метрика, основанная и соответствующая данным популярности поисковых запросов (SAP), которые предоставляет Apple.
Удалось ли сохранить рост после сезонного всплеска? Об этом более детально расскажем далее.
Цели продвижения
Основным целями продвижения были:
- Увеличение видимости приложения в App Store в Украине.
- Увеличение количества трафика и новых клиентов в день.
Стратегия продвижения
- Анализ конкурентов приложения. Благодаря нашему полуавтоматическому механизму мы можем отслеживать максимальное количество релевантных конкурентов. Прежде чем приступить к сбору семантики, мы отмечаем несколько десятков приложений, которые считаем конкурентами. Это нужно, чтобы собрать все ключевые слова, по которым они индексируются, а также автоподсказки, которые предоставляет Apple по этим запросам.
- Проработка и сбор семантического ядра. С помощью внутреннего инструмента мы можем работать с большим объемом поисковых запросов в полуавтоматическом режиме.
- Подготовка метаданных в трех локалях (языках), действующих в Украине. Помимо украинской локали мы задействовали дополнительно русскую и английскую (Великобритания), что позволило расширить количество индексируемых символов в метаданных.
Действия команды
После аудита мы обнаружили, что можем расширить семантическое ядро, добавив релевантные и популярные запросы, по которым приложение ранее не индексировалось.
Поскольку название приложения должно соответствовать маркетинговой стратегии команды, мы могли задействовать только Subtitle (подзаголовок) и поле для ключевых слов. Однако две другие локали позволили нам покрыть как можно больше ключевых слов, так как в нашем распоряжении было уже не 130, а 390 символов.
На основе этого мы проделали работу по следующему алгоритму:
- Расширение и актуализация семантического ядра на украинском, русском и английском языках. С помощью нашего инструмента, мы нашли новые релевантные запросы.
- Составление новых метаданных. Мы добавили новые запросы, чтобы покрыть максимальное число ключевых фраз.
- Анализ изменений после релиза. App Store обновляет позиции довольно быстро. Уже на следующий день мы можем делать выводы по позициям, которые заняли после релиза.
- Последующие 4 итерации работа с метаданными для их актуализации: замена ключевых слов, по которым не удалось занять позиции в топ-5 по новым поисковым запросам.
Результат:
Нам удалось увеличить количество органических показов на 63% и на 25% установки.
Органические показы и установки.
Такой результат мы получили благодаря новым позициям в топ-5, которые удалось занять по ряду популярных ключевых слов.
Приложение получило большее количество установок по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, когда после сезонного всплеска последовал спад. В этом году благодаря проделанной работе удалось сохранить рост.
Количество показов и установок:
Отзывы о сотрудничестве
Мурагер Шарипов, проектный менеджер департамента Enterprise и младший партнер в Netpeak
Положительного результата удалось достичь благодаря качественной синхронизации и взаимодействию с клиентом. На этапе продажи и составления аудита мы определили общие цели и точки роста. У нас были одинаковые видение и вера в развитие продукта. Мы полагали, что у приложения есть ощутимый потенциал роста. Так как в имеющихся локалях использовался неполный набор ключевых слов, необходимо было расширять семантическое ядро и перерабатывать метаданные, чтобы увеличить количество ключевых слов. Далее дело осталось лишь за технической реализацией, с чем нам удалось успешно справиться.
Анатолий Рогальський, CMO monobank
Как-то раз ребята предложили мне посмотреть на возможности стартапа связанного с ASO (RadASO), который недавно прикупил Netpeak. Мне стало любопытно, что же за утилиту можно навернуть для такой незамысловатой задачи. После демо я сразу принял решение о trial-периоде, потому что с RadASO я наконец-то смог поделить затраты на ASO на количество привлеченных новых клиентов, а значит понять стоимость привлечения в этом канале.
Особый кайф в том, что вся актуализация кейвордов проходит автоматически через API, а значит мне не нужно отвлекать кого-то на это и отсутствуют шансы не попасть в «окно» перед релизом.
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