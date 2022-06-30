Як за допомогою ASO збільшити кількість безкоштовних завантажень на 25% — кейс monobank

Просувати сильний бренд — завжди виклик для фахівців. Потрібно шукати точки росту, нестандартні рішення та задіяти весь арсенал внутрішніх розробок. Розповідаємо, як використовували все перераховане і домоглися зростання установок додатку monobank.

Проєкт: monobank. monobank. Послуга: просування в App Store. Ніша: мобільний банкінг. Команда: Netpeak RadASO.

Про клієнта

monobank — перший необанк в Україні. Без відділень, черг і чат-ботів, з миттєвим кредитним лімітом, банкою, аналітикою витрат і кешбеком на улюблені групи товарів і бренди. І все це в одному додатку. Куди Монобанк регулярно додає фішки, активно використовує гейміфікацію.

Амбіційна команда, яка підкорила ринок своєю клієнтоорієнтованістю, вирішила зміцнити позиції в мобайлі. У конкурентній ніші інтернет-банкінгу зробити це непросто, тому почали шукати нові точки росту.

Оптимізація ASO — базовий інструмент, за допомогою якого можна наростити органічний трафік, збільшивши кількість установок на день.

monobank звернулися до нас у період підвищеного попиту в ніші.

Важливо: після підвищеного попиту неминуче слідує спад популярності брендових запитів.

На графіку нижче прогнозована кількість показів додатку за брендовими ключовими словами. Це наша внутрішня метрика, відповідно до даних популярності пошукових запитів (SAP), які надає Apple.

Чи вдалося зберегти зростання після сезонного сплеску? Про це детальніше розповімо далі.

Цілі просування

Основними цілями просування були:

Збільшення видимості додатку в App Store в Україні. Збільшення кількості трафіку та нових клієнтів на день.

Стратегія просування

Аналіз конкурентів. Завдяки нашому напівавтоматичному механізму, ми можемо відстежувати максимальну кількість релевантних конкурентів. Перш ніж розпочати збір семантики, ми відзначаємо кілька десятків додатків, які вважаємо конкурентами. Це потрібно, щоб зібрати всі ключові слова, за якими вони індексуються, а також автопідказки, які надає Apple за цими запитами. Опрацювання та збір семантичного ядра. За допомогою внутрішнього інструменту ми можемо працювати з великим обсягом пошукових запитів у напівавтоматичному режимі. Підготовка метаданих у трьох локалях (мовах), що діють в Україні. Крім української локалі ми задіяли додатково російську та англійську (Великобританія). Це дозволило розширити кількість індексованих символів у метаданих.

Дії команди

Після аудиту ми виявили, що можемо розширити семантичне ядро, додавши релевантні та популярні запити, за якими додаток раніше не індексувався.

Оскільки назва програми повинна відповідати маркетинговій стратегії компанії, ми могли задіяти лише Subtitle (підзаголовок) та поле для ключових слів. Однак дві інші локалі дозволили нам покрити якнайбільше ключових слів, тому що в нашому розпорядженні було вже не 130, а 390 символів.

На основі цього ми діяли за наступним алгоритмом:

Розширення та актуалізація семантичного ядра українською, російською та англійською мовами. За допомогою нашого інструменту знайшли нові релевантні запити. Складання нових метаданих. Додали нові запити, щоб покрити максимальну кількість ключових фраз. Аналіз змін після релізу. App Store оновлює позиції досить швидко. Вже наступного дня ми можемо робити висновки щодо позицій, які зайняли після релізу. Наступні чотири ітерації робота з метаданими для їх актуалізації: заміна ключових слів, за якими не вдалося зайняти позиції в топ-5 за новими пошуковими запитами.

Результат

Нам вдалося збільшити кількість органічних показів на 63% та установок — на 25%.

Органічні покази та завантаження.



Такий результат ми отримали завдяки новим позиціям у топ-5, які вдалося зайняти з низки популярних ключових слів.

Додаток отримав більше встановлень порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли після сезонного сплеску стався спад. Цього року завдяки виконаній роботі вдалося зберегти зростання.

Кількість показів та установок:

Відгуки про співробітництво

Мурагер Шаріпов, проєктний менеджер департаменту Enterprise та молодший партнер в Netpeak

Позитивного результату вдалося досягти завдяки якісній синхронізації та взаємодії з клієнтом. На етапі продажу і складання аудиту ми визначили загальні цілі та точки росту. У нас були однакові бачення та віра у розвиток продукту. Ми вважали, що додаток має відчутний потенціал зростання. Так як у наявних локалях використовувався неповний набір ключових слів, необхідно було розширювати семантичне ядро ​​і переробляти метадані, щоб збільшити кількість ключових слів. Далі справа залишилася лише за технічною реалізацією, з чим нам вдалося успішно впоратись.



Анатолій Рогальський, CMO monobank