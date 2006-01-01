Ярослав Ворона

Ярослав Ворона

Автор NJ з 2021
Позиція:
ASO specialist Team#1
Компанія:
Netpeak

Свіжі матеріали

App Marketing
2389 9
Що таке світчери і навіщо вони потрібні в ASO?
App Marketing
Що таке світчери і навіщо вони потрібні в ASO?
2389 9
App Marketing
1671 8
Автовиправлення в App Store. Як оновлення впливає на App Store Optimization
App Marketing
Автовиправлення в App Store. Як оновлення впливає на App Store Optimization
1671 8
Кейси
App Marketing
4200 13
Як за допомогою ASO збільшити кількість безкоштовних завантажень на 25% — кейс monobank
Кейси
App Marketing
Як за допомогою ASO збільшити кількість безкоштовних завантажень на 25% — кейс monobank
4200 13