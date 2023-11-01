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Автовиправлення в App Store. Як оновлення впливає на App Store Optimization
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Ярослав Ворона

Після релізу iOS 14 Apple з'явилась нова опція — автовиправлення пошукових запитів у видачі App Store. У цій статті команда RadASO розповість, як це вплине на подальшу пошукову оптимізацію та що саме повинен враховувати ASO-спеціаліст при роботі з пошуковими запитами, які містять помилки.

Автовиправлення в App Store 1

Часто, під час написання того чи іншого слова в пошуку, користувачі допускають помилки. Досвідчені ASO-спеціалісти використовували це як лайфхак, навмисно додаючи в метадані слова з помилками. Але Apple вирішили внести свої корективи з новою функцією автовиправлення в App Store. Тож, час розібратися, чи варто після виходу iOS 14 додавати в метадані ключові запити з помилками?

Якщо коротко – ні. Після оновлення App Store автоматично показує пошукову видачу на коректний запит без помилки. У такому разі немає сенсу додавати в метадані слово з друкарською помилкою.

extra traffic potential
Те ж саме стосується і бренднеймів.

This also applies to brand names

Однак не завжди стор пропонує автовиправлення.
Наприклад, слово literal в США алгоритм виправляє, а в Україні сприймає його коректним, оскільки цей пошуковий запит в країні не популярний.

search queries that contain misspellings tend to be unpopular in the country

search queries that contain misspellings tend to be unpopular in the country_2

Але все ж є виключення, коли доволі популярні запити з помилкою відображаються як коректні.

certain exceptions where fairly popular misspelled queries are shown as valid

Отже, у випадку, коли автовиправлення не спрацьовує, є сенс додавати у поле ключових слів в метадані слово з  помилкою. Таким чином додаток буде з’являтись у видачі саме за цим запитом, а не за виправленим стором.

SAP ключі з помилкою переважно відрізняються від слова без помилки. Слова з помилками менш поширені, ніж оригінальний пошуковий запит:

misspelled search queries are treated differently than words spelled correctly

Що стосується видачі, вона може як збігатися, так і відрізнятись незалежно від того, чи виправляє алгоритм слово.

results can either match or differ, regardless of whether the algorithm corrects the word or not
results can either match or differ, regardless of whether the algorithm corrects the word or not_2
Бувають випадки, коли стор не пропонує автовиправлення, але по факту показує видачу оригінального запиту.

App Store doesn't enforce auto-correction but shows the search results for the original search terms

Отже, нам вдалось з’ясувати, що слова, за якими немає автовиправлення, можна сміливо додавати в метадані, не дивлячись на хибодрук. Але чи є можливість це перевірити?

Ділимось з вами двома способами, як це можна зробити.

1. Найбільш зручний та інтуїтивно зрозумілий спосіб перевірки за допомогою інструмента Keyword live ranking у розділі ASO tools в App Follow. Це безкоштовний інструмент, в який інтегровано індикатор автокорекції

Keyword live ranking

2. Також ви можете перевірити наявність автокорекції вручну.

Для цього вам знадобиться iPhone і мобайл-світчер, щоб мати можливість перемкнути інтерфейс на різні країни. Світчером можна обрати вебсторінку Switchr by Imagility або мобільний додаток: Switcher by ASO Giraffe або ASO Toolkit by Redbox Mobile

Висновок

Ви можете додавати слова з хибодруками в поле ключових слів, щоб мати індексацію за цими запитами. Однак, перш ніж це зробити, краще перевірити їх на наявність автовиправлення. 

У випадку, коли алгоритм пропонує корекцію або видача результатів не відрізняється немає сенсу додавати слово з помилкою, оскільки стор зробить видачу результатів за оригінальним запитом.

Ярослав Ворона

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