Автовиправлення в App Store. Як оновлення впливає на App Store Optimization

Після релізу iOS 14 Apple з'явилась нова опція — автовиправлення пошукових запитів у видачі App Store. У цій статті команда RadASO розповість, як це вплине на подальшу пошукову оптимізацію та що саме повинен враховувати ASO-спеціаліст при роботі з пошуковими запитами, які містять помилки.

Часто, під час написання того чи іншого слова в пошуку, користувачі допускають помилки. Досвідчені ASO-спеціалісти використовували це як лайфхак, навмисно додаючи в метадані слова з помилками. Але Apple вирішили внести свої корективи з новою функцією автовиправлення в App Store. Тож, час розібратися, чи варто після виходу iOS 14 додавати в метадані ключові запити з помилками?

Якщо коротко – ні. Після оновлення App Store автоматично показує пошукову видачу на коректний запит без помилки. У такому разі немає сенсу додавати в метадані слово з друкарською помилкою.



Те ж саме стосується і бренднеймів.

Однак не завжди стор пропонує автовиправлення.

Наприклад, слово literal в США алгоритм виправляє, а в Україні сприймає його коректним, оскільки цей пошуковий запит в країні не популярний.

Але все ж є виключення, коли доволі популярні запити з помилкою відображаються як коректні.

Отже, у випадку, коли автовиправлення не спрацьовує, є сенс додавати у поле ключових слів в метадані слово з помилкою. Таким чином додаток буде з’являтись у видачі саме за цим запитом, а не за виправленим стором.

SAP ключі з помилкою переважно відрізняються від слова без помилки. Слова з помилками менш поширені, ніж оригінальний пошуковий запит:

Що стосується видачі, вона може як збігатися, так і відрізнятись незалежно від того, чи виправляє алгоритм слово.





Бувають випадки, коли стор не пропонує автовиправлення, але по факту показує видачу оригінального запиту.

Отже, нам вдалось з’ясувати, що слова, за якими немає автовиправлення, можна сміливо додавати в метадані, не дивлячись на хибодрук. Але чи є можливість це перевірити?

Ділимось з вами двома способами, як це можна зробити.

1. Найбільш зручний та інтуїтивно зрозумілий спосіб перевірки за допомогою інструмента Keyword live ranking у розділі ASO tools в App Follow. Це безкоштовний інструмент, в який інтегровано індикатор автокорекції.

2. Також ви можете перевірити наявність автокорекції вручну.

Для цього вам знадобиться iPhone і мобайл-світчер, щоб мати можливість перемкнути інтерфейс на різні країни. Світчером можна обрати вебсторінку Switchr by Imagility або мобільний додаток: Switcher by ASO Giraffe або ASO Toolkit by Redbox Mobile.

Висновок

Ви можете додавати слова з хибодруками в поле ключових слів, щоб мати індексацію за цими запитами. Однак, перш ніж це зробити, краще перевірити їх на наявність автовиправлення.

У випадку, коли алгоритм пропонує корекцію або видача результатів не відрізняється — немає сенсу додавати слово з помилкою, оскільки стор зробить видачу результатів за оригінальним запитом.