Що таке світчери і навіщо вони потрібні в ASO?
Світчери — що це і як саме вони полегшують роботу ASO-спеціаліста? Команда RadASO має безліч дієвих порад і лайфхаків, які стануть в пригоді кожному, хто працює з ASO.
Ми підготували невеликий лікбез щодо цього питання і зробили добірку перевірених ASO-світчерів.
Зміст:
- Світчери – що це?
- Навіщо вони потрібні ASO-спеціалістам в App Store Optimization?
- Як користуватися світчерами? Переваги й недоліки.
- Аналоги в інтернеті (плагіни) – основні переваги та недоліки.
Світчер (перемикач) – це безкоштовний інструмент, який допомагає ASO-спеціалістам оптимізувати та прискорити свою роботу. Наприклад, замість того, щоб перемикати мову в App Store і Google Play вручну на самому пристрої, можна зробити це швидше за допомогою світчера. Крім того, ви зможете побачити, як виглядає магазин в іншій країні.
Світчери бувають двох типів – веб і мобайл.
Вебсвітчери дозволяють:
- по-перше, перевірити актуальні метадані в будь-якій країні. Експертам часто доводиться звертати увагу на деталі, такі як локалізація графіки й текстів;
- по-друге, переглянути рейтинги застосунків і відгуки в обраній країні.
Мобайл-світчери дають можливості:
- перевірити результати пошуку за запитом у будь-якій країні на ваш вибір;
- переглянути метадані мобільного застосунку на сторінці пошуку та магазину;
- перевірити автоматичне виправлення неправильно введеного пошукового запиту (лише для пошукових запитів App Store на iOS/macOS);
- подивитися, як виглядає магазин у певній країні і які мобільні застосунки там представлені.
Отже, як світчер можете використовувати плагін для браузера або мобільний застосунок. Розглянемо найбільш популярні варіанти.
Почнемо з вебсвітчерів
ASO – Tool Box by StoreMaven
Зручний інструмент, основною перевагою якого є можливість попереднього перегляду елементів метаданих на мобільних пристроях. Також доступний для App Store.
ASO & Search Ads by AppTweak
Відрізняється від попереднього плагіну тим, що містить калькулятор щільності ключових слів (keyword density calculator) замість попереднього перегляду метаданих в мобільній версії. Також доступний для App Store.
Country Switcher for Google Play
Світчер без додаткових функцій. Доступно лише для Google Play.
Мобайл-світчери:
Щоб вибрати локаль в Google Play, достатньо просто змінити мову пристрою. А от в App Store потрібно змінити країну Apple ID, що займає більше часу. Тому для підвищення продуктивності в роботі з App Store рекомендуємо наступні рішення.
Switchr by Imagility
Це популярне рішення, яке використовують у своїй роботі ASO-спеціалісти. Інструмент простий та інтуїтивно зрозумілий, але доступний лише для користувачів iOS.
Switcher by ASO Giraffe
Світчер від популярного ASO-сервісу. Наразі він доступний лише в бета-версії, а мобільна версія доступна поки що тільки для iOS. Його ключовою перевагою є зручність, оскільки він дозволяє перемикати країни всередині програми, а не на вебсторінці, яку потрібно постійно оновлювати.
Безперечний плюс — наявність пошуку ключових слів із видачею застосунків у розрізі різних країн та мов (ця опція доступна і для Google Play).
ASO Toolkit by Redbox Mobile
Один із найзручніших світчерів для App Store. Інструмент має низку переваг серед конкурентів:
- окрім iOS доступний також і для MacOS;
- є можливість додати віджет зі списком країн, які користувач може вибрати;
- наявність додаткових інструментів, таких як пошук за ключовими словами, прототип метаданих, топчарти, поради по ASO та інші.
Однак варто врахувати, що програма доступна тільки для версій iOS 15+.
Альтернативні способи перемикання:
А як щодо альтернативних способів перемикання країни чи регіону в Google Play й App Store? Агенція RadASO також рекомендує використовувати JavaScript при переході на сторінку застосунку у сторі з ASO-платформи.
Щоб змінити країну чи регіон у Google Play, вставте такий код в рядок адреси: &hl=uk&gl=ua, де UA (Україна) – домен верхнього рівня країни, а UK (Українська) – потрібний регіон, щоб побачити використання на сторінці програми.
Приклад:
Щоб змінити країну та локаль в App Store, скорочений скрипт домену має виглядати так: https://apps.apple.com/UA/app/id284882215?l=uk, де UA — країна, а ?l=uk це локаль.
Крім того, одним зі способів відобразити сторінку програми в потрібній країні та регіоні є стандартні інструменти ASO, які мають таку функцію.
Наприклад, у Sensor Tower можна вибрати потрібну країну та натиснути посилання «Переглянути в сторі». Однак варто зазначити, що в цьому випадку мову потрібно буде змінити вручну за допомогою коду.
Висновок
Світчери дозволяють ASO-спеціалістам оптимізувати та пришвидшити свою роботу під час оцінки SERP або сторінки застосунку в Google Play й App Store, оскільки вони дозволяють швидко перемикатися між локалями. Станом на зараз на ринку доступно багато світчер-інструментів, серед яких можете обрати той, який найкраще відповідає вашим цілям.
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