Що таке світчери і навіщо вони потрібні в ASO?

Що таке світчери і навіщо вони потрібні в ASO?

Світчери — що це і як саме вони полегшують роботу ASO-спеціаліста? Команда RadASO має безліч дієвих порад і лайфхаків, які стануть в пригоді кожному, хто працює з ASO.

Ми підготували невеликий лікбез щодо цього питання і зробили добірку перевірених ASO-світчерів.

Зміст:

Світчери – що це? Навіщо вони потрібні ASO-спеціалістам в App Store Optimization? Як користуватися світчерами? Переваги й недоліки. Аналоги в інтернеті (плагіни) – основні переваги та недоліки.

Світчер (перемикач) – це безкоштовний інструмент, який допомагає ASO-спеціалістам оптимізувати та прискорити свою роботу. Наприклад, замість того, щоб перемикати мову в App Store і Google Play вручну на самому пристрої, можна зробити це швидше за допомогою світчера. Крім того, ви зможете побачити, як виглядає магазин в іншій країні.

Світчери бувають двох типів – веб і мобайл.

Вебсвітчери дозволяють:

по-перше, перевірити актуальні метадані в будь-якій країні. Експертам часто доводиться звертати увагу на деталі, такі як локалізація графіки й текстів;

по-друге, переглянути рейтинги застосунків і відгуки в обраній країні.

Мобайл-світчери дають можливості:

перевірити результати пошуку за запитом у будь-якій країні на ваш вибір;

переглянути метадані мобільного застосунку на сторінці пошуку та магазину;

перевірити автоматичне виправлення неправильно введеного пошукового запиту (лише для пошукових запитів App Store на iOS/macOS);

подивитися, як виглядає магазин у певній країні і які мобільні застосунки там представлені.

Отже, як світчер можете використовувати плагін для браузера або мобільний застосунок. Розглянемо найбільш популярні варіанти.

Почнемо з вебсвітчерів

Зручний інструмент, основною перевагою якого є можливість попереднього перегляду елементів метаданих на мобільних пристроях. Також доступний для App Store.

Відрізняється від попереднього плагіну тим, що містить калькулятор щільності ключових слів (keyword density calculator) замість попереднього перегляду метаданих в мобільній версії. Також доступний для App Store.

Світчер без додаткових функцій. Доступно лише для Google Play.

Мобайл-світчери:

Щоб вибрати локаль в Google Play, достатньо просто змінити мову пристрою. А от в App Store потрібно змінити країну Apple ID, що займає більше часу. Тому для підвищення продуктивності в роботі з App Store рекомендуємо наступні рішення.

Це популярне рішення, яке використовують у своїй роботі ASO-спеціалісти. Інструмент простий та інтуїтивно зрозумілий, але доступний лише для користувачів iOS.

Світчер від популярного ASO-сервісу. Наразі він доступний лише в бета-версії, а мобільна версія доступна поки що тільки для iOS. Його ключовою перевагою є зручність, оскільки він дозволяє перемикати країни всередині програми, а не на вебсторінці, яку потрібно постійно оновлювати.

Безперечний плюс — наявність пошуку ключових слів із видачею застосунків у розрізі різних країн та мов (ця опція доступна і для Google Play).

Один із найзручніших світчерів для App Store. Інструмент має низку переваг серед конкурентів:

окрім iOS доступний також і для MacOS;

є можливість додати віджет зі списком країн, які користувач може вибрати;

наявність додаткових інструментів, таких як пошук за ключовими словами, прототип метаданих, топчарти, поради по ASO та інші.

Однак варто врахувати, що програма доступна тільки для версій iOS 15+.

Альтернативні способи перемикання:

А як щодо альтернативних способів перемикання країни чи регіону в Google Play й App Store? Агенція RadASO також рекомендує використовувати JavaScript при переході на сторінку застосунку у сторі з ASO-платформи.

Щоб змінити країну чи регіон у Google Play, вставте такий код в рядок адреси: &hl=uk&gl=ua, де UA (Україна) – домен верхнього рівня країни, а UK (Українська) – потрібний регіон, щоб побачити використання на сторінці програми.

Приклад:

Щоб змінити країну та локаль в App Store, скорочений скрипт домену має виглядати так: https://apps.apple.com/UA/app/id284882215?l=uk, де UA — країна, а ?l=uk це локаль.

Крім того, одним зі способів відобразити сторінку програми в потрібній країні та регіоні є стандартні інструменти ASO, які мають таку функцію.

Наприклад, у Sensor Tower можна вибрати потрібну країну та натиснути посилання «Переглянути в сторі». Однак варто зазначити, що в цьому випадку мову потрібно буде змінити вручну за допомогою коду.

Висновок

Світчери дозволяють ASO-спеціалістам оптимізувати та пришвидшити свою роботу під час оцінки SERP або сторінки застосунку в Google Play й App Store, оскільки вони дозволяють швидко перемикатися між локалями. Станом на зараз на ринку доступно багато світчер-інструментів, серед яких можете обрати той, який найкраще відповідає вашим цілям.



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