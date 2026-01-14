Як працювати з ASO у вузькій ніші без реклами: +1169% показів та +631% завантажень в App Store за 3 місяці — кейс Aromoshelf

Навіть у вузькій ніші, де кількість ключових слів обмежена, а органіка росте дуже повільно, можна домінувати без рекламного бюджету.

У цьому кейсі розказуємо, як системна ASO-стратегія для нашого партнера дозволила подолати обмеження завдяки розширенню локалізацій та оновленню графіки. Подробиці — далі.

Проєкт: Aromoshelf.

Період: травень–жовтень 2025.

Регіон: весь світ.

Послуга: ASO.

Хто наш партнер

Aromoshelf — мобільний застосунок для поціновувачів парфумерії, який дає змогу створювати власну колекцію ароматів, фіксувати враження та відкривати нові запахи завдяки розумним рекомендаціям.

Цілі та виклики співпраці

Партнер звернувся до нас з метою масштабувати продукт через ASO.

Основна складність полягала у вузькій специфіці застосунку та невеликій кількості прямих конкурентів. Це суттєво обмежувало семантичне ядро та ускладнювало підготовку метаданих. На ринку бракувало релевантних загальних ключових слів, а в локалі English (U.S.) стартова семантика фактично складалася лише з трьох базових запитів: perfume, fragrance та scent.

Перед нами стояли три ключові завдання:

Підвищити видимість застосунку. Збільшити кількість органічних встановлень. Розширити базу активних користувачів.

Стратегія роботи

Щоб масштабувати видимість Aromoshelf і отримати більше органічних установлень, ми вибудували поетапну стратегію:

Дослідити ринок і конкурентів, щоб знайти точки зростання. Зібрати повне семантичне ядро та створити оновлені метадані для покращення видимості і конверсії. Масштабувати локалізації і регулярно оптимізувати ключі, щоби покращувати рейтинг за запитами та закріплювати позиції. Посилити сторінку застосунку графічно, оновивши скріншоти й адаптувавши меседжі під очікування цільової аудиторії.

Крок 1. Аналіз ринку і конкурентів

На старті ми проаналізували конкурентів: їхню структуру метаданих, ключові запити, оформлення скріншотів та країни, з яких вони отримують найбільше органічного трафіку.

Це дало змогу визначити точки зростання та обрати пріоритетні ринки для нашого партнера:

Спочатку команда Aromoshelf планувала зосередитися виключно на ринку США. Однак аналіз ніші показав вищий потенціал для масштабування, тому ми запропонували розширити географію.

У підсумку визначили ТОП-3 ринки: Сполучені Штати Америки, Іспанія та Німеччина.

Для першої ітерації ми обрали чотири локалі, які індексуються у США:

English (U.S.);

Chinese (Traditional);

Korean;

Vietnamese.

Повний список крос-локалей можна переглянути за посиланням.

Крок 2. Формування семантичного ядра та створення метаданих

На наступному етапі ми сформували повне та якісне семантичне ядро.

Для цього проаналізували як прямих, так і непрямих конкурентів та відсіяли застосунки, які не мають відношення до ніші:

Після аналізу ключових слів визначили, які з них доцільно використати у Title та Subtitle, щоб підвищити видимість і покращити конверсію сторінки. На основі зібраного ядра підготували першу версію метаданих для затверджених локалей. Для кожної з них обрали найпопулярніші релевантні ключові слова, які потенційно могли привести цільових користувачів. Запити розмістили в Title, Subtitle і Keyword field так, щоб вони утворювали логічні зв’язки між собою та чітко розкривали функціонал застосунку. Після публікації оновлених метаданих ми переглядали їхню ефективність, проводили подальші оптимізації та масштабували кількість локалізацій в середньому раз на місяць.

Упродовж перших трьох місяців оптимізували додаткові локалі: English (U.K.), French, German, Spanish (Spain), Arabic, Italian, Dutch, Portugal, Chinese (Simplified).

Вибір локалей базувався на аналізі ніші та обсягу органічного трафіку в конкретних країнах.

Крок 3. Аналіз графіки та формування гіпотез для підвищення конверсії

Після оптимізації метаданих ми перейшли до покращення конверсії сторінки застосунку.

Проаналізували графіку конкурентів, щоб визначити спільні візуальні риси, та оцінили якість їхньої оптимізації. Також вивчили тренди у ніші та вподобання цільової аудиторії, щоб зрозуміти, які меседжі та стиль оформлення найбільше впливають на рішення встановити застосунок.

На основі отриманих інсайтів ми сформували ряд гіпотез для покращення конверсії. Основний акцент зробили на:

оновленні скріншотів;

зміні структури сету;

підсиленні ключових меседжів.

Після презентації гіпотез партнеру обрали найкращі ідеї для першого сету скріншотів. У ньому вирішили зробити акцент на найцінніших функціях, використати прості й чіткі меседжі, підсвітити унікальні можливості та візуально показати, чим застосунок вирізняється серед конкурентів.

Крок 4. Розробка нового сету скріншотів і моніторинг ефективності

На основі затверджених гіпотез ми підготували детальне технічне завдання для дизайнера. У ньому описали:

структуру сету;

порядок екранів;

ключові меседжі та стиль оформлення;

вимоги до композиції, кольорів і текстів.

Початковий сет скріншотів, на основі якого проводили оновлення:

Оновлений сет скріншотів:

Що саме вдалося покращити :

Детальніше розкрили функціонал застосунку і показали ключові можливості. Додали зум на важливих елементах інтерфейсу. Сформулювали чіткі меседжі з мʼякими CTA. Показали персональні добірки як елемент індивідуалізації контенту. Перебудували структуру сету — від ключових функцій до другорядних. Заповнили вільний простір корисними інформативними деталями. Оновили фон на холодніший відтінок відповідно до конкурентного аналізу.

Після завантаження оновленого сету ми розпочали моніторинг органічних показників — показів, встановлень і конверсії — щоб оцінити ефект змін і визначити наступні кроки оптимізації.

Результати просування

Зростання видимості застосунку

Після оптимізації метаданих та масштабування локалізацій пошукова видимість застосунка почала стабільно зростати.

Динаміка позицій у ТОП-50 у всіх країнах:

Динаміка позицій у ТОП-10:

Приріст органічного трафіку

Покращення видимості напряму вплинуло на органічні покази та встановлення.

Динаміка органічних показів у цільових країнах:

Динаміка інсталів у цільових країнах:

Підвищення конверсії сторінки застосунку

Оновлений сет скріншотів суттєво вплинув на поведінку користувачів.

Динаміка органічної конверсії після оновлення скріншотів:

Порівняння конверсії з джерела App Store Search місяць до та після оновлення:

липень 2025 — 1,72% ;

серпень 2025 — 2,82%.

Зміна становить 1,10%.

Загальний результат за квартал

Комбінація оптимізованих метаданих, розширення локалей і оновленої графіки забезпечила стабільне зростання.

Приріст органічних показів та завантажень за квартал просування:

Регіон Покази, % Перші завантаження, % США 1215 634 Східна Європа 2081 300 Туреччина 1307 100 Україна 230 500 Китай / Сингапур 569 300 Японія 900 100 Разом 1169 631

Відгуки про співпрацю

Христина Березяк, ASO Specialist в RadASO

Ми досягли результату завдяки системному підходу, аналітичній роботі та регулярним ітераціям. Особливу роль зіграла оперативність партнера у прийнятті рішень, готовність тестувати гіпотези та фокус на реальних даних, а не припущеннях. Це дозволило нам будувати стратегію на фактах та поступово збільшувати кількість завантажень, активних користувачів та реєстрацій у застосунку.

Олександра Довгопола, Business owner

Ми давно знайомі з агенцією та добре обізнані з її експертизою у сфері ASO, тож вибір партнера не потребував тривалих роздумів. Найбільшим викликом для нас стало прийняття «правил гри» сторів. У певні моменти здавалося, що команді Netpeak було навіть складніше працювати з нами, ніж нам з ними. Втім, саме тут вирішальну роль відіграли досвід і професіоналізм команди. Ми задоволені співпрацею: окрім досягнутого результату з довгостроковим ефектом, наша команда отримала глибше розуміння інструменту: як з ним працювати надалі та як системно масштабувати результат.

Команда проєкту: Христина Березяк, ASO Specialist, Ірина Кузнєцова ASO Team Lead, Олексій Волков Project Manager.












