Как работать с ASO в узкой нише без рекламы: +1169% показов и +631% загрузок в App Store за 3 месяца — кейс Aromoshelf

Даже в узкой нише, где количество ключевых слов ограничено, а органика растет очень медленно, можно доминировать без рекламного бюджета.

В этом кейсе рассказываем, как системная ASO-стратегия для нашего партнера позволила преодолеть ограничения благодаря расширению локализаций и обновлению графики. Подробности — далее.

Проект: Aromoshelf.

Период: май–октябрь 2025.

Регион: весь мир.

Услуга: ASO.

Кто наш партнер

Aromoshelf — мобильное приложение для ценителей парфюмерии, которое позволяет создавать собственную коллекцию ароматов, фиксировать впечатления и открывать новые запахи благодаря умным рекомендациям.

Цели и задачи сотрудничества

Партнер обратился к нам с целью масштабировать продукт через ASO.

Основная сложность заключалась в узкой специфике приложения и небольшом количестве прямых конкурентов. Это существенно ограничивало семантическое ядро и затрудняло подготовку метаданных. На рынке не хватало релевантных общих ключевых слов, а в локали English (U.S.) стартовая семантика фактически состояла только из трех базовых запросов: perfume, fragrance и scent.

Перед нами стояли три ключевые задачи:

Повысить видимость приложения. Увеличить количество органических установок. Расширить базу активных пользователей.

Стратегия работы

Чтобы масштабировать видимость Aromoshelf и получить больше органических установок, мы выстроили поэтапную стратегию:

Исследовать рынок и конкурентов, чтобы найти точки роста. Собрать полное семантическое ядро и создать обновленные метаданные для улучшения видимости и конверсии. Масштабировать локализацию и регулярно оптимизировать ключи, чтобы улучшать рейтинг по запросам и закреплять позиции. Усилить страницу приложения графически, обновив скриншоты и адаптировав месседжи под ожидания целевой аудитории.

Шаг 1. Анализ рынка и конкурентов

На старте мы проанализировали конкурентов: их структуру метаданных, ключевые запросы, оформление скриншотов и страны, из которых они получают больше всего органического трафика.

Это позволило определить точки роста и выбрать приоритетные рынки для нашего партнера:

Изначально команда Aromoshelf планировала сосредоточиться исключительно на рынке США. Однако анализ ниши показал более высокий потенциал для масштабирования, поэтому мы предложили расширить географию.

В итоге определили ТОП-3 рынка: Соединенные Штаты Америки, Испания и Германия.



Для первой итерации мы выбрали четыре локали, которые индексируются в США:

English (U.S.);

Chinese (Traditional);

Korean;

Vietnamese.

Полный список кросс-локалей можно посмотреть по ссылке.

Шаг 2. Формирование семантического ядра и создание метаданных

На следующем этапе мы сформировали полное и качественное семантическое ядро.

Для этого проанализировали как прямых, так и косвенных конкурентов и отсеяли приложения, не имеющие отношения к нише:

После анализа ключевых слов определили, какие из них целесообразно использовать в Title и Subtitle, чтобы повысить видимость и улучшить конверсию страницы. На основе собранного ядра подготовили первую версию метаданных для утвержденных локалей. Для каждой из них выбрали самые популярные релевантные ключевые слова, которые потенциально могли привести целевых пользователей. Запросы разместили в Title, Subtitle и Keyword field так, чтобы они образовывали логические связи между собой и четко раскрывали функционал приложения. После публикации обновленных метаданных мы просматривали их эффективность, проводили дальнейшие оптимизации и масштабировали количество локализаций в среднем раз в месяц.

В течение первых трех месяцев оптимизировали дополнительные локали: English (U.K.), French, German, Spanish (Spain), Arabic, Italian, Dutch, Portugal, Chinese (Simplified).

Выбор локалей основывался на анализе ниши и объема органического трафика в конкретных странах.

Шаг 3. Анализ графиков и формирование гипотез для повышения конверсии

После оптимизации метаданных мы перешли к улучшению конверсии страницы приложения.

Проанализировали графику конкурентов, чтобы определить общие визуальные черты, и оценили качество их оптимизации. Также изучили тренды в нише и предпочтения целевой аудитории, чтобы понять, какие месседжи и стиль оформления больше всего влияют на решение установить приложение.

На основе полученных инсайтов мы сформировали ряд гипотез для улучшения конверсии. Основной акцент сделали на:

обновлении скриншотов;

изменении структуры сета;

усилении ключевых месседжей.

После презентации гипотез партнеру выбрали лучшие идеи для первого сета скриншотов. В нем решили сделать акцент на самых ценных функциях, использовать простые и четкие месседжи, выделить уникальные возможности и визуально показать, чем приложение отличается от конкурентов.

Шаг 4. Разработка нового набора скриншотов и мониторинг эффективности

На основе утвержденных гипотез мы подготовили подробное техническое задание для дизайнера. В нем описали:

структуру набора;

порядок экранов;

ключевые месседжи и стиль оформления;

требования к композиции, цветам и текстам.

Исходный сет скриншотов, на основе которого проводили обновление:

Обновленный набор скриншотов:

Что именно удалось улучшить :

Более подробно раскрыли функционал приложения и показали ключевые возможности. Добавили зум на важных элементах интерфейса. Сформулировали четкие месседжи с мягкими CTA. Показали персональные подборки как элемент индивидуализации контента. Перестроили структуру сета — от ключевых функций к второстепенным. Заполнили свободное пространство полезными информативными деталями. Обновили фон на более холодный оттенок в соответствии с конкурентным анализом.

После загрузки обновленного сета мы начали мониторинг органических показателей — показов, установок и конверсии — чтобы оценить эффект изменений и определить следующие шаги оптимизации.

Результаты продвижения

Рост видимости приложения

После оптимизации метаданных и масштабирования локализаций поисковая видимость приложения начала стабильно расти.

Динамика позиций в ТОП-50 во всех странах:

Динамика позиций в ТОП-10:

Прирост органического трафика

Улучшение видимости напрямую повлияло на органические показы и установки.

Динамика органических показов в целевых странах:

Динамика установок в целевых странах:

Повышение конверсии страницы приложения

Обновленный набор скриншотов существенно повлиял на поведение пользователей.

Динамика органической конверсии после обновления скриншотов:

Сравнение конверсии из источника App Store Search за месяц до и после обновления:

июль 2025 — 1,72% ;

август 2025 — 2,82%.

Изменение составляет 1,10%.

Общий результат за квартал

Комбинация оптимизированных метаданных, расширения локалей и обновленной графики обеспечила стабильный рост.

Прирост органических показов и загрузок за квартал продвижения:

Регион Показы, % Первые загрузки, % США 1215 634 Восточная Европа 2081 300 Турция 1307 100 Украина 230 50 Китай / Сингапур 569 300 Япония 900 100 Всего 1169 631

Отзывы о сотрудничестве

Кристина Березяк, ASO Specialist в RadASO

Мы достигли результата благодаря системному подходу, аналитической работе и регулярным итерациям. Особую роль сыграла оперативность партнера в принятии решений, готовность тестировать гипотезы и фокус на реальных данных, а не предположениях. Это позволило нам строить стратегию на фактах и постепенно увеличивать количество загрузок, активных пользователей и регистраций в приложении.

Александра Довгополая, Business owner

Мы давно знакомы с агентством и хорошо знакомы с его экспертизой в сфере ASO, поэтому выбор партнера не требовал долгих раздумий. Самым большим вызовом для нас стало принятие «правил игры» сторов. В определенные моменты казалось, что команде Netpeak было даже сложнее работать с нами, чем нам с ними. Впрочем, именно здесь решающую роль сыграли опыт и профессионализм команды. Мы довольны сотрудничеством: кроме достигнутого результата с долгосрочным эффектом, наша команда получила более глубокое понимание инструмента: как с ним работать в дальнейшем и как системно масштабировать результат.