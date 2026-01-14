Как работать с ASO в узкой нише без рекламы: +1169% показов и +631% загрузок в App Store за 3 месяца — кейс Aromoshelf
Даже в
В этом кейсе рассказываем, как системная ASO-стратегия для нашего партнера позволила преодолеть ограничения благодаря расширению локализаций и обновлению графики. Подробности — далее.
Проект: Aromoshelf.
Период: май–октябрь 2025.
Регион: весь мир.
Услуга: ASO.
Кто наш партнер
Aromoshelf — мобильное приложение для ценителей парфюмерии, которое позволяет создавать собственную коллекцию ароматов, фиксировать впечатления и открывать новые запахи благодаря умным рекомендациям.
Цели и задачи сотрудничества
Партнер обратился к нам с целью масштабировать продукт через ASO.
Основная сложность заключалась в узкой специфике приложения и небольшом количестве прямых конкурентов. Это существенно ограничивало семантическое ядро и затрудняло подготовку метаданных. На рынке не хватало релевантных общих ключевых слов, а в локали English (U.S.) стартовая семантика фактически состояла только из трех базовых запросов: perfume, fragrance и scent.
Перед нами стояли три ключевые задачи:
-
Повысить видимость приложения.
-
Увеличить количество органических установок.
-
Расширить базу активных пользователей.
Стратегия работы
Чтобы масштабировать видимость Aromoshelf и получить больше органических установок, мы выстроили поэтапную стратегию:
-
Исследовать рынок и конкурентов, чтобы найти точки роста.
-
Собрать полное семантическое ядро и создать обновленные метаданные для улучшения видимости и конверсии.
-
Масштабировать локализацию и регулярно оптимизировать ключи, чтобы улучшать рейтинг по запросам и закреплять позиции.
-
Усилить страницу приложения графически, обновив скриншоты и адаптировав месседжи под ожидания целевой аудитории.
Шаг 1. Анализ рынка и конкурентов
На старте мы проанализировали конкурентов: их структуру метаданных, ключевые запросы, оформление скриншотов и страны, из которых они получают больше всего органического трафика.
Это позволило определить точки роста и выбрать приоритетные рынки для нашего партнера:
Изначально команда Aromoshelf планировала сосредоточиться исключительно на рынке США. Однако анализ ниши показал более высокий потенциал для масштабирования, поэтому мы предложили расширить географию.
В итоге определили ТОП-3 рынка: Соединенные Штаты Америки, Испания и Германия.
Для первой итерации мы выбрали четыре локали, которые индексируются в США:
-
English (U.S.);
-
Chinese (Traditional);
-
Korean;
-
Vietnamese.
Полный список кросс-локалей можно посмотреть по ссылке.
Шаг 2. Формирование семантического ядра и создание метаданных
На следующем этапе мы сформировали полное и качественное семантическое ядро.
-
Для этого проанализировали как прямых, так и косвенных конкурентов и отсеяли приложения, не имеющие отношения к нише:
-
После анализа ключевых слов определили, какие из них целесообразно использовать в Title и Subtitle, чтобы повысить видимость и улучшить конверсию страницы.
-
На основе собранного ядра подготовили первую версию метаданных для утвержденных локалей. Для каждой из них выбрали самые популярные релевантные ключевые слова, которые потенциально могли привести целевых пользователей. Запросы разместили в Title, Subtitle и Keyword field так, чтобы они образовывали логические связи между собой и четко раскрывали функционал приложения.
-
После публикации обновленных метаданных мы просматривали их эффективность, проводили дальнейшие оптимизации и масштабировали количество локализаций в среднем раз в месяц.
В течение первых трех месяцев оптимизировали дополнительные локали: English (U.K.), French, German, Spanish (Spain), Arabic, Italian, Dutch, Portugal, Chinese (Simplified).
Выбор локалей основывался на анализе ниши и объема органического трафика в конкретных странах.
Шаг 3. Анализ графиков и формирование гипотез для повышения конверсии
После оптимизации метаданных мы перешли к улучшению конверсии страницы приложения.
Проанализировали графику конкурентов, чтобы определить общие визуальные черты, и оценили качество их оптимизации. Также изучили тренды в нише и предпочтения целевой аудитории, чтобы понять, какие месседжи и стиль оформления больше всего влияют на решение установить приложение.
На основе полученных инсайтов мы сформировали ряд гипотез для улучшения конверсии. Основной акцент сделали на:
-
обновлении скриншотов;
-
изменении структуры сета;
-
усилении ключевых месседжей.
После презентации гипотез партнеру выбрали лучшие идеи для первого сета скриншотов. В нем решили сделать акцент на самых ценных функциях, использовать простые и четкие месседжи, выделить уникальные возможности и визуально показать, чем приложение отличается от конкурентов.
Графика в продвижении мобильных приложений в App Store и Google Play (ASO) — как оптимизировать графические элементы
Шаг 4. Разработка нового набора скриншотов и мониторинг эффективности
На основе утвержденных гипотез мы подготовили подробное техническое задание для дизайнера. В нем описали:
-
структуру набора;
-
порядок экранов;
-
ключевые месседжи и стиль оформления;
-
требования к композиции, цветам и текстам.
Исходный сет скриншотов, на основе которого проводили обновление:
Обновленный набор скриншотов:
Что именно
-
Более подробно раскрыли функционал приложения и показали ключевые возможности.
-
Добавили зум на важных элементах интерфейса.
-
Сформулировали четкие месседжи с мягкими CTA.
-
Показали персональные подборки как элемент индивидуализации контента.
-
Перестроили структуру сета — от ключевых функций к второстепенным.
-
Заполнили свободное пространство полезными информативными деталями.
-
Обновили фон на более холодный оттенок в соответствии с конкурентным анализом.
После загрузки обновленного сета мы начали мониторинг органических показателей — показов, установок и конверсии — чтобы оценить эффект изменений и определить следующие шаги оптимизации.
Результаты продвижения
Рост видимости приложения
После оптимизации метаданных и масштабирования локализаций поисковая видимость приложения начала стабильно расти.
Динамика позиций в ТОП-50 во всех странах:
Динамика позиций в ТОП-10:
Прирост органического трафика
Улучшение видимости напрямую повлияло на органические показы и установки.
Динамика органических показов в целевых странах:
Динамика установок в целевых странах:
Повышение конверсии страницы приложения
Обновленный набор скриншотов существенно повлиял на поведение пользователей.
Динамика органической конверсии после обновления скриншотов:
Сравнение конверсии из источника App Store Search за месяц до и после обновления:
-
июль 2025 — 1,72%;
-
август 2025 — 2,82%.
Изменение составляет 1,10%.
Общий результат за квартал
Комбинация оптимизированных метаданных, расширения локалей и обновленной графики обеспечила стабильный рост.
Прирост органических показов и загрузок за квартал продвижения:
|
Регион
|
Показы, %
|
Первые загрузки, %
|
США
|
1215
|
634
|
Восточная Европа
|
2081
|
300
|
Турция
|
1307
|
100
|
Украина
|
230
|
50
|
Китай / Сингапур
|
569
|
300
|
Япония
|
900
|
100
|
Всего
|
1169
|
631
Отзывы о сотрудничестве
Кристина Березяк, ASO Specialist в RadASO
Мы достигли результата благодаря системному подходу, аналитической работе и регулярным итерациям. Особую роль сыграла оперативность партнера в принятии решений, готовность тестировать гипотезы и фокус на реальных данных, а не предположениях. Это позволило нам строить стратегию на фактах и постепенно увеличивать количество загрузок, активных пользователей и регистраций в приложении.
Александра Довгополая, Business owner
Мы давно знакомы с агентством и хорошо знакомы с его экспертизой в сфере ASO, поэтому выбор партнера не требовал долгих раздумий. Самым большим вызовом для нас стало принятие «правил игры» сторов. В определенные моменты казалось, что команде Netpeak было даже сложнее работать с нами, чем нам с ними. Впрочем, именно здесь решающую роль сыграли опыт и профессионализм команды.
Мы довольны сотрудничеством: кроме достигнутого результата с долгосрочным эффектом, наша команда получила более глубокое понимание инструмента: как с ним работать в дальнейшем и как системно масштабировать результат.
Команда проекта: Кристина Березяк, ASO Specialist, Ирина Кузнецова ASO Team Lead, Алексей Волков Project Manager.
