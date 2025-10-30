Як збільшити органічні покази і встановлення мобільної гри в 3 рази у конкурентній ніші App Store

Навіть якісна гра може загубитися серед сотень конкурентів у App Store. Так сталося й з нашим партнером — розробником казуальних ігор, чий флагман мав лише кілька органічних інсталів на день.

Щоб змінити ситуацію, ми проаналізували конкурентів у 10 країнах, визначили потенційні ринки росту й поступово оновили метадані гри.

Далі покажемо, як цей підхід допоміг вийти з тіні великих гравців і збільшити органічні показники більш ніж утричі всього за два місяці.

Проєкт: розробник казуальних ігор. Період: квітень — червень 2021. Регіон: весь світ. Послуга: ASO.

Хто наш партнер

Мобільний розробник казуальних ігор для iOS і Android.

Цілі та вхідні дані

Партнер звернувся до нас із флагманською грою, що поєднує механіки Hidden Object і Match 3. Їхня популярність створила серйозний виклик — надвисоку конкуренцію та сильних гравців у топі.

До старту співпраці застосунок отримував лише приблизно 500 органічних показів і п’ять встановлень на день в усьому світі.

Наші цілі:

збільшити кількість органічних показів і встановлень у App Store;

охопити максимальну кількість країн, де ці ігрові механіки мають попит.

Стратегія просування

Ніша казуальних ігор — одна з найконкурентніших у мобайл-геймінгу. Тому поверхнева оптимізація не дала б результату.

Щоб вийти на нові ринки й зібрати органіку без реклами, ми вирішили діяти поетапно:

Зрозуміти ринок і конкурентів, щоб визначити, де є реальний попит і як поводяться лідери. Спланувати локалізації та ключові напрями для збільшення видимості гри в різних країнах. Оптимізувати й тестувати оновлення, щоби поступово закріпити результат.

Крок 1. Аналіз ринку та конкурентів

Щоб оцінити нішу, ми використали власний аналітичний інструмент RadASO Tech Solution — систему з елементами ШІ, що допомагає збирати дані про конкурентів, ключові запити та динаміку ринку в App Store і Google Play. З його допомогою команда проаналізувала понад 600 глобальних і локальних конкурентів у категорії.

Найбільший трафік отримували Manor Matters, June’s Journey і Find Out — саме на них ми орієнтувалися під час подальшого планування.

Результати аналізу конкурентів за трафіком

Дослідження показало, де гра має найбільший потенціал для зростання:

основні ринки — США, Бразилія, Велика Британія;

а також додаткові — Канада, Австралія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

Результати аналізу трафіку конкурентів за країнами

Крок 2. Стратегія локалізацій і ключових запитів

Наступним кроком стало створення стратегії виходу на різні ринки.

Ми визначили мови, якими користуються гравці в кожній країні, і підготували план адаптації сторінки гри під кожен регіон. Це дало змогу охопити аудиторію не лише в англомовних країнах, а й у Європі, Латинській Америці та Азії.

В результаті ми оптимізували такі локалі:

США — English (US), Spanish (Mexico);

Велика Британія та інші країни — English (UK);

Канада — English (Canada), French (Canada);

Австралія — English (Australia);

Бразилія — Portuguese (Brazil);

Нідерланди — Dutch;

Франція — French;

Німеччина — German;

Італія — Italian;

Японія — Japanese.

Так ми створили фундамент для подальшої оптимізації — локалізовану стратегію, здатну ефективно масштабувати гру на нові ринки.

Крок 3. Оптимізація і тестування метаданих

На основі попереднього аналізу ринку й обраних регіонів ми почали поетапну оптимізацію сторінки гри в App Store. Оновлення охоплювали різні країни й мови — з урахуванням особливостей пошуку та популярних запитів у кожному регіоні.

Команда провела три хвилі оновлень сторінки гри в App Store — 30 квітня, 25 травня та 28 червня. Ми тестували нові тексти, описи та ключові запити, відстежували динаміку й замінювали ті, що не давали результату.

Такий підхід дав змогу крок за кроком покращувати позиції — після третього оновлення гра вже з’являлася у топ-3, топ-5 і топ-10 пошуку за десятками запитів у різних країнах.

Результати просування

Після трьох ASO-ітерацій застосунок почав стабільно зростати:

щоденні покази в пошуку збільшилися з 500 до 3500;

щоденні органічні встановлення — з п’яти до 35.

Щодо загальної динаміки, то вже за два місяці після першого релізу кількість органічних показів виросла на 253%, а встановлень — на 278%.

Це означає, що застосунок не просто отримував більше трафіку щодня — він поступово піднявся у видачі App Store, зміцнив позиції в пошуку та почав стабільно генерувати інсталювання без додаткових витрат на рекламу.

Відгуки про співпрацю

Ольга Грек, ASO Specialist в Netpeak Ukraine