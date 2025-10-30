Кейси App Marketing
Як збільшити органічні покази і встановлення мобільної гри в 3 рази у конкурентній ніші App Store
Ольга Грек

Навіть якісна гра може загубитися серед сотень конкурентів у App Store. Так сталося й з нашим партнером — розробником казуальних ігор, чий флагман мав лише кілька органічних інсталів на день.

Щоб змінити ситуацію, ми проаналізували конкурентів у 10 країнах, визначили потенційні ринки росту й поступово оновили метадані гри.

Далі покажемо, як цей підхід допоміг вийти з тіні великих гравців і збільшити органічні показники більш ніж утричі всього за два місяці.

Проєкт: розробник казуальних ігор.

Період: квітень — червень 2021.

Регіон: весь світ.

Послуга: ASO.

Хто наш партнер

Мобільний розробник казуальних ігор для iOS і Android. 

Цілі та вхідні дані

Партнер звернувся до нас із флагманською грою, що поєднує механіки Hidden Object і Match 3. Їхня популярність створила серйозний виклик — надвисоку конкуренцію та сильних гравців у топі. 

До старту співпраці застосунок отримував лише приблизно 500 органічних показів і п’ять встановлень на день в усьому світі.

Наші цілі:

  • збільшити кількість органічних показів і встановлень у App Store;

  • охопити максимальну кількість країн, де ці ігрові механіки мають попит.

Стратегія просування

Ніша казуальних ігор — одна з найконкурентніших у мобайл-геймінгу. Тому поверхнева оптимізація не дала б результату.

Щоб вийти на нові ринки й зібрати органіку без реклами, ми вирішили діяти поетапно:

  1. Зрозуміти ринок і конкурентів, щоб визначити, де є реальний попит і як поводяться лідери.

  2. Спланувати локалізації та ключові напрями для збільшення видимості гри в різних країнах.

  3. Оптимізувати й тестувати оновлення, щоби поступово закріпити результат.

Крок 1. Аналіз ринку та конкурентів

Щоб оцінити нішу, ми використали власний аналітичний інструмент RadASO Tech Solution — систему з елементами ШІ, що допомагає збирати дані про конкурентів, ключові запити та динаміку ринку в App Store і Google Play. З його допомогою команда проаналізувала понад 600 глобальних і локальних конкурентів у категорії. 

Найбільший трафік отримували Manor Matters, June’s Journey і Find Out — саме на них ми орієнтувалися під час подальшого планування.

aso казуальна гра Результати аналізу конкурентів за трафіком

Результати аналізу конкурентів за трафіком

Дослідження показало, де гра має найбільший потенціал для зростання:

  • основні ринки — США, Бразилія, Велика Британія;

  • а також додаткові — Канада, Австралія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

aso казуальна гра Результати аналізу трафіку конкурентів за країнами

Результати аналізу трафіку конкурентів за країнами

Крок 2. Стратегія локалізацій і ключових запитів

Наступним кроком стало створення стратегії виходу на різні ринки.

Ми визначили мови, якими користуються гравці в кожній країні, і підготували план адаптації сторінки гри під кожен регіон. Це дало змогу охопити аудиторію не лише в англомовних країнах, а й у Європі, Латинській Америці та Азії.

В результаті ми оптимізували такі локалі:

  • США — English (US), Spanish (Mexico);

  • Велика Британія та інші країни — English (UK);

  • Канада — English (Canada), French (Canada);

  • Австралія — English (Australia);

  • Бразилія — Portuguese (Brazil);

  • Нідерланди — Dutch;

  • Франція — French;

  • Німеччина — German;

  • Італія — Italian;

  • Японія — Japanese.

Так ми створили фундамент для подальшої оптимізації — локалізовану стратегію, здатну ефективно масштабувати гру на нові ринки.

Читайте, як ми забезпечили сертифікацію Google Ads у 12 країнах і запустили масштабну кампанію для IronWallet.

Крок 3. Оптимізація і тестування метаданих

На основі попереднього аналізу ринку й обраних регіонів ми почали поетапну оптимізацію сторінки гри в App Store. Оновлення охоплювали різні країни й мови — з урахуванням особливостей пошуку та популярних запитів у кожному регіоні.

Команда провела три хвилі оновлень сторінки гри в App Store — 30 квітня, 25 травня та 28 червня. Ми тестували нові тексти, описи та ключові запити, відстежували динаміку й замінювали ті, що не давали результату. 

Такий підхід дав змогу крок за кроком покращувати позиції — після третього оновлення гра вже з’являлася у топ-3, топ-5 і топ-10 пошуку за десятками запитів у різних країнах.

Результати просування

Після трьох ASO-ітерацій застосунок почав стабільно зростати:

  • щоденні покази в пошуку збільшилися з 500 до 3500;

  • щоденні органічні встановлення — з п’яти до 35.

Щодо загальної динаміки, то вже за два місяці після першого релізу кількість органічних показів виросла на 253%, а встановлень — на 278%.

Це означає, що застосунок не просто отримував більше трафіку щодня — він поступово піднявся у видачі App Store, зміцнив позиції в пошуку та почав стабільно генерувати інсталювання без додаткових витрат на рекламу.

Відгуки про співпрацю

Ольга Грек, ASO Specialist в Netpeak Ukraine

Досягти таких результатів вдалося завдяки злагодженій роботі команди, чітко продуманій стратегії просування та відповідальному підходу до виконання завдань. Важливу роль також відіграла співпраця з партнером — усі релізи відбувалися вчасно, що забезпечило стабільність і прогнозованість зростання.

Ольга Грек

