Як збільшити органічні покази і встановлення мобільної гри в 3 рази у конкурентній ніші App Store
Навіть якісна гра може загубитися серед сотень конкурентів у App Store. Так сталося й з нашим партнером — розробником казуальних ігор, чий флагман мав лише кілька органічних інсталів на день.
Щоб змінити ситуацію, ми проаналізували конкурентів у 10 країнах, визначили потенційні ринки росту й поступово оновили метадані гри.
Далі покажемо, як цей підхід допоміг вийти з тіні великих гравців і збільшити органічні показники більш ніж утричі всього за два місяці.
Проєкт: розробник казуальних ігор.
Період: квітень — червень 2021.
Регіон: весь світ.
Послуга: ASO.
Хто наш партнер
Мобільний розробник казуальних ігор для iOS і Android.
Цілі та вхідні дані
Партнер звернувся до нас із флагманською грою, що поєднує механіки Hidden Object і Match 3. Їхня популярність створила серйозний виклик — надвисоку конкуренцію та сильних гравців у топі.
До старту співпраці застосунок отримував лише приблизно 500 органічних показів і п’ять встановлень на день в усьому світі.
Наші цілі:
-
збільшити кількість органічних показів і встановлень у App Store;
-
охопити максимальну кількість країн, де ці ігрові механіки мають попит.
Стратегія просування
Ніша казуальних ігор — одна з найконкурентніших у мобайл-геймінгу. Тому поверхнева оптимізація не дала б результату.
Щоб вийти на нові ринки й зібрати органіку без реклами, ми вирішили діяти поетапно:
-
Зрозуміти ринок і конкурентів, щоб визначити, де є реальний попит і як поводяться лідери.
-
Спланувати локалізації та ключові напрями для збільшення видимості гри в різних країнах.
-
Оптимізувати й тестувати оновлення, щоби поступово закріпити результат.
Крок 1. Аналіз ринку та конкурентів
Щоб оцінити нішу, ми використали власний аналітичний інструмент RadASO Tech Solution — систему з елементами ШІ, що допомагає збирати дані про конкурентів, ключові запити та динаміку ринку в App Store і Google Play. З його допомогою команда проаналізувала понад 600 глобальних і локальних конкурентів у категорії.
Найбільший трафік отримували Manor Matters, June’s Journey і Find Out — саме на них ми орієнтувалися під час подальшого планування.
Результати аналізу конкурентів за трафіком
Дослідження показало, де гра має найбільший потенціал для зростання:
-
основні ринки — США, Бразилія, Велика Британія;
-
а також додаткові — Канада, Австралія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Італія та Японія.
Результати аналізу трафіку конкурентів за країнами
Крок 2. Стратегія локалізацій і ключових запитів
Наступним кроком стало створення стратегії виходу на різні ринки.
Ми визначили мови, якими користуються гравці в кожній країні, і підготували план адаптації сторінки гри під кожен регіон. Це дало змогу охопити аудиторію не лише в англомовних країнах, а й у Європі, Латинській Америці та Азії.
В результаті ми оптимізували такі локалі:
-
США — English (US), Spanish (Mexico);
-
Велика Британія та інші країни — English (UK);
-
Канада — English (Canada), French (Canada);
-
Австралія — English (Australia);
-
Бразилія — Portuguese (Brazil);
-
Нідерланди — Dutch;
-
Франція — French;
-
Німеччина — German;
-
Італія — Italian;
-
Японія — Japanese.
Так ми створили фундамент для подальшої оптимізації — локалізовану стратегію, здатну ефективно масштабувати гру на нові ринки.
Крок 3. Оптимізація і тестування метаданих
Крок 3. Оптимізація і тестування метаданих
На основі попереднього аналізу ринку й обраних регіонів ми почали поетапну оптимізацію сторінки гри в App Store. Оновлення охоплювали різні країни й мови — з урахуванням особливостей пошуку та популярних запитів у кожному регіоні.
Команда провела три хвилі оновлень сторінки гри в App Store — 30 квітня, 25 травня та 28 червня. Ми тестували нові тексти, описи та ключові запити, відстежували динаміку й замінювали ті, що не давали результату.
Такий підхід дав змогу крок за кроком покращувати позиції — після третього оновлення гра вже з’являлася у топ-3, топ-5 і топ-10 пошуку за десятками запитів у різних країнах.
Результати просування
Після трьох ASO-ітерацій застосунок почав стабільно зростати:
-
щоденні покази в пошуку збільшилися з 500 до 3500;
-
щоденні органічні встановлення — з п’яти до 35.
Щодо загальної динаміки, то вже за два місяці після першого релізу кількість органічних показів виросла на 253%, а встановлень — на 278%.
Це означає, що застосунок не просто отримував більше трафіку щодня — він поступово піднявся у видачі App Store, зміцнив позиції в пошуку та почав стабільно генерувати інсталювання без додаткових витрат на рекламу.
Відгуки про співпрацю
Ольга Грек, ASO Specialist в Netpeak Ukraine
Досягти таких результатів вдалося завдяки злагодженій роботі команди, чітко продуманій стратегії просування та відповідальному підходу до виконання завдань. Важливу роль також відіграла співпраця з партнером — усі релізи відбувалися вчасно, що забезпечило стабільність і прогнозованість зростання.
