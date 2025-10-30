Как в конкурентной нише App Store увеличить органические показы и установки мобильной игры в 3 раза
Даже качественная игра может затеряться среди сотен конкурентов в App Store. Так произошло и с нашим партнером — разработчиком казуальных игр, чей флагман имел всего несколько органических установок в день.
Чтобы изменить ситуацию, мы проанализировали конкурентов в 10 странах, определили потенциальные рынки роста и постепенно обновили метаданные игры.
Далее покажем, как этот подход помог выйти из тени крупных игроков и увеличить органические показатели более чем в три раза всего за два месяца.
Проект: разработчик казуальных игр.
Период: апрель — июнь 2021.
Регион: весь мир.
Услуга: ASO.
Кто наш партнер
Мобильный разработчик казуальных игр для iOS і Android.
Цели и входящие данные
Партнер обратился к нам с флагманской игрой, сочетающей механики Hidden Object и Match 3. Их популярность создала серьезный вызов — сверхвысокую конкуренцию и сильных игроков в топе.
До начала сотрудничества приложение получало только около 500 органических показов и пять установок в день по всему миру.
Наши цели:
-
увеличить количество органических показов и установок в App Store;
-
охватить максимальное количество стран, где эти игровые механики пользуются спросом.
Стратегия продвижения
Ниша казуальных игр — одна из самых конкурентных в мобильном гейминге. Поэтому поверхностная оптимизация не дала бы результата.
Чтобы выйти на новые рынки и собрать органику без рекламы, мы решили действовать поэтапно:
-
Понять рынок и конкурентов, чтобы определить, где есть реальный спрос и как ведут себя лидеры.
-
Спланировать локализацию и ключевые направления для увеличения видимости игры в разных странах.
-
Оптимизировать и тестировать обновления, чтобы постепенно закрепить результат.
Шаг 1. Анализ рынка и конкурентов
Чтобы оценить нишу, мы использовали собственный аналитический инструмент RadASO Tech Solution — систему с элементами ИИ, которая помогает собирать данные о конкурентах, ключевых запросах и динамике рынка в App Store и Google Play. С его помощью команда проанализировала более 600 глобальных и локальных конкурентов в категории.
Наибольший трафик получали Manor Matters, June’s Journey и Find Out — именно на них мы ориентировались при дальнейшем планировании.
Результаты анализа конкурентов за трафиком
Исследование показало, где у игры есть самый большой потенциал для роста:
-
основные рынки — США, Бразилия, Великобритания;
-
а также дополнительные — Канада, Австралия, Нидерланды, Франция, Германия, Италия и Япония.
Результаты анализа трафика конкурентов по странам
Шаг 2. Стратегия локализаций и ключевых запросов
Следующим шагом стала стратегия выхода на различные рынки.
Мы определили языки, которыми пользуются игроки в каждой стране, и подготовили план адаптации страницы игры под каждый регион. Это позволило охватить аудиторию не только в англоязычных странах, но и в Европе, Латинской Америке и Азии.
В результате мы оптимизировали следующие локали:
-
США — English (US), Spanish (Mexico);
-
Великобритания и другие страны — English (UK);
-
Канада — English (Canada), French (Canada);
-
Австралия — English (Australia);
-
Бразилия — Portuguese (Brazil);
-
Нидерланды — Dutch;
-
Франция — French;
-
Германия — German;
-
Италия — Italian;
-
Япония — Japanese.
Так мы создали фундамент для дальнейшей оптимизации — локализованную стратегию, способную эффективно масштабировать игру на новые рынки.
Читайте, как мы обеспечили сертификацию Google Ads в 12 странах и запустили
Шаг 3. Оптимизация и тестирование метаданных
На основе предварительного анализа рынка и выбранных локалей мы начали поэтапную оптимизацию страницы игры в App Store. Обновления охватывали разные страны и языки — с учетом особенностей поиска и популярных запросов в каждом регионе.
Команда провела три волны обновлений страницы игры в App Store — 30 апреля, 25 мая и 28 июня. Мы тестировали новые тексты, описания и ключевые запросы, отслеживали динамику и заменяли те, которые не давали результата.
Такой подход позволил шаг за шагом улучшать позиции — после третьего обновления игра уже появлялась в топ-3, топ-5 и топ-10 поиска по десяткам запросов в разных странах.
Результаты продвижения
После трех ASO-итераций приложение начало стабильно расти:
-
ежедневные показы в поиске увеличились с 500 до 3500;
-
ежедневные органические установки — с пяти до 35.
Что касается общей динамики, то уже через два месяца после первого релиза количество органических показов выросло на 253%, а установок — на 278%.
Это означает, что приложение не просто получало больше трафика каждый день — оно постепенно поднялось в выдаче App Store, укрепило позиции в поиске и начало стабильно генерировать установки без дополнительных затрат на рекламу.
Отзывы о сотрудничестве
Ольга Грек, ASO Specialist в Netpeak Ukraine
Достичь таких результатов удалось благодаря слаженной работе команды, четко продуманной стратегии продвижения и ответственному подходу к выполнению задач. Важную роль также сыграло сотрудничество с партнером — все релизы происходили своевременно, что обеспечило стабильность и прогнозируемость роста.
