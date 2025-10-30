Как в конкурентной нише App Store увеличить органические показы и установки мобильной игры в 3 раза

Даже качественная игра может затеряться среди сотен конкурентов в App Store. Так произошло и с нашим партнером — разработчиком казуальных игр, чей флагман имел всего несколько органических установок в день.

Чтобы изменить ситуацию, мы проанализировали конкурентов в 10 странах, определили потенциальные рынки роста и постепенно обновили метаданные игры.

Далее покажем, как этот подход помог выйти из тени крупных игроков и увеличить органические показатели более чем в три раза всего за два месяца.

Проект: разработчик казуальных игр. Период: апрель — июнь 2021. Регион: весь мир. Услуга: ASO.

Кто наш партнер

Мобильный разработчик казуальных игр для iOS і Android.

Цели и входящие данные

Партнер обратился к нам с флагманской игрой, сочетающей механики Hidden Object и Match 3. Их популярность создала серьезный вызов — сверхвысокую конкуренцию и сильных игроков в топе.

До начала сотрудничества приложение получало только около 500 органических показов и пять установок в день по всему миру.

Наши цели:

увеличить количество органических показов и установок в App Store;

охватить максимальное количество стран, где эти игровые механики пользуются спросом.

Стратегия продвижения

Ниша казуальных игр — одна из самых конкурентных в мобильном гейминге. Поэтому поверхностная оптимизация не дала бы результата.

Чтобы выйти на новые рынки и собрать органику без рекламы, мы решили действовать поэтапно:

Понять рынок и конкурентов, чтобы определить, где есть реальный спрос и как ведут себя лидеры. Спланировать локализацию и ключевые направления для увеличения видимости игры в разных странах. Оптимизировать и тестировать обновления, чтобы постепенно закрепить результат.

Шаг 1. Анализ рынка и конкурентов

Чтобы оценить нишу, мы использовали собственный аналитический инструмент RadASO Tech Solution — систему с элементами ИИ, которая помогает собирать данные о конкурентах, ключевых запросах и динамике рынка в App Store и Google Play. С его помощью команда проанализировала более 600 глобальных и локальных конкурентов в категории.

Наибольший трафик получали Manor Matters, June’s Journey и Find Out — именно на них мы ориентировались при дальнейшем планировании.

Результаты анализа конкурентов за трафиком

Исследование показало, где у игры есть самый большой потенциал для роста:

основные рынки — США, Бразилия, Великобритания;

а также дополнительные — Канада, Австралия, Нидерланды, Франция, Германия, Италия и Япония.

Результаты анализа трафика конкурентов по странам

Шаг 2. Стратегия локализаций и ключевых запросов

Следующим шагом стала стратегия выхода на различные рынки.

Мы определили языки, которыми пользуются игроки в каждой стране, и подготовили план адаптации страницы игры под каждый регион. Это позволило охватить аудиторию не только в англоязычных странах, но и в Европе, Латинской Америке и Азии.

В результате мы оптимизировали следующие локали:

США — English (US), Spanish (Mexico);

Великобритания и другие страны — English (UK);

Канада — English (Canada), French (Canada);

Австралия — English (Australia);

Бразилия — Portuguese (Brazil);

Нидерланды — Dutch;

Франция — French;

Германия — German;

Италия — Italian;

Япония — Japanese.

Так мы создали фундамент для дальнейшей оптимизации — локализованную стратегию, способную эффективно масштабировать игру на новые рынки.

Шаг 3. Оптимизация и тестирование метаданных

На основе предварительного анализа рынка и выбранных локалей мы начали поэтапную оптимизацию страницы игры в App Store. Обновления охватывали разные страны и языки — с учетом особенностей поиска и популярных запросов в каждом регионе.

Команда провела три волны обновлений страницы игры в App Store — 30 апреля, 25 мая и 28 июня. Мы тестировали новые тексты, описания и ключевые запросы, отслеживали динамику и заменяли те, которые не давали результата.

Такой подход позволил шаг за шагом улучшать позиции — после третьего обновления игра уже появлялась в топ-3, топ-5 и топ-10 поиска по десяткам запросов в разных странах.

Результаты продвижения

После трех ASO-итераций приложение начало стабильно расти:

ежедневные показы в поиске увеличились с 500 до 3500;

ежедневные органические установки — с пяти до 35.

Что касается общей динамики, то уже через два месяца после первого релиза количество органических показов выросло на 253%, а установок — на 278%.

Это означает, что приложение не просто получало больше трафика каждый день — оно постепенно поднялось в выдаче App Store, укрепило позиции в поиске и начало стабильно генерировать установки без дополнительных затрат на рекламу.

Отзывы о сотрудничестве

Ольга Грек, ASO Specialist в Netpeak Ukraine