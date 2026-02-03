Локалізація мобільних застосунків: що це й навіщо вона вашому продукту
Вихід на нові ринки — це значно більше, ніж просто переклад інтерфейсу. Це глибока адаптація продукту під потреби локальних користувачів. На практиці навіть сильні проєкти можуть втрачати органічний трафік та лояльність через дрібні помилки: неприродні формулювання, неправильний формати дат і валют або невідповідний тон комунікації.
Як результат — недовіра юзерів та відтік аудиторії вже після першої сесії.
У цьому матеріалі я розкажу, як побудувати процес локалізації для iOS та Android так, щоб впевненіше виходити на нові ринки й підвищувати конверсію в сторах.
Що таке локалізація
Побутує думка, що англомовна версія автоматично робить продукт міжнародним, проте для справжнього контакту з аудиторією цього замало.
Для успішного виходу на нові ринки знадобиться не лише переклад інтерфейсу, а й комплексна локалізація продукту та його сторінок у Google Play чи Apple App Store.
Локалізація — це адаптації мобільного застосунку під культурні, лінгвістичні та технічні особливості конкретного регіону. Вона враховує стилістику інтерфейсу, зручність, звичні для регіону формати дат, валют і навіть тон комунікації.
Такий підхід допомагає встановити емоційний зв’язок із користувачем, залучити більше органічного трафіку та суттєво підвищити конверсію.
Дослідження CSA Research показало:
-
65% користувачів надають перевагу контенту рідною мовою;
-
40% взагалі не роблять покупки, якщо не бачать знайомої мови.
Ці цифри підтверджують: якісна локалізація застосунків для Android і iOS — важливий складник глобальної стратегії.
Коли вашому застосунку потрібна локалізація
Локалізація важлива тоді, коли продукт уже набрав обертів і привернув увагу цільової аудиторії. На етапі запуску глобального проєкту не обов’язково одразу витрачати значні ресурси на переклад десятками мов. Натомість краще дотримуватися стратегії поступового масштабування.
Рухайтеся ітераціями: спочатку перекладіть застосунок для ринків із найбільшим потенціалом, а згодом — поглиблюйте адаптацію там, де потрібен індивідуальний підхід.
З чого почати локалізацію застосунку
Розпочати варто з адаптації сторінок у Google Play і App Store та оптимізації метаданих. Саме тут відбувається перше знайомство користувача з вашим продуктом, тому сторінка має одразу «заговорити» з ним зрозумілою мовою.
Локалізація метаданих охоплює три ключові аспекти:
-
текстова адаптація — адаптація назви, короткого та повного описів із дотриманням локальних мовних норм і культурного контексту;
-
ASO-оптимізація — збір та інтеграція популярних ключових запитів, за якими місцеві користувачі шукають подібні продукти у сторах;
-
опрацювання
візуальних елементів — скриншотів, іконок, промовідео — під локальні культурні особливості.
Наступний крок — правильно додати підготовлені дані у сторах і зробити так, щоб користувачі із певного регіону бачили саме адаптовану версію.
Як додати нові локалі в App Store
App Store підтримує 39 локалей, що дає гнучкість у виборі мов і стратегій локалізації.
Щоб додати, видалити чи оновити текстові або візуальні метадані, зробіть реліз застосунку в сторі.
Детальніше про підготовку метаданих та просування iOS-застосунків
Далі розгляну, як працювати з метаданими через App Store Connect — вебплатформи Apple для керування застосунками в App Store.
-
-
Зліва в розділі General перейдіть в пункт App Information та оберіть базову мову в спадному списку справа.
-
Зазначте потрібні мови в спику Not Localized та заповніть поля Name і Subtitle.
-
У новій версії релізу у відповідні поля додайте локалізовані текстові метадані — опис та список ключів.
-
У цьому ж розділі можна додати й візуальні метадані.
Як додати локалі в Google Play
Локалізація та додавання нових локалей відбувається за схожою логікою з App Store.
-
Відкрийте Google Play Console і перейдіть у вкладку Grow Users.
-
В розділі Store Presence та натисніть Store Listings і оберіть потрібні локалі.
-
Зі спадного списку оберіть мову локалізації застосунку.
Google Play пропонує два способи локалізації текстових метаданих:
-
автоматичний переклад через Google Translate;
-
ручне заповнення локалей.
Автопереклад — це швидке рішення, якщо немає можливості залучити професійного перекладача. Проте він майже завжди містить неточності, не враховує культурних нюансів і має характерний «машинний» відтінок. Для носіїв мови такий текст виглядає недбало, що підриває довіру до продукту та погіршує його сприйняття.
-
У розділі Manage Translation можна додати або видалити текстові метадані для кожної з обраних локалей.
-
Щоб додати візуальні метадані (скриншоти та коротке відео) перейдіть у розділ Main Store Listings.
На що важливо звернути увагу перед локалізацією
Ефективна адаптація продукту починається не з перекладу, а з правильної архітектури проєкту на етапі розробки. Ключовим процесом тут є інтернаціоналізація.
Інтернаціоналізація — це технічна підготовка застосунку до підтримки кількох мов. Вона передбачає, що всі тексти, формати дат, чисел і валют зберігаються окремо від програмного коду. Це дає змогу легко додавати нові мови або змінювати існуючі, не втручаючись у логіку самого продукту.
Якісна інтернаціоналізація дає три ключові переваги:
-
швидкість — ресурси можна швидко експортувати у зручних форматах (.strings, .xliff для iOS або .xml для Android);
-
системність — усі доступні мови впорядковані;
-
гнучкість — зміни під конкретні локалі вносяться оперативно.
Такий підхід робить процес локалізації прозорим, керованим і значно дешевшим у довгостроковій перспективі.
Основні принципи локалізації інтерфейсу
Раніше локалізація мобільних продуктів була виключно ручним і виснажливим процесом: кожну пару «ключ/значення» копіювали в Excel, передавали перекладачу, а потім вручну вставляли переклад назад у код. Якщо для однієї мови це просто складно, то для двадцяти — це шлях до хаосу, помилок та зайвих витрат. Сьогодні ці процеси оптимізують за допомогою технологій.
Сучасні платформи локалізації
Локалізація застосунків для Android та iOS тепер відбувається через спеціалізовані сервіси: LMS (Localization Management System) та TMS (Translation Management System).
Найпопулярніші серед них — Crowdin, Lokalise, Smartcat, Phrase.
Ці платформи працюють у хмарі, підтримують різні формати файлів і інтегруються з GitHub, Figma, Slack тощо.
В систему завантажують локалізаційні файли, щоби перекладачі працювали з готовими ключами та текстами, без потреби ручного копіювання. Це значно спрощує процес перекладу, пришвидшує внесення змін і дає змогу швидко перевіряти локалізацію в контексті інтерфейсу.
У результаті команда працює ефективніше, а ризик помилок і втрат коду суттєво зменшується.
Штучний інтелект
Сучасні системи локалізації активно використовують ШІ для генерації варіантів перекладу. Це прискорює процес, але поки що не замінює професійного лінгвіста:
-
штучний інтелект часто не розуміє роль тексту в інтерфейсі (це заголовок, кнопка чи підказка), що призводить до помилок у змісті;
-
тільки людина може вловити тонкі культурні нюанси, жарти або специфічний професійний сленг, що критично важливо для «живого» інтерфейсу.
Тому найефективніша модель сьогодні — це MTPE (Machine Translation Post-Editing). Штучний інтелект створює чернетку, а професійний перекладач перевіряє та коригує її, забезпечуючи точність і природність звучання.
Щоб ваш застосунок не виглядав, як ці вивіски:
Чеклист із процесу локалізації інтерфейсу
-
Планування та вибір мов
Локалізація починається з аналізу вашого проєкту та вибору нових ринків для розширення. Спочатку локалізуйте сторінки в Google Play та App Store. Проаналізуйте результати, а потім оберіть інтерфейси, які варто перекласти. Пам’ятайте про багатомовні країни. Наприклад, французька використовується не лише у Франції, а й у частини Канади та Африки. У Бельгії ж три державні мови — французька, нідерландська і німецька.
-
Створення глосарію і стайлгайда
Щоб уникнути розбіжностей, коли одна й та сама кнопка в різних частинах додатку називається по-різному, створіть глосарій — перелік ключових термінів, обов'язкових для використання. Включайте назви кнопок, функцій, валюту, дії тощо.
Стайлгайд описує правила спілкування з користувачем, графічний стиль, які лапки використовувати та багато іншого.
-
Технічна підготовка
Переконайтеся, що архітектура готова до динамічних змін контенту. Дизайн кнопок та текстових полів має бути гнучким. Наприклад, німецький переклад може бути на 30% довшим за англійський оригінал, а азійські мови — навпаки, компактнішими.
Експортуйте файли ресурсів у відповідних форматах — .strings або .xliff для iOS, .xml для Android. Під час перекладу критично важливо зберігати технічні символи, змінні та форматування, щоб не порушити логіку коду.
-
Реалізація та тестування
Після отримання готових текстів починається етап інтеграції та фінальної перевірки.
Для якісної локалізації залучайте професійних перекладачів — носіїв мови. Інтегруйте перекладені файли в проєкт та проведіть тестування. Перевірте, чи не виходить текст за межі елементів інтерфейсу, чи коректно відображаються специфічні символи та чи немає логічних помилок у контексті використання застосунка.
Локалізація інтерфейсу — це стратегічний крок для кожного проєкту з глобальним потенціалом. Подбайте про те, щоб користувач з першої секунди розумів цінність вашого продукту й почувався у його цифровому середовищі «як удома», незалежно від країни проживання чи мови спілкування.
