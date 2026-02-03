Локализация мобильных приложений: что это и зачем она нужна вашему продукту

Выход на новые рынки — это гораздо больше, чем просто перевод интерфейса. Это глубокая адаптация продукта под потребности локальных пользователей. На практике даже сильные проекты могут терять органический трафик и лояльность из-за мелких ошибок: неестественные формулировки, неправильные форматы дат и валют или неподходящий тон коммуникации.

Результат — недоверие пользователей и отток аудитории уже после первой сессии.

В этом материале я расскажу, как построить процесс локализации для iOS и Android так, чтобы увереннее выходить на новые рынки и повышать конверсию в сторах.

Что такое локализация

Существует мнение, что англоязычная версия автоматически делает продукт международным, однако для настоящего контакта с аудиторией этого недостаточно.

Для успешного выхода на новые рынки понадобится не только перевод интерфейса, но и комплексная локализация продукта и его страниц в Google Play или Apple App Store.

Локализация — это адаптация мобильного приложения под культурные, лингвистические и технические особенности конкретного региона. Она учитывает стилистику интерфейса, удобство, привычные для региона форматы дат, валют и даже тон коммуникации.

Такой подход помогает установить эмоциональную связь с пользователем, привлечь больше органического трафика и существенно повысить конверсию.

Исследование CSA Research показало:

65% пользователей предпочитают контент на родном языке;

40% вообще не совершают покупок, если не видят знакомого языка.

Эти цифры подтверждают: качественная локализация приложений для Android и iOS — важный компонент глобальной стратегии.

Когда вашему приложению нужна локализация

Локализация важна тогда, когда продукт уже набрал обороты и привлек внимание целевой аудитории. На этапе запуска глобального проекта не обязательно сразу тратить значительные ресурсы на перевод на десятки языков. Вместо этого лучше придерживаться стратегии постепенного масштабирования.

Действуйте постепенно: сначала переведите приложение для рынков с наибольшим потенциалом, а затем углубляйте адаптацию там, где требуется индивидуальный подход.

С чего начать локализацию приложения

Начать стоит с адаптации страниц в Google Play и App Store и оптимизации метаданных. Именно здесь происходит первое знакомство пользователя с вашим продуктом, поэтому страница должна сразу «заговорить» с ним на понятном языке.

Локализация метаданных охватывает три ключевых аспекта:

текстовая адаптация — адаптация названия, краткого и полного описаний с соблюдением локальных языковых норм и культурного контекста;

ASO-оптимизация — сбор и интеграция популярных ключевых запросов, по которым местные пользователи ищут подобные продукты в магазинах;

обработка визуальных элементов — скриншотов, иконок, промо-видео — под локальные и и культурные особенности.

Следующий шаг — правильно добавить подготовленные данные в сторах и сделать так, чтобы пользователи из определенного региона видели именно адаптированную версию.

Как добавить новые локали в App Store

App Store поддерживает 39 локалей, что дает гибкость в выборе языков и стратегий локализации.

Чтобы добавить, удалить или обновить текстовые или визуальные метаданные, сделайте релиз приложения в сторе.

Далее рассмотрим, как работать с метаданными через App Store Connect — веб-платформу Apple для управления приложениями в App Store.

Нажмите на иконку My App в App Store Connect.





Слева в разделе General перейдите в пункт App Information и выберите базовый язык в нисходящем списке справа.

Укажите нужные языки в списке Not Localized и заполните поля Name и Subtitle.

В новой версии релиза в соответствующие поля добавьте локализованные текстовые метаданные — описание и список ключей.

В этом же разделе можно добавить и визуальные метаданные.

Как добавить локали в Google Play

Локализация и добавление новых локалей происходит по аналогичной логике с App Store.

Откройте Google Play Console и перейдите во вкладку Grow Users. В разделе Store Presence нажмите Store Listings и выберите нужные локали.

Из выпадающего списка выберите язык локализации приложения.

Google Play предлагает два способа локализации текстовых метаданных: автоматический перевод через Google Translate;

ручное заполнение локалей. Автоперевод — это быстрое решение, если нет возможности привлечь профессионального переводчика. Однако он почти всегда содержит неточности, не учитывает культурные нюансы и имеет характерный «машинный» оттенок. Для носителей языка такой текст выглядит небрежно, что подрывает доверие к продукту и ухудшает его восприятие.

В разделе Manage Translation можно добавить или удалить текстовые метаданные для каждой из выбранных локалей. Чтобы добавить визуальные метаданные (скриншоты и короткое видео), перейдите в раздел Main Store Listings.

На что важно обратить внимание перед локализацией

Эффективная адаптация продукта начинается не с перевода, а с правильной архитектуры проекта на этапе разработки. Ключевым процессом здесь является интернационализация.

Интернационализация — это техническая подготовка приложения к поддержке нескольких языков. Она предполагает, что все тексты, форматы дат, чисел и валют хранятся отдельно от программного кода. Это позволяет легко добавлять новые языки или изменять существующие, не вмешиваясь в логику самого продукта.

Качественная интернационализация дает три ключевых преимущества:

скорость — ресурсы можно быстро экспортировать в удобных форматах (.strings, .xliff для iOS или .xml для Android);

системность — все доступные языки упорядочены;

гибкость — изменения под конкретные локализации вносятся оперативно.

Такой подход делает процесс локализации прозрачным, управляемым и значительно дешевле в долгосрочной перспективе.

Основные принципы локализации интерфейса

Раньше локализация мобильных продуктов была исключительно ручным и утомительным процессом: каждую пару «ключ/значение» копировали в Excel, передавали переводчику, а затем вручную вставляли перевод обратно в код. Если для одного языка это просто сложно, то для двадцати — это путь к хаосу, ошибкам и лишним затратам. Сегодня эти процессы оптимизируют с помощью технологий.

Современные платформы локализации

Локализация приложений для Android и iOS теперь происходит через специализированные сервисы: LMS (Localization Management System) и TMS (Translation Management System).

Самые популярные из них — Crowdin, Lokalise, Smartcat, Phrase.

Эти платформы работают в облаке, поддерживают различные форматы файлов и интегрируются с GitHub, Figma, Slack и другими инстурментами.

В систему загружают локализационные файлы, чтобы переводчики работали с готовыми ключами и текстами, без необходимости ручного копирования. Это значительно упрощает процесс перевода, ускоряет внесение изменений и позволяет быстро проверять локализацию в контексте интерфейса.

В результате команда работает эффективнее, а риск ошибок и потерь кода существенно уменьшается.

Искусственный интеллект

Современные системы локализации активно используют ИИ для генерации вариантов перевода. Это ускоряет процесс, но пока не заменяет профессионального лингвиста:

искусственный интеллект часто не понимает роль текста в интерфейсе (это заголовок, кнопка или подсказка), что приводит к ошибкам в содержании;

только человек может уловить тонкие культурные нюансы, шутки или специфический профессиональный сленг, что критически важно для «живого» интерфейса.

Поэтому самая эффективная модель сегодня — это MTPE (Machine Translation Post-Editing). Искусственный интеллект создает черновик, а профессиональный переводчик проверяет и корректирует его, обеспечивая точность и естественность звучания.

Чтобы ваше приложение не выглядело, как эти вывески:

Чеклист из процесса локализации интерфейса

Планирование и выбор языков

Локализация начинается с анализа вашего проекта и выбора новых рынков для расширения. Сначала локализуйте страницы в Google Play и App Store. Проанализируйте результаты, а затем выберите интерфейсы, которые стоит перевести. Помните о многоязычных странах. Например, французский используется не только во Франции, но и в части Канады и Африки. В Бельгии же три государственных языка — французский, нидерландский и немецкий.

Создание глоссария и стилевого руководства

Чтобы избежать разногласий, когда одна и та же кнопка в разных частях приложения называется по-разному, создайте глоссарий — список ключевых терминов, обязательных для использования. Включайте названия кнопок, функций, валюту, действия и т. д.

Стайлгайд описывает правила общения с пользователем, графический стиль, какие кавычки использовать и многое другое.

Техническая подготовка

Убедитесь, что архитектура готова к динамическим изменениям контента. Дизайн кнопок и текстовых полей должен быть гибким. Например, немецкий перевод может быть на 30% длиннее английского оригинала, а азиатские языки — наоборот, более компактными.

Экспортируйте файлы ресурсов в соответствующих форматах — .strings или .xliff для iOS, .xml для Android. При переводе критически важно сохранять технические символы, переменные и форматирование, чтобы не нарушить логику кода.

Реализация и тестирование

После получения готовых текстов начинается этап интеграции и финальной проверки.

Для качественной локализации привлекайте профессиональных переводчиков — носителей языка. Интегрируйте переведенные файлы в проект и проведите тестирование. Проверьте, не выходит ли текст за пределы элементов интерфейса, корректно ли отображаются специфические символы и нет ли логических ошибок в контексте использования приложения.