Локализация мобильных приложений: что это и зачем она нужна вашему продукту
Выход на новые рынки — это гораздо больше, чем просто перевод интерфейса. Это глубокая адаптация продукта под потребности локальных пользователей. На практике даже сильные проекты могут терять органический трафик и лояльность из-за мелких ошибок: неестественные формулировки, неправильные форматы дат и валют или неподходящий тон коммуникации. 

Результат — недоверие пользователей и отток аудитории уже после первой сессии. 

В этом материале я расскажу, как построить процесс локализации для iOS и Android так, чтобы увереннее выходить на новые рынки и повышать конверсию в сторах.

Что такое локализация

Существует мнение, что англоязычная версия автоматически делает продукт международным, однако для настоящего контакта с аудиторией этого недостаточно.

Для успешного выхода на новые рынки понадобится не только перевод интерфейса, но и комплексная локализация продукта и его страниц в Google Play или Apple App Store

Локализация — это адаптация мобильного приложения под культурные, лингвистические и технические особенности конкретного региона. Она учитывает стилистику интерфейса, удобство, привычные для региона форматы дат, валют и даже тон коммуникации.

Такой подход помогает установить эмоциональную связь с пользователем, привлечь больше органического трафика и существенно повысить конверсию. 

Исследование CSA Research показало:  

  • 65% пользователей предпочитают контент на родном языке;

  • 40% вообще не совершают покупок, если не видят знакомого языка.

Эти цифры подтверждают: качественная локализация приложений для Android и iOS — важный компонент глобальной стратегии. 

Когда вашему приложению нужна локализация

Локализация важна тогда, когда продукт уже набрал обороты и привлек внимание целевой аудитории. На этапе запуска глобального проекта не обязательно сразу тратить значительные ресурсы на перевод на десятки языков. Вместо этого лучше придерживаться стратегии постепенного масштабирования.

Действуйте постепенно: сначала переведите приложение для рынков с наибольшим потенциалом, а затем углубляйте адаптацию там, где требуется индивидуальный подход.

С чего начать локализацию приложения 

Начать стоит с адаптации страниц в Google Play и App Store и оптимизации метаданных. Именно здесь происходит первое знакомство пользователя с вашим продуктом, поэтому страница должна сразу «заговорить» с ним на понятном языке.

Локализация метаданных охватывает три ключевых аспекта:

  • текстовая адаптация — адаптация названия, краткого и полного описаний с соблюдением локальных языковых норм и культурного контекста;

  • ASO-оптимизация — сбор и интеграция популярных ключевых запросов, по которым местные пользователи ищут подобные продукты в магазинах;

  • обработка визуальных элементов — скриншотов, иконок, промо-видео — под локальные и и культурные особенности.

Следующий шаг — правильно добавить подготовленные данные в сторах и сделать так, чтобы пользователи из определенного региона видели именно адаптированную версию.

Как добавить новые локали в App Store

App Store поддерживает 39 локалей, что дает гибкость в выборе языков и стратегий локализации. 

Чтобы добавить, удалить или обновить текстовые или визуальные метаданные, сделайте релиз приложения в сторе.

Подробнее о подготовке метаданных и продвижении iOS-приложений 

Далее рассмотрим, как работать с метаданными через App Store Connect — веб-платформу Apple для управления приложениями в App Store.

  1. Нажмите на иконку My App в App Store Connect.


  2. Слева в разделе General перейдите в пункт App Information и выберите базовый язык в нисходящем списке справа.

  1. Укажите нужные языки в списке Not Localized и заполните поля Name и Subtitle.

  1. В новой версии релиза в соответствующие поля добавьте локализованные текстовые метаданные — описание и список ключей.

  1. В этом же разделе можно добавить и визуальные метаданные.

Как добавить локали в Google Play

Локализация и добавление новых локалей происходит по аналогичной логике с App Store. 

  1. Откройте Google Play Console и перейдите во вкладку Grow Users.

  2. В разделе Store Presence нажмите Store Listings и выберите нужные локали.

  3. Из выпадающего списка выберите язык локализации приложения.

Google Play предлагает два способа локализации текстовых метаданных:

  • автоматический перевод через Google Translate;
  • ручное заполнение локалей.

Автоперевод — это быстрое решение, если нет возможности привлечь профессионального переводчика. Однако он почти всегда содержит неточности, не учитывает культурные нюансы и имеет характерный «машинный» оттенок. Для носителей языка такой текст выглядит небрежно, что подрывает доверие к продукту и ухудшает его восприятие.

  1. В разделе Manage Translation можно добавить или удалить текстовые метаданные для каждой из выбранных локалей.

  2. Чтобы добавить визуальные метаданные (скриншоты и короткое видео), перейдите в раздел Main Store Listings.

Руководство по продвижению мобильного приложения в Google Play

На что важно обратить внимание перед локализацией

Эффективная адаптация продукта начинается не с перевода, а с правильной архитектуры проекта на этапе разработки. Ключевым процессом здесь является интернационализация.

Интернационализация — это техническая подготовка приложения к поддержке нескольких языков. Она предполагает, что все тексты, форматы дат, чисел и валют хранятся отдельно от программного кода. Это позволяет легко добавлять новые языки или изменять существующие, не вмешиваясь в логику самого продукта.

Качественная интернационализация дает три ключевых преимущества: 

  • скорость — ресурсы можно быстро экспортировать в удобных форматах (.strings, .xliff для iOS или .xml для Android);

  • системность — все доступные языки упорядочены;

  • гибкость — изменения под конкретные локализации вносятся оперативно. 

Такой подход делает процесс локализации прозрачным, управляемым и значительно дешевле в долгосрочной перспективе.

Основные принципы локализации интерфейса

Раньше локализация мобильных продуктов была исключительно ручным и утомительным процессом: каждую пару «ключ/значение» копировали в Excel, передавали переводчику, а затем вручную вставляли перевод обратно в код. Если для одного языка это просто сложно, то для двадцати — это путь к хаосу, ошибкам и лишним затратам. Сегодня эти процессы оптимизируют с помощью технологий.

Современные платформы локализации

Локализация приложений для Android и iOS теперь происходит через специализированные сервисы: LMS (Localization Management System) и TMS (Translation Management System). 

Самые популярные из них — Crowdin, Lokalise, Smartcat, Phrase.

Эти платформы работают в облаке, поддерживают различные форматы файлов и интегрируются с GitHub, Figma, Slack и другими инстурментами. 

В систему загружают локализационные файлы, чтобы переводчики работали с готовыми ключами и текстами, без необходимости ручного копирования. Это значительно упрощает процесс перевода, ускоряет внесение изменений и позволяет быстро проверять локализацию в контексте интерфейса. 

В результате команда работает эффективнее, а риск ошибок и потерь кода существенно уменьшается.

Искусственный интеллект

Современные системы локализации активно используют ИИ для генерации вариантов перевода. Это ускоряет процесс, но пока не заменяет профессионального лингвиста:

  • искусственный интеллект часто не понимает роль текста в интерфейсе (это заголовок, кнопка или подсказка), что приводит к ошибкам в содержании;

  • только человек может уловить тонкие культурные нюансы, шутки или специфический профессиональный сленг, что критически важно для «живого» интерфейса.

Поэтому самая эффективная модель сегодня — это MTPE (Machine Translation Post-Editing). Искусственный интеллект создает черновик, а профессиональный переводчик проверяет и корректирует его, обеспечивая точность и естественность звучания.

Чтобы ваше приложение не выглядело, как эти вывески:

Чеклист из процесса локализации интерфейса

  1. Планирование и выбор языков

Локализация начинается с анализа вашего проекта и выбора новых рынков для расширения. Сначала локализуйте страницы в Google Play и App Store. Проанализируйте результаты, а затем выберите интерфейсы, которые стоит перевести. Помните о многоязычных странах. Например, французский используется не только во Франции, но и в части Канады и Африки. В Бельгии же три государственных языка — французский, нидерландский и немецкий. 

  1. Создание глоссария и стилевого руководства

Чтобы избежать разногласий, когда одна и та же кнопка в разных частях приложения называется по-разному, создайте глоссарий — список ключевых терминов, обязательных для использования. Включайте названия кнопок, функций, валюту, действия и т. д.  

Стайлгайд описывает правила общения с пользователем, графический стиль, какие кавычки использовать и многое другое.

  1. Техническая подготовка

Убедитесь, что архитектура готова к динамическим изменениям контента. Дизайн кнопок и текстовых полей должен быть гибким. Например, немецкий перевод может быть на 30% длиннее английского оригинала, а азиатские языки — наоборот, более компактными.

 Экспортируйте файлы ресурсов в соответствующих форматах — .strings или .xliff для iOS, .xml для Android. При переводе критически важно сохранять технические символы, переменные и форматирование, чтобы не нарушить логику кода.

  1. Реализация и тестирование 

После получения готовых текстов начинается этап интеграции и финальной проверки.

Для качественной локализации привлекайте профессиональных переводчиков — носителей языка. Интегрируйте переведенные файлы в проект и проведите тестирование. Проверьте, не выходит ли текст за пределы элементов интерфейса, корректно ли отображаются специфические символы и нет ли логических ошибок в контексте использования приложения.

Локализация интерфейса — это стратегический шаг для каждого проекта с глобальным потенциалом. Позаботьтесь о том, чтобы пользователь с первой секунды понимал ценность вашего продукта и чувствовал себя в его цифровой среде «как дома», независимо от страны проживания или языка общения.

Я — Localization Manager в мобильных продуктах и веду локализации для всех языков App Store и Google Play. Я за структуру и чёткость — без машинного «тяп-ляп» в локализации, поэтому обожаю работать с носителями языка: именно так рождаются «живые» тексты, которые звучат для пользователей как родные.

