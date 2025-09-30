Трендові категорії застосунків, що використовують технології AI, та стратегія їхнього ASO-просування

Генеративні технології лягли в основу сервісів — від навчання й рекомендацій до створення контенту. Такі продукти швидко виходять у топи завантажень в App Store і Google Play. У RadASO уважно відстежують ці тренди й фіксують, як саме AI-продукти змінюють індустрію.

Недостатньо випустити на ринок якісний застосунок — важливо допомогти йому не загубитися серед мільйонів інших. І тут на сцену виходить правильна ASO (App Store Optimization) стратегія.

У цій статті розгляну найпопулярніші категорії AI-продуктів і розкажу про особливості їхнього ASO-просування.

Трендові категорії AI-застосунків

У 2022 році запуск ChatGPT зробив штучний інтелект масовим явищем. Відтоді кількість і популярність таких сервісів стрімко зростає.

Кількість застосунків, що додають терміни, пов’язані з АІ (iOS і Google Play)

Джерело: Sensor Tower

Які напрямки зараз на піку популярності

Одна з найпомітніших і найдинамічніших категорій — генеративний AI. До неї належать застосунки, що створюють контент за допомогою штучного інтелекту. Вони не лише аналізують дані чи відповідають на запити користувачів, а генерують нове, економлячи час і ресурси: текст, зображення, відео, музику, код.

Завантаження генеративних застосунків у першому півріччі 2025 року зросло на 67% у порівнянні з попереднім півріччям і цифра наблизилася до 1,7 млрд.

Джерело: Sensor Tower

Серед сервісів можна виділити дві основні категорії: віртуальні асистенти й генератори контенту.

Чат-боти й віртуальні помічники

Поява ChatGPT стимулював швидке впровадження помічників на базі штучного інтелекту й чат-ботів. Їхня популярність лише зростає: їх використовують для отримання інформації, розваг і емоційної підтримки, а також для спілкування, планування й навчання.

У топі цієї категорії, звичайно, ChatGPT. У липні 2025 року він став застосунком, який найшвидше подолав позначку в один млрд загальних завантажень. Інші яскраві представники: Google Gemini, DeepSeek, Replika, Genie.

Особливості:

Генерація тексту —можуть створити пост для соціальних мереж, написати сценарій, ділового листа або статтю. Голосове введення та читання у відповідь. Мультимовна підтримка. Розширені можливості — персональний коуч, експерт з певної теми. Інтеграція з іншими сервісами — календар, електронна пошта.

Генератори контенту

Сервіси для генерації зображень, музики чи відео стрімко набирають популярності, адже відкривають можливість створювати контент, не зважаючи на рівень таланту чи навичок.

Приклади: Lensa, WOMBO Dream, Remini, Canva, Suno.

Втім, є й мінуси: результат інколи розчаровує, частина інструментів перебільшує свої можливості, а повний функціонал здебільшого доступний лише за дорогими підписками.

Освітні застосунки та інструменти для саморозвитку

Штучний інтелект робить навчання більш доступним, адаптивним та інтерактивним.

AI-помічники допомагають писати тексти й есе, генерувати ідеї та розбиратися зі шкільними предметами — від розпізнавання формул до пояснення матеріалу.

До прикладу, це Socratic, AI Homework Helper, Grammarly, Notion, AI Writer.

AI-репетитори, як-от Quizlet, створюють персональні плани навчання, адаптують складність завдань до рівня користувача й надають миттєвий зворотний зв’язок.

І куди ж без застосунків для вивчення іноземних мов, які використовують технології розпізнавання мовлення для аналізу вимови користувача й надання рекомендацій для її вдосконалення. Серед них Duolingo, EWA, Busuu.

Спеціалізовані нішеві застосунки

Охорона здоров’я та медицина. Застосовуються для діагностики, моніторингу здоров’я, аналізу симптомів, надають користувачам первинну інформацію, допомагаючи зрозуміти свій стан, як-от Ada Health.

Спортивні трекери. Аналізують дані про фізичну активність, сон, настрій і надають індивідуальні рекомендації щодо тренувань, харчування чи медитацій. Наприклад, Fitbod або Meditopia.

Фінансові помічники. Аналізують фінансові потоки, прогнозуючи витрати й надаючи персональні поради щодо заощадження чи інвестування, як-от Copilot, Rocket Money, Peek.

Ментальне самопочуття. Застосовуються для емоційної підтримки, коучингу та трекінгу стану, наприклад, Wysa, Youper.

E-commerce & fashion. Дають змогу приміряти одяг, отримати персоналізовані рекомендації по стилю, зібрати цифрові гардероби. Приклади: Whering, StyleDNA, Acloset.

Дизайн дому / інтер’єру. Цифрові інструменти допомагають знайти ідеї для ремонту, підібрати декор чи меблі, а також зробити візуалізацію. Серед них — Home Planner, Remodel AI, AI Garden Design.

Загальні особливості ASO-просування AI-застосунків

Інноваційний сервіс на основі штучного інтелекту ризикує загубитися серед мільйонів конкурентів. На допомогу приходить ASO — процес оптимізації сторінки у сторах App Store і Google Play, що підвищує видимість і стимулює завантаження. Як відмічає команда RadASO, для AI-застосунків цей процес має свої особливості.

Підбір ключових слів

За допомогою спеціального сервісу (наприклад, Asolytics) зберіть локальні популярні AI-ключі, релевантні вашому застосунку.

Приділіть особливу увагу ключовим словам, пов’язаним не лише з категорією, наприклад фоторедактор чи фітнес-трекер, а й безпосередньо з технологією АІ — AI, AI photo enhancer, AI chat, генератор зображень. Користувачі часто вводять саме такі запити. Варто зібрати максимально повне семантичне ядро з популярними низькочастотними (long-tail) запитами.

Відомий бренд краще ставити першим у назві сервісу — наприклад, ChatGPT — AI Assistant. У випадку нового продукту доцільно почати з функції й додати AI: AI Chatbot — Nova.

Регулярно відстежуйте трендові запити — у цій сфері вони оновлюються дуже швидко (наприклад, AI avatar → AI headshot), та своєчасно коригуйте метадані.

Візуальні елементи сторінки, що працюють в AI-ніші

Іконка, скриншоти й відео здатні «продати» застосунок ще до завантаження.

Іконка — має бути сучасною, мінімалістичною та асоціюватися з нішею. Уникайте застарілих елементів із застарілим дизайном і робіть її максимально впізнаваною.

Скриншоти мають демонструвати не лише інтерфейс, але й результат роботи AI: наприклад, у фоторедакторі — «до / після», у чат-боті — згенеровані приклади, у фітнес-трекері — графіки та персональні поради.

Відео — один із найсильніших інструментів впливу: воно формує «вау-ефект» і показує, наскільки просто працює штучний інтелект.

Особливо ефективні короткі ролики в генеративних продуктах, адже саме відео користувач бачить першим.

Робота з оцінками й відгуками

Оцінки та коментарі користувачів безпосередньо впливають на конверсію й репутацію продукту. Негатив найчастіше спричиняють платний функціонал або завищені очікування, тому важливо працювати з відгуками системно:

впроваджуйте App Rating Prompts після «вау-моментів» (наприклад, після успішної генерації результату);

заохочуйте користувачів ділитися досвідом роботи з AI-функціями;

обов’язково відповідайте на негативні коментарі;

підкреслюйте цінність продукту у відповідях, наприклад: «Дякуємо! Ми оновили AI-модуль для швидшої генерації результатів».

Локалізація

AI-застосунки мають глобальний потенціал, тому важливо адаптувати назву, опис, скриншоти на мови тих ринків, де плануєте просуватися. Враховуйте культурні особливості й пошукові запити, популярні саме в цих країнах.

Сегментація трафіку через In-App Events і кастомні сторінки (CPP, CSL)

Використовуйте In-App Events і кастомні сторінки для сегментації трафіку, щоби привернути увагу ЦА. Наприклад, через події підсвічують нові AI-функції чи вигідні пропозиції, а за допомогою СРР/CSL (Custom Product Pages/Custom Store Listings) адаптують сторінку під різні країни, інтереси або канали трафіку. Це покращує конверсію.

A/B-тестування елементів сторінки застосунку

Регулярно тестуйте різні версії текстових метаданих, іконок, скриншотів, змінюйте їхній порядок. Це допоможе визначити оптимальні комбінації для зростання конверсії та залучення аудиторії.

Оновлення функціоналу й метаданих

Додавайте нові функції, пов’язані з АІ, та оновлюйте сторінку в сторі. Це покаже користувачам, що застосунок постійно розвивається, і стимулюватиме повторні завантаження.

Ризики й обмеження

Щоби продукт був успішним (а хто ж цього не хоче?), варто врахувати певні викликий оперативно на них реагувати.

Регуляції щодо генеративного AI

У багатьох країнах вже запроваджують правила використання штучного інтелекту, котрі торкаються:

авторського права —згенерований контент може порушувати права третіх осіб;

етичних обмежень —заборона на генерацію небезпечного чи дискримінаційного контенту;

прозорості алгоритмів —вимога позначати AI-генерований контент.

Щоби застосунок не видалили / обмежили в App Store чи Google Play через порушення політик, врахуйте правові та етичні аспекти ще до запуску продукту:

перевіряйте відповідність локальним і міжнародним регуляціям (GDPR, DSA, AI Act в ЄС, FTC Guidelines у США);

забезпечуйте прозорість — повідомляйте користувачів, коли контент створений чи модифікований AI.

Потенційні банальні або однакові UI/UX-рішення

Багато AI-застосунків використовують типові шаблони інтерфейсу — однакові екрани генерації, схожі кнопки, повторювану палітру. Скриншоти й відео теж можуть виглядати «як у всіх», це знижує CTR у результатах пошуку.

Сліпе копіювання рішень конкурентів не працює. Аналізуйте ринок, шукайте натхнення, але реалізовуйте власні ідеї — з унікальним дизайном, анімаціями й сценаріями взаємодії.

Залежність від моделей

AI-продукти часто будуються поверх API сторонніх моделей (OpenAI, Stability, Anthropic тощо). З цим пов’язані певні ризики:

зміна цінової політики (раптове підвищення вартості використання API);

технічні збої або обмеження доступу (наприклад, rate limits — обмеження кількості запитів за одиницю часу);

втрата конкурентної переваги, якщо інші застосунки будуть використовувати ті самі моделі.



Це призводить до перебоїв в роботі, негативних відгуків і падіння рейтингу, що погіршує позиції у пошуку.

Краще не покладайтеся на одного постачальника AI-моделей. Тримайте в арсеналі кілька альтернатив, наприклад, OpenAI + Anthropic + Stability AI. В ідеалі — створюйте власні моделі під специфіку вашого сервісу, щоби зменшити залежність від зовнішніх API.

При плануванні AI-застосунку важливо не лише інвестувати в його просування, але й передбачити способи зменшення залежностей, створити унікальний користувацький досвід і дотримуватись усіх регуляцій. Все це допоможе уникнути ризиків видалення чи обмеження у сторі.

Висновки

Успіх AI-застосунку залежить від правильного вибору категорії, розуміння її особливостей і комплексної ASO-стратегії.