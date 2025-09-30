Трендовые категории приложений, использующих технологии AI, и стратегия их ASO-продвижения

Трендовые категории приложений, использующих технологии AI, и стратегия их ASO-продвижения

Генеративные технологии легли в основу сервисов — от обучения и рекомендаций до создания контента. Такие продукты быстро попадают в топы загрузок в App Store и Google Play. В RadASO внимательно отслеживают эти тренды и фиксируют, как именно AI-продукты меняют индустрию.

Недостаточно выпустить на рынок качественное приложение — важно помочь ему не затеряться среди миллионов других. И здесь на сцену выходит правильная ASO (App Store Optimization) стратегия.

В этой статье я рассмотрю самые популярные категории AI-продуктов и расскажу об особенностях их ASO-продвижения.

Трендовые категории AI-приложений

В 2022 году запуск ChatGPT сделал искусственный интеллект массовым явлением. С тех пор количество и популярность таких сервисов стремительно растет.

Количество приложений, добавляющих термины, связанные с AI (iOS и Google Play)

Источник: Sensor Tower

Какие направления сейчас на пике популярности

Одна из самых заметных и динамичных категорий — генеративный AI. К ней относятся приложения, создающие контент с помощью искусственного интеллекта. Они не только анализируют данные или отвечают на запросы пользователей, но и генерируют новое, экономя время и ресурсы: текст, изображения, видео, музыку, код.

Загрузка генеративных приложений в первом полугодии 2025 года выросла на 67% по сравнению с предыдущим полугодием, и цифра приблизилась к 1,7 млрд.

Источник: Sensor Tower

Среди сервисов можно выделить две основные категории: виртуальные помощники и генераторы контента.

Чат-боты и виртуальные помощники

Появление ChatGPT стимулировало быстрое внедрение помощников на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Их популярность только растет: их используют для получения информации, развлечений и эмоциональной поддержки, а также для общения, планирования и обучения.

В топе этой категории, конечно, ChatGPT. В июле 2025 года он стал приложением, которое быстрее всего преодолело отметку в один миллиард общих загрузок. Другие яркие представители: Google Gemini, DeepSeek, Replika, Genie.

Особенности:

Генерация текста — могут создать пост для социальных сетей, написать сценарий, деловое письмо или статью. Голосовой ввод и чтение в ответ. Многоязычная поддержка. Расширенные возможности — персональный коуч, эксперт по определенной теме. Интеграция с другими сервисами — календарь, электронная почта.

Генераторы контента

Сервисы для генерации изображений, музыки или видео стремительно набирают популярность, ведь открывают возможность создавать контент, несмотря на уровень таланта или навыков.

Примеры: Lensa, WOMBO Dream, Remini, Canva, Suno.

Впрочем, есть и минусы: результат иногда разочаровывает, часть инструментов преувеличивает свои возможности, а полный функционал в основном доступен только по дорогостоящим подпискам.

Образовательные приложения и инструменты для саморазвития

Искусственный интеллект делает обучение более доступным, адаптивным и интерактивным.

AI-помощники помогают писать тексты и эссе, генерировать идеи и разбираться со школьными предметами — от распознавания формул до объяснения материала.

К примеру, это Socratic, AI Homework Helper, Grammarly, Notion, AI Writer.

AI-репетиторы, такие как Quizlet, создают персональные планы обучения, адаптируют сложность заданий к уровню пользователя и предоставляют мгновенную обратную связь.

И куда же без приложений для изучения иностранных языков, которые используют технологии распознавания речи для анализа произношения пользователя и предоставления рекомендаций для его совершенствования. Среди них Duolingo, EWA, Busuu.

Специализированные нишевые приложения

Здравоохранение и медицина. Применяются для диагностики, мониторинга здоровья, анализа симптомов, предоставляют пользователям первичную информацию, помогая понять свое состояние, например Ada Health.

Спортивные трекеры. Анализируют данные о физической активности, сне, настроении и предоставляют индивидуальные рекомендации по тренировкам, питанию или медитациям. Например, Fitbod или Meditopia.

Финансовые помощники. Анализируют финансовые потоки, прогнозируя расходы и предоставляя персональные советы по сбережениям или инвестированию, такие как Copilot, Rocket Money, Peek.

Ментальное самочувствие. Применяются для эмоциональной поддержки, коучинга и трекинга состояния, например, Wysa, Youper.

E-commerce & fashion. Позволяют примерить одежду, получить персонализированные рекомендации по стилю, собрать цифровые гардеробы. Примеры: Whering, StyleDNA, Acloset.

Дизайн дома / интерьера. Цифровые инструменты помогают найти идеи для ремонта, подобрать декор или мебель, а также сделать визуализацию. Среди них — Home Planner, Remodel AI, AI Garden Design.

Общие особенности ASO-продвижения AI-приложений

Инновационный сервис на основе искусственного интеллекта рискует затеряться среди миллионов конкурентов. На помощь приходит ASO — процесс оптимизации страницы в магазинах App Store и Google Play, который повышает видимость и стимулирует загрузку. Как отмечает команда RadASO, для AI-приложений этот процесс имеет свои особенности.

Подбор ключевых слов

С помощью специального сервиса (например, Asolytics) соберите локальные популярные AI-ключи, релевантные вашему приложению.

Уделите особое внимание ключевым словам, связанным не только с категорией, например фоторедактор или фитнес-трекер, но и непосредственно с технологией ИИ — AI, AI photo enhancer, AI chat, генератор изображений. Пользователи часто вводят именно такие запросы. Стоит собрать максимально полное семантическое ядро с популярными низкочастотными (long-tail) запросами.

Известный бренд лучше ставить первым в названии сервиса — например, ChatGPT — AI Assistant. В случае нового продукта целесообразно начать с функции и добавить AI: AI Chatbot — Nova.

Регулярно отслеживайте трендовые запросы — в этой сфере они обновляются очень быстро (например, AI avatar → AI headshot), и своевременно корректируйте метаданные.

Визуальные элементы страницы, работающие в AI-нише

Иконка, скриншоты и видео способны «продать» приложение еще до загрузки.

Иконка — должна быть современной, минималистичной и ассоциироваться с нишей. Избегайте устаревших элементов с устаревшим дизайном и делайте ее максимально узнаваемой.

Скриншоты должны демонстрировать не только интерфейс, но и результат работы AI: например, в фоторедакторе — «до / после», в чат-боте — сгенерированные примеры, в фитнес-трекере — графики и персональные советы.

Видео — один из самых сильных инструментов влияния: оно формирует «вау-эффект» и показывает, насколько просто работает искусственный интеллект.

Особенно эффективны короткие ролики в генеративных продуктах, ведь именно видео пользователь видит первым.

Работа с оценками и отзывами

Оценки и комментарии пользователей напрямую влияют на конверсию и репутацию продукта. Негатив чаще всего вызывают платный функционал или завышенные ожидания, поэтому важно работать с отзывами системно:

внедряйте App Rating Prompts после «вау-моментов» (например, после успешной генерации результата);

поощряйте пользователей делиться опытом работы с AI-функциями;

обязательно отвечайте на негативные комментарии;

подчеркивайте ценность продукта в ответах, например: «Спасибо! Мы обновили AI-модуль для более быстрой генерации результатов».

Локализация

AI-приложения имеют глобальный потенциал, поэтому важно адаптировать название, описание, скриншоты на языки тех рынков, где планируете продвигаться. Учитывайте культурные особенности и поисковые запросы, популярные именно в этих странах.

Сегментация трафика через In-App Events и кастомные страницы (CPP, CSL)

Используйте In-App Events и кастомные страницы для сегментации трафика, чтобы привлечь внимание ЦА. Например, через события подсвечивают новые AI-функции или выгодные предложения, а с помощью СРР/CSL (Custom Product Pages/Custom Store Listings) адаптируют страницу под разные страны, интересы или каналы трафика. Это улучшает конверсию.

A/B-тестирование элементов страницы приложения

Регулярно тестируйте различные версии текстовых метаданных, иконок, скриншотов, меняйте их порядок. Это поможет определить оптимальные комбинации для роста конверсии и привлечения аудитории.

Обновление функционала и метаданных

Добавляйте новые функции, связанные с ИИ, и обновляйте страницу постепенно. Это покажет пользователям, что приложение постоянно развивается, и будет стимулировать повторные загрузки.

Риски и ограничения

Чтобы продукт был успешным (а кто же этого не хочет?), стоит учесть определенные вызовы и оперативно на них реагировать.

Регулирование генеративного ИИ

Во многих странах уже вводятся правила использования искусственного интеллекта, которые касаются:

авторского права — сгенерированный контент может нарушать права третьих лиц;

этических ограничений — запрет на генерацию опасного или дискриминационного контента;

прозрачности алгоритмов — требование обозначать AI-генерируемый контент.

Чтобы приложение не удалили / ограничили в App Store или Google Play из-за нарушения политик, учтите правовые и этические аспекты еще до запуска продукта:

проверяйте соответствие локальным и международным регуляциям (GDPR, DSA, AI Act в ЕС, FTC Guidelines в США);

обеспечивайте прозрачность — сообщайте пользователям, когда контент создан или модифицирован AI.

Потенциальные банальные или одинаковые UI/UX-решения

Многие AI-приложения используют типовые шаблоны интерфейса — одинаковые экраны генерации, похожие кнопки, повторяющуюся палитру. Скриншоты и видео тоже могут выглядеть «как у всех», это снижает CTR в результатах поиска.

Слепое копирование решений конкурентов не работает. Анализируйте рынок, ищите вдохновение, но реализуйте собственные идеи — с уникальным дизайном, анимациями и сценариями взаимодействия.

Зависимость от моделей

AI-продукты часто строятся поверх API сторонних моделей (OpenAI, Stability, Anthropic и т. д.). С этим связаны определенные риски:

изменение ценовой политики (внезапное повышение стоимости использования API);

технические сбои или ограничение доступа (например, rate limits — ограничение количества запросов за единицу времени);

потеря конкурентного преимущества, если другие приложения будут использовать те же модели.



Это приводит к перебоям в работе, негативным отзывам и падению рейтинга, что ухудшает позиции в поиске.

Лучше не полагайтесь на одного поставщика AI-моделей. Держите в арсенале несколько альтернатив, например, OpenAI + Anthropic + Stability AI. В идеале — создавайте собственные модели под специфику вашего сервиса, чтобы уменьшить зависимость от внешних API.

При планировании AI-приложения важно не только инвестировать в его продвижение, но и предусмотреть способы уменьшения зависимостей, создать уникальный пользовательский опыт и соблюдать все регуляции. Все это поможет избежать рисков удаления или ограничения в сторе.

Выводы

Успех AI-приложения зависит от правильного выбора категории, понимания ее особенностей и комплексной ASO-стратегии. Ключевые моменты: