Як не віддати сезон конкурентам: аналіз попиту в App Store через SAP

Як не віддати сезон конкурентам: аналіз попиту в App Store через SAP

Сезонність в ASO — це не про те, щоби поставити сніжинку на іконку в грудні або одягти сонячні окуляри на свого маскота в червні. Це про розуміння, коли саме користувачі починають активніше шукати застосунки вашої категорії, у яких запитів зростає популярність перед піком і як змінюється конкуренція за увагу в сторі.

В цьому матеріалі розкажу, як аналізувати попит через Search Ads Popularity і які сезонності існують в різних категоріях.

Як передбачити сезонний попит: Search Ads Popularity і MLP Popularity

Якщо ви заздалегідь бачите, коли інтерес до певних пошукових запитів починає рости, можна підготувати App Store сторінку до піку: оновити семантичне ядро, адаптувати метадані, протестувати скриншоти, запустити In-App Event або підтримати органічну видимість Apple Ads кампаніями, щоб не програти конкурентам в сезонній гонці.

Для трекінгу знадобиться Search Ads Popularity (SAP). Це офіційний показник від Apple (в рамках Apple Ads), який вимірює частоту пошуку певних ключових слів користувачами в App Store. Він оцінюється за шкалою від 5 до 100, де 5 означає низький пошуковий інтерес, а 100 — максимальну популярність запиту.

SAP для кожної країни розраховується окремо, популярність 100 в США не означає таку саму популярність для Чехії, так само і з кількістю показів — за пошуковими запитами з однаковим SAP в різних країнах можна отримати різну кількість показів.

У 2025 році, після змін в Apple Search Ads API частина ASO-інструментів зафіксувала різке падіння keyword popularity. Фактично App Store приписував низько- та середньочастотним запитам мінімальну популярність.

Щоби продовжувати використовувати один із головних показників в ASO команда Asolytics розробила інструмент MLP Popularity. Відтак на графіках синім кольором позначений реальний SAP від App Store, фіолетовим — прогнозована популярність, яка використовується, коли значення Popularity виглядає нереалістично низьким. Сіра пунктирна лінія позначає, що за цей день дані недоступні, тому значення розраховується на основі найближчих відомих значень.



Але навіщо відстежувати SAP кожного пошукового запиту окремо, якщо ми проводимо класичний аналіз ніші, наприклад, через інструмент Market Research в Asolytics? І на графіку інсталів чітко видно сезонність цілої категорії.

Класичний аналіз ніші допомагає побачити сезонність на рівні ринку та конкурентів: коли категорія активізується, які креативи оновлюють застосунки і як змінюється видимість. А аналіз через SAP дає точніший зріз — показує, як змінюється популярність конкретних пошукових запитів у часі, іноді буквально по днях. Саме це дає змогу не просто помітити сезонність постфактум, а підготувати ASO-стратегію до піку попиту.

Далі розгляну, як SAP відображає зростання або спад сезонного попиту на прикладі різних ніш.

Фітнес та здоровʼя

SAP запиту Calorie Tracker у вересні — 57, але вже з жовтня починає зростати й доходить до піку в січні, після новорічних свят. Закономірно, адже саме з нового року багато людей починають «нове життя» з корисними звичками, спортом та здоровим харчуванням. Досить високий SAP тримається до травня, адже в цей період вступає в гру бажання «покращити форму до літа».

До речі про спорт — запит Fitness app майже увесь рік стабільний, з невеликими коливаннями і зростанням у січні, після новорічних свят. А от у лютому, коли новорічна мотивація вже спадає, а весняне натхнення на спорт ще не почалося — фіксується просідання популярності. І в березні, з першими промінчиками сонця, SAP знову зростає.

А от у запиту Habit Tracker сезонне зростання починається ще з осені. Користувачі шукають застосунки, що допомагають фокусуватися на навчанні, планувати день, отримувати нагадування про незакриті справи — загалом бути більш продуктивними.



Подорожі

Ніша подорожей залишається популярною увесь рік, але також має певну сезонність.

Запит Tripadvisor хоч і брендовий, але вже став загальновживаним синонімом планувальника подорожей. Популярність просідає наприкінці літа, коли сезон відпусток закінчується, і зростає з жовтня.



Фактично повторює динаміку попереднього запиту і пошуковий запит «Travel».



А от запит Travel Planner ніби трошки відстає від попередніх: втрачає популярність із серпня по жовтень і значно зростає в листопаді.



Одна ніша, схожі запити, але сезонне коливання популярності відрізняється. Отже, сезонність не має значного впливу? Якраз ні, тут вступає в гру намір кожного запиту. Так, ніша одна й запити схожі, а от пошукова видача — різна.

За запитом Travel шукають застосунки, щоби підготуватися до подорожі — купити квитки, забронювати готель чи апартаменти, орендувати авто.



А за запитом Travel Planner шукають застосунки, в яких можна зібрати вже куплені квитки та бронювання в одному місці, відмітити цікаві для візиту локації.

Освіта

Пошукові запити з ніші навчання традиційно зростають у вересні та січні — перед стартом нових навчальних семестрів. Запит Education зростає із 41 в липні до 51 в січні.



Запит math solver показує ідентичну динаміку.



Запит Flashcards, за яким шукають застосунки для створення навчальних карток, набирає популярності з вересня і утримує стабільний SAP протягом всього навчального року.



Ніші зі специфічною сезонністю

Іноді зміни популярності пошукових запитів можна відстежити не по місяцях, а буквально по тижнях. Така собі подієва сезонність. Наприклад, таке спостерігається у криптовалютах.

Пошуковий запит Bitcoin у вересні та на початку жовтня 2025 року показує зростання популярності на 7 пунктів — з 54 до 61.

Незначне зростання на перший погляд. Але паралельно таку ж динаміку показує і пошуковий запит Crypto — з 55 до 62 за той же період.

У цей період відбувалося історичне коливання вартості Bitcoin і користувачі шукали криптозастосунки, валюти та біржі.

Тобто це не класична календарна сезонність, а event-driven seasonality: попит у сторі зріс через ринкову подію.

Окремий вплив на сезонність пошукових запитів мають свята, всесвітні дні розпродажів, спортивні події тощо. SAP Christmas зростає до 57 в грудні.



Christmas photo editor зростає до 27.



В період розпродажів SAP black friday зростає до 54. Хоча іншу частину року фактично без популярності.



Під час March Madness в США стрімко зростають пошукові запити, за якими шукають застосунки для відстеження результатів або перегляду матчів. SAP запиту зростає до 84 в період змагань.



А SAP запиту fantasy football зростає з 51 влітку до 77 у вересні — в сезон ігор NFL.



Сезонність не завжди виглядає як очевидний пік на свята. Вона може проявлятися через навчальні цикли, спортивні події, ринкові новини або зміну наміру в межах однієї ніші. Саме тому сезонний ASO-аналіз має починатися не з календаря, а з історії популярності конкретних search terms.

Як використати сезонність для зростання вашого застосунку?

Починайте аналіз сезонності заздалегідь, а не тоді, коли пік уже почався. Для великих подій на кшталт Black Friday, Christmas, back-to-school або Super Bowl краще готуватися за 2–3 місяці: перевірити історичну популярність search terms, продумати креативи, підготувати тестові гіпотези й запланувати релізи. Оновлюйте семантичне ядро та метадані. Перед піковим періодом варто переглянути семантичне ядро: додати релевантні сезонні запити, підняти пріоритет ключів, популярність яких починає зростати, і знизити фокус на запитах, які тимчасово втрачають актуальність. На основі оновленого семантичного ядра варто адаптувати метадані, щоб сторінка застосунку краще відповідала поточному пошуковому попиту. Оновлюйте не лише метадані, а й візуальну частину сторінки. Якщо сезонний інтерес уже є, але скриншоти, іконка або відео не відображають актуальний сценарій користувача, сторінка може втрачати конверсію. Сезонні креативи мають не просто виглядати святково, а і швидко пояснювати, чому застосунок релевантний саме зараз. Обов’язково вимірюйте результат до, під час і після сезонного періоду. Порівнюйте зміни в keyword rankings, impressions, installs, conversion rate, Apple Search Ads performance і поведінці користувачів. Це допоможе зрозуміти, які сезонні оновлення справді спрацювали, а які просто створили зайву роботу без впливу на результат. І найважливіше: не сприймайте сезонність як разову активність. Це повторюваний цикл, котрий можна використовувати щороку. Якщо зберігати історичні дані, фіксувати піки попиту й аналізувати результати кожної кампанії, наступного сезону ви вже не будете наздоганяти ринок — ви будете готові до нього заздалегідь.

Порада для розробників, що тільки готуються до першого релізу

Перед виходом на ринок важливо зрозуміти:

чи має ніша high та low season?

коли саме зростає попит?

які запити стають популярнішими в пікові періоди?

як до цього готуються конкуренти?

Це має бути не додатковою перевіркою «після всього», а повноцінною частиною niche analysis і майбутньої маркетингової стратегії.

Також варто враховувати, у який сезон застосунок вийде у свій перший реліз. Запуск у high season може дати більше першого трафіку, але й конкуренція за увагу користувачів буде значно вищою. Запуск у low season може бути спокійнішим для тестування позиціонування, метаданих і креативів, але стартовий попит може бути нижчим.

Тому сезон релізу напряму впливає на перші покази, завантаження, конверсію та очікування від маркетингових активностей.

Висновки