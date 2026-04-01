Як вивести застосунок із «мертвої точки» та збільшити органічні покази на 142 730% в App Store

У категорії шопінгу органічна видимість в App Store часто визначає темпи зростання продукту. Навіть корисні сервіси можуть довго залишатися малопомітними в пошуку та не отримувати стабільного потоку нових користувачів.

Саме з такою проблемою до нас звернулася команда застосунку для пошуку знижок і рекламних каталогів. Через низьке ранжування за релевантними запитами він майже не мав органічних встановлень. У цьому кейсі розповідаємо, як системна робота з присутністю в пошуковій видачі допомогла збільшити органічні покази на 142 730% без використання платної реклами.

Ніша: шопінг (shopping).

Період: вересень–грудень 2025.

Регіон: Польща, Німеччина і Чехія.

Послуга: App Store Optimization.

Хто наш партнер

Застосунок для пошуку акцій, знижок і рекламних каталогів, який допомагає користувачам планувати покупки та заощаджувати як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах.

Ціль співпраці

До початку роботи застосунок фактично перебував на «мертвій точці». Через неоптимізовану сторінку він не з’являвся у видачі за важливими пошуковими запитами, тому майже не отримував нових юзерів із App Store в пріоритетних регіонах (Польща, Німеччина й Чехія).

Нашою ціллю стало збільшити видимість та залучити нових користувачів.

Стратегія просування

Ніша застосунків для пошуку знижок і рекламних каталогів — одна з найконкурентніших у категорії шопінгу. На європейських ринках уже працюють сильні локальні гравці з великою базою користувачів, а самі юзери часто звикають до одного сервісу й не поспішають його змінювати. Водночас ключові пошукові запити на кшталт promocje (акції), gazetki (рекламні каталоги), deals (вигідні пропозиції), offers (спецпропозиції) мають дуже високу конкуренцію.

У таких умовах швидкого результату не можна досягти лише точковими змінами. Ми сфокусувалися на системному розширенні пошукової присутності — поступово збільшуючи кількість запитів, за якими він міг ранжуватися на різних ринках.

Для цього сформували поетапну стратегію:

Крок 1. Аналіз конкурентного середовища

Щоб ефективно вийти на ринки Польщі, Німеччини та Чехії, ми почали з глибокого аналізу конкурентів та визначили дві групи:

прямих — застосунки з акціями, рекламними каталогами та купонами;

непрямих — маркетплейси й застосунки ритейлерів, які мають розділи зі знижками.

Далі окремо для кожної країни дослідили, як конкуренти будують свою присутність в App Store:

проаналізували структуру метаданих (Title і Subtitle);

ключові запити, за якими вони ранжуються;

оформлення сторінок — скриншоти, ключові меседжі та акценти на вигоді для користувача.

Крок 2. Визначення ключових пошукових запитів

На основі аналізу ми сформували розширене семантичне ядро для кожного ринку. Для цього дослідили ключові слова, за якими ранжуються конкуренти, а також пошукові підказки в App Store. У результаті виділили три основні групи запитів:

Загальні, пов’язані зі знижками та рекламними каталогами:

Польща — gazetki, promocje, okazje; Німеччина — angebote, prospekte, rabatte; Чехія — letáky, slevy, akce.



Брендові запити — назви супермаркетів і ритейлерів, які користувачі часто вводять у пошуку. Shopping-intent запити — формулювання, що відображають намір знайти вигідні пропозиції, купити товар або заощадити під час покупок.

Крок 3. Масштабування видимості через метадані та локалізації

На основі зібраного семантичного ядра ми підготували метадані в App Store окремо для кожного ринку:

Спочатку зосередилися на Польщі — підготували та впровадили першу версію метаданих, щоб оцінити їхній вплив на присутність в пошуковій видачі. Після отримання результатів масштабували підхід на інші ринки: оптимізували метадані для Німеччини та Чехії, а польську версію додатково оновили з урахуванням локальної мови, пошукових звичок і поведінки користувачів. Найрелевантніші та найпопулярніші запити винесли в Title і Subtitle, щоб максимально вплинути на видимість у пошуку. Додаткові ключові слова розподілили в полі Keywords, щоб розширити охоплення.

Результати просування

Після релізів застосунок отримав на 142 730% більше органічних показів і на 3700% більше органічних встановлень у країнах, де проводилась оптимізація, порівнюючи з аналогічним періодом до початку співпраці з командою RadASO.

Країна Органічні покази Органічні встановлення Польща 175 117% 3050% Чехія 82 400% 2900% Німеччина 98 067% 100% Усього 142 730% 3700%

Зростання кількості позицій у ТОП-50 за популярними пошуковими запитами в:

Польщі;

Німеччині;

Чехії.

Зростання органічних показів застосунку в:

Польщі;

Німеччині;

Чехії.

Такі результати стали можливими завдяки розширенню кількості пошукових запитів, за якими застосунок почав ранжуватися в App Store. Попри високу конкуренцію в ніші, нашій команді вдалося поступово наростити видимість і закріпитися за більшою кількістю релевантних ключових слів.