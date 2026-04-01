Как вывести приложение из «мертвой точки» и увеличить количество органических просмотров на 142 730% в App Store

Как вывести приложение из «мертвой точки» и увеличить количество органических просмотров на 142 730% в App Store

В категории шоппинга органическая видимость в App Store часто определяет темпы роста продукта. Даже полезные сервисы могут долгое время оставаться незаметными в поиске и не получать стабильного потока новых пользователей.

Именно с такой проблемой к нам обратилась команда приложения для поиска скидок и рекламных каталогов. Из-за низкого ранжирования по релевантным запросам у него практически не было органических установок. В этом кейсе мы рассказываем, как системная работа над присутствием в поисковой выдаче помогла увеличить количество органических показов на 142 730% без использования платной рекламы.

Ниша: шоппинг (shopping).

Период: сентябрь–декабрь 2025.

Регион: Польша, Германия и Чехия.

Услуга: App Store Optimization.

Кто наш партнер

Приложение для поиска акций, скидок и рекламных каталогов, которое помогает пользователям планировать покупки и экономить как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах.

Цель сотрудничества

До начала работы приложение фактически находилось в «мертвой точке». Из-за неоптимизированной страницы оно не появлялось в результатах поиска по важным запросам, поэтому практически не привлекало новых пользователей из App Store в приоритетных регионах (Польша, Германия и Чехия).

Нашей целью стало повысить видимость и привлечь новых пользователей.

Стратегия продвижения

Ниша приложений для поиска скидок и рекламных каталогов — одна из самых конкурентных в категории шоппинга. На европейских рынках уже работают сильные локальные игроки с обширной базой пользователей, а сами юзеры часто привыкают к одному сервису и не спешат его менять. В то же время ключевые поисковые запросы вроде promocje (акции), gazetki (рекламные каталоги), deals (выгодные предложения), offers (спецпредложения) имеют очень высокую конкуренцию.

В таких условиях быстрого результата нельзя достичь лишь точечными изменениями. Мы сфокусировались на системном расширении поискового присутствия — постепенно увеличивая количество запросов, по которым он мог ранжироваться на разных рынках.

Для этого сформировали поэтапную стратегию:

Шаг 1. Анализ конкурентной среды

Чтобы эффективно выйти на рынки Польши, Германии и Чехии, мы начали с тщательного анализа конкурентов и выделили две группы:

прямых — приложения с акциями, рекламными каталогами и купонами;

косвенных — маркетплейсы и приложения ритейлеров, в которых есть разделы со скидками.

Далее для каждой страны отдельно изучили, как конкуренты выстраивают свое присутствие в App Store:

проанализировали структуру метаданных (Title и Subtitle);

ключевые запросы, по которым они ранжируются;

оформление страниц — скриншоты, ключевые сообщения и акценты на выгоде для пользователя.

Шаг 2. Определение ключевых поисковых запросов

На основе анализа мы сформировали расширенное семантическое ядро для каждого рынка. Для этого изучили ключевые слова, по которым ранжируются конкуренты, а также поисковые подсказки в App Store. В результате выделили три основные группы запросов:

Общие, связанные со скидками и рекламными каталогами:

Польша — gazetki, promocje, okazje; Германия — angebote, prospekte, rabatte; Чехия — letáky, slevy, akce.



Брендовые запросы — названия супермаркетов и ритейлеров, которые пользователи часто вводят в поисковую строку. Shopping-intent запросы — формулировки, отражающие намерение найти выгодные предложения, купить товар или сэкономить при совершении покупок.

Шаг 3. Регулировка видимости с помощью метаданных и локализаций

На основе собранного семантического ядра мы подготовили метаданные в App Store отдельно для каждого рынка:

Сначала мы сосредоточились на Польше — подготовили и внедрили первую версию метаданных, чтобы оценить их влияние на видимость в поисковой выдаче. После получения результатов мы расширили этот подход на другие рынки: оптимизировали метаданные для Германии и Чехии, а польскую версию дополнительно обновили с учетом местного языка, поисковых привычек и поведения пользователей. Наиболее релевантные и популярные запросы вынесли в заголовок и подзаголовок, чтобы максимально повысить видимость в поиске. Дополнительные ключевые слова были добавлены в поле Keywords, чтобы расширить охват.

Результаты продвижения

После релизов приложение получило на 142 730% больше органических показов и на 3700% больше органических установок в странах, где проводилась оптимизация, по сравнению с аналогичным периодом до начала сотрудничества с командой RadASO.

Страна Органические показы Органические установки Польша 175 117% 3050% Чехия 82 400% 2900% Германия 98 067% 100% Всего 142 730% 3700%

Рост количества позиций в ТОП-50 по популярным поисковым запросам в:

Польше;

Германии;

Чехии.

Рост органических просмотров приложения в:

Польше;

Германии;

Чехии.

Такие результаты стали возможными благодаря расширению числа поисковых запросов, по которым приложение начало ранжироваться в App Store. Несмотря на высокую конкуренцию в этой нише, нашей команде удалось постепенно повысить видимость и закрепиться по большему количеству релевантных ключевых слов.