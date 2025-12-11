Як без глобального редизайну збільшити конверсію в Google Play: кейс eSIM Plus
Підвищувати конверсію легко, коли продукт має слабку графіку. Але що робити, якщо сторінка вже виглядає добре, а явних проблем немає? Саме з такою ситуацією ми зіткнулися, коли почали працювати над eSIM Plus — сервісом, що допомагає підключатися до мобільного зв’язку без фізичної SIM-картки.
У кейсі покажемо, як за допомогою аналізу, гіпотез і серії тестів нам вдалося знайти точки зростання, поліпшити візуал і отримати вимірний приріст конверсії з перегляду в установку.
Проєкт: eSIM Plus.
Період: серпень — вересень 2025.
Регіон: весь світ.
Послуга: App Store Optimization.
Хто наш партнер
eSIM Plus — сервіс від компанії Appvillis UAB, який з 2019 року допомагає людям з усього світу користуватися послугами мобільного зв’язку та інтернету без фізичної SIM-картки через технологію +eSIM (embedded SIM).
Ціль просування
Збільшення конверсії з переглядів сторінки застосунку в установки в Google Play.
Основні виклики
- До початку роботи тести графіки в Google Play не проводилися, тому в нас не було даних, які візуальні елементи дійсно підштовхують користувача до встановлення.
- Неочевидні точки зростання, оскільки оригінальна графіка вже була досить оптимізована.
З огляду на це, ми працювали за стратегією, що складається з трьох етапів:
Крок 1. Вибір інструменту тестування
Щоб збільшити конверсію, спочатку ми визначили, який формат тестів графіки дасть максимальне охоплення і реальні інсайти.
Ми розглядали варіант Custom Store Listing — коли створюються окремі версії сторінки застосунку під різні групи користувачів.
Але в нашому випадку підхід не дав би потрібного ефекту: доступний трафік і пошукові запити в Google Play були занадто широкими (здебільшого навколо «eSIM»). Аудиторію не виходило розділити так, щоб тести дали зрозумілі та корисні результати.
Тому ми вирішили тестувати графіку напряму — через A/B-тести на основній сторінці застосунку в Google Play.
Так нові варіанти бачили багато користувачів, і ми швидко отримали зрозумілу статистику.
Крок 2. Аналіз і оновлення графіки
Іконка застосунку
Оригінальна іконка мала сучасний вигляд, але надто дрібний текст, який губився на тлі інших застосунків у сторі.
Ми зберегли фірмовий стиль, але збільшили логотип. Так текст став помітним і краще читався в пошуковій видачі, а сама іконка мала чистіший вигляд і не була перевантажена дрібними деталями.
Скриншоти застосунку
Сірий фон в поєднанні з темними зображеннями мав акуратний вигляд, проте ми помітили кілька потенційних точок зростання:
- на першому скриншоті можна краще підкреслити головну перевагу (робота сервісу по всьому світу);
- текст і мокапи телефонів перебували на різному рівні, через що композиція виглядала менш цілісною;
- нижня частина мокапів виходила за межі скриншотів, створюючи відчуття, що частина інформації відсутня.
Скриншоти до:
І після:
У нових скриншотах ми зробили акцент на тому, що важливо користувачеві з перших секунд:
- великий напис «Worldwide» одразу пояснює, що сервіс працює по всьому світу;
- зображення руки з телефоном додає «жвавості» і робить візуал більш людським і сучасним;
- мокапи не перевантажені зайвою графікою;
- на решті скриншотів телефони показано повністю, а тексти акуратно вирівняно — сторінка має більш зібраний і професійний вигляд.
Крок 3. A/B-тести графіки
Щоб оцінити вплив кожного елемента, ми запустили два A/B-тести — один для іконки, другий для скриншотів.
У кожному з них Google Play ділив аудиторію 50/50 і показував користувачам дві версії однієї й тієї самої сторінки застосунку: з оригінальною графікою і з оновленою. Конверсія рахувалася за установками після перегляду сторінки.
Тест іконки
Нова іконка показала стабільно високі результати порівняно з оригінальною. До моменту зупинки тесту її конверсія була вищою на 6,15%.
Тест скриншотів
Скриншоти також показали стабільно кращий результат і до моменту зупинки тесту випереджали оригінальні на 9,85%.
Результати
Щоб оцінити реальний вплив оновленої графіки, ми порівняли конверсію в каналі Explore — це органічний пошук за нерелевантними брендовими запитами, де користувачі обирають застосунок за візуалом та описом.
Ми взяли два однакових за тривалістю періоди:
- до тестів (21–28 серпня) — 23,81%;
- після застосування нової графіки (20–27 вересня) — 25,44%.
Зростання конверсії склало +1,63%.
В ASO є негласне правило: якщо хочеш помітно зрушити конверсію, новий візуал має сильно відрізнятися від оригіналу.
Кейс eSIM Plus показує, що це не завжди так. Тут спрацювали точкові, але продумані зміни: великі ключові елементи, проста композиція, зрозумілий перший екран — і цього виявилося достатньо, щоб отримати приріст за конверсією.
Головне — не боятися переглядати графіку, регулярно перевіряти гіпотези і не спиратися тільки на смак або звичку. Іноді саме невеликі коригування і системне тестування дають той результат, який зазвичай чекають від глобального редизайну.
Команда проєкту: Олексій Стенгач, ASO Specialist; Ольга Грек, ASO Team Lead; Тетяна Мельник, Client Project Manager.
