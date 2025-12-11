Як без глобального редизайну збільшити конверсію в Google Play: кейс eSIM Plus

Підвищувати конверсію легко, коли продукт має слабку графіку. Але що робити, якщо сторінка вже виглядає добре, а явних проблем немає? Саме з такою ситуацією ми зіткнулися, коли почали працювати над eSIM Plus — сервісом, що допомагає підключатися до мобільного зв’язку без фізичної SIM-картки.

У кейсі покажемо, як за допомогою аналізу, гіпотез і серії тестів нам вдалося знайти точки зростання, поліпшити візуал і отримати вимірний приріст конверсії з перегляду в установку.

Хто наш партнер

eSIM Plus — сервіс від компанії Appvillis UAB, який з 2019 року допомагає людям з усього світу користуватися послугами мобільного зв’язку та інтернету без фізичної SIM-картки через технологію +eSIM (embedded SIM).

Ціль просування

Збільшення конверсії з переглядів сторінки застосунку в установки в Google Play.

Основні виклики

До початку роботи тести графіки в Google Play не проводилися, тому в нас не було даних, які візуальні елементи дійсно підштовхують користувача до встановлення. Неочевидні точки зростання, оскільки оригінальна графіка вже була досить оптимізована.

З огляду на це, ми працювали за стратегією, що складається з трьох етапів:

Крок 1. Вибір інструменту тестування

Щоб збільшити конверсію, спочатку ми визначили, який формат тестів графіки дасть максимальне охоплення і реальні інсайти.

Ми розглядали варіант Custom Store Listing — коли створюються окремі версії сторінки застосунку під різні групи користувачів.

Але в нашому випадку підхід не дав би потрібного ефекту: доступний трафік і пошукові запити в Google Play були занадто широкими (здебільшого навколо «eSIM»). Аудиторію не виходило розділити так, щоб тести дали зрозумілі та корисні результати.

Тому ми вирішили тестувати графіку напряму — через A/B-тести на основній сторінці застосунку в Google Play.

Так нові варіанти бачили багато користувачів, і ми швидко отримали зрозумілу статистику.

Крок 2. Аналіз і оновлення графіки

Іконка застосунку

Оригінальна іконка мала сучасний вигляд, але надто дрібний текст, який губився на тлі інших застосунків у сторі.

Ми зберегли фірмовий стиль, але збільшили логотип. Так текст став помітним і краще читався в пошуковій видачі, а сама іконка мала чистіший вигляд і не була перевантажена дрібними деталями.

Скриншоти застосунку

Сірий фон в поєднанні з темними зображеннями мав акуратний вигляд, проте ми помітили кілька потенційних точок зростання:

на першому скриншоті можна краще підкреслити головну перевагу (робота сервісу по всьому світу);

текст і мокапи телефонів перебували на різному рівні, через що композиція виглядала менш цілісною;

нижня частина мокапів виходила за межі скриншотів, створюючи відчуття, що частина інформації відсутня.

Скриншоти до:

І після:

У нових скриншотах ми зробили акцент на тому, що важливо користувачеві з перших секунд:

великий напис «Worldwide» одразу пояснює, що сервіс працює по всьому світу;

зображення руки з телефоном додає «жвавості» і робить візуал більш людським і сучасним;

мокапи не перевантажені зайвою графікою;

на решті скриншотів телефони показано повністю, а тексти акуратно вирівняно — сторінка має більш зібраний і професійний вигляд.

Крок 3. A/B-тести графіки

Щоб оцінити вплив кожного елемента, ми запустили два A/B-тести — один для іконки, другий для скриншотів.

У кожному з них Google Play ділив аудиторію 50/50 і показував користувачам дві версії однієї й тієї самої сторінки застосунку: з оригінальною графікою і з оновленою. Конверсія рахувалася за установками після перегляду сторінки.

Тест іконки

Нова іконка показала стабільно високі результати порівняно з оригінальною. До моменту зупинки тесту її конверсія була вищою на 6,15%.

Тест скриншотів

Скриншоти також показали стабільно кращий результат і до моменту зупинки тесту випереджали оригінальні на 9,85%.

Результати

Щоб оцінити реальний вплив оновленої графіки, ми порівняли конверсію в каналі Explore — це органічний пошук за нерелевантними брендовими запитами, де користувачі обирають застосунок за візуалом та описом.

Ми взяли два однакових за тривалістю періоди:

до тестів (21–28 серпня) — 23,81%;

після застосування нової графіки (20–27 вересня) — 25,44%.

Зростання конверсії склало +1,63%.

В ASO є негласне правило: якщо хочеш помітно зрушити конверсію, новий візуал має сильно відрізнятися від оригіналу.

Кейс eSIM Plus показує, що це не завжди так. Тут спрацювали точкові, але продумані зміни: великі ключові елементи, проста композиція, зрозумілий перший екран — і цього виявилося достатньо, щоб отримати приріст за конверсією.

Головне — не боятися переглядати графіку, регулярно перевіряти гіпотези і не спиратися тільки на смак або звичку. Іноді саме невеликі коригування і системне тестування дають той результат, який зазвичай чекають від глобального редизайну.