Как без глобального редизайна увеличить конверсию в Google Play: кейс eSIM Plus
Повышать конверсию легко, когда у продукта слабая графика. Но что делать, если страница уже выглядит хорошо, а явных проблем нет? Именно с такой ситуацией мы столкнулись, когда начали работать над eSIM Plus — сервисом, который помогает подключаться к мобильной связи без физической SIM-карты.
В кейсе покажем, как с помощью анализа, гипотез и серии тестов нам удалось найти точки роста, улучшить визуал и получить измеримый прирост конверсии из просмотра в установку.
Проект: eSIM Plus.
Период: август — сентябрь 2025.
Регион: весь мир.
Услуга: App Store Optimization.
Кто наш партнер
eSIM Plus — сервис от компании Appvillis UAB, который с 2019 года помогает людям со всего мира пользоваться услугами мобильной связи и интернета без физической SIM-карты через технологию +eSIM (embedded SIM).
Цель продвижения
Увеличение конверсии из просмотров страницы приложения в установки в Google Play.
Основные вызовы
- До начала работы тесты графики в Google Play не проводились, поэтому у нас не было данных, какие визуальные элементы действительно подталкивают пользователя к установке.
- Точки роста были неочевидны поскольку оригинальная графика и так уже достаточно оптимизирована.
Учитывая это, мы работали по стратегии, состоящей из трех этапов:
Шаг 1. Выбор инструмента тестирования
Чтобы увеличить конверсию, мы сначала определили, какой формат тестов графики даст максимальный охват и реальные инсайты.
Мы рассматривали вариант Custom Store Listing — когда создаются отдельные версии страницы приложения под разные группы пользователей.
Но в нашем случае подход не дал бы нужного эффекта: доступный трафик и поисковые запросы в Google Play были слишком широкими (в основном вокруг «eSIM»). Аудиторию не получалось разделить так, чтобы тесты дали понятные и полезные результаты.
Поэтому мы решили тестировать графику напрямую — через A/B-тесты на основной странице приложения в Google Play.
Так новые варианты видели много пользователей, и мы быстро получили понятную статистику.
Шаг 2. Анализ и обновление графики
Иконка приложения
Оригинальная иконка выглядела современно, но имела слишком мелкий текст, который терялся на фоне других приложений в сторе.
Мы сохранили фирменный стиль, но увеличили логотип. Так текст стал заметным и лучше читался в поисковой выдаче, а сама иконка выглядела чище и не была перегружена мелкими деталями.
Скриншоты приложения
Серый фон в сочетании с темными изображениями имел аккуратный вид, однако мы заметили несколько потенциальных точек роста:
- в первом скриншоте можно лучше подчеркнуть главное преимущество (работа сервиса по всему миру);
- текст и мокапы телефонов находились на разном уровне, из-за чего композиция выглядела менее цельной;
- нижняя часть мокапов уходила за границу скриншотов, создавая ощущение, что часть информации отсутствует.
Скриншоты до:
И после:
В новых скриншотах мы сделали акцент на том, что важно пользователю с первых секунд:
- крупная надпись «Worldwide» сразу объясняет, что сервис работает по всему миру;
- изображение руки с телефоном добавляет «живости» и делает визуал более человеческим и современным;
- мокапы не перегружены лишней графикой;
- на остальных скриншотах телефоны показаны полностью, а тексты аккуратно выровнены — страница выглядит более собранной и профессиональной.
Шаг 3. A/B-тесты графики
Чтобы оценить влияние каждого элемента, мы запустили два A/B-теста — один для иконки, второй для скриншотов.
В каждом из них Google Play делил аудиторию 50/50 и показывал пользователям две версии одной и той же страницы приложения: с оригинальной графикой и с обновленной. Конверсия считалась по установкам после просмотра страницы.
Тест иконки
Новая иконка показала стабильно высокие показатели относительно оригинальной. К моменту остановки теста ее конверсия была выше на 6,15%.
Тест скриншотов
Скриншоты также показали стабильно лучший результат и к моменту остановки теста опережали оригинальные на 9,85%.
Результаты
Чтобы оценить реальное влияние обновленной графики, мы сравнили конверсию в канале Explore — это органический поиск по нерелевантным брендовым запросам, где пользователи выбирают приложение по визуалу и описанию.
Мы взяли два одинаковых по длительности периода:
- до тестов (21–28 августа) — 23,81%;
- после применения новой графики (20–27 сентября) — 25,44%.
Рост конверсии составил +1,63%.
В ASO есть негласное правило: если хочешь заметно сдвинуть конверсию, новый визуал должен сильно отличаться от оригинала.
Кейс eSIM Plus показывает, что это не всегда так. Здесь сработали точечные, но продуманные изменения: крупные ключевые элементы, простая композиция, понятный первый экран — и этого оказалось достаточно, чтобы получить прирост по конверсии.
Главное — не бояться пересматривать графику, регулярно проверять гипотезы и не опираться только на вкус или привычку. Иногда именно небольшие корректировки и системное тестирование дают тот самый результат, который обычно ждут от глобального редизайна.
Команда проекта: Алексей Стенгач, ASO Specialist; Ольга Грек, ASO Team Lead; Татьяна Мельник, Client Project Manager.
