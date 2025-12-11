Как без глобального редизайна увеличить конверсию в Google Play: кейс eSIM Plus

Повышать конверсию легко, когда у продукта слабая графика. Но что делать, если страница уже выглядит хорошо, а явных проблем нет? Именно с такой ситуацией мы столкнулись, когда начали работать над eSIM Plus — сервисом, который помогает подключаться к мобильной связи без физической SIM-карты.

В кейсе покажем, как с помощью анализа, гипотез и серии тестов нам удалось найти точки роста, улучшить визуал и получить измеримый прирост конверсии из просмотра в установку.

Кто наш партнер

eSIM Plus — сервис от компании Appvillis UAB, который с 2019 года помогает людям со всего мира пользоваться услугами мобильной связи и интернета без физической SIM-карты через технологию +eSIM (embedded SIM).

Цель продвижения

Увеличение конверсии из просмотров страницы приложения в установки в Google Play.

Основные вызовы

До начала работы тесты графики в Google Play не проводились, поэтому у нас не было данных, какие визуальные элементы действительно подталкивают пользователя к установке. Точки роста были неочевидны поскольку оригинальная графика и так уже достаточно оптимизирована.

Учитывая это, мы работали по стратегии, состоящей из трех этапов:

Шаг 1. Выбор инструмента тестирования

Чтобы увеличить конверсию, мы сначала определили, какой формат тестов графики даст максимальный охват и реальные инсайты.

Мы рассматривали вариант Custom Store Listing — когда создаются отдельные версии страницы приложения под разные группы пользователей.

Но в нашем случае подход не дал бы нужного эффекта: доступный трафик и поисковые запросы в Google Play были слишком широкими (в основном вокруг «eSIM»). Аудиторию не получалось разделить так, чтобы тесты дали понятные и полезные результаты.

Поэтому мы решили тестировать графику напрямую — через A/B-тесты на основной странице приложения в Google Play.

Так новые варианты видели много пользователей, и мы быстро получили понятную статистику.

Шаг 2. Анализ и обновление графики

Иконка приложения

Оригинальная иконка выглядела современно, но имела слишком мелкий текст, который терялся на фоне других приложений в сторе.

Мы сохранили фирменный стиль, но увеличили логотип. Так текст стал заметным и лучше читался в поисковой выдаче, а сама иконка выглядела чище и не была перегружена мелкими деталями.

Скриншоты приложения

Серый фон в сочетании с темными изображениями имел аккуратный вид, однако мы заметили несколько потенциальных точек роста:

в первом скриншоте можно лучше подчеркнуть главное преимущество (работа сервиса по всему миру);

текст и мокапы телефонов находились на разном уровне, из-за чего композиция выглядела менее цельной;

нижняя часть мокапов уходила за границу скриншотов, создавая ощущение, что часть информации отсутствует.

Скриншоты до:

И после:

В новых скриншотах мы сделали акцент на том, что важно пользователю с первых секунд:

крупная надпись «Worldwide» сразу объясняет, что сервис работает по всему миру;

изображение руки с телефоном добавляет «живости» и делает визуал более человеческим и современным;

мокапы не перегружены лишней графикой;

на остальных скриншотах телефоны показаны полностью, а тексты аккуратно выровнены — страница выглядит более собранной и профессиональной.

Шаг 3. A/B-тесты графики

Чтобы оценить влияние каждого элемента, мы запустили два A/B-теста — один для иконки, второй для скриншотов.

В каждом из них Google Play делил аудиторию 50/50 и показывал пользователям две версии одной и той же страницы приложения: с оригинальной графикой и с обновленной. Конверсия считалась по установкам после просмотра страницы.

Тест иконки

Новая иконка показала стабильно высокие показатели относительно оригинальной. К моменту остановки теста ее конверсия была выше на 6,15%.

Тест скриншотов

Скриншоты также показали стабильно лучший результат и к моменту остановки теста опережали оригинальные на 9,85%.

Результаты

Чтобы оценить реальное влияние обновленной графики, мы сравнили конверсию в канале Explore — это органический поиск по нерелевантным брендовым запросам, где пользователи выбирают приложение по визуалу и описанию.

Мы взяли два одинаковых по длительности периода:

до тестов (21–28 августа) — 23,81%;

после применения новой графики (20–27 сентября) — 25,44%.

Рост конверсии составил +1,63%.

В ASO есть негласное правило: если хочешь заметно сдвинуть конверсию, новый визуал должен сильно отличаться от оригинала.

Кейс eSIM Plus показывает, что это не всегда так. Здесь сработали точечные, но продуманные изменения: крупные ключевые элементы, простая композиция, понятный первый экран — и этого оказалось достаточно, чтобы получить прирост по конверсии.

Главное — не бояться пересматривать графику, регулярно проверять гипотезы и не опираться только на вкус или привычку. Иногда именно небольшие корректировки и системное тестирование дают тот самый результат, который обычно ждут от глобального редизайна.