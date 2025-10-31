ASO vs SEO: ключові відмінності та спільні риси

У диджитал-маркетингу часто можна почути, що ASO — це своєрідний SEO для мобільних застосунків. На перший погляд, це здається логічним: і там, і там йдеться про роботу з ключовими словами, аналіз конкурентів і оптимізацію сторінки для користувача. Проте не дивлячись на схожі інструменти для роботи, завдання і мета в них різна.

Що таке ASO

ASO — це процес текстової і візуальної оптимізації застосунку в магазинах (сторах), таких як App Store, Google Play. Основна мета ASO — збільшити органічні покази, конверсію і встановлення.

Що таке SEO

SEO — це процес оптимізації сайтів, мета якого полягає в збільшенні видимості сторінок в пошукових системах: Google, Yahoo! й інші. Мета — примноження кількості користувачів, котрі шукають інформацію чи послуги, що пропонує сайт.

SEO фокусується не лише на релевантності і використанні ключових слів, а й на продуктивності вебресурсу, зручності для мобільних пристроїв і загальному користувацькому досвіді.

Ключові відмінності пошуку в магазині застосунків і в пошукових системах

Розуміння відмінностей поведінки користувача допоможе зробити оптимізацію ефективнішою. Тому розгляну основні принципи взаємодії юзерів із пошуковими системами й магазинами застосунків.

Як працює пошук в магазинах застосунків

Користувачі сторів при пошуку використовують короткі й узагальнені запити, наприклад: «фоторедактор», «фітнес трекер», чи «планер». Вони часто покладаються на миттєві підказки: замість того, щоби вводити повний запит, обирають із запропонованих варіантів.

Отримавши результати пошуку, користувач швидко прокручує екран, звертаючи увагу на іконку, назву, перші скриншоти й відео за його наявності. Якщо застосунок зацікавив, користувач переходить на сторінку, щоби подивитися деталі.

Тому важливо оптимізувати сторінку застосунку у такий спосіб, щоб його було легко знайти за релевантними запитами, а переваги одразу зчитувалися на скриншотах і привертали увагу.



На прикладі вище можна побачити, як дизайн іконки і скриншотів формує цілісний і впізнаваний образ застосунку. Перетин двох овалів зі стрілками всередині символізує трансформацію зображень, передаючи основну ідею продукту. Скриншоти гармонійно поєднані з темною іконкою і створюють єдиний стиль.

Контрастні кепшени (підписи) з назвами функцій і яскравими акцентами полегшують сприйняття інформації і допомагають користувачеві швидко зрозуміти можливості застосунку. Скриншоти демонструють ключові функції.

Цей дизайн демонструє кілька особливостей, які можуть знижувати ефективність візуальної комунікації і зрозумілість застосунку:

На іконці використаний абстрактний символ, що може спричиняти неоднозначні асоціації. На відміну від більш прямолінійних рішень, де іконки чітко вказують на обробку фото (через зображення камери, рамок чи фільтрів), цей дизайн вимагає додаткової інтерпретації від користувача.

Відсутність кольорових акцентів зменшує впізнаваність бренду і може ускладнити швидку ідентифікацію застосунку на домашньому екрані.

Скриншоти демонструють принципово інший підхід до презентації: замість інтерфейсу показані результати роботи у вигляді колекцій шаблонів. Це означає, що користувач не одержує інформації про те, як виглядає сам застосунок, його навігацію чи процес редагування. Кепшени не привертають увагу й не допомагають зрозуміти переваги застосунку. Через дрібний, нечитабельний шрифт і відсутність чіткого повідомлення користувач не отримує мотивації завантажити або протестувати застосунок.

Цей підхід до презентації орієнтований на демонстрацію естетичних можливостей, що менш ефективне для передачі функціональної цінності продукту.

Як працює пошук у системах, як Google

Користуючись звичайними пошуковиками, юзери вписують від декількох ключових слів до цілих фраз, щоб достатньо точно сформулювати запит. Наприклад, «погода Київ», «курс долара», «рецепти борщу», «прогноз погоди Київ на тиждень», «онлайн карта Києва з пробками», «тести з історії України 5 клас із відповідями».

Пошукова система одночасно пропонує безліч результатів (посилання, реклама, карти, відео), що розсіює фокус уваги. Користувачі переглядають першу сторінку, орієнтуючись на заголовки, метаописи і спеціальні блоки (featured snippets). У випадку, коли юзер не знаходить необхідної інформації для себе, він або змінює запит, або переходить на наступну сторінку результатів.

Пошукові алгоритми враховують релевантність пошукових запитів, якість контенту й авторитетність, перш ніж видати посилання в результатах. Користувачі пошуковиків часто формулюють загальні запити і швидко перемикаються між вкладками. На противагу цьому, в магазинах застосунків юзер має вужчу мету — знайти і встановити застосунок, що забезпечує триваліше утримання фокуса.

Що спільного в ASO й SEO

Аспект ASO SEO Пошук релевантних ключових запитів Ключовими словами заповнюються текстові дані (метадані) сторінок застосунків: Title, Subtitle, Keywords field в App Store;

Title, Short і Full Description в Google Play. Ключові слова в SEO використовуються в заголовках сторінки (page titles), у самому тексті, в alt-текстах зображень, а також у внутрішніх і зовнішніх посиланнях. Вони інтегруються не лише у Title, але й у заголовки різного рівня, що допомагає пошуковим системам краще зрозуміти структуру і зміст сторінки. Візуальна оптимізація Покращується іконка застосунку, скриншоти і відеопрев’ю. Оптимізуються картинки, відео, інфографіка і макет. Локалізація адаптація текстових метаданих (наприклад, «movie» y США й «film» у Великій Британії)

візуальної складової (наприклад, для Японії це можуть бути зображення в стилі аніме, коли для Польщі це буде неактуально) адаптація пошукових запитів

контент сайту (статті, описи товарів тощо)

локальних посилань і доменів

ASO vs. SEO: Ключові розбіжності

ASO SEO Платформа Магазини застосунків

(Apple App Store, Google Play, інші) Пошукові системи

(Google, Microsoft Bing, Yahoo!, інші) Що враховує алгоритм







метадані застосунка

локалізація сторінки в сторі

показники ефективності

(кількість завантажень, активність користувачів, відгуки)

регулярні оновлення застосунку релевантність і якість контенту

зворотні посилання (backlinks)

швидкість і стабільність роботи сайту

сигнали користувацького досвіду (UX)

технічне налаштування сайту Швидкість оновлень Зміни в ASO (наприклад, скриншоти, ключові слова) впливають на видачу в пошуку стора, конверсію, позиції. Так, в App Store можна побачити результати вже через кілька днів, коли в Google Play це займе кілька тижнів. Результати змін на сайті можуть відобразитися у видачі через кілька тижнів чи місяців, а іноді й довше. SEO вимагає довгострокового підходу. Аналіз ефективності Позиції за ключовими словами

Позиція застосунку в категорії

Конверсія (CVR) від перегляду сторінки до встановлення

Органічні установки

Покази сторінки

Відгуки й оцінки користувачів Позиції у пошуковій видачі

Видимість у пошукових системах

Відвідуваність і впізнаваність сайту

Вартість цільової дії

Вартість залучення відвідувача

Вартість залучення клієнта

Поліпшення поведінкових факторів

Робота спеціалістів ASO і SEO

Головна відмінність між ASO і SEO полягає в меті: ASO спрямоване на збільшення завантажень застосунку, тоді як SEO — на зростання трафіку на сайт. Саме ця базова різниця визначає фокус роботи спеціалістів: спеціалісти ASO зосереджуються на роботі зі сторінкою застосунку в сторі, а SEO-фахівці — на вебресурсах.

Обидва напрями мають спільні завдання: збір семантичного ядра, аналіз конкурентів, текстова оптимізація і постійний аналіз результатів для вдосконалення стратегії.

Однак, є і унікальні риси:

ASO SEO Візуальна оптимізація сторінки застосунку Технічне налаштування сайту Текстова оптимізація сторінки застосунку Створення контенту для сайту Робота з відгуками й оцінками в сторі Отримання посилань на власний сайт Адаптація сторінки застосунку для різних країн Додавання спеціальних міток для видачі в пошуковій системі (мітка ціни, рейтингу тощо) Встановлення відповідної категорії в сторах Налаштування видимості сайту в пошуку Налаштування кастомних сторінок в сторах Налаштування внутрішньої навігації сайта

Як ASО і SEO працюють разом

ASO і SEO це два різних інструменти, які можуть доповнювати один одного, створюючи цілісну стратегію просування бренду.

SEO — стартова точка знайомства користувача з брендом.

За допомогою SEO підвищується видимість сайту в пошукових системах. Користувачі, шукаючи інформацію або рішення своєї проблеми, знаходять вебресурс. На сайті можна розмістити інформацію про застосунок, відгуки, переваги і прямі посилання на сторінки в App Store і Google Play. Отже, SEO створює перший контакт із потенційним користувачем, підвищує впізнаваність бренду і приводить трафік на застосунок.

ASO перетворює залучений трафік на завантаження.

Коли користувач переходить із сайту в магазин застосунків, він уже знайомий із продуктом. Завдяки оптимізованим текстовим і візуальним даним сторінки, користувачу демонструються переваги застосунку, що формує позитивне враження і сприяє рішенню про завантаження. ASO працює як останній крок у процесі конверсії.

Ключовий елемент їхньої взаємодії — послідовність. Щоби ця система працювала ефективно, важливо, щоб ключові слова, call-to-action і візуальний стиль були узгоджені як на сайті, так і на сторінці застосунку. Це створює єдиний, надійний і зрозумілий образ бренду, що підвищує довіру і конверсії.

