ASO vs SEO: ключевые отличия и общие черты

В диджитал-маркетинге часто можно услышать, что ASO — это своеобразное SEO для мобильных приложений. На первый взгляд, это кажется логичным: и там, и там речь идет о работе с ключевыми словами, анализе конкурентов и оптимизации страницы для пользователя. Однако, несмотря на схожие инструменты для работы, задачи и цели у них разные.

Что такое ASO

ASO — это процесс текстовой и визуальной оптимизации приложения в магазинах (сторах), таких как App Store, Google Play. Основная цель ASO — увеличить органические показы, конверсию и установки.

Что такое SEO

SEO — это процесс оптимизации сайтов, цель которого заключается в увеличении видимости страниц в поисковых системах: Google, Yahoo! и других. Цель — увеличение количества пользователей, которые ищут информацию или услуги, предлагаемые сайтом.

SEO фокусируется не только на релевантности и использовании ключевых слов, но и на производительности веб-ресурса, удобстве для мобильных устройств и общем пользовательском опыте.

Основные отличия поиска в магазине приложений и в поисковых системах

Понимание различий в поведении пользователей поможет сделать оптимизацию более эффективной. Поэтому рассмотрим основные принципы взаимодействия пользователей с поисковыми системами и магазинами приложений.

Как работает поиск в магазинах приложений

Пользователи сторов при поиске используют короткие и обобщенные запросы, например: «фоторедактор», «фитнес-трекер» или «планер». Они часто полагаются на мгновенные подсказки: вместо того, чтобы вводить полный запрос, выбирают из предложенных вариантов.

Получив результаты поиска, пользователь быстро прокручивает экран, обращая внимание на иконку, название, первые скриншоты и видео, если оно есть. Если приложение заинтересовало, пользователь переходит на страницу, чтобы посмотреть детали.

Поэтому важно оптимизировать страницу приложения таким образом, чтобы его было легко найти по релевантным запросам, а преимущества сразу считывались на скриншотах и привлекали внимание.

На примере выше можно увидеть, как дизайн иконки и скриншотов формирует целостный и узнаваемый образ приложения. Пересечение двух овалов со стрелками внутри символизирует трансформацию изображений, передавая основную идею продукта. Скриншоты гармонично сочетаются с темной иконкой и создают единый стиль.

Контрастные кепшены (подписи) с названиями функций и яркими акцентами облегчают восприятие информации и помогают пользователю быстро понять возможности приложения. Скриншоты демонстрируют ключевые функции.







Этот дизайн демонстрирует несколько особенностей, которые могут снижать эффективность визуальной коммуникации и понятность приложения:





На иконке использован абстрактный символ, который может вызывать неоднозначные ассоциации. В отличие от более прямолинейных решений, где иконки четко указывают на обработку фото (через изображение камеры, рамок или фильтров), этот дизайн требует дополнительной интерпретации от пользователя.

Отсутствие цветовых акцентов снижает узнаваемость бренда и может затруднить быструю идентификацию приложения на домашнем экране.

Скриншоты демонстрируют принципиально другой подход к презентации: вместо интерфейса показаны результаты работы в виде коллекций шаблонов. Это означает, что пользователь не получает информации о том, как выглядит само приложение, его навигация или процесс редактирования. Кепшены не привлекают внимание и не помогают понять преимущества приложения. Из-за мелкого, нечитаемого шрифта и отсутствия четкого сообщения пользователь не получает мотивации загрузить или протестировать приложение.

Этот подход к презентации ориентирован на демонстрацию эстетических возможностей, что менее эффективно для передачи функциональной ценности продукта.

Как работает поиск в системах, таких как Google

Используя обычные поисковики, пользователи вводят от нескольких ключевых слов до целых фраз, чтобы достаточно точно сформулировать запрос. Например, «погода Киев», «курс доллара», «рецепты борща», «прогноз погоды Киев на неделю», «онлайн карта Киева с пробками», «тесты по истории Украины 5 класс с ответами».

Поисковая система одновременно предлагает множество результатов (ссылки, реклама, карты, видео), что рассеивает фокус внимания. Пользователи просматривают первую страницу, ориентируясь на заголовки, мета-описания и специальные блоки (featured snippets). В случае, когда пользователь не находит необходимой информации для себя, он либо меняет запрос, либо переходит на следующую страницу результатов.

Поисковые алгоритмы учитывают релевантность поисковых запросов, качество контента и авторитетность, прежде чем выдавать ссылки в результатах. Пользователи поисковых систем часто формулируют общие запросы и быстро переключаются между вкладками. В отличие от этого, в магазинах приложений у пользователя более узкая цель — найти и установить приложение, что обеспечивает более длительное удержание фокуса.

Что общего у ASO и SEO

Аспект ASO SEO Поиск релевантных поисковых ключевых запросов Ключевыми словами заполняются текстовые данные (метаданные) страниц приложений: Title, Subtitle, Keywords field в App Store;

Title, Short і Full Description в Google Play. Ключевые слова в SEO используются в заголовках страницы (page titles), в самом тексте, в alt-текстах изображений, а также во внутренних и внешних ссылках. Они интегрируются не только в Title, но и в заголовки разного уровня, что помогает поисковым системам лучше понять структуру и содержание страницы. Визуальная оптимизация Улучшается иконка приложения, скриншоты и видеопревью. Оптимизируются картинки, видео, инфографика и макет. Локализация адаптация текстовых метаданных (например, «movie» в США и «film» в Великобритании)

визуальной составляющей (например, для Японии это могут быть изображения в стиле аниме, тогда как для Польши это будет неактуально) адаптация поисковых запросов

контент сайта (статьи, описания товаров и т.д.)

локальных ссылок и доменов

ASO vs. SEO: Ключевые различия

ASO SEO Платформа Магазины приложений

(Apple App Store, Google Play, другие) Поисковые системы

(Google, Microsoft Bing, Yahoo!, другие) Что учитывает алгоритм метаданные приложения

локализация страницы в поисковой системе

показатели эффективности

(количество загрузок, активность пользователей, отзывы)

регулярные обновления приложения релевантность и качество контента

обратные ссылки (backlinks)

скорость и стабильность работы сайта

сигналы пользовательского опыта (UX)

техническая настройка сайта Скорость обновлений Изменения в ASO (например, скриншоты, ключевые слова) влияют на выдачу в поиске стора, конверсию, позиции. Так, в App Store можно увидеть результаты уже через несколько дней, когда в Google Play это займет несколько недель. Результаты изменений на сайте могут отразиться в выдаче через несколько недель или месяцев, а иногда и дольше. SEO требует долгосрочного подхода. Анализ эффективности Позиции по ключевым словам

Позиция приложения в категории

Конверсия (CVR) от просмотра страницы до установки

Органические установки

Показы страницы

Отзывы и оценки пользователей Позиции в поисковой выдаче

Видимость в поисковых системах

Посещаемость и узнаваемость сайта

Стоимость целевого действия

Стоимость привлечения посетителя

Стоимость привлечения клиента

Улучшение поведенческих факторов

Работа ASO и SEO специалистов

Главное отличие между ASO и SEO заключается в цели: ASO направлено на увеличение загрузок приложения, тогда как SEO — на рост трафика на сайт. Именно эта базовая разница определяет фокус работы специалистов: специалисты ASO сосредотачиваются на работе со страницей приложения в магазине, а SEO-специалисты — на веб-ресурсах.

Оба направления имеют общие задачи: сбор семантического ядра, анализ конкурентов, текстовая оптимизация и постоянный анализ результатов для совершенствования стратегии.

Однако, есть и уникальные особенности:

ASO SEO Визуальная оптимизация страницы приложения Техническая настройка сайта Текстовая оптимизация страницы приложения Создание контента для сайта Работа с отзывами и оценками в сторе Получение ссылок на собственный сайт Адаптация страницы приложения для разных стран Добавление специальных меток для выдачи в поисковой системе (метка цены, рейтинга и т.д.) Установка соответствующей категории в сторах Настройка видимости сайта в поиске Настройка кастомных страниц в сторах Настройка внутренней навигации сайта

Как ASО и SEO работают вместе

ASO и SEO — это два разных инструмента, которые могут дополнять друг друга, создавая целостную стратегию продвижения бренда.

SEO — отправная точка знакомства пользователя с брендом.

С помощью SEO повышается видимость сайта в поисковых системах. Пользователи, ища информацию или решение своей проблемы, находят веб-ресурс. На сайте можно разместить информацию о приложении, отзывы, преимущества и прямые ссылки на страницы в App Store и Google Play. Таким образом, SEO создает первый контакт с потенциальным пользователем, повышает узнаваемость бренда и приводит трафик на приложение.

ASO превращает привлеченный трафик в загрузки.

Когда пользователь переходит с сайта в магазин приложений, он уже знаком с продуктом. Благодаря оптимизированным текстовым и визуальным данным страницы, пользователю демонстрируются преимущества приложения, что формирует положительное впечатление и способствует решению о загрузке. ASO работает как последний шаг в процессе конверсии.

Ключевой элемент их взаимодействия — последовательность. Чтобы эта система работала эффективно, важно, чтобы ключевые слова, call-to-action и визуальный стиль были согласованы как на сайте, так и на странице приложения. Это создает единый, надежный и понятный образ бренда, что повышает доверие и конверсии.

Выводы