Чому користувачі видаляють застосунок і як цьому запобігти

Ринок мобільних застосунків переповнений пропозиціями, і завантаження — це лише перший крок до успіху. Справжнє випробування починається далі: як утримати увагу аудиторії та не дати користувачам натиснути кнопку «Видалити».

Втрата юзерів неминуча, але завдяки наступним крокам ви зможете суттєво скоротити відсоток видалень і створити продукт, з яким люди захочуть залишитись.

Чому користувачі видаляють застосунки

Перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти причини. Юзери рідко аналізують свій вибір — вони діють інтуїтивно. Якщо додаток не дає цінності або виникають проблеми під час використання, його просто видаляють.

До найпоширеніших причин видалення можна віднести:

користувач не зрозумів, навіщо йому цей застосунок;

не виправдалися очікування до функціоналу;

інтерфейс виявився складним або незрозумілим;

реєстрація займає занадто багато часу;

працює повільно чи з помилками;

надмірна кількість push-повідомлень.

Усі ці фактори об’єднує одна спільна проблема — юзер не отримує позитивного досвіду на старті. Саме перші хвилини користування часто визначають долю застосунку.

Онбординг, як перше знайомство зі застосунком

Користувач встановив ваш додаток — а що далі? Як показати, що саме ваша програма закриває його потреби і варта того, щоб залишитися у телефоні?

Тут на допомогу приходить онбординг — процес знайомства відвідувача з застосунком. Це своєрідна екскурсія, під час якої людина дізнається про основні функції, навчається керувати програмою та налаштовує її під себе.

Головна мета онбордингу — допомогти якнайшвидше виконати першу дію і побачити результат. Коли людина одразу розуміє цінність продукту — вона залишається.

Обирайте для онбордингу лише ті переваги, які справді вирізняють ваш застосунок серед конкурентів і одразу демонструють користувачу його цінність.

Онбординг потрібен у двох ситуаціях:

при першому запуску — коли користувач тільки відкрив програму й не знає, з чого почати;

після великих оновлень — якщо змінився інтерфейс, з’явилися нові функції або змінився звичний порядок дій.

Який онбординг буде ефективним?

Короткий — не більше 3–4 екранів, ніхто не любить довгі інструкції. Інтерактивний — дайте відвідувачам спробувати покористуватися застосунком, а не просто читати текст про наявні функції. Простий — без зайвого тексту та складних деталей.

Також онбординг — це перший діалог між застосунком і юзером. Саме в цей момент людина готова відповідати на запитання, якщо розуміє, навіщо її про це питають. Без персоналізації інтерфейсу всі користувачі бачать одне й те саме: однакові екрани, однакові пропозиції, однаковий сценарій. Але потреби в людей різні.

У результаті:

користувач бачить контент, який йому нецікавий;

не може швидко знайти те, заради чого встановив;

витрачає час на зайві дії.

Це створює відчуття, що застосунок «не про нього». А коли користь неочевидна, рішення про видалення стає питанням часу.

У додатку, що одразу підлаштовується під запит, людина швидше отримує позитивний досвід користування та персоналізований вигляд по завершенні онбордингу.

Кілька простих запитань на старті допомагають:

зрозуміти мету юзера;

одразу налаштувати інтерфейс або контент;

збільшити ймовірність повторного використання.

Роль UX/UI у зменшенні видалень застосунку

Якщо після онбордингу інтерфейс виглядає зрозумілим і логічним, користувач швидко переходить до дій. Коли ж навігація складна, елементи незрозумілі або шлях до результату перевантажений, навіть добре пояснений продукт спричиняє невдоволення.

Після завершення онбордингу є лише кілька секунд, щоб закріпити позитивне враження. У цей момент людина повинна без зусиль зрозуміти:

де знаходиться головна функція;

що можна зробити прямо зараз;

який наступний крок є логічним.

Інтуїтивний інтерфейс дає змогу швидко досягти мети, отримати перший результат і сформувати відчуття контролю. Це створює позитивну емоцію, яка напряму впливає на бажання повернутися до застосунку знову.

Оптимізація роботи застосунку

Користувачі не готові миритися з повільною або нестабільною роботою програми. Довге завантаження, зависання, збої чи надмірне споживання заряду батареї спричиняють роздратування вже з перших хвилин взаємодії. У більшості випадків це роздратування закінчується простим рішенням — видаленням застосунку з телефона.

Продуктивність — це базове очікування. Навіть найкращий UX/UI дизайн і корисний функціонал не врятують продукт, якщо він працює повільно або нестабільно.

Саме тому оптимізація продуктивності має бути одним із пріоритетів на всіх етапах розвитку застосунку. У неї входить:

Технічна стабільність

Регулярне тестування допомагає виявляти помилки, збої та технічні проблеми до того, як з ними зіткнеться користувач. Стабільна робота формує відчуття надійності та зменшує кількість негативних сценаріїв, які можуть призвести до відмови від продукту.

Час завантаження

У цифровому середовищі користувачі звикли до миттєвої реакції. Якщо екран завантажується занадто довго або застосунок повільно реагує на дії, увага стрімко втрачається. Оптимізація часу запуску, швидкості завантаження даних і роботи основних сценаріїв безпосередньо впливає на утримання юзерів.

Google Play через Android Vitals надає орієнтири щодо часу старту, як частини продуктивності, яку варто оптимізувати, у своєму гайдлайні.

Cold start — повний запуск із закритого стану: вважається повільним якщо ≥ 5 секунд. Warm start — коли застосунок повертається з фонового стану: повільний якщо ≥ 2 секунди. Hot start — коли додаток вже в пам’яті: повільний якщо ≥ 1,5 секунди.

Це орієнтири для Time To Initial Display — часу до появи першого UI-кадру після запуску програми.

Google Play не «вимикає» застосунок автоматично за повільний запуск, але дані Android Vitals можуть вплинути на видимість, рейтинги та помітність, коли показники перевищують пороги.

На відміну від Google Play, у App Store конкретних вимог щодо часу завантаження немає. Основна вимога з продуктивності — застосунок має бути готовий до використання без помилок, зависань чи значних технічних проблем, і працювати так, як очікується згідно з гайдлайном.

Розмір застосунка

Розмір безпосередньо впливає на конверсію завантажень та утримання. Платформи встановлюють технічні обмеження, які важливо враховувати ще на етапі розробки.



Згідно з офіційною документацією Google, платформа встановлює такі ліміти:

загальний розмір — до 8 ГБ або 34 ГБ для ігор у програмі Level Up та Android XR;

один APK (*Android Package Kit) — максимум 200 МБ при використанні Android App Bundle.

Android Package Kit — це формат файлу для розповсюдження та встановлення застосунків на пристроях Android

Детальніше про створення та оптимізацію розміру можна прочитати в гайді по створенню застосунків.

App Store встановлює такі ліміти:

загальний нестиснутий розмір має бути менше ніж 4 ГБ;

для додатків, завантажених безпосередньо на пристрій через мобільну мережу, є окремий ліміт — максимальний розмір становить 200 МБ.

Висока продуктивність напряму впливає на рівень довіри до продукту. Коли користувач бачить, що застосунок працює швидко, стабільно та без неприємних сюрпризів, він значно охочіше повертається до нього і рідше замислюється про видалення.

Push-cповіщення та іконки, як інструмент взаємодії

Навіть якщо користувач задоволений застосунком, це не означає, що він буде відкривати його регулярно або не видалить зі свого девайса. У повсякденному потоці справ застосунок легко забувається, особливо коли немає явного приводу повернутися. Саме в цей момент мобільні push-сповіщення стають одним із ключових інструментів утримання.

Mobile Push — це короткі повідомлення, що з’являються на екрані смартфона без відкриття застосунку.

Релевантні push-сповіщення, персоналізовані повідомлення всередині додатка або добре продумані email-розсилки можуть відновити інтерес, особливо якщо вони містять зрозумілу причину для повернення — корисний контент, нову можливість або обмежену в часі пропозицію.

Найефективніша комунікація завжди орієнтована на користувача. Важливо розуміти, коли, як і з якою метою люди готові отримувати повідомлення, і застосовувати ці знання для створення точних і доречних контактів. Повідомлення, надіслане в правильний момент і з правильним змістом, здатне перетворити тривалу паузу у взаємодії на усвідомлене повернення до застосунку.

Лояльні відносини, як спосіб утримання

Визнання активності юзерів відіграє ключову роль у створенні емоційного зв’язку з продуктом.

Невеликі, але продумані винагороди, наприклад, бонус за реєстрацію, подяка за регулярне використання або за досягнення певних етапів — допомагають сформувати позитивне перше враження та закріпити бажану поведінку. Такі механіки показують відвідувачу, що його час і залученість мають цінність.

Також важливу роль відіграють реферальні програми. Коли юзер отримує винагороду за рекомендацію застосунку друзям, виграють усі сторони: нові користувачі приходять уже з довірою, а наявні — відчувають себе частиною зростання продукту. Це не лише стимулює залучення, а й підсилює відчуття причетності до бренду.

Додаткову цінність створюють ексклюзивні можливості для лояльних юзерів: ранній доступ до нових функцій, персоналізовані бонуси, спеціальні пропозиції або невеликі знаки уваги у важливі моменти — наприклад, річницю використання застосунку чи досягнення певної серії днів активності.

Головне завдання — будувати довгострокові відносини, а не разові взаємодії.

Коли користувачі регулярно відчувають, що їхню лояльність помічають і винагороджують, у них з’являється мотивація повертатися знову, відкривати застосунок частіше та рекомендувати його іншим.

Ще один спосіб привернення уваги — зміна іконки на девайсі.

Іконка — це не просто картинка на домашньому екрані. Це щоденне нагадування про ваш продукт — точка контакту, яку юзер бачить десятки разів на день. Проблема в тому, що одна й та сама картинка поступово стає «невидимою» — мозок перестає її помічати серед інших елементів інтерфейсу.

Чому зміна іконки на девайсі працює:

Ефект новизни. Коли іконка змінюється, користувач знову її бачить — мозок реагує на зміни. Емоційний зв’язок. Святкові, сезонні або тематичні іконки створюють відчуття, що застосунок «живий», що за ним стоїть команда, яка дбає про деталі. Це підсилює лояльність та формує емоційну прив’язаність до продукту. Нагадування без нав’язливості. Користувач просто помічає щось нове на своєму екрані — достатньо, щоб згадати про застосунок і не спричиняти негативних емоцій.

ASO оптимізація, як інструмент утримання

Текстова оптимізація впливає не лише на кількість завантажень, а й безпосередньо на утримання користувачів. Коли опис, скріншоти та метадані вводять людей в оману або створюють хибні очікування, результат передбачуваний — розчарування та видалення застосунку.

Далі наведу найпоширеніші помилки в ASO.

Розмиті або нечесні обіцянки.

Використання таких фраз як «FREE Best #1 Fitness App Ever – Download Now!» чи «TOP FREE Game 2025 – Best App!!!» нічого не говорять про реальну цінність продукту. Юзер встановлює, не розуміючи, що саме він отримає, і швидко розчаровується. Окрім цього, стор може навіть заблокувати застосунки за надмірне використання «#1» або «FREE» в описі.

Погана локалізація.

Дослівний переклад тексту на скріншотах, без його адаптації, створює враження неякісного, «чужого» продукту. Юзер одразу відчуває, що продукт «не для нього», навіть якщо функціонал відмінний.

Невідповідність очікувань реальності.

Коли розробники прописують нерелевантні ключові слова у видимій частині метаданих, застосунок потрапляє до людей, яким він насправді не потрібен. Наприклад, відеоредактор із ключовими словами «music», «games», «dating» залучає аудиторію з іншими очікуваннями. У результаті користувач встановлює додаток, не знаходить потрібного функціоналу та швидко видаляє його.

Подібний ефект виникає і тоді, коли іконка та скріншоти в сторах не розкривають реальної суті продукту або вводять в оману щодо його можливостей. Ці невідповідності негативно впливають на показники утримання, конверсію та загальне сприйняття продукту в сторі.

Функціональний аналіз конкурентів: як не втрачати користувачів

Ринок мобільних застосунків змінюється постійно. Конкуренти оновлюють функціональність, експериментують з інтерфейсами, тестують нові механіки залучення та утримання юзерів. Якщо не стежити за цими змінами, навіть успішний сьогодні продукт може швидко втратити свою актуальність.

В аналізі конкурентів звертайте увагу на такі чинники.

Розуміння очікувань і стандартів ніші.

Користувачі рідко порівнюють застосунки свідомо, але завжди роблять це інтуїтивно. Те, що реалізовано швидко і зручно в одному продукті, автоматично сприймається як норма в інших. Функціональний аналіз допомагає побачити, які сценарії та функції стали стандартом у ніші, а котрі створюють зайве тертя. Це допомагає знизити розчарування, спростити користувацький шлях і зменшити ризик видалення.

Виявлення відставання та можливостей для зростання.

Регулярний аналіз конкурентів допомагає чесно оцінити власний продукт: зрозуміти, де він відстає від ринку, яких базових функцій бракує, а де є можливість запропонувати кращий або простіший досвід. Без такого погляду ззовні команди часто інвестують у внутрішні ідеї, які не мають реальної цінності для користувача, і водночас ігнорують критичні прогалини, що провокують відтік юзерів.

Основа для зважених рішень і довгострокового розвитку.

Функціональний аналіз знижує ризик помилкових інвестицій у функції, які вже втратили актуальність або не цікаві ринку. Він допомагає вчасно реагувати на зміни в ніші, підтримувати конкурентоспроможність продукту та вибудовувати стратегічний розвиток на основі реальної динаміки ринку. Для бізнесу це спосіб фокусувати ресурси на тому, що дійсно впливає на утримання, лояльність і зростання.

