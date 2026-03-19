Масштабування соціального застосунку для геймерів в App Store: +33% показів і +32% встановлень

Масштабування соціального застосунку для геймерів в App Store: +33% показів і +32% встановлень

Геймерські застосунки працюють у дуже конкурентному середовищі App Store. Користувачі приймають рішення швидко, а в пошуку та топах давно закріпилися великі платформи з сильними брендами й бюджетами. Для нових або менш відомих продуктів це означає постійну боротьбу за увагу та кожне встановлення.

У кейсі розповідаємо, як працювали з соціальним застосунком для геймерів і посилили його присутність в App Store. За три місяці кількість органічних показів зросла на 33%, а встановлення — на 32%.

Далі — про підхід і рішення, які допомогли досягти цього результату.

Ніша: соціальні мережі / соціальні платформи для геймерів.

Період: квітень — червень 2025.

Регіон: весь світ.

Послуга: ASO.

Хто наш партнер

Соціальний застосунок для геймерів, що допомагає знаходити однодумців і об’єднуватися в команди за інтересами та рівнем гри.

Цілі співпраці

Збільшити видимість і кількість завантажень застосунку в App Store.

Стратегія просування

Ми побудували послідовний план дій, що складався з чотирьох основних кроків.

Крок 1. Аналіз конкурентів

Зібрали та проаналізували ключових конкурентів у ніші соціальних геймерських платформ, щоб визначити пріоритетні ринки з найбільшим потенціалом інсталів і доходу.

Географія завантажень у конкурентів

Географія доходу у конкурентів

Крок 2. Вибір ринків і мов для масштабування

На основі результатів аналізу визначили пріоритетні локалі для просування застосунку — English (U.S.) та English (U.K.).

Для масштабування охоплення на ринку США додатково підключили крослокалі: Spanish (Mexico), russian, Arabic та Chinese (Simplified). Це дало змогу розширити присутність у пошуку без запуску додаткових регіональних версій.

Команда RadASO рекомендує використовувати всі доступні локалі в кожній країні, щоб максимально підвищити видимість застосунку в App Store. Детальний перелік дивіться у таблиці від RadASO «Локалізації та охоплення країн в App Store».

Крок 3. Збір семантичного ядра та оптимізація метаданих

Далі ми сформували семантичне ядро на основі найбільш релевантних запитів. Для цього проаналізували:

ключові слова, за якими користувачі знаходять конкурентів;

запити, за якими застосунок уже з’являється в пошуку, та його поточні позиції;

заголовки (Title) та підзаголовки (Subtitle) конкурентів із використанням релевантних ключів;

пошукові підказки в App Store.

На основі аналізу для затверджених локалізацій підготували метадані. У заголовках використали найбільш сильні запити категорії, а додаткові ключові фрази розподілили між іншими полями, щоб розширити охоплення.

Після релізу ми оновили метадані, спираючись на перші результати, — це допомогло закріпити застосунок в топі пошукової видачі.

Крок 4. Оновлення графіки сторінки застосунку

Наступним етапом команда зосередилася на зростанні конверсії застосунку через CRO-підхід до роботи з графікою.

Схема роботи з графікою в межах CRO: від дослідження та формування гіпотез до тестування та ітерацій

На цьому кроці ми:

провели дослідження функціоналу й переваг продукту партнера, а також аналіз візуальних рішень конкурентів;

сформували гіпотези — припущення, як зміни певних елементів можуть вплинути на конверсію;

створили оновлену графіку та протестували її;

проаналізували результати та обрали нові гіпотези для подальших покращень.

Наші гіпотези щодо оновлення скриншотів:

На першому скриншоті зробили акцент на активних користувачах у поєднанні з популярними іграми та платформами — як спосіб швидко привернути увагу та зацікавити з перших секунд. Друге зображення присвятили популярним іграм, щоб одразу пояснити контекст застосунку та його цінність для цільової аудиторії. На третьому скриншоті показали живий сценарій взаємодії — чат між гравцями з домовленістю про спільну гру, щоб зробити користувацький досвід зрозумілим і впізнаваним. Четвертий сфокусували на налаштуваннях профілю, перевіряючи, чи підсилює персоналізація сприйняття функціональності застосунку. П’яте зображення присвятили інструментам пошуку гравців і комунікації, тестуючи, як демонстрація додаткових можливостей впливає на рішення про встановлення.

Також ми підготували низку гіпотез щодо кольорової гами, текстів на скриншотах, мокапів і допоміжних графічних елементів.

Результати просування

Текстове ASO

1. Після оновлення метаданих застосунок вийшов у TOP-10 за ключовими запитами з високою популярністю в пріоритетних регіонах — США та Великій Британії.

Динаміка позицій застосунку у видачі App Store за ключовими словами в США

Динаміка позицій застосунку у видачі App Store за ключовими словами у Великій Британії

Завдяки оновленню локалізацій для США та Великої Британії позитивна динаміка поширилася і на інші країни, де ці мовні версії впливають на видачу в App Store.

2. У цільових регіонах кількість показів зросла на 33%, що стало основою для подальшого зростання встановлень (+6%).

Графік зростання органічних показів застосунку в США

Графічне ASO

У межах роботи з графікою команда протестувала оновлений сет скриншотів з різними візуальними акцентами. За результатами A/B-тестування нові зображення показали ріст конверсії сторінки на 12,28% в App Store.

Після впровадження оновленої графіки ми отримали покращення показника конверсії:

в США;

у Великій Британії;

а також загалом в усіх країнах.

У результаті тестування та оновлення скріншотів загальна кількість завантажень застосунку зросла на 32%.

Цього результату ми досягли завдяки комплексному підходу до ASO. Текстова оптимізація підвищила видимість застосунку в пошуку та збільшила обсяг органічного трафіку, тоді як графічна оптимізація напряму вплинула на конверсію сторінки у встановлення. Разом ці дії дали масштабний і вимірюваний ефект у цільових регіонах і на глобальному рівні.