Масштабування соціального застосунку для геймерів в App Store: +33% показів і +32% встановлень
Геймерські застосунки працюють у дуже конкурентному середовищі App Store. Користувачі приймають рішення швидко, а в пошуку та топах давно закріпилися великі платформи з сильними брендами й бюджетами. Для нових або менш відомих продуктів це означає постійну боротьбу за увагу та кожне встановлення.
У кейсі розповідаємо, як працювали з соціальним застосунком для геймерів і посилили його присутність в App Store. За три місяці кількість органічних показів зросла на 33%, а встановлення — на 32%.
Далі — про підхід і рішення, які допомогли досягти цього результату.
Ніша: соціальні мережі / соціальні платформи для геймерів.
Період: квітень — червень 2025.
Регіон: весь світ.
Послуга: ASO.
Хто наш партнер
Соціальний застосунок для геймерів, що допомагає знаходити однодумців і об’єднуватися в команди за інтересами та рівнем гри.
Цілі співпраці
Збільшити видимість і кількість завантажень застосунку в App Store.
Стратегія просування
Ми побудували послідовний план дій, що складався з чотирьох основних кроків.
Крок 1. Аналіз конкурентів
Зібрали та проаналізували ключових конкурентів у ніші соціальних геймерських платформ, щоб визначити пріоритетні ринки з найбільшим потенціалом інсталів і доходу.
Географія завантажень у конкурентів
Географія доходу у конкурентів
Крок 2. Вибір ринків і мов для масштабування
На основі результатів аналізу визначили пріоритетні локалі для просування застосунку — English (U.S.) та English (U.K.).
Для масштабування охоплення на ринку США додатково підключили крослокалі: Spanish (Mexico), russian, Arabic та Chinese (Simplified). Це дало змогу розширити присутність у пошуку без запуску додаткових регіональних версій.
Команда RadASO рекомендує використовувати всі доступні локалі в кожній країні, щоб максимально підвищити видимість застосунку в App Store. Детальний перелік дивіться у таблиці від RadASO «Локалізації та охоплення країн в App Store».
Крок 3. Збір семантичного ядра та оптимізація метаданих
Далі ми сформували семантичне ядро на основі найбільш релевантних запитів. Для цього проаналізували:
- ключові слова, за якими користувачі знаходять конкурентів;
- запити, за якими застосунок уже з’являється в пошуку, та його поточні позиції;
- заголовки (Title) та підзаголовки (Subtitle) конкурентів із використанням релевантних ключів;
- пошукові підказки в App Store.
На основі аналізу для затверджених локалізацій підготували метадані. У заголовках використали найбільш сильні запити категорії, а додаткові ключові фрази розподілили між іншими полями, щоб розширити охоплення.
Після релізу ми оновили метадані, спираючись на перші результати, — це допомогло закріпити застосунок в топі пошукової видачі.
Крок 4. Оновлення графіки сторінки застосунку
Наступним етапом команда зосередилася на зростанні конверсії застосунку через CRO-підхід до роботи з графікою.
Схема роботи з графікою в межах CRO: від дослідження та формування гіпотез до тестування та ітерацій
На цьому кроці ми:
- провели дослідження функціоналу й переваг продукту партнера, а також аналіз візуальних рішень конкурентів;
- сформували гіпотези — припущення, як зміни певних елементів можуть вплинути на конверсію;
- створили оновлену графіку та протестували її;
- проаналізували результати та обрали нові гіпотези для подальших покращень.
Наші гіпотези щодо оновлення скриншотів:
- На першому скриншоті зробили акцент на активних користувачах у поєднанні з популярними іграми та платформами — як спосіб швидко привернути увагу та зацікавити з перших секунд.
- Друге зображення присвятили популярним іграм, щоб одразу пояснити контекст застосунку та його цінність для цільової аудиторії.
- На третьому скриншоті показали живий сценарій взаємодії — чат між гравцями з домовленістю про спільну гру, щоб зробити користувацький досвід зрозумілим і впізнаваним.
- Четвертий сфокусували на налаштуваннях профілю, перевіряючи, чи підсилює персоналізація сприйняття функціональності застосунку.
- П’яте зображення присвятили інструментам пошуку гравців і комунікації, тестуючи, як демонстрація додаткових можливостей впливає на рішення про встановлення.
Також ми підготували низку гіпотез щодо кольорової гами, текстів на скриншотах, мокапів і допоміжних графічних елементів.
Читайте, як правильно локалізувати сторінку й масштабувати її в десятках країн — у
Результати просування
Текстове ASO
1. Після оновлення метаданих застосунок вийшов у TOP-10 за ключовими запитами з високою популярністю в пріоритетних регіонах — США та Великій Британії.
Динаміка позицій застосунку у видачі App Store за ключовими словами в США
Динаміка позицій застосунку у видачі App Store за ключовими словами у Великій Британії
Завдяки оновленню локалізацій для США та Великої Британії позитивна динаміка поширилася і на інші країни, де ці мовні версії впливають на видачу в App Store.
2. У цільових регіонах кількість показів зросла на 33%, що стало основою для подальшого зростання встановлень (+6%).
Графік зростання органічних показів застосунку в США
Графічне ASO
У межах роботи з графікою команда протестувала оновлений сет скриншотів з різними візуальними акцентами. За результатами A/B-тестування нові зображення показали ріст конверсії сторінки на 12,28% в App Store.
Після впровадження оновленої графіки ми отримали покращення показника конверсії:
-
в США;
-
у Великій Британії;
-
а також загалом в усіх країнах.
У результаті тестування та оновлення скріншотів загальна кількість завантажень застосунку зросла на 32%.
Цього результату ми досягли завдяки комплексному підходу до ASO. Текстова оптимізація підвищила видимість застосунку в пошуку та збільшила обсяг органічного трафіку, тоді як графічна оптимізація напряму вплинула на конверсію сторінки у встановлення. Разом ці дії дали масштабний і вимірюваний ефект у цільових регіонах і на глобальному рівні.
Команда проєкту: Романа Дутка, ASO Specialist; Ольга Грек, ASO Team Lead; Олексій Волков, Project Manager.
