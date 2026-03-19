Масштабування соціального застосунку для геймерів в App Store: +33% показів і +32% встановлень
Романа Дутка

соціальний застосунок для геймерів aso шапка результатів

Геймерські застосунки працюють у дуже конкурентному середовищі App Store. Користувачі приймають рішення швидко, а в пошуку та топах давно закріпилися великі платформи з сильними брендами й бюджетами. Для нових або менш відомих продуктів це означає постійну боротьбу за увагу та кожне встановлення.

У кейсі розповідаємо, як працювали з соціальним застосунком для геймерів і посилили його присутність в App Store. За три місяці кількість органічних показів зросла на 33%, а встановлення — на 32%.

Далі — про підхід і рішення, які допомогли досягти цього результату.

Ніша: соціальні мережі / соціальні платформи для геймерів.
Період: квітень — червень 2025.
Регіон: весь світ.
Послуга: ASO.

Хто наш партнер

Соціальний застосунок для геймерів, що допомагає знаходити однодумців і об’єднуватися в команди за інтересами та рівнем гри.

Цілі співпраці

Збільшити видимість і кількість завантажень застосунку в App Store.

Стратегія просування

Ми побудували послідовний план дій, що складався з чотирьох основних кроків.

  1. Аналіз конкурентів.
  2. Вибір ринків і мов для масштабування.
  3. Збір семантичного ядра та оптимізація метаданих.
  4. Оновлення графіки сторінки застосунку.

Крок 1. Аналіз конкурентів

Зібрали та проаналізували ключових конкурентів у ніші соціальних геймерських платформ, щоб визначити пріоритетні ринки з найбільшим потенціалом інсталів і доходу.

соціальний застосунок для геймерів географія завантажень у конкурентів

Географія завантажень у конкурентів

соціальний застосунок для геймерів географія доходу у конкурентів

Географія доходу у конкурентів

Крок 2. Вибір ринків і мов для масштабування

На основі результатів аналізу визначили пріоритетні локалі для просування застосунку — English (U.S.) та English (U.K.).

Для масштабування охоплення на ринку США додатково підключили крослокалі: Spanish (Mexico), russian, Arabic та Chinese (Simplified). Це дало змогу розширити присутність у пошуку без запуску додаткових регіональних версій.

Команда RadASO рекомендує використовувати всі доступні локалі в кожній країні, щоб максимально підвищити видимість застосунку в App Store. Детальний перелік дивіться у таблиці від RadASO «Локалізації та охоплення країн в App Store».

Крок 3. Збір семантичного ядра та оптимізація метаданих

Далі ми сформували семантичне ядро на основі найбільш релевантних запитів. Для цього проаналізували:

  • ключові слова, за якими користувачі знаходять конкурентів;
  • запити, за якими застосунок уже з’являється в пошуку, та його поточні позиції;
  • заголовки (Title) та підзаголовки (Subtitle) конкурентів із використанням релевантних ключів;
  • пошукові підказки в App Store.

На основі аналізу для затверджених локалізацій підготували метадані. У заголовках використали найбільш сильні запити категорії, а додаткові ключові фрази розподілили між іншими полями, щоб розширити охоплення.

Після релізу ми оновили метадані, спираючись на перші результати, — це допомогло закріпити застосунок в топі пошукової видачі.

Крок 4. Оновлення графіки сторінки застосунку

Наступним етапом команда зосередилася на зростанні конверсії застосунку через CRO-підхід до роботи з графікою.

соціальний застосунок для геймерів схема роботи з графікою у межах cro

Схема роботи з графікою в межах CRO: від дослідження та формування гіпотез до тестування та ітерацій

На цьому кроці ми:

  • провели дослідження функціоналу й переваг продукту партнера, а також аналіз візуальних рішень конкурентів;
  • сформували гіпотези — припущення, як зміни певних елементів можуть вплинути на конверсію;
  • створили оновлену графіку та протестували її;
  • проаналізували результати та обрали нові гіпотези для подальших покращень.

Наші гіпотези щодо оновлення скриншотів:

  1. На першому скриншоті зробили акцент на активних користувачах у поєднанні з популярними іграми та платформами — як спосіб швидко привернути увагу та зацікавити з перших секунд.
  2. Друге зображення присвятили популярним іграм, щоб одразу пояснити контекст застосунку та його цінність для цільової аудиторії.
  3. На третьому скриншоті показали живий сценарій взаємодії — чат між гравцями з домовленістю про спільну гру, щоб зробити користувацький досвід зрозумілим і впізнаваним.
  4. Четвертий сфокусували на налаштуваннях профілю, перевіряючи, чи підсилює персоналізація сприйняття функціональності застосунку.
  5. П’яте зображення присвятили інструментам пошуку гравців і комунікації, тестуючи, як демонстрація додаткових можливостей впливає на рішення про встановлення.

Також ми підготували низку гіпотез щодо кольорової гами, текстів на скриншотах, мокапів і допоміжних графічних елементів.

Читайте, як правильно локалізувати сторінку й масштабувати її в десятках країн — у кейсі про казуальну гру.

Результати просування

Текстове ASO

1. Після оновлення метаданих застосунок вийшов у TOP-10 за ключовими запитами з високою популярністю в пріоритетних регіонах — США та Великій Британії. 

соціальний застосунок для геймерів результат видачі за ключовими словами у США

Динаміка позицій застосунку у видачі App Store за ключовими словами в США

соціальний застосунок для геймерів результат видачі за ключовими словами у Великій Британії

Динаміка позицій застосунку у видачі App Store за ключовими словами у Великій Британії

Завдяки оновленню локалізацій для США та Великої Британії позитивна динаміка поширилася і на інші країни, де ці мовні версії впливають на видачу в App Store.

2. У цільових регіонах кількість показів зросла на 33%, що стало основою для подальшого зростання встановлень (+6%).

соціальний застосунок для геймерів результати органічних показів у США

Графік зростання органічних показів застосунку в США

Графічне ASO

У межах роботи з графікою команда протестувала оновлений сет скриншотів з різними візуальними акцентами. За результатами A/B-тестування нові зображення показали ріст конверсії сторінки на 12,28% в App Store.

Після впровадження оновленої графіки ми отримали покращення показника конверсії:

  • в США;

соціальний застосунок для геймерів результати конверсії у США

  • у Великій Британії;

соціальний застосунок для геймерів результати конверсії у Великій Британії

  • а також загалом в усіх країнах.

соціальний застосунок для геймерів результати конверсії у всіх країнах

У результаті тестування та оновлення скріншотів загальна кількість завантажень застосунку зросла на 32%.

Цього результату ми досягли завдяки комплексному підходу до ASO. Текстова оптимізація підвищила видимість застосунку в пошуку та збільшила обсяг органічного трафіку, тоді як графічна оптимізація напряму вплинула на конверсію сторінки у встановлення. Разом ці дії дали масштабний і вимірюваний ефект у цільових регіонах і на глобальному рівні.

Команда проєкту: Романа Дутка, ASO Specialist; Ольга Грек, ASO Team Lead; Олексій Волков, Project Manager.

Більше за темою

Зростання SEO-трафіку агентства нерухомості у 2,5 раза за рік — як рости після редизайну

А ще після переводу сайту на технологію JavaScript, зміни URL і видалення цілого блоку сторінок

Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»

Вивчення і покращення користувацького досвіду — шлях до збільшення доходу

Свіжі

Як створити аудиторію ремаркетингу в GA4

А наприкінці матеріалу — підсумковий чеклист для швидкої перевірки готовності до запуску ремаркетингу

Як налаштувати інтеграції Adjust з Facebook: покрокова інструкція

Без інтеграцій Adjust виконує роль лише «сховища даних». Розповідаю, як налаштувати передачу та використовувати дані аналітики з користю

Оптимізація CRM через кастомну інтеграцію джерел трафіку в HubSpot: кейс Simply Contact

Відновили коректну аналітику і допомогли Simply Contact бачити, які кампанії реально приводять клієнтів