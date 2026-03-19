Масштабирование социального приложения для геймеров в App Store: +33% показов и +32% установок
Геймерские приложения работают в очень конкурентной среде App Store. Пользователи принимают решение быстро, а в поиске и топах давно закрепились большие платформы с сильными брендами и бюджетами. Для новых или менее известных продуктов это значит постоянную борьбу за внимание и каждую установку.
В этом кейсе рассказываем, как работали с социальным приложением для геймеров и усилили его присутствие в App Store. Через три месяца количество органических показов выросло на 33%, а установок — на 32%.
Далее — о подходе и решениях, которые помогли добиться этого результата.
Ниша: социальные сети / социальные платформы для геймеров.
Период: апрель — июнь 2025.
Регион: весь мир.
Услуга: ASO.
Кто наш партнер
Социальное приложение для геймеров, что помогает находить единомышленников и объединяться в команды по интересам и уровню игры.
Цели сотрудничества
Увеличить видимость и количество загрузок приложения в App Store.
Стратегия продвижения
Мы построили последовательный план действий, состоящий из четырех основных шагов.
Шаг 1. Анализ конкурентов
Собрали и проанализировали ключевых конкурентов в нише социальных геймерских платформ, чтобы определить приоритетные рынки с наибольшим потенциалом установок и дохода.
География загрузок у конкурентов
География дохода у конкурентов
Шаг 2. Выбор рынков и языков для масштабирования
На основе результатов анализа определили приоритетные локали для продвижения приложения — English (U.S.) и English (U.K.).
Для масштабирования охвата на рынке США дополнительно подключили кросс локали: Spanish (Mexico), russian, Arabic и Chinese (Simplified). Это позволило расширить присутствие в поиске без запуска дополнительных региональных версий.
Команда RadASO рекомендует использовать все доступные локализации в каждой стране, чтобы максимально повысить видимость приложения в App Store. Подробный перечень смотрите в таблице от RadASO «Локализации и охват стран в App Store».
Шаг 3. Сбор семантического ядра и оптимизация метаданных
Далее мы сформировали семантическое ядро на основе наиболее релевантных запросов. Для этого проанализировали:
- ключевые слова, по которым пользователи находят конкурентов;
- запросы, по которым приложение уже появляется в поиске, и его текущие позиции;
- заголовки (Title) и подзаголовки (Subtitle) конкурентов с использованием релевантных ключей;
- поисковые подсказки в App Store.
На основе анализа для утвержденных локализаций подготовили метаданные. В заголовках использовали наиболее сильные запросы категории, а дополнительные ключевые фразы распределили между другими полями, чтобы расширить охват.
После релиза мы обновили метаданные, опираясь на первые результаты, — это помогло закрепить приложение в топе поисковой выдачи.
Шаг 4. Обновление графики страницы приложения
На следующем этапе команда сосредоточилась на росте конверсии приложения через CRO-подход к работе с графикой.
Схема работы с графикой в рамках CRO: от исследования и формирования гипотез до тестирования и итераций
На этом этапе мы:
- провели исследование функционала и преимуществ продукта партнера, а также анализ визуальных решений конкурентов;
- сформировали гипотезы — предположения, как изменения определенных элементов могут повлиять на конверсию;
- создали обновленную графику и протестировали ее;
- проанализировали результаты и выбрали новые гипотезы для дальнейших улучшений.
Наши гипотезы относительно обновления скриншотов:
- На первом скриншоте сделали акцент на активных пользователях в сочетании с популярными играми и платформами — как способ быстро привлечь внимание и заинтересовать с первых секунд.
- Второе изображение посвятили популярным играм, чтобы сразу объяснить контекст приложения и его ценность для целевой аудитории.
- На третьем скриншоте показали живой сценарий взаимодействия — чат между игроками с договоренностью о совместной игре, чтобы сделать пользовательский опыт понятным и узнаваемым.
- Четвертый сфокусировали на настройках профиля, проверяя, усиливает ли персонализация восприятие функциональности приложения.
- Пятое изображение посвятили инструментам поиска игроков и коммуникации, тестируя, как демонстрация дополнительных возможностей влияет на решение об установке.
Также мы подготовили ряд гипотез относительно цветовой гаммы, текстов на скриншотах, мокапов и вспомогательных графических элементов.
Читайте, как правильно локализовать страницу и масштабировать ее в десятках стран — в
Результаты продвижения
Текстовое ASO
1. После обновления метаданных приложение вышло в TOP-10 по ключевым запросам с высокой популярностью в приоритетных регионах — США и Великобритании.
Динамика позиций приложения в выдаче App Store по ключевым словам в США
Динамика позиций приложения в выдаче App Store по ключевым словам в Великобритании
Благодаря обновлению локализаций для США и Великобритании положительная динамика распространилась и на другие страны, где эти языковые версии влияют на выдачу в App Store.
2. В целевых регионах количество показов выросло на 33%, что стало основой для дальнейшего роста установок (+6%).
График роста органических показов приложения в США
Графическое ASO
В рамках работы с графикой команда протестировала обновленный набор скриншотов с различными визуальными акцентами. По результатам A/B-тестирования новые изображения показали рост конверсии страницы на 12,28% в App Store.
После внедрения обновленной графики мы получили улучшение показателя конверсии:
-
в США;
-
в Великобритании;
-
а также в целом во всех странах.
В результате тестирования и обновления скриншотов общее количество загрузок приложения выросло на 32%.
Этого результата мы достигли благодаря комплексному подходу к ASO. Текстовая оптимизация повысила видимость приложения в поиске и увеличила объем органического трафика, тогда как графическая оптимизация напрямую повлияла на конверсию страницы в установку. Вместе эти действия дали масштабный и измеримый эффект в целевых регионах и на глобальном уровне.
Команда проекта: Романа Дутка, ASO Specialist; Ольга Грек, ASO Team Lead; Алексей Волков, Project Manager.
