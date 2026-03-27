UX-аудит для Foundation: що заважає користувачам купувати та як це виправити

Проєкт: Foundation. Період: травень — червень 2025.

Регіон: Україна.

Послуга: UX-аудит.

Хто наш партнер

Foundation — український онлайн-магазин кави, чаю та аксесуарів для їхнього приготування.

Ціль співпраці

Foundation звернулися до нас, щоб отримати професійний UX-аудит сайту і зрозуміти, які бар’єри заважають користувачам швидко знаходити потрібні товари й комфортно оформлювати замовлення.

Аудит мав не лише виявити проблемні точки в інтерфейсі, а й дати практичні рекомендації, як зробити онлайн-шопінг простішим, приємнішим і «смачнішим» для аудиторії.

Дослідження

Щоб визначити, де саме користувачі стикаються з бар’єрами, ми поєднали чотири методи.

Аналітика поведінки:

проаналізували дані Google Analytics та Clarity, щоб знайти сторінки з високим відтоком та частими поверненнями у процесі оформлення покупки; дослідили, які категорії та товари переглядають найчастіше та де користувачі губляться.



Юзабіліті-аналіз:

перевірили весь шлях покупця від пошуку товару до оплати; оцінили логіку навігації, фільтри, помітність важливої інформації; звернули увагу на зручність взаємодії з кошиком і процесу оформлення замовлення.



Бенчмаркінг:

порівняли сайт із конкурентами та міжнародними ecommerce- проєктами у ніші кави; відібрали практики, які можна адаптувати під Foundation без втрати унікальності бренду.



Мобільний досвід:

особливу увагу приділили адаптивності, оскільки значна частина покупців заходить із телефонів; перевірили, чи зручно знайти товар і оформити замовлення на маленькому екрані.



Виявлені UX-проблеми та гіпотези

На основі дослідження ми виділили як очевидні, так і приховані бар’єри користувацького досвіду. Для кожного з них сформували гіпотези щодо покращення інтерфейсу та зручності взаємодії.

Фільтри

Якщо фільтри не давали результату, користувач бачив повідомлення «нічого не знайдено». Це створювало бар’єр для взаємодії: приблизно 32,75% відвідувачів у такому випадку залишали сайт Foundation.

Гіпотези:

полагодити динамічні фільтри — приховувати або відключати параметри без результатів;

додати блок рекомендацій «Спробуйте змінити фільтри» із варіантами схожих результатів;

передбачити fallback-сценарій — показувати товари з частковим збігом (наприклад, інший об’єм).

Пошук

Пошук не враховував помилки у введенні і давав порожній результат навіть за наявності товару. До 70% користувачів залишали сайт, якщо бачили нульову видачу.

Гіпотези:

впровадити «толерантний» пошук (fuzzy search) з урахуванням помилок і синонімів;

додати підказки «Можливо, ви мали на увазі…»;

у разі відсутності точних збігів показувати релевантні категорії чи популярні товари;

опціонально — інтегрувати автозаповнення за популярними запитами.

Банери

Після кліку на банер користувач не переходив на товар або акційну сторінку, а бачив лише pop-up із тим самим банером. Це додавало зайвий крок і знижувало ефективність взаємодії.

Гіпотези:

зробити банери клікабельними — вести одразу на товар, акцію або категорію;

додати помітні CTA-кнопки — «Переглянути товар», «Детальніше», «Купити»;

перевірити коректність UTM-міток і подій у аналітиці для відстеження переходів.

Вибір помелу кави

Після натискання «Додати в кошик» з’являвся обов’язковий pop-up з вибором помелу. 13,33% відвідувачів закривали його без вибору, а майже 50% залишали сторінку після взаємодії.

Це свідчить про надмірне когнітивне навантаження та неочікуваність додаткового кроку.

Гіпотези:

інтегрувати вибір помелу безпосередньо в картку товару;

зберігати останній вибір користувача для майбутніх покупок.

Оформлення замовлення

Лише 26,79% користувачів починали оформлення замовлення — фактично один із чотирьох робив перший крок, обираючи місто чи вводячи дані.

Ймовірні причини — перевантажений перший екран, надлишок опцій та відволікаючих елементів (активне меню, промокоди, посилання на профіль).

Гіпотези:

прибрати зайву навігацію в чекауті — мінімізований хедер або режим «чистого» оформлення;

спростити перший крок — залишити одну основну дію;

додати індикатор прогресу («Крок 1 із 3») для відчуття завершувальності процесу.

Очікуваний ефект

Запропоновані зміни прибирають основні бар’єри у взаємодії з сайтом: покращують пошук, роботу фільтрів і логіку чекауту. Це зменшує кількість моментів, коли користувач зупиняється, губиться або не бачить результатів, а шлях до цільової дії стає простішим і зрозумілішим.

Прогнозований вплив на ключові метрики:

Відтік із каталогу зменшиться на 20–25% завдяки динамічним фільтрам і рекомендаціям. Конверсія з пошуку підвищиться до 10–15% внаслідок корекції помилок введення та показу релевантних результатів. CTR банерів зросте щонайменше на 15% після прямого переходу на товар чи акцію. Відсоток завершених замовлень може зрости на 7–10% завдяки спрощеному, послідовному і менш перевантаженому чекауту.

У підсумку користувач отримує прозору й передбачувану взаємодію з сайтом, а Foundation — більше переходів, менше втрат на кожному етапі та стабільне зростання конверсії.

Що далі

UX-аудит сайту Foundation показав, що навіть дрібні деталі можуть суттєво впливати на шлях користувача — від першого запиту в пошуку до натискання кнопки «Оплатити». Оптимізація фільтрів, пошуку, карток товарів і чекауту зробить покупку швидшою, логічнішою та приємнішою.

Це лише частина гіпотез, які ми сформували під час дослідження. Далі — робота з мікровзаємодіями, емоційним дизайном і утриманням користувачів після покупки.

Foundation вже має сильний бренд і впізнаваний стиль. Наступний крок — зробити сайт таким же зручним і «смачним», як кава, яку вони готують.

Відгуки про співпрацю

Роман Шахов, CTO в Foundation

На ринку небагато компаній, що надають якісні послуги з UI/UX-аудиту. Серед них Netpeak Ukraine точно є найкращими за відгуками і репутацією. На жаль, зараз багато інфоциган, які лише створюють враження експертів :) Процес роботи був системним і прозорим: зрозумілі етапи, розподілені відповідальні, ніяких нагадувань чи суперечок — усе чітко за планом. Сміливо рекомендую Netpeak Ukraine як партнера для UX/UI та підвищення конверсії.