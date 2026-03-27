UX-аудит для Foundation: що заважає користувачам купувати та як це виправити
Проєкт: Foundation.
Період: травень — червень 2025.
Регіон: Україна.
Послуга: UX-аудит.
Хто наш партнер
Foundation — український онлайн-магазин кави, чаю та аксесуарів для їхнього приготування.
Ціль співпраці
Foundation звернулися до нас, щоб отримати професійний UX-аудит сайту і зрозуміти, які бар’єри заважають користувачам швидко знаходити потрібні товари й комфортно оформлювати замовлення.
Аудит мав не лише виявити проблемні точки в інтерфейсі, а й дати практичні рекомендації, як зробити онлайн-шопінг простішим, приємнішим і «смачнішим» для аудиторії.
Дослідження
Щоб визначити, де саме користувачі стикаються з бар’єрами, ми поєднали чотири методи.
Аналітика поведінки:
- проаналізували дані Google Analytics та Clarity, щоб знайти сторінки з високим відтоком та частими поверненнями у процесі оформлення покупки;
- дослідили, які категорії та товари переглядають найчастіше та де користувачі губляться.
Юзабіліті-аналіз:
- перевірили весь шлях покупця від пошуку товару до оплати;
- оцінили логіку навігації, фільтри, помітність важливої інформації;
- звернули увагу на зручність взаємодії з кошиком і процесу оформлення замовлення.
Бенчмаркінг:
- порівняли сайт із конкурентами та міжнародними ecommerce- проєктами у ніші кави;
- відібрали практики, які можна адаптувати під Foundation без втрати унікальності бренду.
Мобільний досвід:
- особливу увагу приділили адаптивності, оскільки значна частина покупців заходить із телефонів;
- перевірили, чи зручно знайти товар і оформити замовлення на маленькому екрані.
Виявлені UX-проблеми та гіпотези
На основі дослідження ми виділили як очевидні, так і приховані бар’єри користувацького досвіду. Для кожного з них сформували гіпотези щодо покращення інтерфейсу та зручності взаємодії.
Фільтри
Якщо фільтри не давали результату, користувач бачив повідомлення «нічого не знайдено». Це створювало бар’єр для взаємодії: приблизно 32,75% відвідувачів у такому випадку залишали сайт Foundation.
Гіпотези:
- полагодити динамічні фільтри — приховувати або відключати параметри без результатів;
- додати блок рекомендацій «Спробуйте змінити фільтри» із варіантами схожих результатів;
- передбачити fallback-сценарій — показувати товари з частковим збігом (наприклад, інший об’єм).
Пошук
Пошук не враховував помилки у введенні і давав порожній результат навіть за наявності товару. До 70% користувачів залишали сайт, якщо бачили нульову видачу.
Гіпотези:
- впровадити «толерантний» пошук (fuzzy search) з урахуванням помилок і синонімів;
- додати підказки «Можливо, ви мали на увазі…»;
- у разі відсутності точних збігів показувати релевантні категорії чи популярні товари;
- опціонально — інтегрувати автозаповнення за популярними запитами.
Банери
Після кліку на банер користувач не переходив на товар або акційну сторінку, а бачив лише pop-up із тим самим банером. Це додавало зайвий крок і знижувало ефективність взаємодії.
Гіпотези:
- зробити банери клікабельними — вести одразу на товар, акцію або категорію;
- додати помітні CTA-кнопки — «Переглянути товар», «Детальніше», «Купити»;
- перевірити коректність UTM-міток і подій у аналітиці для відстеження переходів.
Вибір помелу кави
Після натискання «Додати в кошик» з’являвся обов’язковий pop-up з вибором помелу. 13,33% відвідувачів закривали його без вибору, а майже 50% залишали сторінку після взаємодії.
Це свідчить про надмірне когнітивне навантаження та неочікуваність додаткового кроку.
Гіпотези:
інтегрувати вибір помелу безпосередньо в картку товару;
зберігати останній вибір користувача для майбутніх покупок.
Оформлення замовлення
Лише 26,79% користувачів починали оформлення замовлення — фактично один із чотирьох робив перший крок, обираючи місто чи вводячи дані.
Ймовірні причини — перевантажений перший екран, надлишок опцій та відволікаючих елементів (активне меню, промокоди, посилання на профіль).
Гіпотези:
- прибрати зайву навігацію в чекауті — мінімізований хедер або режим «чистого» оформлення;
- спростити перший крок — залишити одну основну дію;
- додати індикатор прогресу («Крок 1 із 3») для відчуття завершувальності процесу.
Більше про те, як навіть незначні UX-бар'єри можуть впливати на продажі та як їх усунути читайте в нашому
Очікуваний ефект
Запропоновані зміни прибирають основні бар’єри у взаємодії з сайтом: покращують пошук, роботу фільтрів і логіку чекауту. Це зменшує кількість моментів, коли користувач зупиняється, губиться або не бачить результатів, а шлях до цільової дії стає простішим і зрозумілішим.
Прогнозований вплив на ключові метрики:
- Відтік із каталогу зменшиться на 20–25% завдяки динамічним фільтрам і рекомендаціям.
- Конверсія з пошуку підвищиться до 10–15% внаслідок корекції помилок введення та показу релевантних результатів.
- CTR банерів зросте щонайменше на 15% після прямого переходу на товар чи акцію.
- Відсоток завершених замовлень може зрости на 7–10% завдяки спрощеному, послідовному і менш перевантаженому чекауту.
У підсумку користувач отримує прозору й передбачувану взаємодію з сайтом, а Foundation — більше переходів, менше втрат на кожному етапі та стабільне зростання конверсії.
Що далі
UX-аудит сайту Foundation показав, що навіть дрібні деталі можуть суттєво впливати на шлях користувача — від першого запиту в пошуку до натискання кнопки «Оплатити». Оптимізація фільтрів, пошуку, карток товарів і чекауту зробить покупку швидшою, логічнішою та приємнішою.
Це лише частина гіпотез, які ми сформували під час дослідження. Далі — робота з мікровзаємодіями, емоційним дизайном і утриманням користувачів після покупки.
Foundation вже має сильний бренд і впізнаваний стиль. Наступний крок — зробити сайт таким же зручним і «смачним», як кава, яку вони готують.
Відгуки про співпрацю
Роман Шахов, CTO в Foundation
На ринку небагато компаній, що надають якісні послуги з UI/UX-аудиту. Серед них Netpeak Ukraine точно є найкращими за відгуками і репутацією. На жаль, зараз багато інфоциган, які лише створюють враження експертів :)
Процес роботи був системним і прозорим: зрозумілі етапи, розподілені відповідальні, ніяких нагадувань чи суперечок — усе чітко за планом.
Сміливо рекомендую Netpeak Ukraine як партнера для UX/UI та підвищення конверсії.
Команда проєкту: Валерія Іванова, UX Specialist; Данило Мінін, Head of CRO & UX/UI Design; Денис Гаєнко, Client Project Manager.
